Кто такие контент-менеджеры, и чем они на самом деле занимаются?

Инна Пономаренко, руководитель контент-направления в агентстве аутсорс-тестирования «Кавычки» , рассказывает, почему возникла путаница вокруг профессии «контент-менеджер» и чем на самом деле занимается этот специалист.

На рынке труда можно найти много вакансий для «контент-менеджеров», причем все они сильно отличаются друг от друга по требованиям и обязанностям.

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Результаты поиска по запросу «контент-менеджер» могут сформировать неоднозначное представление о том, чем он занимается и что должен уметь.

Действительно, так получилось, что на рынке труда все по-разному понимают, кто такой контент-менеджер и что входит в его зону ответственности.

Очень часто этого специалиста путают с копирайтером или рерайтером, а также с SEOшником и даже иногда с SMMщиком. Вероятно, путаница происходит из-за слова «контент» в названии специальности

Кто-то наделяет эту профессию одной-двумя функциями, а кто-то вообще считает, что контентщик занимается всем вышеописанным: и текст напишет, и в админку его загрузит, а потом и продвинет в поисковой выдаче.

Чем занимается контент-менеджер?

Копирайтер, рерайтер и SEOшник — это отдельные специалисты. Контент-менеджер, конечно, может владеть знаниями из этих сфер — навыки лишними не бывают.

Однако глобально его задача другая — управлять контентом, а не создавать или продвигать его.

Все хотят в штат «многорукого-многонога», чтобы один сотрудник выполнял всю работу сразу за нескольких специалистов.

Да, можно найти человека, который возьмет на себя все обязанности по работе с контентом и его продвижением, но насколько качественной будет его работа в целом?

Каждый должен заниматься тем, на чем он специализируется, и фокусироваться на определенной области.

Сэкономив на специалистах, можно условно выиграть в стоимости, но ненадолго, потому что качество работы будет проседать.

Гораздо эффективнее для бизнеса соблюдать баланс, распределяя зоны ответственности между специалистами: SEOшник, копирайтер и контент-менеджер могут работать вместе и при этом приносить бизнесу лучший результат, чем если бы этим занимался один человек.

Определяющее слово этой специальности все-таки не «контент», а «менеджер».

Soft skills и личностные качества контент-менеджера

С soft skills контент-менеджеров также сложилась интересная ситуация. Если посмотреть вакансии, то можно подумать, что на эту позицию ищут не технического специалиста, а «душу компании»: широкая эрудиция, развитое воображение, и хорошее чувство юмора.

Это замечательные качества, но далеко не основополагающие для специалистов, которые хотят преуспеть в контент-менеджменте.

По личностным качествам контент-менеджер чем-то похож на тестировщика.

В этой сфере как и в тестировании важны внимательность, аккуратность и даже дотошность, чтобы не упустить ни одной ошибки и грамотно разместить контент. Кроме этого, хороший контентщик, обязательно должен обладать такими навыками:

Грамотность

Высокий уровень концентрации

Коммуникативные навыки

Умение разбираться в новом

Это не значит начинать свое утро со словаря Ожегова, но контент-менеджер должен достаточно хорошо знать правила орфографии и пунктуации и не лениться в случае необходимости перепроверить контент на ошибки.Работа с разными видами контента требует много внимания и усидчивости, поэтому контент-менеджер должен сохранять концентрацию, чтобы ничего не упустить.Управление контентом предполагает взаимодействие с другими специалистами. Для этого контент-менеджер должен уметь понятно и прозрачно доносить свои идеи, грамотно ставить задачи.

Контент-менеджеру нередко приходится работать с самописными CMS, в которых нужно разбираться. Конечно, кроме этого навыка, важны и технические скиллы, речь о которых пойдет ниже.

Обязанности и hard skills

У контент-менеджера много обязанностей:

Управление уже существующим контентом;

Адаптирование его к размещению на сайте (например, типографирование текста, редактирование изображения к нужным пропорциям и размеру файла).

Поддержка актуальности контента;

Размещение контента с помощью CMS (Bitrix, WordPress и других, вплоть до самописных) и перенос его из одной CMS в другую .

Проверка корректного отображения размещенного контента;

Анализ выпущенного контента и корректирование контент-план на основании сделанных выводов (в связке с SEOшником).

Чтобы хорошо работать и выполнять свои обязанности, контент-менеджер должен:

Ориентироваться в работе популярных CMS ( WordPress, Bitrix, InSales и других);

Уметь работать в графических редакторах;

Знать HTML разметку;

Обладать базовым пониманием SEO.

Существует миф, что контент-менеджмент — гуманитарная сфера, но это не так.

Контент-менеджер сейчас больше технический специалист, чем гуманитарный.

При подборе сотрудников мы сталкивались с проблемой, что приходят гуманитарно подкованные люди, не знающие элементарных основ HTML и считающие, что использование графического редактора позволяет игнорировать эту сторону работы.

Это несерьезный подход. Грамотный контентщик должен понимать код хотя бы на уровне структуры, чтобы снять часть нагрузки с тестеров, верстальщиков и разработчиков.

Ему не нужно объяснять, почему, к примеру, поехала верстка на странице с опубликованным контентом. Он сможет либо исправить ее сам, либо понятно сформулировать и описать проблему для разработчика или верстальщика.

Контент-менеджер все-таки должен знать SEO хотя бы на базовом уровне, чтобы эффективно взаимодействовать и с SEOшником. Но не выполнять его работу!

Востребованы ли сейчас контент-менеджеры?

Да — в эпоху диджитализации контент-менеджеры стали очень востребованными специалистами.

Это хорошо видно, например, по тому, по развитию e-commerce: интернет-торговля в России за 2021 год выросла на 44% по сравнению с предыдущим.

Заработок такого бизнеса напрямую зависит от эффективности и качества работы с контентом, поэтому ему нужны контент-менеджеры.

А также они нужны развлекательным и информационным ресурсам, промо-сайтам, корпоративным сайтам.

Еще одна причина такой востребованности контент-менеджеров — растущая конкуренция в диджитал-среде.

Сейчас сложно найти бизнес, у которого нет сайта, поэтому борьба за внимание пользователей усиливается.

У бизнеса есть всего несколько секунд, чтобы заинтересовать клиента и оставить его на своем ресурсе. И в этом огромную роль играет то, как выглядит сайт, и насколько привлекательно там отображается весь контент.

Как стать контент-менеджером

Контент-менеджер — относительно новая профессия. Получить образование по этой специализации в высшем учебном заведении не получится. Хотя можно получить техническое образование в сфере IT, что станет хорошим бэкграундом для развития в контент-менеджменте.

Также есть несколько способов освоения этой специальности:

Курсы

Сейчас есть много онлайн-курсов, где готовят будущих контентщиков. Как и в любом онлайн-образовании важно выбрать те курсы, которые дают не поверхностную информацию, а реальные знания, применимые в профессии. Перед тем, как выбрать и оплатить курс, обращайте внимание на программу обучения.

Что обязательно должно быть:

изучение CMS (WordPress, Bitrix, InSales) и работу в них;

изучение HTML;

базовая работа с графическими редакторами;

базовый курс по основам SEO.

И конечно, практика. Много практики.

Самостоятельное изучение

Это более тернистый путь: если на курсах все-таки есть некий ориентир (с чего начать; на что обратить внимание), то при самостоятельном изучении этот ориентир приходится искать самому.

Тем не менее, это вполне реально, особенно если у вас уже есть технический бэкграунд.

Для ориентира можете смотреть на вакансии: какие задачи сейчас ставят перед контент-менеджером. А уже исходя из этого выстраивать свой план обучения (только обращайте внимание, чтобы в вакансиях были задачи не для копирайтеров и других специалистов, а для контентщиков).

Еще будет полезно поговорить с людьми из этой профессии и узнать, с чего начать и где искать информацию. Как и в случае с курсами вам придется начать свой путь с изучения CMS и HTML.

Где искать работу

Работодатели совершенно по-разному представляют себе круг обязанностей контент-менеджера, поэтому при отклике на вакансию может возникнуть недопонимание.

Следует внимательно вчитываться в список обязанностей и смотреть, кого же ищет работодатель: копирайтера, SEO-шника или все-таки контент-менеджера.

Очень важно, чтобы ваш будущий работодатель разграничивал круг обязанностей и четко понимал, какой специалист и для каких задач нужен.

Сайты поиска работы

Первое и самое очевидное — это популярные сайты поиска работы, например, HeadHunter или Superjob. Но контент-менеджер все таки техническая специальность, поэтому не стоит забывать, например, про Хабр Карьеру.

Соцсети

Очень часто контентщиков ищут в социальных сетях и телеграм-каналах про удаленную работу, так как в большинстве случаев контентщики работают удаленно. Например, можно поискать вакансии в таких крупных каналах как Finder.vc.

Фриланс-биржи

Стоит обратить внимание на сайты для фрилансеров, если вы рассматриваете проектные работы. Для российского рынка и СНГ это, например, Freelance.ru, а для западного — Upwork.

Сколько зарабатывают контент-менеджеры

Средняя зарплата контент-менеджера — 30 000 руб. в месяц, а максимальная на рынке — около 50 000 руб. в месяц. Здесь все зависит от загруженности контент-менеджера и задач, которые он выполняет.

Такие зарплаты объясняются тем, что работа контент-менеджера — это не 8-часовая ежедневная загруженность, поэтому часто специалисты берут в работу сразу несколько проектов, тем самым увеличивая свой доход.

Контент-менеджмент — сфера развивающаяся. Она растет параллельно с диджитал средой. Если раньше можно было закрыть глаза на неровные картинки, бледные кнопки, неактуальный контент или разные шрифты в тексте, то сейчас все изменилось.

То, что раньше казалось несущественной мелочью, сегодня сильно влияет на эффективность бизнеса. Пользователи с большей вероятностью уйдут с сайта с неаккуратным оформлением или ошибками к конкурентам, чем останутся там и продолжат покупку.

Такие мелочи в совокупности или даже по отдельности создают впечатление, что у бизнеса проблемы или просто бизнесу безразличны клиенты. Качественно размещенный контент — это в первую очередь забота о них.

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