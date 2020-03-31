Event на карантине: как сделать презентацию для онлайн-мероприятия

По прогнозам представителей event-индустрии, в этом сезоне будет больше онлайн-конференций вместо очных, которые одна за другой отменяются из-за COVID-19. Вы тоже делаете онлайн-мероприятие вместо офлайнового из-за коронавируса?

Очно не собираться

Вместо постепенного и незначительного ежегодного роста онлайн-мероприятий в прошлом, после 2020 года мы можем увидеть большой рывок. Хотя конкретных цифр пока никто не прогнозирует, темпы можно отследить по происходящим изменениям.

Школы уже запустили дистанционное обучение, организаторы развлекательных мероприятий проводят трансляции, бизнес-тренеры внедряют дистанционные форматы корпоративного обучения, эксперты массово открывают онлайн-курсы.

В 2017 году доля онлайн-образования в общем объеме мирового образовательного рынка составляла чуть более 3%, и к 2023 году эксперты прогнозировали рост по 5% ежегодно. При этом в России среднегодовой рост, по разным оценкам, составлял 17–25%. Пара заметных примеров: МФТИ реализовал полностью дистанционную магистерскую программу, а Высшая школа экономики разместила 60 курсов на Coursera.

По развлекательным и деловым мероприятиям подобных исследований не было, однако рост популярности трансляций шоу в интернете видно по количеству просмотров. Например, во время ЧМ-2018 контент «Матч ТВ» собрал рекордные 184 миллиона просмотров в интернете.

Сейчас в Москве действует запрет собираться группами более 50 человек в помещении. В России отменили Петербургский международный экономический форум, в Барселоне — Всемирный мобильный конгресс, в Швейцарии — Женевский автосалон. Папа Римский впервые в истории провел проповедь по видеосвязи.

Глава Сбербанка Герман Греф работал удаленно после командировки в Европу и 17 марта провел пресс-конференцию в онлайн-режиме

Кто не готов отменять мероприятие, переносит его в интернет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк проведут ежегодную весеннюю встречу онлайн. Аналогично поступят организаторы глобальной конференции по медицине HIMSS 2020.

Конференция из тройки самых больших в IT Collision впервые будет только в виртуальном формате. Организаторы, как и в предыдущие годы, обещают более 200 спикеров и возможность общаться друг с другом. Для этого запустят специальное приложение.

Екатерина Норкина, продюсер деловых событий IMGR, прогнозирует рост онлайн-мероприятий в B2B-сегменте: «Биологические угрозы даже традиционный B2B-бизнес помогут диджитализировать, и это пойдет на пользу индустрии, в которую с трудом внедряются цифровые инновации».

Тренд диджитализации офлайн-мероприятий активно поддерживают Google, Facebook, Apple, IBM, Microsoft и другие корпорации, которые перевели сотрудников на дистанционную форму работы. Facebook отменил очную часть ежегодной конференции для разработчиков F8 и проведет ее онлайн. «Через комбинацию локально размещенных событий, видео и контента в прямом эфире», — говорится в сообщении компании.

Бороться за внимание аудитории придется еще активнее, чем на офлайн-мероприятиях, потому что онлайн человек больше отвлекается: на соседнее окно браузера, телефон, кота. Презентация должна не просто передавать мысль, а вовлекать. Быть интерактивной, как сайт. Особенно если с ней нужно работать без комментариев спикера. Виктория Рындина, сооснователь студии информационного дизайна VisualMethod, MBA по коммуникациям

Как cделать слайды для онлайн-презентации

Вариант 1: Презентация вместо спикера

Такой вариант используют в онлайн-обучении и перед встречей с партнерами. Если это будет долгосрочный курс или коммерческое предложение, постарайтесь сделать его максимально приближенным к современным сайтам:

Пишите заголовки с выводами. В начале каждого слайда человек должен понимать, какую мысль хочет передать автор.

Добавляйте интерактив. Встройте меню (с помощью функции внутренних гиперссылок), переходы между страницами и ссылки на дополнительные ресурсы в виде кнопок.

Добавляйте обратную связь. Вы можете нарисовать на слайде кнопку и с помощью гиперссылки оформить переход на домашнее задание или анкету с опросом. На следующем шаге вернуться к ученикам курсов или партнерам с обратной связью. Таким образом создадите ощущение взаимодействия.

Чтение одного слайда, заполненного информацией, занимает порядка двух минут. В среднем человек может быть сосредоточен до 15 минут. Если вы хотите дать больше информации, оформите ее ссылками или разбейте презентации на блоки. Чтобы аудитория посчитала вашу презентацию полезной, в ней обязательно должны быть следующие пять слайдов:

Актуальность темы

Ваше представление

Логика выступления

Выводы из презентации

Как с вами связаться

Вариант 2: Презентация в помощь спикеру

В этом случае действуют те же законы, что и для вебинаров. В первую очередь важно оценить платформу, которую вы будете использовать для общения с аудиторией. Например, мы работаем с Zoom, Zenclass, Pruffme и Learme.

На всех платформах участник может открыть для просмотра экран своего рабочего стола или загрузить презентацию для просмотра. То есть участники увидят на экране презентацию, а в одном из углов экрана (если не установлено другое) — окно со спикером.

Учитывайте, что на экране будет окно со спикером. Часто презентации для вебинаров делают без «примерки» на платформе. В итоге часть презентации перекрывается функциональными блоками.

Давайте больше смотреть, чем читать. Когда спикер активно комментирует, размещайте не более 30 слов на одном слайде, а лучше — показывайте данные, инфографику или символические иллюстрации.

Высылайте материал после встречи, если он содержит ссылки, или давайте ссылки в виде QR-кодов, если к ним нужно обращаться непосредственно во время трансляции.

Также рекомендуем проверить, читается ли ваша презентация с экрана мобильного телефона, потому что в 2020 году занятые люди читают информацию «на бегу». Хотя это может быть не так актуально в условиях «пижамного» режима, когда сотрудников перевели в «домашний офис», — это как раз увеличивает количество заходов с персональных компьютеров.

Вариант 3: Презентация-фон за спиной спикера

Онлайн-конференции тоже могут «собирать стадионы». Например, из-за коронавируса онлайн-режим впервые актуален и для ежегодной конференции Apple WWDC. Создать шоу можно разместив спикера на сцене и обеспечив прямую трансляцию. В целом будет так же зрелищно, как презентации новых телефонов, которые миллионы людей ежегодно смотрят онлайн.

Что нужно, чтобы фоновая презентация выглядела на экране впечатляюще:

Режиссура выступления. До выхода на сцену пройдет много часов репетиций и подбора метафор. Начиная со сценария, вы протестируете, какой фон, символ, призыв и в какое время будут появляться за спикером.

Использование современных технологий: голограмм, дыма, интерактивных панелей и моушн-заставок создадут эффект присутствия и шоу, даже если их будут видеть только на экране.

Выход за пределы видео и интерактив с участниками. К привычным приемам трансляции организаторы будут добавлять кнопки голосования, и результаты с мнениями должны моментально появляться за спиной спикера.

Эксперты нашей студии прогнозируют, что последний тип мероприятий будет активно развиваться и включать в себя максимум приемов из телевизионных шоу. В том числе презентации для таких мероприятий будут делаться по всем законам wow-дизайна.

Как достичь максимума

Вот что нужно проверить запуском презентации, чтобы все прошло по плану:

Скорость интернета, качество подключения и звука. Обычно в ноутбуках слабый встроенный микрофон — лучше взять отдельную гарнитуру.

Работа программы для трансляции за 20 минут до старта — этого времени хватит, чтобы исправить настройки.

Визуальная эстетика. Направьте камеру непосредственно на лицо. Она не должна быть направлена на лицо снизу, потому что это создает ощущение высокомерности спикера. Найдите нейтральный фон и проверьте, чтобы в кадр не попадали предметы быта. Создайте ощущение трехмерности пространства — вид на фоне стены сделает ваше выступление скучным. Для этого поставьте ближе к пределам границ видео цветок или предусмотрите, чтобы в кадр попала, например, полка.

Цвет одежды. Требования к одежде такие же, как при телесъемке: нет белому и мелким узорам.

Движение глаз. Часто спикер следит сам за собой в эфире. Для зрителей это выглядит так, что глаза спикера смотрят не на него, а куда-то в сторону. Постарайтесь концентрироваться на презентации или смотрите непосредственно в камеру.

Избитая фраза «кризис — время возможностей», похоже, становится реальностью. После того, как пандемия пойдет на спад, многие компании наверняка захотят сохранить формат дистанционной работы из-за удобства и снижения затрат, ученики онлайн-школ и деловые люди — для экономии времени, а организаторы публичных мероприятий — для увеличения охватов. Самое время, чтобы в первых рядах перестроить свой бизнес.

Изображение на обложке: VisualMethod.ru