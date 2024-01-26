Как открыть бар в Дубае: опыт ведущей шоу «Бар в большом городе» Ирины Чесноковой

Дубай — насыщенный, но популярный рынок для вывода гастробизнеса на международный уровень. В 2023 году в городе открылось минимум сто новых ресторанов и баров. Это неудивительно: Дубай известен стабильностью экономики и невысокими налогами. Он привлекателен для экспатов и туристов . Ирина Чеснокова, актриса, продюсер, ведущая шоу «Бар в большом городе» и Wine Readings, владелица международной сети баров Meow, рассказала, как подготовиться к запуску бара в городе.

Выбор стратегии

Первое, что нужно сделать будущему владельцу бара, — определиться со стратегией. Можно пойти по одному из четырех путей:

Открыть бар с нуля с помощью подрядчиков, которые сделают это под ключ. На рынке много таких компаний, однако наш опыт показывает, что их цены неоправданно высокие, а качество услуг оставляет желать лучшего.

Купить существующий бизнес. Относительно простая стратегия, но есть особенность — нужно будет заплатить key money. Так в ОАЭ называют сумму поверх стоимости бизнеса, которая, по сути, выплачивается за переуступку права аренды помещения вместе с оборудованием. Для баров она обычно большая и возвращается только после смены собственника.

Открыть бар с нуля самостоятельно. Это более сложный и долгий путь, но если у вас хороший английский, вы не новичок в сфере и готовы разбираться в локальных нюансах — реальный. В процессе вы можете обращаться за помощью к консультантам по отдельным вопросам.

Встроиться в существующий бизнес. Этот вариант позволяет, с одной стороны, воспользоваться преимуществами уже работающего заведения и снизить затраты на запуск, с другой — реализовать свои идеи. Мы сделали именно так: нашли партнёров в индустрии и предложили им совместно делать поп-ап бары (временные заведения). Наша концепция позволила вырастить прибыль предприятия на 200%. В итоге нам передали под управление основное заведение и предоставили площадку для нашего личного бара. Сейчас мы развиваем сразу два бренда, объединяя аудитории.

В тексте расскажем о последних двух пунктах, так как в них у нашей команды есть опыт и экспертиза.

Анализ рынка и создание концепции

Определившись со стратегией, нужно проанализировать рынок, конкурентов и выбрать целевую аудиторию. Это позволит создать концепцию бара с описанием идеи, фирменного стиля, портрета клиентов, ценовой стратегии и других важных моментов. Концепция — первое, что просят у предпринимателей при поиске помещения для заведения. Поэтому вам нужно будет подготовить красивую и продающую презентацию для питчинга.

На этом этапе нам помогла аналитика для другого нашего проекта — тревел-приложения, которое подбирает близкие людям по духу рестораны и бары в разных городах.

Главный инсайт, который мы получили, — большинство заведений в Дубае нацелены на «одноразового» гостя.

Считаем, что Дубай — турстический город. Более 14 млн человек приезжает ежегодно, в то время как население Дубая составляет около 3,6 млн. В таких точках не спросят «вам как обычно?» и не запомнят ваше имя. Персонал не будет выстраивать с гостями персональную коммуникацию.

При этом с каждым годом количество экспатов в Дубае растёт. Город становится для них домом, и им хочется найти «своё» место, чтобы приятно проводить вечера. Мы выбрали их как целевую аудиторию и запустили заведение с адекватным средним чеком и хорошим сервисом, где каждый гость важен.

В процессе анализа рынка у вас появится своя гипотеза. Протестировать её можно через поп-ап бары. Это относительно недорогой способ.

Выбор локации

Следующим шагом нужно решить: запускать бизнес в материковой зоне (mainland) или фризоне (free zone). Они отличаются требованиями к компаниям, набором документов для регистрации, налоговым режимом. Компания должна быть открыта именно в той зоне, где расположено помещение.

И в свободных зонах, и в материковой (за исключением отдельных секторов экономики) иностранцы могут владеть 100% компании и не привлекать местных спонсоров. Однако у фирм из mainland нет территориальных ограничений на ведение бизнеса, и они могут работать с государством. Более подробную информацию можно найти, например, на информационном портале Дубая.

Важно, что в Дубае не везде можно получить лицензию на алкоголь. Это нужно учесть при выборе зоны и даже улицы. Традиционные «барные» места — фризоны DIFC (Dubai International Financial Centre) или DMCC (Dubai Multi Commodities Center).

Открытие компании и банковского счёта

После выбора зоны можно регистрировать в ней компанию. Многие подрядчики предоставляют услуги по открытию бизнеса. При этом реально сделать это самим за пару недель. Подробную информацию и список документов для подачи можно найти на сайте Министерства экономики ОАЭ. Зарегистрироваться можно в том числе онлайн на платформе Basher.

Сложнее открыть банковский счёт. Лидеры рынка, такие как Emirates National Bank of Dubai и First Abu Dhabi Bank, работают с иностранцами. Однако придётся подождать: у кого-то процесс займёт пару месяцев, а у кого-то полгода или даже год.

Предсказать сроки открытия счёта невозможно. Дело в том, что если учредители — граждане РФ, компания сразу попадает в категорию «повышенный уровень риска». От вас потребуют больше документов в рамках due diligence, включая подтверждение источника дохода и благосостояния. Они должны быть предоставлены из несанкционных банков. К тому же нужно учитывать, что перевести деньги из России в ОАЭ и наоборот сейчас сложно.

Поиск площадки После проработки концепции, открытия компании и счёта нужно выбрать площадку для бара в вашей зоне. Как и в других странах, важно учитывать проходимость и видимость, наличие рядом достопримечательностей и режим их работы. Однако есть и локальные особенности: В Дубае нет надежных и удобных сервисов вроде «Циана» для коммерческой недвижимости. На существующих площадках большая часть объявлений — скам. Вам обязательно нужен будет риэлтор. Из-за ограничений на алкогольные лицензии конкуренция высокая — около 30-40 бизнесов на локацию. Так что вы будете в роли стартапа, который питчит свою идею. Вы должны «продать» её сначала риэлтору, а потом владельцу площадки. Не забывайте про риски, в том числе погодные. Однажды мы делали поп-ап на открытом месте без ливнёвки. После мероприятия пошёл дождь — редкое явление для Дубая, из-за чего город к нему не приспособлен. В итоге нашу площадку затопило. Если бы нам повезло меньше, это могло случиться до ивента. При просмотре площадки у вас могут спросить trade license (лицензия, которая позволяет вести бизнес в конкретной сфере в ОАЭ). Однако её лучше получать, когда уже выбрано помещение, поскольку для ресторанного бизнеса она не универсальна. Получение лицензии на ведение ресторанного бизнеса и ремонт До открытия бара вам придётся разработать подробную схему заведения и отметить на ней необходимые для вашей деятельности зоны: вентиляцию, помещения для хранения продуктов и так далее. Затем её нужно будет направить в Департамент контроля за качеством питания, а после утверждения получить лицензию на ведение ресторанного бизнеса (food license) в муниципалитете Дубая. Отдельным пунктом хочу выделить ремонт, поскольку в нём есть свои тонкости: Сроки всегда будут затягиваться. Учитывайте это, так как на этапе получения разрешений вам нужно будет указать, когда вы планируете завершить ремонтные работы.

В некоторых зонах, например, в DIFC, для ремонта придётся нанять аккредитованные DIFC-компании.

Ваше помещение после ремонта должно соответствовать утвержденной схеме и дизайн-концепции, вплоть до розеток и полок. Без точного соответствия открыться вы не сможете. Это важно помнить, так как нередко доставка мебели затягивается или срывается. После окончания ремонта к вам придёт проверяющий. Он убедится, что всё соответствует планам. Только после этого можно будет начать работу. Набор персонала В Дубае вы не обязаны нанимать местных жителей, поэтому можете приглашать сотрудников по своему усмотрению. Две основных стратегии: Нанять работников, которые уже находятся в Дубае. В этом случае не придется оформлять релокационный пакет и документы, только страховку. Ниже всего зарплатные ожидания у кандидатов из Филиппин, Индии и Пакистана. Однако готовьтесь к большой текучке. Если вы настроены на высокий уровень сервиса, лучше ищите специалистов из России, Украины и Беларуси с опытом в индустрии. Они попросят более высокую зарплату. Привезти сотрудников из других стран. В этом случае нужно будет обеспечить их релокационным пакетом. Это дороже, но можно найти людей, которые полностью соответствуют вашим требованиям. Мы скомбинировали обе стратегии в своем кейсе. Получение лицензии на продажу алкоголя После того как вы арендовали (или купили) помещение, сделали ремонт, прошли проверку и получили документы, вы можете подаваться на алкогольную лицензию (liquor license). Обновлять её нужно ежегодно. Лицензии на алкоголь выдаются дубайской полицией (Dubai Police General Headquarters, DPGH). Существует четыре типа: A: на импорт спиртных напитков;

B: на продажу спиртного из магазина или со склада;

C: на подачу спиртных напитков в отеле, клубе или ресторане (нужно для открытия бара);

D: на покупку спиртных напитков. Для получения лицензии нужно направить в DPGH заявление и предоставить пакет документов по списку. В том числе нужно будет подготовить описание помещения, систем для хранения запасов и мер противопожарной безопасности. После этого вам назначат день проверки. Сроки предсказать сложно. Проверяющий может прийти через пару дней или месяц. Он оценит площадку и убедится, что сотрудники знакомы с правилами продажи и подачи алкоголя. Важно, что до получения лицензии вы не имеете права даже хранить в заведении спиртные напитки. Если вы открываете бар при отеле или заключаете партнерство с местным рестораном, можете воспользоваться их лицензией, а не получать свою. Составление барной карты В барах Дубая можно найти напитки на любой вкус. На этапе составления меню лучше постараться проявить креатив, чтобы выделиться. Простой лайфхак — использовать сторителлинг, чтобы у напитков была история. Мы, например, придумали коктейль «Пустыня» со съедобными блёстками, которые имитируют песок. Он напоминает клиентам о том, что за пределами дубайских небоскрёбов — огромная пустыня. Историю этого напитка мы рассказываем сотрудникам и клиентам. Сроки и стоимость Ниже приведу примерные цифры из своего опыта, однако они сильно варьируются: Открытие компании в среднем займёт около двух недель. Открытие банковского счёта — самый непредсказуемый этап. На него уйдёт от пары месяцев до года. Поиск помещения займёт от месяца до полугода: в зависимости от ваших требований и состояния рынка. Ремонт помещения. Тут сроки зависит от сложности ремонта, но лучше закладывать 1-2 месяца сверх ожидаемых сроков. Получение алкогольной лицензии. Заявку можно быстро оформить онлайн, но на ожидание проверки может уйти около месяца. После этого в течение 7-10 дней вы получите лицензию. Несколько цифр для понимания расходов: Аренда помещения для бара в DIFC может обойтись в 100 тысяч дирхамов в месяц (около 2,4 млн рублей). Средние зарплаты сотрудников бара: бармен — 4-15 тыс. дирхамов (96-360 тыс. руб.);

официант — 3-7 тыс. дирхамов (72-168 тыс. руб.);

шеф-повар — 14-60 тыс. дирхамов (336-1,4 млн руб.);

повар — 5-10 тыс. дирхамов (120-240 тыс. руб.);

руководитель — 10-60 тыс. дирхамов (240-1,4 млн руб.);

Диджей — от 500 дирхамов (от 12 тыс. руб.) Фотография на обложке предоставлена автором