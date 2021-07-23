Кремниевая долина опустела: правда или миф?

Примерно такая картина вырисовывается, если почитать новости за прошлый и этот год и послушать рассказы соотечественников из Кремниевой долины. Так ли это на самом деле, рассказывает основатель и президент Realtex, Inc. Борис Фадеев.

Кремниевая долина опустела. Высокие зарплаты, конечно, компенсировали дорогую аренду, а дорогие офисы были оправданы тем, что компании находились в центре деловой активности, но с уходом рабочих процессов в онлайн, потребность в них пропала. Удаленка понравилась и сотрудникам, и корпорациям. Рынок недвижимости просел, и теперь неизвестно, вернется ли на прежние уровни.

Миграция в цифрах

Если взглянуть на цифры, ситуация оказывается несколько другой. Новое исследование, проведенное California Policy Lab, говорит о том, что «не было найдено никаких доказательств значимого исхода населения из штата Калифорния».

Да, население Сан-Франциско в 2020 году сократилось. По сообщению The San Francisco Chronicle, с марта по ноябрь прошлого года из Сан-Франциско уехало на 77% больше людей по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Однако пандемия побудила людей не уехать из Калифорнии, а, скорее, выбрать другое место внутри штата.

Около 80% уехавших из Сан-Франциско людей осели в его все еще довольно дорогих пригородах Сан-Матео и Аламеда, а 4% предпочли округ Контра-Коста, в котором находятся города Сан-Рамон и Ричмонд. В список популярных направлений также вошли Санта-Клара и Сонома. Все эти места находятся в непосредственной близости от Сан-Франциско и наиболее популярных городов Долины.

Немало жителей Сан-Франциско воспользовались тем, что аренда подешевела, и переехали в более подходящее жилье в пределах города — почтовая служба США USPS сообщает, что около 40% тех, кто заявил о смене адреса, остались в городе.

В топ-20 мест для переезда попали только два больших города за пределами Калифорнии: Остин в штате Техас и Денвер в Колорадо. Туда переехали около 500 семей в сумме.

Получается, если мы посмотрим на данные в масштабах штата, то окажется, что показатели по миграции очень похожи на доковидные.

Что изменила пандемия? То, что выбор места жительства и покупка недвижимости перестали для сотрудников компаний в Долине быть привязанными в первую очередь к работе. Теперь они определяются ценовой доступностью и комфортом проживания.

Планы ИТ-компаний

Сейчас мы наблюдаем изменение корпоративного ландшафта в Сан-Франциско и Кремниевой долине.

Часть компаний предпочла переехать полностью или частично или хотя бы заявила о таких планах. Hewlett-Packard решила перенести главный офис в Хьюстон, Техас, но все же оставить свой кампус в Сан-Хосе. Илон Маск тоже решил строить главный офис в Техасе, но в городе Остин — ожидается, что проект будет завершен к концу этого года.

Что это будет значить для других офисов компании, с переменчивостью настроений Маска догадаться сложно. Остин приглянулся в качестве места для штаб-квартиры и компании Oracle. Airbnb же решила подыскать новое место поближе к Восточному побережью США.

Некоторые компании, среди которых Uber, не определились с планами, а какие-то корпорации просто решили оставить удаленку на постоянной основе и сократить арендуемые под офис площади — так поступили, например, компании Salesforce и Twitter.

Facebook, Google и Apple объявили о частичной удаленке, решив, что без встреч в офисе эффективность работы все же страдает. Среди тех компаний, которые так или иначе оставляют офисы, все чаще звучат планы о возвращении сотрудников с удаленки в сентябре.

Новости техгигантов о переездах и сокращении арендуемых площадей, следовавшие одна за другой, конечно, заставили задуматься о будущем Долины даже самых больших ее фанатов. Тем не менее в 2020 году 96,9% стартапов остались в области залива Сан-Франциско, а пятая часть тех, кто уехал из региона, остались в Калифорнии.

К слову, Google все еще собирается реализовать свои планы по строительству жилья, в том числе и доступного, магазинов, ресторанов и парков в своем новом кампусе на севере Маунтин-Вью. Компания даже увеличила количество квартир в своем новом варианте плана с 5760 до 7000. Не отказываются от подобных планов и Facebook и Apple.

Цифры опять говорят нам о том, что, хотя изменения и есть, центром инноваций Долина в ближайшие годы вряд ли перестанет быть. Значит, она по-прежнему продолжит притягивать предпринимателей, инвесторов, сотрудников и ученых.

Что думают инвесторы и девелоперы

Крупные инвесторы в недвижимость и девелоперы ожидают, что рынок Сан-Франциско и Кремниевой долины постепенно начнет восстанавливаться с возвращением сотрудников в офисы.

Уже с тех пор, как 15 июня открылся штат Калифорния, рынок оживился: цены на готовые объекты и аренду не вернулись до препандемийного уровня, но появился спрос на девелоперские проекты, то есть, на покупку земли. Это говорит о позитивном настрое инвесторов.

С рынком жилья всё достаточно очевидно — это насущная необходимость, и спрос на него всегда будет.

Рынок установит новые справедливые цены на аренду и покупку собственности. Попутно будут повышаться требования жильцов к качеству жилья, и из-за возникшей конкуренции с другими регионами оно будет улучшаться, но процесс займет еще годы.

Внутренняя миграция лишь открывает больше интересных инвестиционных возможностей для профессиональных инвесторов. Полностью удаленная работа не уйдет, а дорога до офисов вряд ли будет большим препятствием при выборе такого жилья, так как трафик сократится хотя бы только из-за того, что некоторые ИТ-гиганты хотят разрешить сотрудникам пару дней в неделю работать из дома.

Соответственно, появляется запрос на жилье с дополнительными удобствами, такими как офис или пространства общего пользования. Кстати, коворкинги тоже обещают быть востребованными, так как не всем комфортно работать из дома.

Расширяется также география: помимо Сан-Франциско и Долины, которые остаются центрами активности, людям теперь интересно более доступное и качественное жилье в часе-полутора езды от них. Во время пандемии вырос спрос на дома для одной семьи, и ожидается, что он останется высоком уровне.

Рынок жилья может стабилизироваться к концу этого года. Как только это случится, на него зайдут институциональные инвесторы, которые уже выбрали себе проекты и ждут только сигнала, что он оттолкнулся ото дна. Деньги крупных фондов и долларовая инфляция в конечном итоге вернут цены, которые мы видели до пандемии, на горизонте полутора лет.

Рынок офисов будет восстанавливаться медленнее, но и тут мы увидим интересные и позитивные изменения. Например, издание Bloomberg в июне сообщило о новом тренде: крупные инвесторы в недвижимость, среди которых Blackstone и KKR, делают ставку на лаборатории.

Ученые, в отличие от офисных работников, не смогут перейти на удаленную работу, а бум в медтехе, начавшийся в пандемию, будет продолжаться: слишком много нерешенных медицинских проблем при глобально стареющем населении.

Итого, в выкуп зданий, которые могут использоваться учеными в области биологии, медицины и других наук, в мае было вложено 10 млрд долларов — 4% всех мировых транзакций в сфере коммерческой недвижимости за месяц. Это не считая строящихся зданий.

Хуже всего придется розничной торговле, так как за пандемию мы все привыкли к тому, что все что угодно может быть доставлено за считанные часы. Мир стал удобным, а время теперь тратится на другие развлечения. Тем не менее верится, что в каком-то виде розничная торговля все равно восстановится.

Фото на обложке: unsplash.com