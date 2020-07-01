Секс, политика, религия: можно ли обсуждать эти темы в офисе и как избежать конфликтов

На чувствительные темы в коллективе нужно уметь говорить деликатно, а некоторых — избегать вовсе. Своим опытом делится Сергей Козлов, генеральный директор компании «Мегаплан».

Перед голосованием по поправкам в Конституцию в рабочих чатах набрали обороты жаркие споры. Политические вопросы, религиозные праздники и сексистские шутки становятся поводом для раздора во многих командах.

В истории нашей компании было много случаев, когда бок о бок работали сотрудники разных политических взглядов, религиозных убеждений и подходов к вопросам здорового образа жизни. Все это влияет на атмосферу в коллективе.

Для многих членов вашей команды, особенно молодых сотрудников с небольшим опытом, работа — это существенная часть жизни. Поэтому в офисе или командном чате можно и нужно обсуждать не только рабочие вопросы.

Каждый сотрудник многогранен, и его профессиональная субличность — только одна из множества. Но когда коллеги встречаются на поле музыкальных или гастрономических пристрастий, может случиться конфликт. Некоторые сотрудники даже рискуют стать изгоями.





Религия

На Пасху в нашей компании многие приносили в офис куличи. Но один из членов нашей команды — мусульманин, и об этом знал только я. Во время Пасхи коллеги пытались угостить его куличами, но религия не позволяет ему есть освященное.

Молодому человеку приходилось уточнять и отвечать: «Если освященный, я не буду». Так он выбивался из команды — это не очень хорошо для общей атмосферы.





Политика

Часто спорные темы возникают, когда кто-либо из сотрудников находится под сильным воздействием средств массовой информации. Одной из таких тем у нас был конфликт в Украине.

Многие люди настолько впечатляются телевизионными программами, что транслируют тезисы, которые слышат там, своим коллегам. А в реальной жизни можно столкнуться с людьми, которые пережили эти события и знают, что не все однозначно.

В итоге для одних ваших коллег тема конфликта — это виртуальная картинка из интернета, а для других — реальные бомбы, упавшие рядом с домом.





Образ жизни

В нашей компании был раскол и на экологическую тему: несколько человек стали приносить на работу многоразовую посуду и мыть ее после еды. При этом компания закупает одноразовые тарелки и приборы. Эта часть коллег очень хотела, чтобы остальные поддержали их, не засоряли планету и не пользовались пластиком.

Я не стал что-то навязывать сверху и предложил сотрудникам замотивировать остальных отказаться от пластиковой посуды. Но коллеги предпочли презирать сторонников пластика, а не что-то реально изменить.







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Здоровье и безопасность

У нас есть внутренний чат для сотрудников, куда я время от времени пишу посты на нерабочие, в том числе политические, темы. Один из последних напряженных разговоров в нашем уютном чате касался коронавируса.

В марте 2020 года пандемия уже шла по миру, но в России еще не было речи о самоизоляции или удаленной работе. Одна наша коллега возвращалась из Германии и съездила в Италию. Вся наша команда тогда работала в офисе. В чате прозвучало несколько настойчивых просьб не пускать ее в офис. Аргументами были ссылки на указания Роспотребнадзора и штрафы.

Я спросил коллегу, как она себя чувствует, и попросил побыть некоторое время на карантине. Конфликта удалось избежать.





Самая токсичная тема

Часто создается впечатление, что в российских офисах можно все: никто не осудит за пошлые шуточки, не обидится на религиозный выпад или отдельные политические взгляды.

Но тема, которую нельзя обсуждать никогда и ни при каких обстоятельствах, — деньги и кто сколько зарабатывает. Это самая токсичная тема для любого коллектива, гораздо более интимная, чем секс, религия или политика.

При обсуждении зарплат друг друга сотрудники могут прийти примерно к таким выводам: тот, кто зарабатывает больше меня, — более профессионален. А если нет, почему я получаю меньше? Значит, я хуже. Но почему тогда мы прилагаем одинаковые усилия? Тогда какой смысл стараться больше?

Сотрудники, получающие меньше, могут давить на руководителя: «Я — ценный сотрудник, почему я получаю меньше?».

IT-рынок сейчас перегрет. Гораздо интереснее работать с людьми не за денежную, а за рабочую мотивацию. Лучшие сотрудники заинтересованы в компании, хотят участвовать в создании продукта. А те, кто гонится за финансовой мотивацией и готовы постоянно менять работодателя, — не всегда лучшие.





Насколько все это серьезно

Опрос портала Работа.ру, который провели в январе 2020 года, показал, что 0,5% сотрудников в России хотят поменять работу из-за плохих отношений с коллегами, а 3,5% — из-за плохих отношений с начальством.

Результаты февральского опроса говорят, что 44% россиян чувствовали агрессию со стороны коллег, 20% не устраивает общение с ними, а 9% совсем недовольны атмосферой в коллективе. Так что не стоит усугублять ситуацию и давать новую почву для конфликтов.







Shutterstock/ConstantinosZ





Как достичь максимума, управляя нерабочими темами в офисе

Мы формируем компанию семейного типа, где люди воспринимают работу не только как функцию, но и «проживают» ее как целую жизнь. Поэтому мы с коллегами обсуждаем фактически любые темы — от политики до секса.

Вот что я могу посоветовать:

Формировать повестку. Есть глобальные темы (выборы, референдумы, пандемия, карантин), которые влияют на жизнь каждого моего сотрудника, даже если он не интересуется ими. Поэтому в нашем внутреннем чате я регулярно пишу посты о том, что касается каждого, чтобы заполнить информационное поле и показать риски.

Есть глобальные темы (выборы, референдумы, пандемия, карантин), которые влияют на жизнь каждого моего сотрудника, даже если он не интересуется ими. Поэтому в нашем внутреннем чате я регулярно пишу посты о том, что касается каждого, чтобы заполнить информационное поле и показать риски. Стимулировать неформальное общение. На испытательном сроке для новых сотрудников мы проводим неофициальный тест. Если человек не остается с нами в пятницу на пиццу и пиво, значит он точно не задержится в компании. Опыт несколько раз подтвердил это правило. Просто человек — не наш. Вечеринки помогают всем быть в курсе жизни каждого члена команды и значительно сближают.

На испытательном сроке для новых сотрудников мы проводим неофициальный тест. Если человек не остается с нами в пятницу на пиццу и пиво, значит он точно не задержится в компании. Опыт несколько раз подтвердил это правило. Просто человек — не наш. Вечеринки помогают всем быть в курсе жизни каждого члена команды и значительно сближают. Пользоваться неофициальными источниками. На одной из моих прошлых работ меня назначили директором дочерней компании. И опытный коллега-управленец сразу подсказал мне завести стукача внутри коллектива, чтобы знать, о чем говорят, когда меня нет, и держать руку на пульсе. В школе так поступала наша классная. У нас в классе стучала девочка, с которой никто не хотел дружить.



Надо отметить, что, с одной стороны, руководителю удобно быть в курсе всей информации о жизни коллектива. А с другой, присутствует моральный аспект. Меня он останавливает, поэтому я предпочитаю устанавливать с подчиненными личные дружеские отношения. Так, чтобы они могли открыто высказывать в лицо, что думают. А не шушукаться по секретным чатам.

На одной из моих прошлых работ меня назначили директором дочерней компании. И опытный коллега-управленец сразу подсказал мне завести стукача внутри коллектива, чтобы знать, о чем говорят, когда меня нет, и держать руку на пульсе. В школе так поступала наша классная. У нас в классе стучала девочка, с которой никто не хотел дружить. Надо отметить, что, с одной стороны, руководителю удобно быть в курсе всей информации о жизни коллектива. А с другой, присутствует моральный аспект. Меня он останавливает, поэтому я предпочитаю устанавливать с подчиненными личные дружеские отношения. Так, чтобы они могли открыто высказывать в лицо, что думают. А не шушукаться по секретным чатам. Общаться без вызова. Не нужно давить на людей в темах здорового образа жизни, религии, политики и пренебрежительно относиться к тем, кто, например, не приносит с собой многоразовую посуду. Не нужно навязывать и агитировать. Высказывать точку зрения можно и не принуждая ни к чему своих коллег.

Прикольно, когда все разные и со своими оригинальными взглядами. Главное — не перебарщивать с этим и не подливать масла в огонь.





Фото обложки: Shutterstick/ConstantinosZ.