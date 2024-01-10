Как получить грант на инновации. Учимся на опыте IT-компании

19 декабря 2023 года ФСИ объявил итоги очередной волны конкурса на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта. Финансирование получили 29 проектов на общую сумму 760 млн рублей. Как получить грант на IT-инновации, рассказал операционный директор компании «Стахановец» Александр Канатов.

В России действуют некоммерческие фонды, которые спонсируют разработку новых технологий и вывод на рынок IT-проектов. Одна из таких организаций — Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ).

Кому подойдет грант на инновации

За последние пять лет мы выиграли два гранта от ФСИ. В 2019 году получили грант на разработку новых цифровых технологий, а в 2022 году — на доработку и коммерциализацию системы кадрового анализа.

ФСИ позиционирует себя как фонд поддержки малых предприятий. У них много программ как для одиночек, так и для небольших компаний, входящих в реестр МСП (малого и среднего предпринимательства).

Основная цель фонда — поиск молодых ученых и помощь в развитии технологий, доведение стартапа до определенного уровня зрелости.

Для компании с оборотом до 200 млн рублей в год грант станет хорошим подспорьем и точно окупит потраченные усилия. Но если оборот приближается к 300–500 млн рублей в год, возможно, этот вариант не для вас.

Согласно открытой информации российских ведомств, 96% действующих ИТ-компаний — это микропредприятия с ежегодным доходом до 120 млн рублей и штатом до 15 человек. При этом ИТ-компании составляют три четверти всех МСП страны.

Небольшие ИТ-предприятия нуждаются в поддержке, а государственные инвестиции через гранты — один из самых простых способов ее получить. Надо учесть, что эти деньги не «бесплатные», и вам придется отрабатывать план и регулярно отчитываться о результатах. Но это живые средства, которые можно тратить на нужды, заявленные в документах на грант.

Выбираем направление

Если решили, что проекту нужен грант, на сайте ФСИ нужно выбрать программу, которая подойдет именно вам:

«Умник» создана для молодых инноваторов от 18 до 30 лет. «Инношкольник» и «Студенческий стартап» — для школьников и студентов. «Старт» подходит только стартапам до двух лет. «Развитие», «Интернационализация» и «Коммерциализация» — для опытных компаний.

Грант по программе «Коммерциализация» можно получить, если у вас есть подтверждение того, что вы провели научно-исследовательскую работу. В большинстве случаев это программа для тех, кто уже закрыл грант по программе «Развитие» и хочет создать по своей технологии готовый продукт.

Конкретные направления грантов в рамках основных программ зависят от государственных приоритетов, закрепленных в законодательстве. Сейчас в цифровых технологиях правительство больше всего интересуют нейросети и искусственный интеллект.

Готовим документы

Внимательно изучайте условия грантов. Если вы понимаете, что соответствуете, начинайте подготовку технической документации. Желательно подать полный пакет документов хотя бы за две недели до официального окончания их приема. Если фонд найдет ошибки, то вернет заявку на доработку, а это может занять время.

Для подачи заявки нужно составить техническое задание и бизнес-план.

В техническом задании надо подробно описать, какую технологию вы разрабатываете и что вам для этого нужно. Форма свободная, но необходима конкретика. Это похоже на небольшую курсовую работу.

К написанию технического задания нужно относиться серьезно: все, что написано, необходимо будет реализовать. Или деньги отзовут обратно. Ставки высоки, поэтому нужно приходить со зрелой идеей, в реализации которой вы уверены.

Бизнес-план — это более структурированный документ, где нужно расписать план разработки, перечислить команду, рассчитать бюджет. Как правило, его просят рассчитать не только на период разработки, а на несколько лет вперед с включением планов по монетизации решения.

При подаче заявки можно прикрепить документы, подтверждающие интеллектуальную собственность.

Рекомендуем патентовать все ваши ноу-хау, а готовые продукты регистрировать как ПО. Причем не только тем, кто планирует подаваться на грант.

Если вы уже получали гранты, нужно приложить об этом информацию. Также понадобятся фотографии, подтверждающие, что у вас действительно есть необходимые инструменты и помещение для реализации проекта.

Чтобы повысить шанс успеха, мы привлекали независимых экспертов для аудита комплекта документов, подаваемых с заявкой на грант. Дополнительный контроль добавил уверенности в том, что ошибок нет. А также помог оценить вероятность получения финансирования.

Подготовка к гранту в среднем занимает до трех месяцев. Заявки рассматривают от двух до четырех месяцев. В процессе рассмотрения кандидатов могут пригласить на онлайн-собеседование с кураторами проекта. На нем автор рассказывает, в чем суть проекта, и отвечает на вопросы. Но такие презентации не обязательны и зависят от условий конкурса.

Список победителей направляется участникам по электронной почте и публикуется в открытом доступе на сайте ФСИ. Если вы один из счастливчиков, нужно собирать пакет документов для заключения договора. На этом этапе понадобятся свидетельства, заявки, сертификаты и письма.

Пишем отчеты

Все проекты, которые мы брали, были двухэтапными. Но количество этапов у грантов может быть разным. Каждый этап длится 6 месяцев. По прошествии срока нужно подготовить отчетность в соответствии с требованиями ФСИ.

Формы отчетности строгие, и фонд, скорее всего, будет возвращать документы, чтобы вы исправили ошибки. Если беспричинно не успеете закрыть отчетность вовремя, за каждый день просрочки вам начислят штраф.

Если вы не успеваете завершить проект в срок по уважительным причинам, можете написать письмо на имя генерального директора фонда и объяснить ситуацию. К примеру, срок исполнения нашего прошлого гранта беспроблемно перенесли из-за пандемии коронавируса.

У ФСИ в этом плане подход довольно честный, справедливый и гуманный. Они нацелены на развитие грантополучателя. Понимают, что их цель — помогать компаниям развиваться. А для этого часто нужно идти навстречу, предоставлять всю запрошенную в рамках гранта документацию.

Требования договора на грант не заканчиваются при завершении проекта. Договор о получении гранта содержит обязательства по средней численности сотрудников, обороту и другим параметрам развития бизнеса.

Срок действия обязательств может разниться, но обычно составляет не менее пяти лет. Штрафная санкция за невыполнение послегрантовых обещаний — это невозможность претендовать на другие гранты от того же фонда. Или, проще говоря, пожизненный бан.

Грант — не подарок, а ответственность. Выиграв его, вы уже не сможете изменить траекторию развития. Придется отрабатывать по плану или возвращать государственные вложения и платить штраф.

Если вы понимаете, что возможность осуществить задуманное — только вопрос усилий и мотивации, воспользоваться такой возможностью точно стоит. Гранты позволили нашей компании разработать систему аналитики и довести новый продукт до состояния релиза.

Если вы подходите под все критерии, занимаетесь наукоемкими разработками, имеете достаточно собственных средств, чтобы софинансировать 20-50% собственных расходов на проект, и не боитесь бюрократической суматохи, то гранты от государственных фондов помогут вашему малому бизнесу «расправить крылья и взлететь».

Фото на обложке: Racool_studio / Freepik