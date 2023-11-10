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Как стать руководителем: памятка для начинающих лидеров

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Татьяна Чибиняева
Татьяна Чибиняева

Эксперт по финансам и карьерному росту

Дарья Кармадонова

Занять пост руководителя не так-то просто: как правило, управленческие должности достаются соискателям с опытом. Как быть специалистам? Эксперт по финансам и карьерному росту, автор книги «Главный по финансам. Как стать сильным финансовым директором» Татьяна Чибиняева рассказывает, как переломить эту тенденцию, занять должность управленца и стать грамотным лидером, к которому прислушиваются подчиненные.

Как стать руководителем: памятка для начинающих лидеров

Итак, вы тоже столкнулись с тем, что стать начальником без соответствующей записи в резюме не так легко? Не опускайте руки, решение есть: обозначьте себя так, чтобы вас посчитали достойным кандидатом на руководящую должность. 

Разберем по порядку, что вам для этого потребуется.

 

Правильная мотивация

Правильная мотивация — выигрышная стратегия трансформации в лидера. Хотеть быть руководителем нужно не ради дохода. Сотрудники, вступающие в должность ради повышения зарплаты, неизбежно сталкиваются с трудностями. Это закономерное развитие событий, так как они, как правило, боятся брать на себя больше ответственности и выполнять новые поручения, а вместо этого продолжают решать задачи, которыми занимались до повышения. 

Кроме того, они сворачивают на путь ухода от проблем вместо их решения. А это наносит удар по команде и ведет к утрате позиции лидера в глазах подчиненных, а также потере самой должности и денег.

Безусловно, желать повышения дохода естественно. Но нужно найти более глубокую мотивацию, которая приведет вас к лидерским позициям. Среди веских причин стать лидером — желание роста, новых задач или удовлетворение от саморазвития.

Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

 

Желание помогать другим 

Помощь другим — неотъемлемая часть деятельности хорошего руководителя. Когда люди становятся руководителями, но не хотят помогать коллегам и сотрудничать, решая внутренние проблемы — это прямой путь к неудаче. 

Не стоит давать своей команде почувствовать, что им не к кому обратиться за помощью. Даже если вы не в состоянии решить все проблемы сотрудников моментально, начните как минимум с желания помочь коллегам. 

 

Желание роста

Если говорить о стремлении к росту, то установка «Я могу развить все» — одна из основополагающих вещей, которая будет продвигать вас к лидерской позиции. Твердая уверенность в способностях своих и команды овладевать новыми навыками даже с нуля приведет менеджера к желаемой должности. 

Лидер — тот, кто способен повлиять на команду. Нежелание стремиться к лучшему и изучать новое старшего по должности даст тот же сигнал команде. И тогда мы получим негативный эффект в ограничении карьеры каждого сотрудника в подчинении. Ведь таким образом они будут выполнять лишь уже изученную работу и начнут обходить стороной новые задачи. 

 

Любовь к своей работе

Руководителями не становятся из мотивации улучшить отношение к работе лично у себя — скорее всего, в этом случае повышение ни на что не повлияет. Поэтому не становитесь руководителем в своей нелюбимой сфере, это нанесет ущерб не только команде, но и вам. 

 

Способность обучать 

Навык тренировать и обучать людей — неотъемлемый для руководителя. Развить его можно, обратившись к наставничеству — одному из эффективных способов получения такой практики и одновременно отличной площадке, чтобы продемонстрировать умение наставить коллегу. Не знаете, как подступиться? Для начала ответьте себе на вопрос, в состоянии ли вы быть наставником стажеру. 

 

Развитые коммуникативные навыки

Хороший управленец должен обладать коммуникативными навыками. Общение может быть не только при встречах, но и через электронную почту, звонки, презентации и собрания. Когда все больше компаний переходят на «удаленку», общение через письма и мессенджеры стало очень важным. 

Развивать навыки письма можно разными путями:

  • Заведите блог и передавайте свои знания через посты.
  • Создайте документы Google по определенной тематике для помощи коллегам. Это могут быть чек-листы, инструкции и многое другое. 
  • Информируйте другие команды на работе о прогрессе своей команды.

Это покажет, что вы проявляете инициативу (а это крайне важный шаг на пути к лидерству), и поможет вам:

  • научиться более структурировано излагать свои идеи;
  • улучшить способность четко излагать мысли в письменной форме.    

 

Делать других вокруг себя лучше

В голове будущего управленца должно произойти фундаментальное изменение — переход от частного к общему. Когда вы сотрудник среднего звена, вы занимаетесь лишь собственной производительностью. Но когда вы становитесь начальником, эффективнее задать себе вопрос: «Как мне поднять продуктивность команды?». Это называется мышлением мультипликатора. 

Предпринимайте шаги, чтобы приумножить работу своей команды. Продемонстрируйте высшему руководству и коллегам, что вы можете сделать окружающих лучше, тренировать их навыки и помогать в решении проблем. Тогда вас начнут воспринимать как потенциального начальника.

Уже сейчас можно начать думать, как стать ведущим игроком команды. Как это можно сделать:

  • Встречи тет-а-тет с начальником используйте для демонстрации идей и планов, которые будут направлены на повышение эффективности команды. Включайте в повестку встреч общение с начальством, чтобы поделиться проблемами и успехами. 
  • Предлагайте решения. Вы произведете лучшее впечатление на своего руководителя, если вместе с проблемой вы одновременно представите основу для решения. 

Научиться мыслить как мультипликатор часто означает большой сдвиг в мышлении. Но чем раньше вы измените курс своих мыслей, тем быстрее сможете помочь коллегам стать лучше. А значит, ваших очков в копилке «отличного руководителя» станет больше. 

 

Учиться у наставников и учиться на протяжении всей жизни

Будущие лидеры часто не осознают, насколько различаются эта позиция и нынешняя должность. Качественная работа руководителя требует ежедневной практики навыков, хард и софт-скиллов. Скорее всего, в роли начальника вам придется открыть для себя новые навыки, о которых вы пока даже не подозреваете. 

Грамотный лидер должен улучшать свои навыки и получать новые знания всю жизнь. А новоиспеченные управленцы должны хотеть стать лучше и желать роста. Им предстоить обучиться очень многому. Такие люди принимают во внимание критику и учатся у тех, кто преуспевает в своих отраслях. Обучение и развитие навыков — единственный способ достижения успеха. 

Настоящими примерами для обучения являются те лидеры, которыми вы восхищаетесь, следите за их новостями. Если у вас есть полезные знакомства, восстановите контакты. Также обратите внимание на высшее руководство других компаний, основателей и топов. Научитесь разделять качества хорошего и плохого начальника, вычленяйте самую суть, которая будет полезна в вашей команде. Подумайте, как вы сможете применить их советы, жизненные ценности и какие уроки сможете вынести из их опыта управленцев. 

Из книг также можно почерпнуть массу полезной информации. Многие современные лидеры поделились своими уроками жизни и опытом на сотнях страниц. 

Вам не обязательно быть руководителем, чтобы начать думать как лидер. Начните вести себя как он. Так у вас будет больше шансов показать себя человеком с высоким лидерским потенциалом при возможности.

Фото на обложке: Unsplash

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