Размещение в облаке в формате единого окна: как работает комплексный инфраструктурный партнер

Благодаря тому, что облачные решения помогают компаниям эффективно управлять процессами и уделять меньше внимания таким непрофильным задачам, как комплексная поддержка собственной ИТ-инфраструктуры, облака все больше проникают во все сферы бизнеса. По данным Gartner , к 2025 году более половины корпоративных ИТ-расходов будет приходиться на облачные технологии. Конкретно в России рынок IaaS (Infrastructure-as-a-Service) вырос на 41% в 2022 году.

На рынке представлено большое количество облачных провайдеров, и они достаточно похожи. Большинство российских облаков:

обладают высоким уровнем отказоустойчивости инфраструктуры ЦОДов. Провайдеры используют дата-центры уровня Tier III;

переходят на отечественное оборудование и ПО;

имеют обязательные сертификаты и лицензии: аттестат ФСТЭК, лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (ТЗКИ), аттестат соответствия ФЗ-152 и ряд других обязательных документов.

Кроме того, у провайдеров нет существенной разницы в цене. Однако, остается наличие уникальных предложений: несмотря на то, что рынок в основном сосредоточен в IaaS и эта услуга стала стандартизированной, поставщикам удается находить и развивать уникальные предложения в рамках своего продуктового портфеля.

MasterCloud (облачная платформа компании «Мастертел») — единственный облачный провайдер с собственной сетью ВОЛС, которая покрывает 80% коммерческой недвижимости Москвы и Московской области. Мы выступаем в роли комплексного инфраструктурного партнера, предоставляющего облачные сервисы вместе с сетевой связностью для отказоустойчивого доступа к ним. А также решаем ряд сопутствующих задач. Они напрямую не связаны с облаком, но часто возникают в ходе масштабных проектов, таких как миграция сервисов.

Концепция многофункционального облачного центра

Что такое комплексный инфраструктурный партнер? Можно рассмотреть на примере работы многофункциональных специализированных центров (МФЦ).

До появления МФЦ было множество различных ведомств, каждый со своим регламентом и порядком. Если у горожан была комплексная задача, появлялась необходимость параллельно коммуницировать с несколькими ведомствами — это трудозатратно, ответственность в случае кризисных ситуаций распределялась по всем задействованным подразделениям. С появлением МФЦ решение вопросов значительно упростилось.

Если перевести данную аналогию на рынок облачных услуг и рассмотреть процесс размещения корпоративных данных в облаке, один из часто встречающихся сценариев будет следующий:

После выбора облачного провайдера встает вопрос организации связности — выбора каналов связи до арендованной инфраструктуры. К этой задаче привлекают телеком-операторов. Если объем данных и ресурсов, размещенных в облаке, большой и критичность их высока, следует рассмотреть не цифровой канал связи, а инфраструктурное решение — темные волокна. Количество компаний, предоставляющих данный сервис, на рынке ограничено. После окончательного выбора партнера по проекту компаниям часто приходится согласовывать свой выбор с собственниками помещений, где располагаются офисы. Этот процесс не всегда проходит гладко. В процессе размещения данных в облаке возникают дополнительные вопросы, которые требуют узкоспециализированных консультаций, пересборки решения или привлечения третьих лиц, что дополнительно утяжеляет проект.

MasterCloud в рамках концепции МФЦ обеспечивает размещение корпоративного клиента в облаке в формате единого окна: компания реализует как организацию облака, так и организацию связности на стороне партнера, интегрируя облачные ресурсы в локациях клиента. Это возможно благодаря географически распределенным ЦОДам уровня Tier III и собственным волоконно-оптическим линиям связи, которые покрывают более 80% объектов коммерческой недвижимости Московского региона.

Это важно как при развертывании решения, так и в процессе эксплуатации. При этом в процесс не включены субподрядчики и третьи лица, клиентам предоставляется единая точка входа для доступа ко всем ИТ и телеком-сервисам, а также техническая поддержка 24/7. При возникновении вопросов или кризисных ситуаций мы не эскалируем их на партнера, а решаем самостоятельно.

Размещение в облаке — единый процесс, где бизнес и облачный провайдер работают в тесной связке. Поэтому важна комплексность, оперативность, а главное — безопасность. MasterCloud — это быстрый старт, гибкое масштабирование и сопровождение личного менеджера на всех этапах работы.

Кроме того, компания является авторизованным партнером крупнейших отечественных разработчиков программного обеспечения в области информационной безопасности и корпоративных коммуникаций (Kaspersky, CommuniGate Pro, UserGate, DDoS-Guard, «Мой Офис» и другие), а также решений для виртуализации (ГК «Астра»).

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой MasterCloud

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