Корпоративные SaaS-платформы: что это и как помогут бизнесу в турбулентное время

Возникла огромная цифровая ниша, которая сейчас только заполняется. На рынок вышли SaaS-платформы, способные совершить event-революцию в корпоративной среде. О новых задачах, стоящих перед бизнес-сообществом и IT-разработчиками, рассказывает Василий Береза, генеральный директор Pike Media Lab .

Еще недавно компании всерьез не думали проводить крупные корпоративные мероприятия полностью онлайн. Однако сегодня интернет-технологии стали единственной возможностью поддерживать коммуникацию.

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Пару лет назад не было такого колоссального спроса на создание нового продукта. Но во время пандемии крупные компании с многочисленным штатом остались практически без возможности коммуницировать внутри и вовне. Все существовавшие до этого сервисы были предназначены либо для виртуальных встреч малого количества человек (например, Zoom), либо для вещания на аудиторию, не подразумевающего полноценную обратную связь (например, YouTube).

Ни одна из этих платформ не смогла справиться с возникшей задачей — проведение масштабного мероприятия с возможностью качественного общения между спикерами и участниками, отвечающее высоким стандартам информационной безопасности.

Спрос на сервисы, которые помогают оптимизировать коммуникационные бизнес-процессы, взлетел уже на этапе демо-версий. Так, например, сервис онлайн-мероприятий Hopin за год вырос с нуля до оценки в $2,1 млрд.

Разработчиком выступил австралиец с аутоиммунным заболеванием, которому было сложно покидать дом и посещать реальные мероприятия. Эксперты называют Hopin самым быстрым стартапом по скорости выхода на прибыль: за полгода выручка выросла в 50 раз — с $450 тыс. до $25 млн.

Какие преимущества у SaaS-платформ для бизнеса

Защита персональных данных и высокая информационная безопасность

Каждое «облачное» мероприятие имеет жесткую систему авторизации. Один из наших заказчиков из банковской сферы просил сделать закрытые ссылки для участников, без возможности перенаправления третьим лицам — ссылка привязывается исключительно к одному устройству (например, к телефону).

Также может настраиваться авторизация пользователя по определенным персональным данным. Как например, Федеральная палата адвокатов предоставила нам данные адвокатских удостоверений сотрудников. Можно создать уникальный пароль для каждого пользователя, сделать ограничение доступа по геолокации или же запустить регистрацию только с определенных доменов.

Запрос на информационную безопасность от корпоративных клиентов очень серьезный, поэтому разработчики могут создать практически безграничное пространство вариантов для его удовлетворения.

Полная интеграция в интерфейс сайта компании и невидимость для участников мероприятия

Можно загрузить полный бренд-бук, и все надписи будут в фирменных цветах и шрифтах корпорации.

Для крупных брендов это очень важно. Участники полностью погружаются в виртуальный мир компании, не отвлекаясь на сторонние надписи. Никаких дополнительных приложений и программ скачивать не нужно: пользователь входит на свой привычный корпоративный сайт и присоединяется к мероприятию.

Доступ к уникальным статистическим данным для обратной связи

Можно отследить, что именно человек смотрел на мероприятии, отключался ли от трансляции, общался ли с другими пользователями, в какой момент задавал вопросы и какие — это значит, ему было интересно именно в этот момент. Ни одна существующая платформа сегодня такую статистику не дает, хотя она имеет стратегически важное значение для бизнеса.

Возможность получить только полезную информацию, без «воды»

Например, в конференции для инвесторов компании CarMoney была реализована панель для премодерации чата, что позволило отсекать неактуальные вопросы и избежать флуда, отвлекающего участников и снижающего их вовлеченность.

Мощный нетворкинг

В офлайн-режиме международные корпорации устраивают регулярные масштабные встречи своих сотрудников и руководителей подразделений. И люди любят такие встречи именно за возможность пообщаться со старыми знакомыми или установить новые контакты.

Платформы для ивентов также позволяют наладить коммуникацию: сервис может анализировать, по каким стендам ходят люди, какие выступления слушают, и предложить конкретному человеку пообщаться с другими участниками с такими же интересами.

Люди могут получать на почту предложения от спонсоров и партнеров, а также послушать в записи все выступления, а не только те, которые удалось посетить в реальном времени.

Также стирается географический барьер для участников. Для примера, мы провели онлайн-мероприятие для одной из крупнейших нефтяных компаний России, в котором виртуально смогли полноценно участвовать сотрудники из отдаленных вахтовых поселков нефтяников.

Как провести онлайн-мероприятия с помощью SaaS-платформ

Существующие сервисы предлагают несколько стандартных шаблонов мероприятий, по которым, как конструктор, можно собрать свой вариант в зависимости от бизнес целей: выбрать, сколько конференций проводится одновременно, нужен ли синхронный перевод, возможность задавать вопросы спикерам в прямом эфире и т.д.

В рамках одного события можно создать виртуальные комнаты для совещаний, задавать вопросы через чат или секцию «Вопрос-ответ», можно устраивать голосования или подключить геймификацию процесса — все это позволит участникам полноценно присутствовать на мероприятии, включиться в него, а не просто слушать фоном.

Возможно, понадобится аренда студии для поддержания высокого статуса спикеров: с точки зрения корпоративного этикета, руководитель крупной компании не может себе позволить выступать перед сотрудниками и партнерами на фоне домашнего интерьера. Должен быть качественный свет и звук, а также потребуется модератор.

Создать облачное мероприятие может как крупная корпорация, так и небольшой бизнес. Цена складывается из различных опций, которые необходимы, а также от количества участников. Начальная цена стартует от €300, а средний чек — порядка €1000.

Какие перспективы у SaaS-платформ в будущем

Рынок платформ для перевода мероприятий в онлайн-среду сейчас активно формируется, и разработчики вынуждены бежать быстрее. Сегодня не существует никаких стандартов ни в одной стране. Многие начали активно разрабатывать и внедрять эти платформы, и уже идет яростная гонка: кто больше фишек реализует, кто придумает наиболее интересные и выгодные решения — за тем и будущее.

Я предполагаю, что такие SaaS-платформы для ивентов станут незаменимыми в ближайшие пару лет. Я не верю в мир полностью онлайн — люди все равно будут ходить на мероприятия и получать реальные живые впечатления. Однако пандемия приучит нас к тому, что всегда есть альтернатива, и каждое событие должно будет иметь онлайн-отображение.

Цифровая трансформация неизбежна. Это станет неотъемлемой частью нашей жизни, как то, что у каждого ресторана сегодня есть свой сайт (хотя еще 30 лет назад в это было сложно поверить). Все мероприятия станут гибридными, по моему мнению, будут иметь онлайн- и офлайн-версию.

Я убежден, что облачные сервисы для мероприятий смогут провести цифровую революцию и принести огромную пользу для общества. Онлайн-события смогут посещать абсолютно все желающие, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Это большой шаг к инклюзии, что сейчас актуально в корпоративной культуре.

Кроме того, я вижу в этом и позитивное влияние на окружающую среду: снизится количество людей, использующих транспорт, чтобы добраться на мероприятие, снизится количество производимых в день события отходов. А это уже значимый вклад в экологию.

7 шагов к эффективной бизнес-коммуникации онлайн

Определить бизнес-задачи, выбрать SaaS-платформу, обеспечивающую проведение полноценного виртуального мероприятия с живой обратной связью в режиме реального времени. Выбрать необходимые опции в зависимости от темы и задач мероприятия: например, синхронный перевод, возможность задавать вопросы в прямом эфире или через чат, аналитику и статистику по мероприятию. Сформировать пул участников и желаемых спикеров, а также условия их авторизации на мероприятие. Подобрать подходящий конференц-зал для проведения с устойчивым интернет-соединением. В случае подключения спикеров из других регионов по возможности арендовать студию. Выбрать продакшн-команду, которая будет отвечать за видеосъемку, качественный свет и звук. Определить ведущего мероприятия и технического модератора. Получить обратную связь от участников и от организаторов, необходимую аналитику и статистику хода мероприятия.

Фото на обложке: Lyubov Levitskaya/Shutterstock.com