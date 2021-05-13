Как построить бизнес в Израиле: все о подводных камнях

Открыть бизнес в Израиле не так трудно, и государство этому не препятствует и даже помогает, но рассчитывать на большую помощь не приходится, особенно тем, кто приехал покорять страну. Почему же иностранцы едут открывать свое дело в Израиль, чем локация хороша для стартапов и с какими сложностями можно столкнуться? Про свой опыт рассказывает предприниматель, основатель компании Foodlabriut Николай Розенфельд, который переехал из Украины в Израиль и построил свою food-компанию.

Все шло само собой к тому, чтобы я открыл свой бизнес в Израиле. В страну я попал очень просто: родился в Днепре (а это самая большая в СНГ еврейская община) и там были все условия, чтобы оттуда сразу улететь в Израиль. Я учился в еврейской школе, работал в кейтеринге номер один в Израиле «Мендис», который очень известен в России и Грузии.

На этой работе я познал все азы кулинарии и самую настоящую «адскую кухню»: на меня кричали, выводили из себя, смеялись. Раза три я опускал руки и хотел сдаться, потому что было очень тяжело. Работал тогда я по 12-14 часов, а иногда по двое суток без сна. Мы делали большие банкеты на 400-500 человек: для чиновников, депутатов, олигархов и очень крутых людей.

Работал с температурой 38, меня не раз било током, на руку выливалась горячая томатная паста, я засыпал на столе, отрезал себе кончики пальцев машиной для нарезки, а как-то раз я спалил 48 килограммов мяса. Через год после «адской кухни» меня оставили ответственным за банкет на 100 человек для главного раввина нашего города, и я его сделал.

После того, как я отучился и проработал какое-то время, мне предложили поехать поучиться в Израиле. Женщина, которая принимала меня в Израиле (сейчас она консул в стране), сказала: «Ну вот, я вижу, парень серьезный, ещё и с опытом, поэтому давайте его возьмем». Так в меня поверили, и я получил международное образование повара.

В Израиле другой подход к обучению, другие продукты, кухня и люди, с которыми пришлось работать.

После обучения я вернулся обратно в Днепр и понял, что больше оставаться я там не могу и трех дней, поэтому вернулся в Израиль уже основательно и устроился работать в гостиницу «Хилтон». Я очень быстро стал шеф-поваром, а потом попал в армию, которая меня кардинально изменила. Там можно оттачивать свои навыки и тренироваться, что называется, для будущей жизни бизнесмена.

В армии дают много денег за самые неожиданные вещи. Например, если ты вегетарианец, они тебе дают 500 шекелей (150$). Представьте, получить деньги только за то, что ты не ешь мясо?! В армии я научился сообразительности, разным фишкам, накопил денег и как раз после нее открыл свой бизнес – компанию по изготовлению и доставке здорового питания Foodlabriut.

Мы предлагаем людям готовые решения по питанию: для спорта, желающих похудеть, специальные сеты для беременных, вегетарианцев и так далее. Оборот за первый год работы у нас составил 600$ тысяч в год, а выручка на сегодняшний день – 90$ тысяч.

Ресторанный бизнес и сфера питания – самые опасные области предпринимательства в Израиле, несмотря на то, что они безумно популярны.

Ежегодно разоряется большое количество предприятий из-за высокой конкуренции, неудач, проблем с поставщиками, непрофессионализма и многого другого. Поэтому важно понимать две вещи: на старте вложится придется немало и после вкладывать денег и усилий придется очень много.

Израиль – мекка для продвинутых

Несмотря на то, что Израиль абсолютно туристическая страна, здесь есть куда развернуться стартаперам. По статистике в 2020 году инвестиции в израильские стартапы составили аж 5,25$ млрд, а на начало 2021 года Израиль входит в топ-20 стран мира по инновациям. Страна очень продвинутая в плане капиталистического мышления и все очень гибкие.

Все отношения между людьми напоминают какие-то бизнес-отношения, чего нет в СНГ, например, где превалирует личное. Здесь важно не то, что ты говоришь и обещаешь.

В стране отлично развиты инновационные структуры, которые поддерживаются как государственным финансированием, так и иностранным. Израиль крупная страна в плане привлечения иностранных венчурных инвестиций.

Главное – идея, если она у вас есть, а язык хорошо подвешен, то дороги все открыты.

В Израиле бизнес отделен от власти, что можно назвать неоспоримым плюсом. Например, если в России очень многое зависит от взаимоотношений с какими-то органами, то в Израиле такого нет. Основной бизнес приватизирован, госкомпаний практически не существует. Здесь я научился зарабатывать деньги на том, что я умею, в другой стране было бы сложнее для меня.

Как начать бизнес и избежать факапов

Для начала нужно понять, вы будете строить бизнес в одиночку или с партнером. Если вы занимаетесь построением компании в единственном лице, то в этом есть плюс: вся прибыль ваша, но намного безопаснее и проще делать это вдвоем. Далее вам необходимо выбрать форму бизнеса и зарегистрировать бизнес.

Спустя 3-4 недели вы получите письменное разрешение о том, что можно начинать работать, тогда вы уже сможете нанимать сотрудников, выстраивать рекламную кампанию, привлекать клиентов и продавать свои товары или услуги.

В любом, даже успешном бизнесе не избежать факапов, поэтому нужно научиться с ними работать.

С чего начать?

Во-первых, нужно ответить себе на вопрос: «Что я готов потерять, ради того, что я делаю?» То есть готов ли ты расстаться с той суммой, которую ты хочешь инвестировать сейчас в открытие? Если да, то продолжаем. Если нет, то бизнес – это не ваше.

Во-вторых, готов ли ты потратить год-два работы просто в пустую и в конченом итоге потом не получить ничего? Бизнес – это риск, и нужно психологически себя настраивать на то, что может случится что угодно. Те деньги, которые вы пускаете в проект, могут приумножиться в раз 10, а могут и прогореть.

В-третьих, владелец бизнеса – это образ жизни, а не работа по 8 часов пять дней в неделю. Вот ситуация: предприниматель в Израиле открыл сеть магазинов и вложил 2 миллиона шекелей (650$ тысяч) и так случилось, что в один прекрасный день все сотрудники по каким-то причинам не смогли выйти на точку, иначе выручка будет падать.

Если это история с одеждой или несъедобными товарами, то это не так страшно, в food-бизнесе это дурдом. Здесь включается автопилот, ведь у продуктов есть срок годности и клиенты, которые заказывают блюда и ждать часами не будут и уйдут к конкуренту.

В нашей компании случалось разное, и мы стараемся думать наперед, что может случится. Главный факап – это любая проблема с клиентом по нашей вине. Базовая модель нашего бизнеса – это подписка; цикл одного клиента составляет от 6 месяцев и в потенциале до бесконечности. Поэтому отношения мы строим долгосрочные и дружеские.

Чем больше между людьми доверия, тем большие обиды и проступки они готовы простить. А в любом бизнесе есть ошибки перед клиентами он их простит, если поддерживать его лояльность к вашей компании. Самый лучший способ – это превзойти его ожидания.

Так как у нас на 90% женская аудитория, на 8 марта мы подарили всем женщинам горшочки со свежим базиликом, а на другие праздники коробочки со сладостями. Одной из наших клиенток, которая питалась у нас больше 6 месяцев и отменила подписку по финансовым причинам, мы просто подарили одну неделю в подарок, которую она может в любой момент активировать. Спустя 2 месяца она вернулась и заказывала еду ещё 3 месяца.

Или, например, у одной нашей клиентки просто украли коробку, и мы, естественно, подарили ей новую, хотя это уже была не наша ответственность. Она даже сняла об этом целое видео с благодарностью и привела тем самым двух людей из своего личного аккаунта в соцсети. Это один из главных секретов, как держать компанию общепита на плаву и расти.

Бизнес в Израиле – дело тонкое

Бизнес в Израиле отлично работает, да и государство заинтересовано в развитии экономики и старается создавать частникам комфортные условия.

Для открытия бизнеса подходит та сфера, в которой человек лучше всего разбирается и в которой есть опыт. Особенно если за спиной нет богатого покровителя и связей.

Сужу по себе: я открывал все чисто на своем опыте с минимальным бюджетом и с тем количеством знаний, которых было недостаточно, поэтому все шишки получил сполна и развивался по ходу дела. Будучи профессионалом, вы снизите расходы и сэкономите время.

Вот список наиболее прибыльных сфер бизнеса на 2021 год:

Не все компании могут легко зайти в Израиль. Например, крупная на весь мир сеть KFC в Израиле не прижилась. В 2001 году они открылись и с таким же успехом потерпели фиаско.

Пару лет назад они открыли снова одно маленькое отделение на севере страны и на этом все. Почему так? Объяснения нет. В Израиле очень популярная тема – это шницель. Это так же, как борщ или оливье в России. Возможно, из-за того, что его здесь любят, не принимают с энтузиазмом ножки в панировке от KFC.

При создании нового бизнеса нужно понимать вкусы израильтян, климат в стране, особенности менталитета, язык и многие другие составляющие, от которых зависит благополучие компании.

Израильтянин и иностранец: кому здесь сложнее вести свое дело?

Начнем с того, что Израиль – страна приезжих, поэтому сказать, кому проще здесь открыть бизнес и его развивать, очень сложно. Коренные жители здесь есть, и они на протяжении долгих лет ведут свое дело, но это не упрощает им работу в конкурентной среде, где каждый месяц что-то меняется.

Например, если сейчас открыть здесь что-то с нуля, то все будет зависеть не от того, местный ты или приезжий, а от опыта, подхода, мышления.

Единственное, в чем израильтяне в плюсе, так это в знании языка с самого детства. Приезжим же приходится изучать его уже во взрослом возрасте, что откладывает свои отпечатки на понимании друг друга.

В стране немало русских (около 1,2 миллионов из восьми), тем не менее, это не такой большой процент, чтобы чувствовать себя комфортно, зная только один язык. Тот, кто говорит на иврите, получает больше уважения, большую аудиторию и, соответственно, платежеспособность.

Открыть бизнес – не значит иметь возможность жить в стране

Многие думают, что открыв свое дело в Израиле, они автоматически получают здесь вид на жительство. Это ошибка. В моем случае я просто репатриировался и получил бонус. Иностранцы без проблем могут открыть фирму и при этом не жить в стране.

Важно только, чтобы у основателя было доверенное лицо из Израиля, чтобы он мог его включить в состав учредителей. Стоит также понимать, что для туристов въезд в страну самый легкий, если же у вас бизнес, то потребуется больше бумажной волокиты.

Иностранцы часто приезжают и открывают ООО, но получить управленческую визу, которая позволяет находится подолгу в стране, может лишь только владелец фирмы с миллионными оборотами и десятками сотрудников.

Что касается food-компаний, то на своем опыте могу сказать про важные этапы, о которых нужно помнить:

Плюсы и минусы построения бизнеса в стране

Не могу сравнить бизнес в Израиле с другими странами, потому что я не знаю, как там происходит операционно. В любом случае, принцип тот же, но детали разные.

Из минусов:

Правда на стороне сотрудника

В плане трудовых отношений между работником и руководителем большой перевес идет в сторону работников. Например, здесь нет такого понятия, как штрафы, и у начальника нет права штрафовать.

К тому же нет такого понятия, как испытательный срок. В любом случае ты платишь человеку, как бы хорошо или плохо он ни работал. Работодетали бояться обижать сотрудников невыплатой, потому как это может спровоцировать целое кораблекрушение: сотрудник подаст в суд и ситуация будет решаться на государственном уровне.

Ленивые люди

В Израиле безумно ленивые люди, то ли от жаркого климата, то ли от такого менталитета. Иностранцы менее ленивы, так как стремятся здесь чего-то добиться. Поэтому мне было сложно найти хорошую команду с крутыми навыками и желанием расти.

Высокая оплата труда

Минимальная оплата труда составляет сейчас 9$ в час, то есть при 10-часовой минимальной смене человек зарабатывает 100$. Для владельцев бизнеса, которые раскручивают свое дело, это очень накладно, с учетом того, что платить нужно целой команде.

Качество товаров и услуг

Сервис в стране хромает во всем. Например, в food-бизнесе мы часто сталкиваемся с некачественной работой многих подрядчиков, из-за которых приходится переплачивать и тратить время на поиск новых. Это связано с большим налогообложением, когда приходится платить за таможенные расходы, плюс время, и получается большой финальный ценник.

Что касается плюсов:

Работающие законы

В стране действительно круто работают законы. Полицию здесь реально все уважают, и если она приезжает, то с ней никто не ведет переговоры, не устраивает драки и так далее.

Гибкие люди

Очень хорошо здесь вести переговоры, потому что люди очень дружелюбны и готовы идти навстречу.

Нет коррупции

В Израиле ничего не делают за деньги, и взяточничество запрещено, за него прилично штрафуют. Поэтому израильтяне настроены на диалог, так что с ними всегда можно договориться.

Поддержка государства

В стране поддерживают начинающй бизнес, так как это выгодно государству – хорошие налоги в бюджет. Это намного выгоднее, чем платить чиновникам. Поэтому здесь не только открыты двери для новых компаний, но и существует ряд поддерживающих программ для предпринимателей.

Открыть бизнес в Израиле может каждый при большом желании, главное – понимать, зачем вам это нужно, какое направление выбрать, с какими сложностями столкнетесь и к чему хотите прийти в итоге.