Как сделать инфографику самому

Руководитель Ipapus Agency Иван Папусь, который более 10 лет работает в маркетинге, рассказывает, как научиться делать инфографику самостоятельно и не пользоваться услугами профессиональных дизайнеров.

Визуализированные данные воспринимаются людьми лучше, чем в текстовой форме, поэтому подача информации при помощи графики становится приоритетной и помогает привлекать аудиторию.

Основы информативной визуализации

Любую цель можно достичь, если грамотно составить план действий и приложить усилия для их выполнения. Чтобы научиться создавать полезную и красивую информативную графику, потребуется желание и совсем незначительное время: неделя — две для каждодневных занятий по часу. Прежде, чем приступить к созданию своего проекта, нужно обдумать несколько моментов:

Особенности целевой аудитории (возраст, предпочтения) . Для деловых людей предпочтительнее диаграммы и графики, для подростков подойдут смайлы эмодзи, а представителям среднего возраста — пиктограмы или карты.

. Для деловых людей предпочтительнее диаграммы и графики, для подростков подойдут смайлы эмодзи, а представителям среднего возраста — пиктограмы или карты. Смысловая нагруженность. Составьте несколько вопросов (от трех до семи, в зависимости от объема данных), на которые планируется дать ответ целевой аудитории. Весь контент нужно разбить на блоки, которые соответствуют вопросам и запланировать для каждого отдельную картинку.

Составьте несколько вопросов (от трех до семи, в зависимости от объема данных), на которые планируется дать ответ целевой аудитории. Весь контент нужно разбить на блоки, которые соответствуют вопросам и запланировать для каждого отдельную картинку. Графические параметры. Подбирается спокойный тон, на котором отчетливо видны изображения. Картинки-блоки состоят из трех — пяти цветовых компонентов, пестрая гамма быстро утомляет. Блоковые элементы можно разместить в горизонтальной или вертикальной ориентации, например, в виде пирамиды.

Подбирается спокойный тон, на котором отчетливо видны изображения. Картинки-блоки состоят из трех — пяти цветовых компонентов, пестрая гамма быстро утомляет. Блоковые элементы можно разместить в горизонтальной или вертикальной ориентации, например, в виде пирамиды. Индивидуальный стиль. Чтобы иметь опору, от которой можно оттолкнуться, посмотрите готовые экземпляры по нужной тематике, набрав в поисковой строке браузера фразу «инфографика+ваша тема+примеры». Из имеющихся разнообразных коллекций можно выбрать те, которые нравятся, изменить их по своему вкусу или сделать наброски собственного творения на листе бумаги, подключая фантазию. Важно не перегружать картинки излишними деталями, они должны быть максимально простые и понятные для восприятия пользователей. Подбираются короткие текстовые надписи (фраза или одно предложение), а шрифт без засечек для быстрого прочтения, например, Times New Roman.

К рисункам или текст-блокам лучше добавить ссылки на свой ресурс. Чем больше людей поделиться контентом, тем выше окажется этот сайт в результатах выдачи поисковиков. Чтобы не снижать скорость загрузки веб-страниц, рекомендуется объем файла не более мегабайта.

Краткий обзор программных инструментов

Для воплощения дизайнерских идей служат специальные программы, которые доступны бесплатно в базовых версиях и платных вариантах с расширенными возможностями. Их можно использовать онлайн или скачать и установить на свой девайс.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс программного обеспечения реально освоить в течение 20-30 минут, используя ознакомительные видео-курсы или текстовые инструкции. Обучающие курсы часто включаются в сервис разработчиками. Видеоролики для обучения также можно найти в разнообразных вариациях на YouTube.

Особенности популярных сервисов для создания инфографики

Canva

Это самый подходящий инструмент для новичков и начинающих дизайнеров. Программное обеспечение выигрывает по простоте интерфейса, базовой библиотеке фото и видео, множеству готовых шаблонов, как для небольших карточек-визиток, так и более объемных макетов для посадочных страниц (лендингов). Canva подходит для создания дизайнов разнообразной тематики.

С возможностями ПО можно ознакомиться на вкладке «Обучение» горизонтального меню. Предусмотрены инструменты для редактирования изображений, включая разнообразные эффекты отображения (ориентация, сжатие), настройки параметров яркости, насыщенности, слоев и прозрачности.

Очень удобно использовать функцию Drag-and-Drop при внедрении в свой макет библиотечных или дополнительных элементов из других ресурсов. Можно вставлять фото из DropBox, карты Google Maps, видео из YouTube или анимацию из GIPHY.

Canva доступна онлайн и для скачивания с последующей установкой на девайс в оплачиваемой модификации (12,95$ помесячно) или free (30 дней). При оформлении оплачиваемой подписки поддерживаются дополнительные возможности:

расширенный каталог шаблонов (более 400 тысяч);

улучшенный редактор шрифтов;

возможность одновременной работы нескольких пользователей над одним проектом;

сохранение файлов общим объемом до 100 гигабайт (в бесплатном варианте не более 1 гигабайта).

Готовый файл можно также сразу отправить на печать или в социальную сеть, например, Facebook.

Infogram

Программка выигрывает удобным интерфейсом приборной панели и высоким качеством графики. Переходы между функциями реализованы очень быстро, что значительно сокращает время работы над поставленной задачей.

Поддерживается интеграция со сторонними веб-ресурсами. Например, можно загрузить в свой проект за доли секунды видео из YouTube или подходящую красивую картинку из Unsplash.

Этот программный инструмент предпочтительнее использовать, если нужно создать графики, диаграммы и карты, поскольку поддерживается огромный выбор (41 вариант в free-модификации или более 80 разновидностей в оплачиваемых подписках). В бесплатной версии допускается 17 тем для оформления, при оплате от 19$ в месяц — более 800 шаблонов.

Записать свое творение можно в онлайн-хранилище ПО с дальнейшим доступом для просмотра из своего аккаунта или указанных Email-адресов. Для выгрузки собственного проекта на накопитель потребуется оплачиваемая подписка.

Piktochart

Сервис привлекательный стильными шаблонами, при помощи которых можно создавать креативные дизайны. Обучающие видеоролики продолжительностью 3-10 минут от разработчиков ПО доступны пользователям на вкладке меню «Learn» оригинальной англоязычной версии. Для освоения потребуется владеть английским языком на базовом уровне.

Инновационная приборная панель для настроек размеров, цветовой гаммы, эффектов статической и видеографики позволяет создавать стильный дизайн за несколько минут. Дополнительно поддерживаются 600 шаблонов (12 в бесплатном варианте), интерактивных анимаций, 14 типов диаграмм и другое. Для сохранения работ в онлайн-сервисе отводится для каждого аккаунта 40 гигабайт.

Ткже пользуются популярностью у дизайнеров сервисы Easel.ly (с самым доступным тарифом от 4$ в месяц), Visme с поддержкой звуковых эффектов, Snappa для ценителей креатива и дизайнов премиум-класса.

Чтобы подобрать самый подходящий инструмент для реализаций смелых творческих задумок, оценить преимущества и недостатки, потребуется опробовать несложные программки в работе. Профессиональные дизайнеры часто выполняют один и тот же проект в нескольких вариациях, чтобы сравнить полученные результаты и выбрать самое удачное решение, которое понравится заказчику.

Вывод

Инфографика — безбрежное море для самовыражения творческих личностей. Рассмотрены только азы и рекомендации, чтобы помочь желающим покорять просторы этого искусства. Развитие и самосовершенствование поистине бесконечны. Отличных Вам дизайнерских идей, творческого вдохновения, замечательных результатов и максимум удовольствия от увлекательного занятия!

Фото: ESB Professional/shutterstock