Доигрались: зачем проводить корпоративные интеллектуальные игры

Компании сознательно инвестируют деньги и время в организацию собственных игр и участие в сторонних. Причин для этого несколько, и далеко не все они очевидны. Об этом расскажет Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск» .

Командные викторины, квизы, мероприятия формата спортивного «Что? Где? Когда?» становятся все более популярными. Показать свои знания и посоревноваться в эрудиции готовы и топ-менеджеры, и линейные специалисты — причем с большим интересом.

Развлечение и мотивация

Интеллектуальные игры делают корпоративы более интересными и осознанными — особенно если компания уже перепробовала самые разные форматы мероприятий, и сотрудникам хочется чего-нибудь нового.

Рынок «умных» игр в России начал серьезно формироваться всего несколько лет назад вместе с появлением квизов. Поэтому такие корпоративы еще кажутся необычными и совсем не успели наскучить.

Однако опыт показывает, что сотрудникам нравятся игры на эрудицию, даже если они участвуют в них далеко не в первый раз. Это доказывает пример телепередачи «Что? Где? Когда?», которая существует уже 45 лет, или викторины «Своя игра» — она транслируется в течение 26 лет.

Каждый раз участникам приходится отвечать на разные вопросы, а значит, сталкиваться с новыми задачами.

Например, мы в «Аэродиске» часто проводим корпоративы в формате спортивного «Что? Где? Когда?». Эта версия игры немного отличается от телевизионной, где есть только ведущий и команда знатоков.

Здесь в игре принимает участие несколько команд, как минимум две-три, которые соревнуются друг с другом. В каждую входит от четырех до шести человек.

Ведущий задает вопрос, после совещания команды пишут ответы на бумаге, за правильный ответ команда получает один балл.

Наши сотрудники очень любят такие игры: когда мы начинаем обсуждать предстоящий корпоратив, постоянно звучит один и тот же вопрос — будет ли «Что? Где? Когда?» в этот раз.

Еще один важный плюс корпоративов в формате интеллектуальных игр — простота реализации и невысокие расходы.

Обычно мы проводим мероприятия раз в месяц, иногда спонтанно (в «горячий» бизнес-сезон — реже).

В условиях пандемии у таких корпоративов появился еще один несомненный плюс: их легко проводить в онлайне. Для этого не нужны специальные дорогостоящие инструменты, достаточно видеосвязи и хорошего соединения с интернетом.

Организацией «Что? Где? Когда?» у нас занимается отдел маркетинга: разрабатывает вопросы, составляет презентации, обеспечивает необходимое техническое сопровождение.

Зачастую сотрудники отдела делают все сами даже при высокой занятости, просто потому что очень любят ЧГК. Периодически наши специалисты даже играют на внешних турнирах.

Развитие новых навыков и командообразование

Довольные, отдохнувшие и полные сил сотрудники — несомненный плюс для работодателя. Однако это далеко не все, что могут дать бизнесу интеллектуальные игры.

Например, участники могут развить в себе новые нестандартные навыки, которые всегда пригодятся в работе.

В первую очередь это умение взаимодействовать с коллективом. Интеллектуальные игры становятся отличным инструментом для командообразования и при этом интересным, в отличие от традиционных заданий, которые часто повторяются и быстро надоедают.

Кроме того, викторины развивают умение принимать решения и брать на себя ответственность: без этого не получится дать ответ на заданный вопрос.

Прокачивается навык быстро, но при этом спокойно действовать в критических условиях.

Также участники учатся быстро справляться с конфликтами: быстро «гасить пламя», пока оно не разгорелось, поддерживать отношения на высоком уровне.

Во время игр нередко возникают непростые ситуации. Например, игрок предлагал верный ответ, но его просто не услышали, и он остался недоволен, или у команды было несколько версий, одна из которых была верной, но записали не ту, и из-за этого начинается разлад.

Еще интеллектуальные игры могут показать, склонен ли человек к рефлексии и взвешенной оценке своих действий.

Например, сотрудники «Аэродиска» после игр в «Что? Где? Когда?» часто собираются на разборы полетов: бурно обсуждают, кто, когда и как ответил, анализируют, где можно было бы ответить по-другому.

Они по собственному желанию стараются понять, где совершили ошибки и почему хотят их исправить, — и мы высоко ценим такие инициативы.

В свою очередь работодатель может узнать, какими чертами характера и темпераментом обладают сотрудники. Иногда анализ поведения во время игры помогает руководителю сделать интересные выводы о личностных качествах своего подчиненного, понять, как эти качества могут помочь работе или помешать ей.

Например, в компании могут быть явные лидеры, которые и по ходу игры будут демонстрировать свои сильные позиции. А есть и «серые кардиналы», которые направляют людей в нужную сторону более аккуратно.

Может оказаться, что человек даже склонен к манипуляциям, и это не так заметно в обычной жизни, но ярко проявляется во время игры.

Инструмент рекрутера и способ узнать человека

Интеллектуальные игры могут рассказать многое о человеке как с личностной, так и с профессиональной точки зрения.

Многие качества удается распознать практически сразу, так как игра проходит в сжатые сроки. Вне зависимости от того, по какому принципу набирается команда, в любом коллективе можно четко увидеть людей, которые играют роли лидеров, вдохновителей, «рабочих лошадок» или любителей тихо отсидеться в уголке.

Именно поэтому такие игры могут также оказаться отличным инструментом для поиска кадров и рекрутинга: можно быстро понять, как человек будет вести себя на работе.

Кроме того, интеллектуальные игры демонстрируют общий уровень эрудиции и умение размышлять в целом.

Соискатель может прийти на собеседование и заявить, что обладает нужными знаниями, ответить на сложные профессиональные вопросы.

Но умеет ли он быстро адаптироваться и учиться? Иногда сотрудник не может справиться со своими новыми задачами потому, что не умеет мыслить в нужном для компании русле.

Отдел маркетинга «Аэродиска» часто подбирает сотрудников при помощи «Что? Где? Когда?». Мы несколько раз проводили первичные собеседования в таком формате: выбирали несколько наиболее интересных кандидатов и приглашали их принять участие во внешнем турнире.

Это очень удобно, так как в таком нестандартном собеседовании может участвовать сразу шесть-семь человек.

В некоторых случаях схема работает так хорошо, что первичные собеседования сразу же становятся и финальными, если на игре обсудить условия работы и ожидания обеих сторон.

Сейчас в нашем отделе маркетинга работает два человека, которые пришли к нам через «Что? Где? Когда?». Одна сотрудница выросла до должности старшего маркетолога, и за полтора года ее зарплата увеличилась вдвое. При этом на старте она не была знакома ни с маркетингом, ни со сферой ИТ.

Второй сотрудник пришел к нам недавно, около двух месяцев назад. Сейчас он работает на позиции ассистента — точно и быстро, как и показала игра.

Конечно, подбор кадров через внешние турниры «Что? Где? Когда» или любые другие нестандартные механизмы подходит только компаниям, не связанным жесткими корпоративными стандартами и правилами по проведению собеседований.

Если необходимо придерживаться строгих регламентов, можно провести небольшую внутреннюю игру для соискателей как дополнительный этап собеседования.

В целом корпоративные интеллектуальные игры — это больше, чем просто интересное развлечение. Игра одновременно и открывает в человеке его лучшие стороны, и помогает развиваться, и показывает «узкие места» в командном взаимодействии.

Именно это и делает ее такой привлекательной для решения самых разных бизнес-задач.

Как организовать игру

Шаг 1. Выявить предпочтения сотрудников.

Сначала стоит выяснить, готовы ли сотрудники в принципе принимать участие в интеллектуальных играх — иначе зачем все это? Для этого можно провести быстрый опрос коллектива. Подойдет и онлайн-опрос с помощью Google Forms или Survey Monkey.

Шаг 2. Оценить уровень участников.

После этого стоит примерно оценить уровень подготовки потенциальных участников. Достаточно немного поговорить с сотрудниками в неформальной обстановке.

Например, за обедом. Обычно срез по пяти-шести людям дает понимание, какой сложности должна быть игра.

Шаг 3. Подобрать вопросы.

Далее следует подобрать вопросы, соответствующие уровню знаний участников. Совсем не обязательно, чтобы вопросы раньше разыгрывались на реальных турнирах — главное, чтобы ответ можно было придумать за минуту, исходя из принципов логики и эрудиции.

Шаг 4. Разработать структуру игры.

Но игра — это больше, чем просто вопросы, поэтому важно определиться с ее структурой. Желательно сделать игру динамичной, для этого мы добавляем раунды «Блиц»: например, на знание марок спортивных автомобилей или имен супермоделей.

Можно добавить и музыкальные раунды, где участники угадывают песни популярных (и не очень) исполнителей. Важно, чтобы сотрудник мог набрать баллы, даже не обладая глубокими знаниями в той или иной области.

Шаг 5. Подготовить презентацию.

После этого нужно поработать с визуальной подачей — презентацией. На ней должны быть сведены все вопросы и ответы в соответствии со структурой.

Кроме того, ее стоит несколько раз прогнать. Так можно понять, корректно ли сформулированы вопросы и нет ли в них противоречий.

Шаг 6. Провести регистрацию.

Следующий шаг — приглашение участников и их регистрация. Лучше заранее определиться с количеством команд, оптимальная численность участников в каждой — пять-шесть человек.

Разделение зависит от целей игры: например, если важно укрепить отношения в коллективе, составы команд лучше определить самим организаторам. Также обязательно понадобятся ведущий и ассистент.

Шаг 7. Позаботиться о месте.

Важно заранее подумать и о месте проведения игры. Если она проходит онлайн, стоит выбрать оптимальные сервисы и платформы, а если офлайн — определиться с помещением, где будут хороший экран и качественный звук.

При этом все зарегистрированные команды должны разместиться спокойно, на безопасной дистанции друг от друга.

После этого можно собираться в условное время — и начинать играть!

Фото на обложке: Monster Ztudio/Shutterstock.com