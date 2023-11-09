Как разделить ИП при разводе

Популярность регистрации в качестве ИП очевидна, поэтому возникает вопрос: как разделить бизнес при разводе. Адвокат Московкой коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Екатерина Махова рассказала, как договориться с партнером.

По статистике разводов за 2022 г. от Росстата, в России поженились 1,05 млн пар, а расторгли брак 682 тысячи. Согласно данным ФНС РФ, на 01.03.2022 г. в стране зарегистрированы более 3,6 млн индивидуальных предпринимателей. Форма бизнеса подходит многим из-за простоты открытия и ведения отчетности.

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Нужно ли делить ИП при разводе

Все что приобретается во время брака по закону считается совместным имуществом. Исключения бывают, но редко.

При разводе супруги решают разделить ИП. Они думают, что это можно сделать путем оценки ИП как бизнеса с выплатой компенсации в половину стоимости. Такие правила существуют, но при разделе ООО — путем признания прав 50% доли супруга. С разделом ИП дела обстоят сложнее. Это обусловлено правовой природой положения ИП.

Индивидуальный предприниматель — это статус конкретного лица, то есть имеется неразрывная связь статуса с личностью. Представить, что ИП будет принадлежать сразу двум лицам, невозможно.

Это неоднократно отмечал и Верховный суд РФ. Например, в Определении Верховного Суда РФ от 26 марта 2019 г. по делу № 81-КГ19-2 отмечено, что бизнес самостоятельным объектом права, предусмотренным гражданским законодательством, не является, а представляет собой деятельность, ведение которой происходит в одной из организационно-правовых форм коммерческих организаций, а также осуществляется индивидуальными предпринимателями.

Вывод: при разводе невозможно оценить ИП как бизнес и требовать его раздела, так как такого объекта гражданских прав не существует.

Раздел имущества ИП при разводе — как это происходит

Второй супруг вправе претендовать на раздел имущества и доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Соответственно, необходимо определить имущественную массу, которая может быть разделена.

Например, у супруга-ИП есть два магазина. Оба помещения принадлежат ему по праву собственности: в магазинах есть товар и оборудование. Второй супруг может установить, что именно находится в помещениях и потребовать раздела имущества.

Как вариант: супруги могут поделить магазины — объекты недвижимости, со всеми объектами и товарами внутри. В случае неравноценности— один из супругов может выплатить компенсацию.

Раздел доходов от деятельности ИП — что нужно знать

Сложнее и интереснее обстоят дела с разделом доходов от деятельности индивидуального предпринимателя.

По закону, доходы супругов в период брака являются совместным имуществом. Следовательно, доходы от деятельности ИП также могут быть поделены. Однако в этом случае нужно установить сумму требований, так как супруг может намеренно вывести денежные средства в преддверии развода, увеличить расходную часть или в течение всего периода деятельности снимать денежные средства, не оставляя их на счете.

В такой ситуации необходимо через суд запросить выписки по счетам и провести тщательный анализ всех транзакций.

Еще одна сложность обусловлена динамичным характером деятельности. Многие договоры предусматривают постоплату, часть контрагентов может допустить просрочку платежей. Все это приводит к уменьшению сумм, которые должны быть разделены.

Важно собрать все сведения о заключенных и исполненных сделках, по которым оплата еще не произведена. В таком случае при поступлении оплаты второй супруг вправе требовать раздела денег, так как основание для платежа возникло в период брака.

Эта особенность требует внимания, так как значение имеет не дата поступления средств, а дата, когда возникло основание для их перечисления.

Наиболее спорной является возможность раздела доходов за прошлый период. В практике встречаются подобные кейсы, один из них был рассмотрен Верховным судом РФ (Определение ВС РФ от 01.11.2022 №19-КГ22-27-К5).

Супруг в браке был зарегистрирован в качестве ИП и открыл магазин по продаже видеотехники. 17 августа 2018 г. брак прекратился, затем супруга потребовала разделить имущество — в частности доходы ИП от деятельности за 2018 г. на основании декларации супруга по налогу.

Такое требование привело к череде противоречивых решений судов. Суд первой и апелляционной инстанций доходы от предпринимательской деятельности не поделил.

Кассационный суд вернул дело в суд апелляционной инстанции, где при новом рассмотрении предприняли попытку установить размер доходов от деятельности в качестве ИП за 2018 г. при помощи экспертизы.

Так как ИП применял специальный налоговый режим (единый налог на вмененный доход, ЕНВД), то необходимых документов для проведения экспертизы не было, что суд расценил как уклонение от проведения экспертизы.

В результате суд согласился с расчетом супруги и взыскал 50% доходов за 2018 г.

Верховный суд РФ усмотрел два нарушения и отправил дело на новое рассмотрение:

Первое нарушение связано с тем, что суд разделил доход за весь 2018 г., не учитывая то, что брак был прекращен в августе 2018 г. Соответственно, после прекращения брака презюмируется, что доход от деятельности ИП является личным имуществом супруга, если не доказано иное. Второе нарушение, на которое обратил внимание суд, связано с обстоятельствами раздела денежных средств, полученных в прошлые периоды. Речь о том, что, заявляя о разделе сумм, которые имелись в прошлом, супруга должна доказать, что денежные средства были израсходованы супругом по своему усмотрению вопреки воле супруги и не в интересах семьи либо — что супруг скрыл денежные средства.

Как правило, разделу подлежит доход, определяемый на дату прекращения брачных отношений или на дату раздела имущества. Считается, что до этого момента супруги жили вместе и вместе расходовали денежные средства на нужды семьи.

Заявляя требования о разделе доходов за прошедший период, необходимо обосновать заявление таких требований, предоставив расчет на основании документов, подтвердить расходование денег против воли супруга и не в интересах семьи. В таком случае у суда будут основания для рассмотрения вопроса о компенсации 50% от суммы.

Фактическое прекращение совместной жизни — на что это влияет

Не всегда супруги уделяют внимание моменту, когда они перестали жить как одна семья. Юридически это рассматривается в качестве даты фактического прекращения брачных (семейных) отношений.

Именно это дата должна стать определяющей для раздела имущества, то есть на момент прекращения отношений должен быть исследован вопрос наличия или отсутствия имущества и денежных средств на счетах ИП.

Если сделки заключаются ИП после прекращения фактических отношений супругов, то денежные средства от таких сделок уже не будут считаться общими, а будут рассматриваться как личное имущество супруга, зарегистрированного в качестве ИП.

Иногда от даты прекращения совместной жизни значительно зависят исковые требования. Прекращение брачных отношений должен доказать супруг, который об этом заявляет.

Рекомендации по разделу имущества при разводе: лучше подумать заранее

Чтобы не столкнуться с проблемами при расторжении брака, о правах на имущество и доходы следует подумать заранее.

В этом может помочь заключение брачного договора, где будет прописан порядок распределения доходов от деятельности ИП, а также распределено имущество. Также можно рассмотреть возможность регистрации ООО с долями супругов.

Если же брачный договор не заключен, а второй супруг не настроен на мирное урегулирование спора, то свои права придется отстаивать в суде, собирая массу доказательств для установления имущества и денежных средств, подлежащих разделу.

Фотография на обложке: 9Air/Shutterstock