Как собрать деньги на Kickstarter: ошибки, правила и советы

AURA Devices в 2018 году собрала $109 тыс. на производство первой партии фитнес-браслета AURA Band на Kickstarter со второй попытки. Станислав Горбунов, генеральный директор компании, рассказал, почему провалилась первая кампания, и дал советы тем, кто планирует запустить проект на площадке.

Содержание:

Что такое Kickstarter?

Kickstarter — первое, что приходит на ум, когда речь идет о краудфандинге. На площадке собирают средства на выпуск гаджетов, издание книг и комиксов, съемку независимого кино и множество других проектов самых разных категорий.

Для небольшой компании или стартапа Kickstarter может стать отличным источником инвестиций и способом расширить аудиторию. Главное — поставить четкую цель и подготовиться к кампании заранее.

Кто может запустить проект на Kickstarter?

Проект на Kickstarter может запустить как физлицо, так и компания. У площадки есть ограничения по странам: напрямую из России открыть проект не получится. Можно зарегистрировать юрлицо в одной из стран, с которыми Kickstarter работает.

Мы, как и большинство стартапов, зарегистрировались как C-Corp в американском Делавэре: там это делается за 15 минут. Но в этом случае представлять проект на Kickstarter должен человек, у которого есть американский SSN (Social Security Number, наш аналог — СНИЛС) и, соответственно, ВНЖ или гражданство. Мы нашли знакомого в США, который помог нам.

Какие проекты подходят для Kickstarter?

Ограничений по тематике проектов практически нет (кроме списка запрещенных — лекарства, оружие и его муляжи, алкоголь и т.д.), но надо учитывать аудиторию площадки и специфику вашего проекта и вознаграждений. Проекты сгруппированы по восьми категориям:

Arts;

Comics & Illustration;

Design &Tech;

Film;

Food & Craft;

Games;

Music;

Publishing.

На Kickstarter много гиков, которым интересно пробовать новое, поэтому площадка отлично подходит для сбора средств на выпуск инновационных устройств. Также на площадке большая аудитория любителей DIY, так что у проектов категории Food & Craft тоже высокие шансы.

Что нужно подготовить для кикстартеровского проекта?

К запуску кампании проект должен быть на финальной стадии. Если это устройство, должны быть готовы рабочий прототип и план производства, если книга или комикс — макет и иллюстрации и т.д., чтобы производство началось сразу по окончании кампании.

Необходимо просчитать риски — их описанию на странице проекта будет посвящен целый раздел — и продумать, как вы будете их предотвращать и устранять возникшие сложности. Например, сроки изготовления устройства могут затянуться из-за нехватки чипов, приложение выйдет сырым и т.д.

В разделе Risks на странице проекта нужно будет подробно и доступно расписать, как именно вы подстраховались на случай их возникновения: выбрали самую надежную фабрику, наняли опытных разработчиков и т.д. Очень важно не спешить и продумать все тщательно, иначе вы рискуете собрать много негатива от бекеров или потерять много денег на исправлении своих ошибок.

Не менее важны маркетинговая и PR-стратегии, контент-план. Страницы успешных проектов на Kickstarter выглядят как лендинги — это текст, иллюстрации, фото и видео. Помимо этого есть ваши страницы в соцсетях, рассылка, блог на Kickstarter, публикации в СМИ, таргетированная и контекстная реклама, кросс-промо с партнерами.

Пошаговая инструкция и подготовка к запуску

Понять ограничения площадки: подходит ли она для проекта, нужно ли регистрировать компанию за рубежом. Подготовить маркетинговую и PR-стратегии. Изучить лендинги успешных кампаний, постараться собрать как можно больше информации, которую вы сможете дать пользователям. Рассказать о продукте журналистам и блогерам. Рассчитать экономику проекта и риски. Заключить договоры с производителями, провести design for manufacture (DFM) — подготовить прототип для массового производства, так называемый golden sample. Подготовить контент и сформировать комьюнити.

Формирование бюджета

Чтобы правильно сформировать бюджет и определиться с целями кампании, нужно заранее договориться с производителем и узнать минимально возможный объем партии. Также необходимо рассчитать себестоимость продукта — в нее помимо производства входят затраты на логистику, маркетинг, зарплаты и другие расходы.

В нашем случае туда также входило тестировочное оборудование и формы для литья корпусов устройств. Если вы планируете отдать часть партии в розницу, заложите средства и на это. Не забывайте, что какая-то часть партии окажется браком. 5% заберет Kickstarter, еще 3–5% — его платежный посредник Stripe.

На странице проекта расскажите бекерам, куда пойдут их средства, например 30% — на электронику, 30% — на зарплаты, 10% — на корпус, 20% — на логистику и т.д. Это можно сделать в виде круговой диаграммы.

Будьте готовы к неожиданностям: задержкам производства, проблемам с логистикой и т.д. Если продукт не выйдет вовремя, вам придется работать дольше: отвечать на письма недовольных бекеров и решать проблемы с производством и доставкой. Все это время постоянные расходы, например, на зарплату, не прекращаются.

Мой опыт показывает, что нужно заложить в бюджет минимум 300–400% от себестоимости первой массовой партии.

Распределение средств можно сделать наглядно в виде круговой диаграммы

Аудитория

Для успеха на площадке необходимо иметь лояльное комьюнити еще до старта кампании. Наша первая кампания провалилась, потому что у нас его не было. После провала мы сосредоточились на построении комьюнити: создали отдельный лендинг и два месяца качали на него трафик, собирали почты, рассказывали об устройстве и анонсировали кампанию. То же самое мы делали в соцсетях.

Чем раньше вы начнете, тем лучше, главное — чтобы было о чем рассказать. Хороший пример — российский проект FLIPPER ZERO. Они начали рассказывать о проекте и формировать сообщество еще за год до старта суперуспешной кампании и собирали фидбек аудитории

До, во время и по завершении кампании нужно вести прозрачную коммуникацию с пользователями: регулярно и часто писать в блог, делиться новостями и фотографиями с производства и т.д. Особенно это важно, если возникают проблемы.

Подготовка к кампании

Если это ваш первый проект, то подготовку стоит начать за 9–12 месяцев. За это время вы должны успеть найти оптимальный для вас способ выхода на площадку, при необходимости зарегистрировать компанию за границей, доработать прототип, найти производителей, понять себестоимость продукта и рассчитать риски, разработать маркетинговую стратегию, подготовить контент и познакомиться со СМИ.

Во время подготовки можно вложиться в один-два проекта на Kickstarter, побыть на месте бекера и использовать этот опыт в своей кампании.

Использование медиа

На площадке всегда были кампании, открытые исключительно с целью личного обогащения, чьи авторы исчезали по завершении сбора средств. Поэтому уровень доверия СМИ, как и пользователей, с каждым годом снижается. В 2021 году заручиться поддержкой СМИ сложнее, чем было в 2018-м, некоторые издания прямо пишут на своих сайтах, что не поддерживают проекты на Kickstarter.

Но сложно не значит невозможно. Если готовиться заранее, познакомиться с редакторами и показать им, что проект надежен, то медиа поддержат кампанию. Кроме традиционных медиа, ведите блоги на Habr, Medium и т.д.

Анализ рынка

Анализ рынка поможет вам подчеркнуть конкурентные преимущества продукта. На лендинге кампании мы сделали табличку, где сравнили AURA Band и другие популярные тогда браслеты Fitbit, Garmin, Xiaomi.

В таблице мы сравнили AURA Band с самыми популярными фитнес-браслетами

Пресса

Поддержка прессы критически важна в первые дни кампании. Поэтому необходимо заранее — хотя бы за три месяца — наладить отношения с журналистами и редакторами, заинтересовать их проектом и попросить поделиться новостью о старте кампании в первый-второй день.

С одним журналистом мы встречались в Лондоне, показывали ему рабочий прототип браслета. Всего же у нас было около 40 публикаций в СМИ разных стран. Логотипы изданий мы также разместили на странице кампании — это положительно сказывается на доверии бекеров.

Цитаты из обзоров журналистов и логотипы СМИ, которые о вас писали, повысят доверие бекеров

Видеоролик

Для первой кампании мы тщательно подготовили ролик: наняли профессиональных моделей, арендовали студию с красивым светом. Это оказалось ошибкой, так как ролик выглядел слишком рекламным. Больше доверия у аудитории Kickstarter вызовут энтузиасты.

Видео может быть с шероховатостями, главное — рассказать историю. Расскажите о продукте, об идее, которая за ним стоит, и как вы к ней пришли, о команде и о том, что получит бекер. Оптимальная продолжительность видео — от трех до пяти минут.

Для второй, успешной, кампании видео сделали практически на коленке: я рассказывал о продукте, команде и идее, рассказ перемежался вставками с демонстрацией работы браслета и его сравнением с большой биоимпедансной установкой в спортзале. Лучше не вкладывать много денег в видео, а потратить их на работу с комьюнити.

Взносы

Предложите бекерам разные взносы и подробно опишите соответствующие вознаграждения. Вознаграждения должны быть осязаемыми или предлагать интересный опыт, например, мини-роль в кино для того, кто поддержит съемку фильма большой суммой. Проекты, которые быстро набирают средства, имеют шанс попасть на главную страницу площадки и в рассылку.

Чтобы мотивировать людей вкладываться быстрее, предложите ограниченные по количеству и времени — так называемые early bird — и эксклюзивные вознаграждения. Мы предлагали 75 пар браслетов со скидкой 56%, 150 браслетов со скидкой 50%, потом 150 пар со скидкой 47% и так далее. Также мы предлагали эксклюзивный оффер для пользователей Product Hunt — четыре браслета с оранжевым ремешком, предложение действовало только 48 часов.

Всех бекеров вне зависимости от суммы взноса нужно поблагодарить на сайте продукта или в блоге, в титрах фильма, предисловии к книге и т.д.

Подробно расскажите о вознаграждениях и мотивируйте вкладываться скорее, чтобы не упустить выгодное предложение

Пиар

Редакторы получают десятки, если не сотни, питчей каждый день, многие письма они даже не успевают открыть. Грамотная пиар-стратегия поможет вашему проекту выделиться на фоне других. Прежде всего, изучите, о чем пишет редактор и насколько ваш проект соответствует сфере его интересов.

Не рассылайте сотню одинаковых писем, изменяйте тему и ее подачу. Также можно использовать рассылочный сервис, который отслеживает открываемость писем для A/B-тестирования тем.

Лучший способ знакомства — личная встреча. Ходите на профильные конференции и выставки, чтобы презентовать свой проект журналистам. Используйте таргетированную рекламу для посетителей этих мероприятий.

Cross-promotion

Кросс-промо — прекрасный и незатратный способ расширить аудиторию вашего проекта. Чем увлекается будущий пользователь вашего продукта? Найдите такие проекты на Kickstarter и предложите им обменяться упоминаниями о ваших кампаниях в блогах.

Что используют вместе с вашим продуктом? Если вы запускаете производство свежеобжаренного кофе, партнерами могут стать производители кофемолок или печенья.

Stretch goals

Stretch goals — опция Kickstarter, которая помогает мотивировать бекеров. Если проект набирает, к примеру, $150 от базовой суммы, то в продукте появляется еще какая-то опция, технология и т.д. Это мотивирует новых бекеров вкладываться, когда базовая сумма почти собрана, если продукт без дополнительной опции не заинтересовал их. Stretch goals может быть несколько, нашими были:

$40 тыс. — выпуск партии браслетов (базовая цель). $75 тыс. — интеграция софта со Strava, MyFitnessPal, Runtastic. $100 тыс. — вибромотор для уведомлений о звонках, будильнике и т.д.

Всего мы собрали $109 тыс.

Чтобы собрать больше денег и сделать это быстрее, подключите на старте маркетинговое агентство — есть такие, которые специализируются на краудфандинге. Мы заключили договор с таким агентством после того, как половина кампании прошла, но за последние четыре дня они принесли нам довольно много трафика. Такие агентства зарабатывают на проценте от продаж: бекеры приходят от них по реферальным ссылкам из рекламы.

Завершение проекта

Если продукт пришел с производства в срок и у него нет проблем с качеством, приступайте к рассылке вознаграждений. Это займет пару месяцев или больше, и пока бекеры оставляют отзывы о продукте, вы можете договариваться с ритейлерами или начинать продажи в интернете.

Если производство задержалось на полгода, 20–30% бекеров в США за это время, скорее всего, уже переехали, поэтому нужно актуализировать базу адресов. Это удобнее делать не вручную, а с помощью рассылочных сервисов, например Crowd Ox.

Преимущества проекта на Kickstarter

Успешно проведенная кампания дает хороший опыт и много преимуществ:

Инвестирование в таких объемах, которые, как правило, невозможно получить от венчурного фонда на hardware-проект. Успешная кампания покажет инвесторам и партнерам, что продукт востребован. Лояльное комьюнити, которое останется с вами надолго и будет направлять, критиковать и поддерживать. Отзывы о продукте, которые помогут расположить к вам будущих партнеров и покупателей.

Распространенные ошибки

Не уделять достаточно времени подготовке к кампании. Если это ваша первая кампания на Kickstarter, лучше начать за 9–12 месяцев. Отсутствие маркетинговой и PR-стратегий. Недостаток прозрачности. Бекеры должны понимать, куда идут деньги, на какой стадии находится продукт и т.д. Нет лояльного комьюнити. Плохо рассчитаны сроки выпуска продукта. Запускать кампанию нужно, уже имея прототип, договоры с производителями и всю необходимую документацию. Попытка делать все своими руками. Цена ошибки может быть высока, поэтому иногда лучше прибегнуть к помощи консультантов, маркетинговых агентств и воспользоваться платными сервисами. Не стесняйтесь попросить помощи у других команд или более опытных коллег — это открытое сообщество, где всегда дадут ценный совет. Параллельно вести кампанию на Indiegogo или прийти на Kickstarter после ее завершения. Kickstarter важно, чтобы у них была первая кампания. Зато после них можно запустить кампанию на Indiegogo, мы так и сделали. Это хороший лайфхак, чтобы собрать аудиторию еще и там, а потом привести ее на свой сайт.

Фото на обложке: Casimiro PT/shutterstock.com