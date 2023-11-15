Конкуренты продают ваш товар на маркетплейсе — что делать?

Когда перекупы легальны, а когда — нет? Зачем конкурентам покупать ваш товар и продавать его без малейшей наценки? Что делать, если потенциальные покупатели ушли к конкуренту?

Маркетплейсы продолжают набирать обороты: во втором полугодии 2023 года объем продаж на популярных площадках увеличился на 53% и составил 4,3 млрд.

Одна из причин такого роста — постоянный приток селлеров и расширение ассортимента. Это не может не радовать, так как потребители уже привыкли совершать покупки, не выходя из дома.

Однако у данной тенденции есть обратная сторона. Между селлерами создается жесточайшая конкуренция и в ход идут разные методы борьбы, включая не самые легальные.

Один из таких — покупка товаров у конкурентов и их последующая реализация на тех же площадках без предварительной договоренности с правообладателем товара.

Предлагаю разобраться, как быть, если конкуренты продают ваш товар, уводя потенциальных клиентов, и какие меры ответственности для них предусмотрены.

Все в рамках закона

Заработок на перекупах вполне легален. К примеру, предприниматель закупает товар в Китае, Турции и других дружественных странах и продает его на российских маркетплейсах.

При этом у него имеются все необходимые документы: сертификат соответствия на данную категорию продукции и на конкретный товар, серийный выпуск и свидетельство о регистрации товарного знака в Роспатенте (исключением являются только случаи, когда товар продается по параллельному импорту — здесь документы от правообладателя не нужны).

Такая перепродажа не является противозаконной, так как товар куплен напрямую у производителя, который дал разрешение на его реализацию.

Аналогичный пример — ситуация, когда крупный производитель, уже представленный на российском рынке, продает свою продукцию селлерам.

Но, в отличие от первого случая, продавцам не требуется никаких документов, подтверждающих согласие правообладателя на продажу. Они реализуют товар под брендом производителя, являясь его дистрибьюторами.

Например, мы можем увидеть на маркетплейсах много селлеров, продающих продукцию Synergetic, напитки «Черноголовка», детское питание «Фрутоняня» и другое.

При этом продавцы, естественно, не имеют права продавать эти товары под собственным брендом, менять название и упаковку.

К сожалению некоторых производителей, такая перепродажа абсолютно законна и тогда, когда они сами продают на маркетплейсах и не хотели бы, чтобы их дистрибьюторы составляли им конкуренцию. Убытки есть, а права прогнать их с площадки — нет.

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Нелегальные перекупы

Нелегальна перепродажа товара, когда некто, закупив товар у поставщика, притворяется дистрибьютором или вовсе производителем. Такое нечасто, но все же встречается.

Начинающие селлеры, которые видят оригинальный и популярный товар, покупают и перепродают его с небольшой наценкой. При этом зачастую они используют те же самые карточки товара, что и у первоначального продавца.

Неопытным предпринимателям кажется, что они смогут на этом заработать. Но в результате реальность сильно отличается от ожиданий. Даже при условии, что такому продавцу удается занять первые позиции в поисковой выдаче, маржа будет маленькой, так как товар закупается не по оптовой цене, а логистика и вывод карточки в топ тоже требуют определенных вложений.

Такой же схемой перекупов пользуются и конкуренты. Желая переманить покупателей у селлера с более хорошей репутацией, они покупают и продают его товар, стараясь обойти в поисковой выдаче.

Торопливые покупатели путают селлеров и зачастую заказывают у «перекупщика». В случае, когда особо «просветленные» селлеры меняют дизайн и упаковку, а также ставят цену немного ниже, потребители идут к ним, чтобы попробовать и сравнить качество товара.

Получая большее количество продаж и отзывов, продавец поднимает свой рейтинг. Также, видя хорошее качество товара, покупатели отдают предпочтение этому продавцу и продолжают заказывать у него не только этот товар, но и другие.

Как показывают личные наблюдения, такой метод борьбы с конкурентами используют селлеры продуктов питания.

В итоге через некоторое время у правообладателя товара заметно снижаются продажи из-за потери позиций в рейтинге, а у его конкурента дела идут в гору. И решение проблемы — в том, чтобы ее не допустить.

Что защищает селлеров от конкурентов-перекупщиков?

Перед тем, как выложить свой товар на маркетплейсе, предпринимателю стоит запатентовать его и оформить карточки товара как интеллектуальную собственность. После этого никто, кроме селлера, не сможет использовать:

Фотографии товара. Они будут объектом авторского права и их не разрешается использовать третьим лицам. Важно: не путайте фотографа и правообладателя, так как чаще всего фото сделаны на заказ и права на них переданы посредством заключения договора.

Нарушением авторских прав считается не только использование фото в том виде, в котором оно было выложено правообладателем в сеть, но и любое его изменение: обрезка, отзеркаливание, форматирование с помощью фильтров и т. п.

Кроме исключительного права, такие действия нарушают неприкосновенность произведения.

Товарный знак. После регистрации товарного знака никто, кроме правообладателя, не может использовать обозначение (имя бренда, наименование товара, фотографию, инфографику, видео и прочее) без его разрешения.

Дизайн. Оригинальный дизайн упаковки, как и самого товара, априори попадает под защиту авторского права.

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Как решить проблему через маркетплейс?

Если селлер обнаружил, что конкурент продает его товар, он может обратиться в службу поддержки маркетплейса с просьбой заблокировать карточку товара.

Для этого достаточно написать в техподдержку или на e-mail, указанный в «Контактах». В жалобе нужно указать следующую информацию:

Номер товарного знака и ссылка на него в реестре Роспатента;

Ссылку на товар нарушителя и номер спорного артикула;

Обоснование жалобы с опорой на законы РФ;

Требование об удалении товара.

Маркетплейсы обычно заинтересованы в том, чтобы удовлетворить претензию предпринимателя, и быстро реагируют на подобные сообщения.

Иначе дело может дойти до суда, а они — так же, как и нарушитель — получат штраф. Но бывает, что площадка или не отвечает, или дает стандартные отписки.

Если маркетплейс отмалчивается и не собирается удалять товар, не стоит останавливаться. Нужно обратиться в его юридический отдел с досудебной претензией. Она отправляется заказным письмом и в ней указывается:

Номер товарного знака, дата приоритета, срок действия, МКТУ;

Обоснование сходства товарного знака и обозначения нарушителя;

Обоснование однородности товаров;

Требования правообладателя: блокировка артикулов, номера артикулов и ссылки;

Указание на действия, которые будут приняты в случае невыполнения требований;

Ссылки на законы и судебную практику по маркетплейсам;

Приложения: копия свидетельства на товарный знак, материалы, подтверждающие нарушение.

Для более оперативного решения вопроса письмо можно можно продублировать на электронную почту. Если все сделано верно, техподдержка вскоре известит селлера об удалении товара нарушителя.

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Взыскание компенсации

Бывают случаи, когда одной блокировки товара мало, так как из-за перекупщика предприниматель понес большие убытки. Тогда можно подать в суд и взыскать компенсацию. Причем как с самого нарушителя, так и с маркетплейса.

Выставив чужой товар на площадку, селлер не сможет уйти от ответственности и понесет одно из наказаний в соответствии с решением суда:

Штраф в размере двойной стоимости лицензии на товарный знак;

Штраф в размере двойной цены партии товара;

Любая сумма от 10 тысяч до 5 млн рублей.

При определении размера компенсации суд учитывает обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, а также вероятные имущественные потери.

Нередко к ответственности призывают и маркетплейсы. Размер взыскиваемой с них компенсации рассчитывается по такому же принципу. Разница только в том, что такие площадки, как Ozon, грозятся взыскать сумму с селлера, из-за которого они попали под обвинение.

В заключение хочу сказать, что время от времени маркетплейсы нужно мониторить на предмет перекупщиков, чтобы избежать возможных неприятностей.

Фото на обложке: master1305/Freepik