Как за три месяца обучить разработчиков для финтех-компаний: кейс буткемпа «Алгоритмики» в Баку

О том, как запустить буткемп в незнакомой стране, преодолеть недоверие партнеров и показать впечатляющие результаты, основываясь на личном опыте, рассказывает руководитель Algoritmika Coding Bootcamp Ирина Новикова.

Последнее время формат буткемпа — интенсивного обучения с полным погружением — набирает всё большую популярность. Основная причина проста — буткемпы дают понятный и осязаемый эффект за короткий срок: после нескольких месяцев учебы студенты, как правило, без проблем находят работу по новой специальности.

Предпосылки

В начале 2020 года во многих странах начала ощущаться нехватка квалифицированных разработчиков. Дефицит кадров почувствовал и PASHA Holding, крупнейшая корпорация Азербайджана, в состав которой входит несколько финтех-компаний. Холдингу приходилось часто нанимать разработчиков из России и Украины. Это увеличивало расходы и требовало дополнительного времени на адаптацию сотрудников.

Как раз в этот момент в «Алгоритмике» появилось направление по обучению взрослых. Благодаря успеху на рынке детского образования, у нас были талантливые методисты и все технические средства для обучения программированию. Расширение на взрослую аудиторию не требовало больших доработок.

В итоге PASHA Holding и «Алгоритмика» решили организовать совместную учебную программу. Нужен был интенсивный формат обучения, который позволит обучить разработчиков за несколько месяцев. Выбор пал на буткемп — формат, который уже давно успешно используется в США и Европе для подготовки технических специалистов.

Буткемп — формат интенсивного обучения с полным погружением. Студенты буткемпа учатся по 8—10 часов в день в течение нескольких месяцев. В результате за короткий срок участники осваивают большое количество навыков, необходимых для старта карьеры в новой сфере.

Задачи

С помощью буткемпа мы решали три задачи: развитие собственного IT-бренда холдинга, привлечение новых разработчиков и переподготовка существующих сотрудников.

В компаниях PASHA Holding активно шёл процесс диджитализации и развивались IT-отделы. Однако, кроме личных нужд, холдинг стремился развивать IT-индустрию страны в целом и был заинтересован в изменении качества и количества профессиональных разработчиков в Азербайджане.

Новые специалисты после прохождения буткемпа должны были обладать именно теми знаниями, которые востребованы в компаниях холдинга. Мы изначально планировали, что наши выпускники быстро встроятся в текущие процессы и смогут в короткий срок начать приносить пользу компании.

С помощью буткемпа мы также собирались переквалифицировать в разработчиков часть сотрудников, которые достигли карьерного потолка в своем направлении или из-за автоматизации процессов стали бы не нужны через несколько лет.

В итоге нам предстояло отобрать 30 участников буткемпа, которые через 12 недель смогли бы стать полноценными разработчиками и занять позиции джуниор-разработчиков в компаниях холдинга.

Подготовка

В первую очередь нужно было понять, что компании холдинга ожидают от людей, которые должны выйти к ним на работу.

Мы провели множество глубинных интервью с CTO и senior-разработчиками, сделали аналитику по лучшим буткемпам в мире и поговорили с их выпускниками. В итоге была составлена подробная программа с учетом всех хард-скиллов, которым мы должны были научить студентов.

Наши методисты занимались разработкой материалов совместно с экспертами из «Сбербанк» и «Тинькофф». Поскольку большинство компаний холдинга работают в финтех-сегменте, то нам было важно привлечь к работе специалистов из этой области.

Для набора кандидатов на поступление в буткемп мы в основном использовали бесплатные каналы привлечения:

информирование сотрудников компаний холдинга;

информирование студентов и выпускников лучших университетов Азербайджана;

партнерство с крупнейшими рекрутинговыми агентствами;

проведение нескольких офлайн мероприятий в Баку, где мы рассказывали про цели и особенности нашей программы.

В итоге конкурс в буткемп составил 8 человек на место. Кандидаты проходили трехступенчатый отбор: анкета, тестирование на технические навыки и личное интервью. По результатам отбора мы набрали группу из 30 человек. До выпуска дошли 23 человека — остальных мы отчислили на разных этапах программы, т.к. они не справились с интенсивным темпом обучения.

Проблемы

Недоверие

Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись в самом начале проекта — недоверие и настороженность. В Азербайджане у нас очень хорошая репутация школы программирования для детей, но совсем не было подтвержденного опыта по обучению взрослых.

Часть тим-лидов, с которыми мы говорили на этапе создания программы, скептически относилась к самому формату буткемпа и не верила, что за три месяца мы сможем подготовить для них разработчиков из людей без опыта.

Для решения этой проблемы мы максимально вовлекали разработчиков компаний в учебный процесс: они курировали проекты наших студентов, приходили на защиты презентаций и т.п.

Доработка программы

Учебная программа была разработана специально для этого проекта и у нас не было возможности протестировать её. Поэтому мы приняли решение дорабатывать и улучшать материалы прямо в процессе обучения.

Ежедневно мы просили студентов и преподавателей заполнять форму обратной связи. По результатам этих опросов мы понимали и предугадывали проблемные моменты. Это позволило нам корректировать расписание и улучшать будущие лекции: по-другому строить объяснение, добавлять дополнительные практические задания, выделять время на самостоятельную работу.

Пандемия и переход в онлайн

Изначально мы готовили буткемп в оффлайн формате — под это были заточены формат занятий и все активности, которые мы продумывали.

Однако из-за пандемии через две недели после старта проекта нам пришлось полностью перейти в онлайн.

Мы буквально ночами пересобирали формат, продумывали новые механики для того, чтобы в онлайне все работало так же, как в офлайне. Например, мы поделили студентов на небольшие команды, в каждой из которых назначили лидера. Это помогло избежать типичной проблемы онлайн-обучения, когда студенты учатся отдельно друг от друга, мало общаются и теряют мотивацию.

Самая большая сложность заключалась в том, что обучение само по себе очень тяжелое и интенсивное — большинство людей так в своей жизни никогда не учились. Мы уделяли особое внимание психологическому состоянию наших учеников, проводили еженедельные неформальные собрания всей группой и индивидуальные встречи с каждым студентом.

Результаты

После того, как компании поработали с нашими выпускниками в реальных условиях несколько месяцев, мы получили отличные отзывы, а другие разработчики начали рекомендовать буткемп своим друзьям.

Тим-лиды и старшие разработчики сошлись во мнении, что уровень выпускников буткемпа выше, чем уровень junior-разработчиков, которых они обычно нанимают. Часть ребят за это время уже вышли на pre-middle позиции и ведут свои собственные проекты.

Кроме того, выпускники буткемпа сплотились за время обучения. Они продолжают общаться, встречаются, делятся полезными статьями, а некоторые работают в одной команде.

Итоги в цифрах

Сколько денег потратили

Запуск первого буткемпа в Азербайджане обошелся нам в 8 млн рублей. Примерно 50% средств ушло на разработку программы и доработку IT-инструментов внутри платформы, около 40% — на операционную реализацию (зарплаты сотрудников и преподавателей, оборудование и площадка) и 10% — на привлечение кандидатов.

Результаты обучения

83% наших выпускников были трудоустроены на позиции фронтенд-разработчиков. Компании холдинга полностью закрыли свои потребности в джуниор специалистах, а одна из компаний даже взяла больше человек, чем планировала изначально.

Что дальше

Сейчас мы ведем переговоры с компаниями холдинга на предмет запуска буткемпа по другим тематикам. Буткемп по веб-разработке мы планируем запустить еще раз до конца текущего года.

Кроме того, в ближайшее время мы выйдем с этим форматом и в другие страны. В первую очередь, это Украина, Беларусь, Казахстан и Грузия. Дальше в планах — Польша и Чехия, для которых мы будем переводить программу на английский язык.

Советы и лайфхаки

Обучать нужно на реальных задачах

Благодаря интервью с техническими специалистами холдинга мы построили обучение вокруг реальных задач компаний. Большинство заданий были сосредоточены на финтех-тематике: создание конвертеров валют и всевозможных калькуляторов вкладов, рарабока приложения для инвестиций, создание электронного каталога и другие.

Важно привлекать сотрудников компаний

Мы договорились с холдингом, что будем привлекать действующих разработчиков для участия в буткемпе. Приглашенные эксперты работали со студентами в качестве менеджеров и менторов во время командных проектов. Благодаря этому участники буткемпа получали возможность познакомиться с потенциальными коллегами, а действующие разработчики — присмотреть для своих команд новых специалистов.

Сначала нужно создать комьюнити

Нам повезло, что первые две недели мы провели в офлайне. Благодаря этому студенты успели познакомиться, подружиться и поработать в команде. В течение всех 12 недель они помогали друг другу бороться с выгоранием, участвовали в командных активностях и поддерживали тех, кто устал или отстал.