Как бренду детской одежды увеличить продажи на Wildberries с помощью «VK Рекламы»

Как это сделать с помощью сервиса «VK Реклама», при этом увеличив количество заказов, рассказала Ксения Климчукова, специалист агентства интернет-рекламы Klimchukovy.ru .

Детские товары — особая категория бизнеса. Родители стремятся выбрать лучшее для своих детей, поэтому важно убедить их в качестве и безопасности продукции. Формат рекламного креатива ограничен — подробно рассказать о товаре невозможно. Поэтому важно перенаправить пользователя на площадку с описанием и характеристиками. Обычно это сайт компании, онлайн-магазин или маркетплейс.

Цели кампании

На этапе запуска обозначили следующие задачи:

увеличить продажи на платформе Wildberries 22 артикулов, которые участвуют в рекламе;

увеличить продажи других товаров в магазине на платформе.

Стратегии бюджета

Бюджет оптимизировали на уровне групп, чтобы оценить результаты при равных затратах для каждого таргетинга. Стратегия ставок — минимальная цена.

В кампании было выставлено ограничение по бюджету 2000 рублей в день на каждую группу объявлений.

Механика

В «VK Рекламе» была запущена одна кампания с пятью группами объявлений. Каждую группу запускали на отдельную аудиторию:

Женщины 25–54 лет. Широкая аудитория. Гео — вся Россия. Женщины 25–54 лет. Интересы: детские товары, детская обувь, детская одежда, покупка детской одежды и обуви, детский спорт. Женщины 25–54 лет. Интересы: семья и дети. Женщины 25–54 лет. Таргетинг на ключевые фразы, связанные с детскими комбинезонами и куртками. Женщины 25–54 лет. Таргетинг на ключевые фразы, связанные с детской одеждой: купить, магазин, трикотаж, оптом.

Срок по контекстному таргетингу (давность запросов) — 12 дней. По мнению специалистов, это максимальное время принятия решения по товарам данного типа. Такой срок позволил охватить значительный сегмент аудитории.

Для демонстрации товарных карточек на WB в «VK Рекламе» был выбран объект продвижения «Магазин на маркетплейсе». Благодаря этому креативы были сформированы автоматически на базе ссылки страницы магазина на маркетплейсе.

Объявления размещали на всех имеющихся площадках VK: в рекламной сети, на проектах VK, «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Результаты

В результате продвижения агентство получило следующие результаты.

Показы Клики eCPM CPC CTR Охват Бюджет Широкая аудитория 348 303 8 138 88,95 3,81 2,34 % 165 339 30 980,89 Интересы: покупки 345 080 5 654 83,42 5,09 1,64 % 117 485 28 787,27 Интересы: семья 361 069 5 825 79,4 4,92 1,61 % 126 315 28 667,37 Запросы: комбинезоны 273 921 3 348 99,86 8,17 1,22 % 98 165 27 354,53 Запросы: детская одежда 381 478 7 452 81,22 4,16 1,95 % 135 283 30 982,13

Самая большая доля трафика и наиболее высокая кликабельность (CTR) оказались у кампании с широкими таргетингами. Это можно объяснить тем, что в отсутствии ограничений алгоритмы сами оптимизировали кампанию на показы заинтересованным пользователям.

Что касается запросов по детской одежде, более общие из них получили лучшие результаты по охвату и CTR.

Кампании с узкими таргетингами — по интересам и ключевым запросам на продукцию — показали результаты ниже. Так, по ключевым фразам, связанным с комбинезонами, клик в среднем оказался в два раза дороже, чем по широким запросам. Тем не менее кампания по узким таргетингам на ключевые запросы дала более целевой трафик, чем по общим запросам. Это показывает аналитика по ключевым запросам, доступная в кабинете «VK рекламы».

Системы меток для внешнего трафика на WB нет, поэтому эффективность кампании измеряли двумя способами:

Статистика по магазину в целом за три периода. 12–23 августа — до рекламной кампании, 24 августа — 4 сентября — в период рекламной кампании, 5–17 сентября — после рекламной кампании. Статистика по артикулам, участвующим в рекламной кампании. Периоды — те же.

В каждом периоде отслеживали общее количество заказов и выкупов, а также их средние показатели в день.

Результаты продаж выбранных для рекламы артикулов.

Заказы всего Выкуп всего Процент выкупа Заказы, среднее в день Выкуп, среднее в день До рекламной кампани 208 59 28,3% 17,3 4,9 В период рекламной кампании 500 203 40,6% 41,6 16,9 После рекламной кампании 918 423 46% 76,5 35,3

Результаты продаж по магазину в целом за три периода.

Заказы всего Выкуп всего Процент выкупа, средний Количество заказов, среднее в день Выкуплено товаров, в среднем в день До рекламной кампании 774 387 50% 64,5 39,5 В период рекламной кампании 1543 728 47,2% 128,3 80,4 После рекламной кампании 3741 1959 52% 311 163

В период кампании число заказов росло по артикулам и по магазину в целом. Среднее количество выкупленных товаров в день увеличилось в два раза.

По выбранным артикулам продажи выросли в 2,2 раза, а выкуп — в 3,5 раза. Доля выбранных артикулов в общем объеме продаж увеличилась с 28% до 32%.

Дальнейший рост заказов и выкупа клиент связывает с отложенным эффектом: покупатель изучил товар, добавил в избранное или в корзину, но пока не купил. Известно, что многие потребители не сразу оформляют покупки, а добавляют товары в корзину или в избранное и заказывают их при удобном случае.

Влияние «VK Рекламы» на продажи ощутимое: стоимость клика в несколько раз ниже, чем в рекламной системе Wildberries. Виден заметный подъем продаж и дальнейший рост, который может быть связан с отложенным эффектом — когда пользователи добавляют товар в избранное или в корзину, чтобы купить его позже. Таким образом, VK — рабочий инструмент для продвижения товаров на маркетплейсах.

Фото на обложке: Igisheva Maria / Shutterstock