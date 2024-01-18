Отечественный рынок технологий. Каким мировым трендам следуют российские компании

Российский рынок технологий переживает нелегкие времена, но продолжает активно расти. За последние несколько лет отечественные компании создали и внедрили десятки технологических решений. О последних международных трендах, дисбалансе технологичности на российском рынке и передовых российских разработках рассказал директор по технологическому развитию бизнеса X5 Tech Иван Мельник.

Куда мы движемся

Современный мир развивается со скоростью света. Каждый год появляются новые технологические тенденции, которые меняют жизнь и влияют на развитие бизнеса. Gartner прогнозирует следующие тренды на 2024 год:

Активное внедрение ИИ-технологий. Компании будут стремиться максимально внедрять ИИ. При этом будет демократизироваться генеративный ИИ, то есть вырастет доступность технологии для всех предприятий и отраслей. Это облегчит взаимодействие рядовых пользователей и технологий.

Прогнозы Future Today Institute также говорят о повсеместном влиянии ИИ и его усовершенствованного поколения — генеративного ИИ — на все отрасли.

Развитие систем кибербезопасности. Только за 2023 год количество кибератак на российские компании увеличилось до 80 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Сегодня особенно важно развивать системы кибербезопасности.

Развитие устойчивых технологий ESG при разработке и внедрении ИИ. В настоящее время ИИ обучается с помощью мощных серверов в центрах обработки данных, что дает на них дополнительную нагрузку и приводит к увеличению выбросов углекислого газа. Это происходит, потому что для работы ИИ требуется большое количество вычислительной мощности, которая в свою очередь потребляет много энергии. А чем больше энергии потребляется, тем больше углекислого газа выделяется в атмосферу.

Это означает, что при разработке ИИ необходимо учитывать влияние технологии на окружающую среду. Устойчивые технологии ESG могут помочь предотвратить негативные последствия внедрения ИИ, например, снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Роботизация бизнес-процессов. Сегодня роботизированные системы активно применяются на производстве, в транспортной, коммунальной и многих других сферах. В прошлом году прирост внутреннего производства робототехники в стране Минпромторг России оценил в 30%. И в ближайшей перспективе этот сегмент продолжит активно развиваться.

Многие из этих трендов уже внедряют отечественные компании для создания инновационных продуктов и услуг, которые в свою очередь могут привлечь новых клиентов и увеличить прибыль. Также прогнозирование тенденций помогает предсказывать будущие изменения в отраслях и готовиться к ним заранее.

Дисбаланс технологичности на российском рынке

За последние полтора года иностранные компании начали выводить свои активы из России, что стало одним из ключевых факторов развития отечественного рынка. По информации Strategy Partners, процесс импортозамещения ускорился, и все отрасли экономики активно переходят к платформенным решениям и цифровой трансформации. Консалтинговая компания прогнозирует, что российский технологический рынок будет расти на 12% в год до 2030 года, а сегмент ПО и услуг достигнет 2,8 трлн руб.

По данным исследования «Акселератора ФРИИ», в ближайшие 3–5 лет корпорации будут уделять особое внимание развитию ИИ, облачных вычислений, кибербезопасности, а также технологий, обеспечивающих устойчивое развитие.

Эксперты сообщают, что, несмотря на то, что российские компании изолированы от западного технологического рынка, главные направления развития остаются одинаковыми во всем мире. Однако, по-прежнему существует значительный дисбаланс в инновационности отраслей. В банковской сфере и FMCG новые технологии более активно используются, чем в машиностроении и промышленности. Согласно опросу промышленных предприятий РФ, только 15% из них считают себя инновационными.

Главный отечественный тренд

Основным трендом ближайших лет станет разработка собственных решений. Многие отечественные компании, особенно крупные, постепенно переходят на свои технологии — такие как ПО, языковые модели, ИИ. Этот переход обусловлен несколькими причинами:

Во-первых, необходимостью сокращения зависимости от импорта технологий, которая осложняет развитие отечественной экономики и национальной безопасности.

Во-вторых, развитием высокотехнологичных отраслей и поддержкой инноваций. Государство активно поддерживает инновационную деятельность и предоставляет финансовые и налоговые льготы для специалистов и компаний, занимающихся разработкой собственных технологий.

В-третьих, развитием экспорта. Создание собственных технологий может стать основой для развития экспорта высокотехнологичных продуктов и услуг, что поможет увеличить экспортный потенциал России и укрепить ее позиции на мировых рынках.

По данным Cnews Analytics, наиболее перспективными технологиями для создания отечественных ИТ-решений нового поколения будут технологии, обеспечивающие кибербезопасность, создание и развитие облачных сервисов, а также ИИ.

И здесь локальным бизнес-игрокам уже есть, чем гордиться.

Отечественные компании не отстают от международных технотрендов

Чтобы быть конкурентоспособным, создавать товары и услуги, которые будут востребованы, отечественный рынок должен соответствовать международным стандартам развития технологий, а значит — следовать и трендам. Вот некоторые примеры того, как отечественные компании разрабатывают собственные технологические решения, отвечающие мировыми тенденциям:

X5 Tech

X5 Tech открыла лабораторию ИИ на базе AI Talent Hub, которая будет заниматься разработкой продуктов на основе ИИ и обучением специалистов ML и DS в области ИИ для ритейла. Целью лаборатории является создание квалифицированных кадров, способных решать прикладные задачи в этой области.

Наша команда создала свою облачную платформу Salt, которая поможет сократить затраты на ИТ-инфраструктуру и ускорить выход на рынок цифровых проектов. Компания также рассматривает возможность вывода решения на открытый рынок облачных технологий.

Positive Technologies

Positive Technologies представила автопилот MaxPatrol O2. С помощью нового решения в 30-50 раз можно увеличить эффективность команд мониторинга и реагирования в области кибербезопасности.

Кроме того, одной из самых значимых разработок компании стала система MaxPatrol EDR. Эта система позволяет выявлять кибератаки и минимизировать потенциальный вред оперативно от них.

«Аквариус»

«Аквариус» выпустила линейку систем хранения данных Wareus - она включает в себя новый программный комплекс управления. Одно из главных преимуществ линейки - высокая степень локализации оборудования, а также использование ВМС и BIOS собственной разработки. BMC обеспечивает взаимодействие между процессором и другими компонентами системы, а BIOS, система ввода-вывода, начальную настройку компьютера перед запуском операционной системы.

Компании «Газинформсервис» и группа компаний «Аквариус» провели испытания своих продуктов на совместную работоспособность. По итогам они подтвердили, что тесное сотрудничество специалистов позволяет создавать решения, способные обеспечивать безопасность информационных систем, включая персональные данные, государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Softline

Компания находится в процессе разработки операционной системы для ПК. В ее основе — технологии «Национального центра поддержки и разработки». ИТ-компания купила их в 2021 г.

«Сбер»

Новое медицинское решение, созданное лабораторией по искусственному интеллекту «Сбера», использует данные электронных медицинских карт для моделирования состояния здоровья пациентов. В дальнейшем планируется обучение моделей в онлайн-режиме на основе данных, получаемых от клиентов в момент обращения для более точного принятия решений.

«Сбер» разработал платформу SaluteRPA для роботизации бизнес-процессов, которую можно применять в различных отраслях, где есть множество рутинных операций, таких как бухгалтерский и налоговый учет, кадровое делопроизводство, аналитика и проверка данных, документооборот и закупки. Алгоритмы RPA способны обрабатывать большие потоки документов или транзакций.

2023 год показал, что отечественные компании постепенно делают все больший акцент на внедрение современных технологий: искусственный интеллект, роботизация, а также повышают уровень кибербезопасности. Более того, активно развивают собственные разработки. Это говорит о том, что российские игроки идут в ногу с мировыми технологическими тенденциями и стремятся использовать новейшие разработки для оптимизации своих бизнес-процессов и обеспечения безопасности своих данных.

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