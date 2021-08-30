Кто такие контент-менеджеры, и чем они на самом деле занимаются?

На рынке труда можно найти много вакансий для «контент-менеджеров», причем все они сильно отличаются друг от друга по требованиям и обязанностям.
Создается впечатление, что работодатели ищут совершенно разных специалистов
Инна Пономаренко, руководитель контент-направления в агентстве аутсорс-тестирования «Кавычки», рассказывает, почему возникла путаница вокруг профессии «контент-менеджер» и чем на самом деле занимается этот специалист.
Содержание
- Чем занимается контент-менеджер?
- Soft skills и личностные качества контент-менеджера
- Обязанности и hard skills
- Востребованы ли сейчас контент-менеджеры?
- Как стать контент-менеджером?
- Где искать работу
- Сколько зарабатывают контент-менеджеры
Результаты поиска по запросу «контент-менеджер» могут сформировать неоднозначное представление о том, чем он занимается и что должен уметь.
Действительно, так получилось, что на рынке труда все по-разному понимают, кто такой контент-менеджер и что входит в его зону ответственности.
Очень часто этого специалиста путают с копирайтером или рерайтером, а также с SEOшником и даже иногда с SMMщиком. Вероятно, путаница происходит из-за слова «контент» в названии специальности
Кто-то наделяет эту профессию одной-двумя функциями, а кто-то вообще считает, что контентщик занимается всем вышеописанным: и текст напишет, и в админку его загрузит, а потом и продвинет в поисковой выдаче.
Чем занимается контент-менеджер?
Копирайтер, рерайтер и SEOшник — это отдельные специалисты. Контент-менеджер, конечно, может владеть знаниями из этих сфер — навыки лишними не бывают.
Однако глобально его задача другая — управлять контентом, а не создавать или продвигать его.
Все хотят в штат «многорукого-многонога», чтобы один сотрудник выполнял всю работу сразу за нескольких специалистов.
Да, можно найти человека, который возьмет на себя все обязанности по работе с контентом и его продвижением, но насколько качественной будет его работа в целом?
Каждый должен заниматься тем, на чем он специализируется, и фокусироваться на определенной области.
Сэкономив на специалистах, можно условно выиграть в стоимости, но ненадолго, потому что качество работы будет проседать.
Гораздо эффективнее для бизнеса соблюдать баланс, распределяя зоны ответственности между специалистами: SEOшник, копирайтер и контент-менеджер могут работать вместе и при этом приносить бизнесу лучший результат, чем если бы этим занимался один человек.
Определяющее слово этой специальности все-таки не «контент», а «менеджер».
Soft skills и личностные качества контент-менеджера
С soft skills контент-менеджеров также сложилась интересная ситуация. Если посмотреть вакансии, то можно подумать, что на эту позицию ищут не технического специалиста, а «душу компании»: широкая эрудиция, развитое воображение, и хорошее чувство юмора.
Это замечательные качества, но далеко не основополагающие для специалистов, которые хотят преуспеть в контент-менеджменте.
По личностным качествам контент-менеджер чем-то похож на тестировщика.
В этой сфере как и в тестировании важны внимательность, аккуратность и даже дотошность, чтобы не упустить ни одной ошибки и грамотно разместить контент. Кроме этого, хороший контентщик, обязательно должен обладать такими навыками:
- Грамотность
- Высокий уровень концентрации
- Коммуникативные навыки
- Умение разбираться в новом
Контент-менеджеру нередко приходится работать с самописными CMS, в которых нужно разбираться. Конечно, кроме этого навыка, важны и технические скиллы, речь о которых пойдет ниже.
Обязанности и hard skills
У контент-менеджера много обязанностей:
- Управление уже существующим контентом;
- Адаптирование его к размещению на сайте (например, типографирование текста, редактирование изображения к нужным пропорциям и размеру файла).
- Поддержка актуальности контента;
- Размещение контента с помощью CMS (Bitrix, WordPress и других, вплоть до самописных) и перенос его из одной CMS в другую .
- Проверка корректного отображения размещенного контента;
- Анализ выпущенного контента и корректирование контент-план на основании сделанных выводов (в связке с SEOшником).
Чтобы хорошо работать и выполнять свои обязанности, контент-менеджер должен:
- Ориентироваться в работе популярных CMS ( WordPress, Bitrix, InSales и других);
- Уметь работать в графических редакторах;
- Знать HTML разметку;
- Обладать базовым пониманием SEO.
Существует миф, что контент-менеджмент — гуманитарная сфера, но это не так.
Контент-менеджер сейчас больше технический специалист, чем гуманитарный.
При подборе сотрудников мы сталкивались с проблемой, что приходят гуманитарно подкованные люди, не знающие элементарных основ HTML и считающие, что использование графического редактора позволяет игнорировать эту сторону работы.
Это несерьезный подход. Грамотный контентщик должен понимать код хотя бы на уровне структуры, чтобы снять часть нагрузки с тестеров, верстальщиков и разработчиков.
Ему не нужно объяснять, почему, к примеру, поехала верстка на странице с опубликованным контентом. Он сможет либо исправить ее сам, либо понятно сформулировать и описать проблему для разработчика или верстальщика.
Контент-менеджер все-таки должен знать SEO хотя бы на базовом уровне, чтобы эффективно взаимодействовать и с SEOшником. Но не выполнять его работу!
Востребованы ли сейчас контент-менеджеры?
Да — в эпоху диджитализации контент-менеджеры стали очень востребованными специалистами.
Это хорошо видно, например, по тому, по развитию e-commerce: интернет-торговля в России за 2021 год выросла на 44% по сравнению с предыдущим.
Заработок такого бизнеса напрямую зависит от эффективности и качества работы с контентом, поэтому ему нужны контент-менеджеры.
А также они нужны развлекательным и информационным ресурсам, промо-сайтам, корпоративным сайтам.
Еще одна причина такой востребованности контент-менеджеров — растущая конкуренция в диджитал-среде.
Сейчас сложно найти бизнес, у которого нет сайта, поэтому борьба за внимание пользователей усиливается.
У бизнеса есть всего несколько секунд, чтобы заинтересовать клиента и оставить его на своем ресурсе. И в этом огромную роль играет то, как выглядит сайт, и насколько привлекательно там отображается весь контент.
Как стать контент-менеджером
Контент-менеджер — относительно новая профессия. Получить образование по этой специализации в высшем учебном заведении не получится. Хотя можно получить техническое образование в сфере IT, что станет хорошим бэкграундом для развития в контент-менеджменте.
Также есть несколько способов освоения этой специальности:
Курсы
Сейчас есть много онлайн-курсов, где готовят будущих контентщиков. Как и в любом онлайн-образовании важно выбрать те курсы, которые дают не поверхностную информацию, а реальные знания, применимые в профессии. Перед тем, как выбрать и оплатить курс, обращайте внимание на программу обучения.
Что обязательно должно быть:
- изучение CMS (WordPress, Bitrix, InSales) и работу в них;
- изучение HTML;
- базовая работа с графическими редакторами;
- базовый курс по основам SEO.
И конечно, практика. Много практики.
Самостоятельное изучение
Это более тернистый путь: если на курсах все-таки есть некий ориентир (с чего начать; на что обратить внимание), то при самостоятельном изучении этот ориентир приходится искать самому.
Тем не менее, это вполне реально, особенно если у вас уже есть технический бэкграунд.
Для ориентира можете смотреть на вакансии: какие задачи сейчас ставят перед контент-менеджером. А уже исходя из этого выстраивать свой план обучения (только обращайте внимание, чтобы в вакансиях были задачи не для копирайтеров и других специалистов, а для контентщиков).
Еще будет полезно поговорить с людьми из этой профессии и узнать, с чего начать и где искать информацию. Как и в случае с курсами вам придется начать свой путь с изучения CMS и HTML.
Где искать работу
Работодатели совершенно по-разному представляют себе круг обязанностей контент-менеджера, поэтому при отклике на вакансию может возникнуть недопонимание.
Следует внимательно вчитываться в список обязанностей и смотреть, кого же ищет работодатель: копирайтера, SEO-шника или все-таки контент-менеджера.
Очень важно, чтобы ваш будущий работодатель разграничивал круг обязанностей и четко понимал, какой специалист и для каких задач нужен.
- Сайты поиска работы
Первое и самое очевидное — это популярные сайты поиска работы, например, HeadHunter или Superjob. Но контент-менеджер все таки техническая специальность, поэтому не стоит забывать, например, про Хабр Карьеру.
- Соцсети
Очень часто контентщиков ищут в социальных сетях и телеграм-каналах про удаленную работу, так как в большинстве случаев контентщики работают удаленно. Например, можно поискать вакансии в таких крупных каналах как Finder.vc.
- Фриланс-биржи
Стоит обратить внимание на сайты для фрилансеров, если вы рассматриваете проектные работы. Для российского рынка и СНГ это, например, Freelance.ru, а для западного — Upwork.
Сколько зарабатывают контент-менеджеры
Средняя зарплата контент-менеджера — 30 000 руб. в месяц, а максимальная на рынке — около 50 000 руб. в месяц. Здесь все зависит от загруженности контент-менеджера и задач, которые он выполняет.
Такие зарплаты объясняются тем, что работа контент-менеджера — это не 8-часовая ежедневная загруженность, поэтому часто специалисты берут в работу сразу несколько проектов, тем самым увеличивая свой доход.
Контент-менеджмент — сфера развивающаяся. Она растет параллельно с диджитал средой. Если раньше можно было закрыть глаза на неровные картинки, бледные кнопки, неактуальный контент или разные шрифты в тексте, то сейчас все изменилось.
То, что раньше казалось несущественной мелочью, сегодня сильно влияет на эффективность бизнеса. Пользователи с большей вероятностью уйдут с сайта с неаккуратным оформлением или ошибками к конкурентам, чем останутся там и продолжат покупку.
Такие мелочи в совокупности или даже по отдельности создают впечатление, что у бизнеса проблемы или просто бизнесу безразличны клиенты. Качественно размещенный контент — это в первую очередь забота о них.
Фото на обложке: Unsplash
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