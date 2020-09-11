Миф о многозадачности: как все успевать в условиях нового мира

Психолог, предприниматель с восьмилетним стажем, андрагог онлайн-университета Skillbox Галина Турчак рассказывает, почему работа иногда отнимает так много времени, результаты не радуют и что с этим можно сделать.

Сентябрь символизирует начало продуктивного времени года, потому что еще в школе мы привыкаем трудиться с наступлением осени. После самоизоляции и отпусков мы возвращаемся в обновленный мир, поэтому чтобы работать эффективно, нужно пересобрать мысли и настроиться на продуктивный лад.

Почему многозадачность не выход, а тупик

По данным HeadHunter, слово «многозадачность» все чаще встречается в вакансиях. Подразумевается, что хороший сотрудник должен уметь играючи переключаться с одной задачи на другую и ничего не забывать, а для топ-менеджера многозадачность чуть ли не обязательна. Работодателей можно понять: от человека, которому платишь сотню тысяч рублей в месяц, хочется ожидать универсальности и сверхспособностей.

Но современная наука говорит, что не стоит рассчитывать собрать штат многозадачных сотрудников: большинство людей не могут решать больше одной задачи в единицу времени. Исследование университета Огайо показывает, что только 3% населения могут браться за две задачи одновременно и эффективно с ними справляться. Таких людей прозвали «супертаскерами».

Проверить себя на «супертаскера» просто. Вспомните, что вы чувствуете и о чем думаете, когда работаете с документами, а в это время вам задают вопрос. Если вам приходится отвлечься от документа, чтобы переспросить или дать ответ, то бессмысленно требовать от себя решать сразу все управленческие задачи разом и расстраиваться, если что-то не получается.

Чаще всего мы быстро переключаем внимание с одной задачи на другую, но не занимаемся всем одновременно.

Судя по настроениям в соцсетях, после вынужденной самоизоляции упало качество сделанных дел. Вылезают баги и опечатки, а невнимательность приводит к перегрузу и заваленному бэклогу. С другой стороны давит картинка успешной жизни: «самое время» заняться саморазвитием и онлайн-курсами, поиграть с детьми, сделать зарядку и разобрать балкон.

Многие мечтали проживать насыщенную жизнь, а в реальности заканчивают работать к полуночи. Из-за этого падает увлеченность даже любимым делом, пропадает мотивация мечтать, требования к себе еще больше возрастают, ведь «я плохо концентрируюсь, не умею планировать и организовывать процесс».

Развивается полноценный синдром упущенной выгоды — навязчивая боязнь не успеть и пропустить что-то важное. Потребность всегда и все успевать — не нова. По исследованиям Эссекского и Калифорнийского университетов она связана с частым нахождением в соцсетях.

Когда вы видите фотографии насыщенной красочной жизни других людей, начинает казаться, что все вокруг по-настоящему живут, а вам суждено смотреть в окно на серые будни.

Дальше по цепочке: чтобы жить ярко, нужно успевать больше, для этого браться сразу за несколько дел одновременно, но ничего не получается, поэтому кажется, что «я плохой сотрудник». Как итог — эмоциональное выгорание. И дело здесь не в том, что задач слишком много и их необходимо решить разом, а в том, как вы относитесь к рабочему процессу и собственной жизни.





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Пересборка новой картины мира

Чтобы улучшить качество жизни и перестать волноваться, что ничего не успеваете, нужно разобраться, почему вам хочется быть эффективным. Часто внешняя мотивация людей, которые хотят все успевать, связана с признанием. Есть некий социально приемлемый мир, в котором успешного человека хвалят и превозносят — но зачастую эта модель поведения сформирована и навязана другими людьми.

Общество учит желать независимости, богатства, путешествий. Кажется, что круглосуточная работа — единственный способ достичь этих целей.

Практика показывает, что социально приемлемые вещи отходят на второй план, как только наступает эмоциональное выгорание. В сфере информационных технологий у каждого второго сотрудника произошло выгорание хотя бы один раз за последние три года. Только четверть сотрудников сохранили свое место работы.

Из-за всеобщей занятости и ускорения ритма жизни труд становится менее заметным, поэтому мы реже хвалим друг друга за успехи и достижения на рабочем месте. Люди, которые гнались за социальным одобрением, сегодня близки к апатии: общество не видит их заслуг, а это сказывается на эффективности в работе.

Поэтому чтобы все успевать, недостаточно лишь планировать работу в таск-менеджере, практиковать «метод помидорки» и брать на себя как можно больше задач, требуя от всех вокруг того же самого. Вместо этого лучше попробовать описать новый мир. В психологическом консультировании популярен прием «неотправляемых писем» — попробуйте закончить следующие предложения на бумаге:

Я больше не согласен со следующими представлениями:… Я верю в…

Я больше не считаю, что в этой области жизни я должен…

Сейчас я ориентируюсь на…

Прежние предписания, правила и нормы пришли в мою жизнь через… и в их жизни они имели смысл, потому что… Но моя жизнь отличается…

Сейчас и в ближайшем будущем это значит для меня, что…

Мои убеждения, скорее всего, разделяют вот эти люди… (персонажи, культурные герои — и вообще не только люди).

Перечитайте ответы. Соберите в единый список убеждения, которые вы сейчас разделяете. Складываются ли они в нечто целостное? Если да, то как можно было бы назвать эту систему взглядов? Каково вам было увидеть себя сквозь эту призму?

Работа над этими вопросами поможет вам не расстраиваться, если вы что-то не успеваете. Помните, что быть многозадачным и эффективным в глазах общества не так важно, как улучшать качество своей жизни, работать в удовольствие и радоваться собственным результатам, даже если эти результаты не отвечают модному тренду «менять мир».





