Консалтинг для среднего бизнеса: выбираем подходящие компании

Поиск подходящих компаний по оказанию услуг для бизнеса сравним с поиском крупиц золота. Гендиректор онлайн-школы Fless Виктор Рогуленко объясняет, как не ошибиться и найти нужных партнеров.

Услуг для бизнеса так много, что не трудно ошибиться с выбором партнеров при формировании списка компаний для дальнейших переговоров. Крупный бизнес может себе позволить «ошибку», потому что располагает значительным бюджетом, но среднему бизнесу приходится намного труднее.

Для начала нужно понять, какой вид консалтинга вам нужен. В целом, российский рынок профессионального консультирования можно разделить на 5 сегментов:

Стратегический и управленческий консалтинг;

Операционный консалтинг;

Финансовый консалтинг;

IT-консалтинг;

Юридический консалтинг.

Стоит отметить, что в зависимости от вашего запроса на рынке консалтинговых услуг также представлены и научно-исследовательские институты (НИИ) при крупнейших вузах страны.

Они активно участвуют в конкурентных процедурах и закрывают большую область теоретических исследований, экономических и отраслевых прогнозов для государственных заказчиков.

Однако это, все же, отдельная крупная категория для узкоспециализированных консалтинговых задач.

Возвращаясь к сегментам рынка консультирования, отметим, что каждый из них достаточно масштабный.

Но если сегменты 3, 4 и 5 кардинально различаются и требуют отдельной оценки, то сферы стратегического консалтинга и операционного консалтинга близки друг к другу и могут переплетаться в одном крупном проекте.

Классические рейтинги российских консалтинговых компаний основаны на годовой выручке.

По этому показателю формируют ключевой рейтинг в России, представляемый рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Однако данный рейтинг не учитывает всех локальных игроков на рынке консалтинга, а также сегментацию по оказанию услуг для крупного и среднего бизнеса.

Аудит компаний этого рынка позволяет выделить нужные и разбить их на несколько групп.

В области стратегического, управленческого и операционного консалтинга получилось 5 групп игроков:

Среднему бизнесу в этой подборке могут быть интересны 4 и 5 группы.

Далее оценим наличие конкретного вида услуг и стоимость этих услуг.

При выборе консалтинговой компании критичным все-таки становится обоснованность стоимости услуг – переплачивать за бренд не всегда есть возможность, да и не хочется.

Примерный разброс цен на разработку стратегии компании с количеством сотрудников свыше 200 человек и с оборотом до 10 млрд рублей указан на графике ниже:

Что же делать, если вы нуждаетесь в услугах консультантов, но ваш ценовой сегмент не позволяет обратиться к компаниям групп «Big 4», «Second Tier» и «Big 3»?

Как получить консультанта, работавшего в большой тройке по цене, но в несколько раз ниже?

Есть три основных пути:

Привлечение фрилансеров. Путь наиболее дешевый и рискованный. Содержание и взращивание внутренней команды. Путь долгий и затратный. К тому же, бизнесу не всегда нужна постоянная проектная команда в штате. Услуги локальных «бутиковых» российских консалтинговых компаний с большим опытом, предлагающих помимо консалтинга для крупного бизнеса и специфические решения для среднего бизнеса. Путь оперативный и обоснованный по цене. Это группы 4 и 5 с графика выше.

Локальные «бутиковые» компании (особенно российские, а не международные) максимально дорожат своей репутацией, так как основной путь их продвижения – это рекомендации клиентов.

Брендовые риски таких компаний – это ваша гарантия качества оказываемых услуг.

Если ваш выбор пал на «бутиковые» российские консалтинговые компании, необходимо сформулировать требования к самой компании.

Это важно для того, чтобы ответить на свой запрос «цена-качество».

В качестве критериев можно предложить следующий перечень:

Российская консалтинговая компания? Существует на рынке больше 7 лет? Сотрудники имеют опыт работы в «Big 4», «Second Tier» или «Big 3»? Не сдала позиций и ведёт активную работу даже в кризис 2020 года? Предлагает продукты для среднего бизнеса в ценовом сегменте до 5 млн руб? Имеет широкий портфель клиентов среди крупных корпораций, включая государственный сектор?

Последний критерий включен для учета надежности деятельности компании.

Опыт работы с большими компаниями также косвенный показатель наличия профессионалов в штате компании, потому что у крупных клиентов российские консультанты конкурируют с международными консалтинговыми компаниями.

Конкуренция происходит именно по качеству работы, так как для крупных клиентов ценовые предложения не сильно отличаются

Такие компании отобраны в таблице ниже.

Фото на обложке: Lewis Tse Pui Lung/Shutterstock