Все правда так плохо? Как фитнес-рынок возвращается к жизни

Фитнес-индустрия начинает восстанавливаться после пандемии. Но эксперты не сходятся в своих прогнозах на ее развитие. Компания Mobifitness провела исследование, чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела на рынке фитнес-услуг. Владимир Старков, основатель компании, рассказывает, как ведут себя потребители, что происходит с онлайн-тренировками, доходами клубов и есть ли позитивные тренды.

В исследовании мы опирались на данные 2860 фитнес-объектов (клубов и студий) России. Из них 29% находятся в Москве, 13% — в Санкт-Петербурге, остальные 58% — в регионах (более 70 городов). Все клубы, попавшие в выборку, обслуживают около 1,3 млн клиентов по всей стране.





Падали, но поднимались

На первой неделе самоизоляции в московских фитнес-объектах количество совершаемых транзакций упало в два раза по сравнению с первыми месяцами 2020 года. В регионах падение было еще более ощутимым — там после закрытия кубов количество транзакций сократилось в три раза. Конец марта для индустрии был провальным.







Рынок отреагировал на ситуацию достаточно оперативно, не дав продажам упасть до нуля. На адаптацию клубам потребовалось 2-4 недели: запустили онлайн-тренировки, предпродажи абонементов, появились дистанционные продукты в виде марафонов и аренды оборудования. C третьей недели самоизоляции наблюдался рост активности продаж.

В среднем фитнес-объектам Москвы в дни закрытия удалось выйти на количество транзакций в 67% от докризисного уровня и начать возвращать интерес людей к фитнесу еще до официального открытия.

В основном продавались разовые услуги и средний чек покупок снизился. Если в допандемийные месяцы (январь-март 2020 года) он составлял в среднем 700 рублей за разовую услугу, то во время самоизоляции — 200-300 рублей. Именно столько в среднем стоили онлайн-занятия в клубах и студиях. Этот продукт стал основным на период закрытия.







Выручка фитнес-клубов в Москве за период самоизоляции составила в среднем 15% от выручки докризисных месяцев.





Что происходит после открытия

За почти шесть недель с момента снятия ограничений выручка начала расти и сейчас составляет 43% от докризисного уровня в Москве, 37% в регионах. На это влияет несколько факторов.

Во-первых, некоторые регионы до сих пор не сняли ограничения на посещение клубов. Во-вторых, лето — традиционно низкий сезон для фитнес-бизнеса. Чтобы корректно сравнивать показатели, необходимо учесть сезонность (объем продаж в июле и августе обычно не превышает 30% от аналогичных показателей в марте). По росту выручки сохраняется позитивная динамика, и это обнадеживает.



После открытия клубов средний чек на разовые услуги составляет 500-600 рублей. Это может объясняться как общим снижением прайса, так и обилием акционных предложений и предпродаж. Но и тут есть тренд восходящего роста.

Если судить по активности записи на тренировки, то в июне она составила уже треть от уровня февраля. А в июле количество записей в клубы возросло еще в 2,5 раза по сравнению с июнем. К 23 июля количество записей на тренировки достигло максимума с начала 2020 года и рост сохраняется. Это говорит о том, что люди соскучились по фитнесу и активно возвращаются в залы на офлайн-тренировки.







Мария Варакина, руководитель сети студий пилатеса MVpilates (Санкт-Петербург)







Специфика нашего бизнеса — это персональные тренировки с использованием профессионального студийного оборудования. Клиенты привыкли работать на специальных тренажерах для пилатеса, а инструкторы контролируют их в формате 360, чтобы выявить ошибки, скорректировать технику.

Конечно, мы, как и многие студии, ввели онлайн-тренировки на время самоизоляции. Около трети клиентов согласились заниматься дистанционно. Это позволило нам сохранить их вовлеченность — вернулись почти все.

Сейчас поток клиентов заметно увеличился по сравнению с допандемийным: не только вернулись существующие, но и появились новые. Думаю, пока все избегают скоплений людей, поэтому маленькие, камерные студии — такие, как наша — сейчас в выигрышном положении.

Естественно, мы закупили все необходимое оборудование по требованию Роспотребнадзора: санитайзеры, рециркуляторы воздуха, средства защиты. Еще мы проводим персональные тренировки раз в час — благодаря этому клиенты почти не пересекаются и не боятся заразиться.

У нас есть планы по развитию онлайн-формата: например, мы хотим записать видеоуроки и выложить их на сайт и в мобильное приложение. Но все же в нашем случае очень трудно придумать полноценную замену живому контакту тренера и его подопечного. Поэтому основную ставку мы продолжаем делать на традиционные занятия.





Онлайн-тренировки — все?

В начале года онлайн фактически не существовал как формат — количество записей на дистанционные занятия не превышало нескольких десятков в день на всю выборку клубов.

Ажиотаж вокруг онлайн-тренировок начался в первую неделю апреля — к этому моменту количество записей возросло более чем в 200 раз по сравнению с январем-мартом. Интерес к дистанционному формату достиг пика к середине мая, и после этого вышел на стабильное плато.







После открытия клубов онлайн не исчез из сетки расписания. Количество записей на онлайн в июле выросло в 20 раз с начала года: до 200-250 в день по сравнению с 10-15 записями в январе-марте. На сегодня дистанционные занятия приносят около 1,6% в доход клубов (тут нужно учесть, что не все клубы включили онлайн в свое расписание, поэтому доля выручки у отдельных клубов может быть сильно выше, чем по всей выборке в среднем).





Артем Хабеев, основатель йога-студии «Дыши» (Москва)







Я думаю, ниша онлайн никуда не денется со студийного рынка. Да, сейчас некоторые студии отказываются от этого формата, потому что им хлопотно выстраивать процессы параллельно. Но многие, наоборот, понимают, что если продукт качественный, при этом дешевый и удобный, им точно будут пользоваться.

Да, у типичного посетителя студии в приоритете очные тренировки, но он может не успеть, уехать. И здорово, если мы даем ему возможность подключиться к нашим занятиям удаленно.

Мы точно будем поддерживать этот формат. И пока находимся в поисках оптимального решения для интеграции онлайна в стандартные процессы студии. Например, сейчас мы пробуем совмещать классы. Просто ставим штатив с телефоном, преподаватель надевает гарнитуру и ведет занятие для тех, кто в зале и для тех, кто дома.

Еще после выхода из самоизоляции мы создали отдельный сайт для онлайн-тренировок, чтобы не путать посетителей при записи. В итоге сейчас растим из этого сайта новый продукт. Мы назвали его — Sporthub.club.

Мы хотим, чтобы у любого тренера (не только нашей студии) была возможность презентовать там свои тренировки, загрузить расписание и заниматься с желающими онлайн. Я надеюсь, что со временем платформа превратится в такой маркетплейс, где можно выбрать себе нужного инструктора для дистанционных тренировок.

Самыми популярными направлениями для дистанционных занятий оказались: йога (абсолютный фаворит — больше половины всех онлайн-тренировок), медитация, занятия по растяжке. Достаточно активно перешли в онлайн танцевальные направления, Zumba, разные виды аэробики.

Пока практически свободна ниша дистанционных силовых тренировок — и это объяснимо, они требуют визуального контроля, оборудования и возможности тренеру вмешаться, чтобы скорректировать технику. Наиболее экзотические тренировки, которые были запущены в онлайне — сухое плавание, бег, силовой тренинг в паре.





Что в итоге

Самоизоляция стала тяжелым испытанием для рынка фитнес-услуг. Но уже виден свет в конце тоннеля. Количество продаж и средний чек в клубах приближаются к докризисным показателям, а посещаемость клубов в июле стала самой высокой за весь год — и это в летний месяц, когда клубы традиционно остаются полупустыми.

По наблюдениям компании, многие фитнес-объекты готовы интегрировать в свои привычные процессы онлайн-составляющую. Например, записывать или делать трансляции тренировок в зале, чтобы у клиента был выбор между традиционным и дистанционным форматом. Есть и примеры студий, которые выделили онлайн в отдельное направление бизнеса и активно его развивают.

Онлайн-формат занятий получил мощный стимул для развития, и очевидно, что он останется с нами навсегда. Клубы, которые прошли проверку на прочность и смогли перестроить свои бизнес-процессы, получили новый источник дохода. Остается только наблюдать, как будет меняться вклад дистанционных тренировок в общую выручку.



