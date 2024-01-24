Высокий чек и бюрократия: открывать клинику в Дубае или нет

Бизнес в ОАЭ — горячая тема для предпринимателей в разных нишах. Консалтинговые компании предлагают помощь инвесторам и владельцам бизнеса. Они говорят, что медицина и здравоохранение — востребованные направления в стране. Но с медбизнесом не всё так просто. Вячеслав Мун, основатель сети бутиковых стоматологических клиник Dr. Mun , рассказал, почему передумал открывать клинику в Дубае.

Медицина — свободная ниша в ОАЭ

ОАЭ — привлекательный регион Ближнего Востока для тех, кто у кого бизнес в сфере здоровья и wellness. Страна хорошо относится к русским, а ещё здесь стабильная экономика. Рост рынка медицины в Дубае с 2022 г. по 2027 г. составит 12,5%, а налоговая нагрузка — 0%.

Налог для владельцев компаний с оборотом больше 375 тыс. дирхамов (9 млн рублей) — это НДС, который всего 5%. А чтобы предпринимателю подтвердить резидентство в ОАЭ, достаточно появиться в стране на 3 дня в год. Что удобно, если не хочется надолго отрываться от российских проектов.

Дубай — в числе первых по медицинскому туризму, а 85% его жителей — это экспаты.

И несмотря на то, что Дубай современный мегаполис с развитой инфраструктурой, ниша wellness и здоровья здесь относительно свободна. Дело в том, что экспаты вынуждены лечиться в частных клиниках, так как компании, где они работают, часто не покрывают страховку.

Успешные примеры проектов в стране с российскими корнями уже есть. Например, команда Fitmost — сервиса, который предлагает единый абонемент в 1500 фитнес-клубов, бассейнов, студий йоги и танцев и др. Компания открыла в Дубае проект Lifemost. А московская сеть многопрофильных клиник «Чайка» — клинику под брендом Kandinsky Clinic.

В 2022 году, когда множество людей уехали из России, мы с командой провели первичный анализ рынка Дубая, и нам регион показался привлекательным с точки зрения масштабирования бизнеса.

Но как стоматологической клинике развиваться в Дубае? Все зависит от модели: крупные сетевые клиники расширяются быстрыми темпами. Им важно опередить конкурентов, захватить новые территории и стать лидерами рынка стоматологии.

Авторские клиники — другая история. Модель развития не предполагает больших масштабов, но зато здесь более высокий средний чек и особое внимание к концепции и ценностям бренда.

Моя сеть — что-то среднее между этими моделями, поэтому открытие филиала в Дубае нам показалось хорошей идеей. Уровень жизни там выше, и средний чек тоже — на 30%. Услуги авторских стоматологий, которые уже есть в ОАЭ, например, Duval Clinic, и вовсе отличаются от московских по цене в 2–3 раза.

Стоматологий, открытых в Дубае российскими сетями, в 2022 году не было. При том, что российских релокантов, привыкших к эффективной российской частной медицине, около полумиллиона. По нашим расчетам, вложения в клинику окупили бы себя в течение трех–четырех лет. Причем мы готовы были целиться не только в русскоязычное население.

Клиника в Дубае — дорого и долго

Посмотрев на статистику, аналитику и истории успеха, я решил изучить рынок детально. Во-первых, для этого взял консультации у юристов и консалтинговых компаний, которые помогали российским предпринимателям открывать бизнес в ОАЭ. Во вторых, сам полетел с командой в Дубай, чтобы пообщаться с местными риэлторами и изучить медбизнес изнутри.

Так я узнал о двух главных недостатках медбизнеса в Дубае для российских предпринимателей: дорого и долго. Инвестиций требуется на 50% больше, чем в Москве. Вне зависимости от сегмента клиники. В нашем случае стоимость открытия была бы минимум в 2–3 раза выше.

Дороже здесь все: и аренда помещения, и оформление документов, и даже услуги рабочих. Ремонт клиники должна делать только лицензированная дубайская бригада, а не частные мастера с сайтов объявлений. Ремонт по всем правилам в ОАЭ обойдется в два раза дороже, чем в России.

Срок открытия клиники в Дубае примерно в 3 раза дольше, чем в Москве.

И всё это время топ-менеджменту клиники придётся максимально погружаться в процесс. У нас собрать штат и открыть стоматологию за 4 месяца — посильная задача. В Дубае это займет в лучшем случае год, чаще — полтора, два года.

Больше всего тормозит бюрократия, связанная с помещением. Кажется, что нашел подходящее место в бизнес-центре от крупного застройщика Damac или Emaar, и у таких гигантов процессы должны быть максимально четкими и быстрыми. На самом деле здесь потребуется очень много согласований, которые затягивают процесс. А с момента подписания договора расходы уже идут, так как аренда платится на год вперед.

Юристы рассказали мне о случае, когда российская многопрофильная клиника решила арендовать помещение в крупном бизнес-центре. Открытия пришлось ждать два года. Уверен, даже если бы они захотели ускорить процесс обходными путями, ничего бы не вышло. Дубай — не коррупционный город.

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Грамотные сотрудники — в прямом смысле на вес золота

Кадровый резерв — отдельная проблема при открытии клиники в Эмиратах. Дубай не Москва: за пару месяцев собрать первоклассную команду врачей и другой медицинский персонал со знанием русского и английского и обучить их работе в соответствии с требованиями клиники — нереально. Остальных придётся перевозить из России, и трат здесь гораздо больше, чем на покупку авиабилета. Вот что придётся сделать для российского стоматолога, которого отправляешь работать в Дубай:

Для начала — уговорить. Не все, особенно люди с семьями, готовы ехать работать в другую страну со своеобразным климатом. Оплатить обучение, которое проходит онлайн. Это нужно для сдачи международного экзамена, подтверждения российского диплома и получения лицензии. Оплатить перелет, госпошлины и рабочую визу — около $4 тыс. Перевезти в Дубай и арендовать квартиру минимум на год. На меньший срок это невыгодно. Квартира с одной спальней обойдется в 200–250 тыс. дирхам в год (более 6,2 млн рублей). Увеличить оклад как минимум в 2–3 раза, поскольку в Эмиратах все дороже. Важно, чтобы уровень жизни сотрудника оставался таким же, как в Москве. Стоматологи в частных клиниках получают от 150 до 300 тыс. рублей. Расходов в Дубае будет больше, например, придется тратиться на аренду автомобиля. Для пешеходов здесь, как и в других мегаполисах ОАЭ, почти нет инфраструктуры.

Чем Россия лучше ОАЭ

Если ориентироваться на плюсы бизнеса в ОАЭ, подготовиться к игре в долгую и поставить задачу на 100% погрузиться в проект, то стоматологию открыть реально. Лично я, взвесив все за и против, решил, что сейчас развиваться выгоднее в России.

Пациенты, которые уехали за рубеж, прилетают раз в 2–3 месяца на чекап или лечение. Мы подстраиваемся под них и организуем лечение всех зубов за один день несколькими специалистами. Услуга не новая, но в свете медтуризма — востребованная.

За тот срок и за те деньги, которые мы бы потратили на открытие клиники в Дубае, можно открыть большее количество филиалов в России. Это и быстрее, и прогнозировать легче. Так что у нас в планах — масштабирование в регионах.

Советы клиникам, которые планируют расширяться в ОАЭ

Оцените спрос на услуги вашей клиники. В Дубае не хватает хороших центров диагностики, лабораторий, многопрофильных центров. Будьте готовы, что инвестиций потребуется больше, чем рассчитывали. Например, из-за затянувшегося процесса лицензирования, когда открытие ещё невозможно, а за аренду уже приходится платить. По моим расчетам, открытие стоматологии обошлось бы в $1,5 млн. Арендуйте помещение у частного владельца, а не крупного застройщика. Так вы избежите долгих согласований. Проконсультируйтесь с юристами и консалтинговыми компаниями, у которых был реальный опыт помощи российским предпринимателям в открытии бизнеса в Дубае, а также с риелторами и реальными предпринимателями. Расчеты — это прекрасно, но практический опыт здесь незаменимая вещь.



Однако не все «помогаторы» одинаково полезны. По опыту друзей могу сказать, что некоторые не показали достойного результата. Деньги платились только за бесплодные попытки, открытие бизнеса затягивалось. Лучше выбрать минимум 5 юристов и консультантов, посмотреть кейсы и связаться с их клиентами, чтобы получить обратную связь.

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