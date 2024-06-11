Кризис профессионального развития: что это и как с ним справиться

Профессиональный кризис — это не всегда негативное явление. Иногда он может стать толчком к развитию и поиску новых путей для самореализации. Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления (РШУ), рассказала, как выбраться из этого состояния и найти возможности для дальнейшего развития карьеры.

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Что такое профессиональный кризис

Кризисы профессионального развития — это состояния, при которых человек испытывает трудности в своей профессиональной деятельности или карьере. Это может быть связано с потерей интереса к работе, неудовлетворенностью достижениями, ощущением отсутствия перспектив для развития и роста, а также другими факторами, которые могут привести к снижению мотивации и эффективности работы.

Часто именно по этим причинам люди решаются на смену профессии. Но прежде чем принимать кардинальные меры, стоит проанализировать ситуацию. Возможно, вы найдете менее рискованный выход из кризиса, который откроет новые перспективы для дальнейшего профессионального развития.

Как понять, что у вас профессиональный кризис

Профессиональные кризисы личности могут проявляться по-разному, но есть несколько ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание.

Факторы профессионального кризиса:

Потеря интереса к работе: не видите прогресса в своей работе или не получаете признания за свои достижения. Отсутствие перспектив для развития и роста: считаете, что в вашей профессии нет возможностей для продвижения по карьерной лестнице или профессионального развития. Снижение мотивации и эффективности работы: стали менее продуктивным и инициативным на работе. Неудовлетворенность своей ролью в команде: ощущаете, что ваши навыки и таланты не используются в полной мере или что вы не вписываетесь в корпоративную культуру. Сомнения в правильности выбора профессии: часто задумываетесь, действительно ли вы хотите заниматься тем, чем занимаетесь сейчас. Отсутствие вдохновения и новых идей: возникают трудности с поиском новых подходов к решению задач, снизилась креативность. Постоянное сравнение себя с другими: сравниваете свои достижения с достижениями других людей и чувствуете себя недостаточно успешным. Эмоциональное истощение: работа вызывает у вас постоянное чувство усталости и стресса.

Если вы часто сталкиваетесь с такими проблемами, это признак приближающегося или уже случившегося кризиса профессионального развития. И чем раньше вы начнете работать над собой, чтобы изменить ситуацию, тем легче будет найти выход из этого состояния.

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Причины профессионального кризиса

Прежде чем решать проблему, нужно выяснить, почему работа перестала приносить удовольствие. Причины могут быть разные, и каждая из них требует особого подхода.

Обманутые ожидания

При поиске работы кандидаты часто сталкиваются с заманчивыми обещаниями со стороны потенциальных работодателей. Однако на практике реальность не всегда соответствует ожиданиям: зарплата может быть ниже или задачи оказываются не такими интересными.

Разочарование может касаться как выбора конкретной компании, так и профессии в целом. Сначала работа кажется интересной и перспективной, но со временем приходит осознание, что заниматься этим больше не хочется. Это часто происходит из-за того, что наши представления о работе не совпали с тем, что мы увидели на практике.

Застой в карьере

Отсутствие развития в карьере может привести к потере интереса к работе. Исследование показало, что 25% сотрудников готовы уйти с работы из-за отсутствия перспектив карьерного роста, а 20% — из-за недостатка профессионального развития.

Без цели нет и мотивации что-либо делать. Если работа становится рутиной без каких-либо возможностей для роста и развития, это может привести к карьерному кризису.

Смена интересов

Желание сменить работу может быть связано с изменением увлечений, приоритетов и ценностей. Многие не работают по специальности, полученной в вузе, потому что со временем находят более подходящие варианты, которые отвечают их требованиям.

То же самое может случиться и в процессе работы. Через несколько лет успешной практики можно заинтересоваться совсем другой сферой и уйти, например, из финансов в дизайн. И это вполне реально сделать благодаря качественным программам профпереподготовки, которые позволяют быстро освоить новую профессию.

Внешние изменения

Последние годы показали нам, что нужно уметь быстро адаптироваться к новым условиям: перейти на удаленку, сменить место работы из-за ухода компании с рынка, научиться работать с новыми инструментами (например, ИИ).

К таким ситуациям невозможно подготовиться заранее. Если ваш профессиональный кризис вызван внешними обстоятельствами, остается только изменить планы и найти новые возможности для роста.

Как справиться с профессиональным кризисом

Когда вы разобрались в причинах профессионального кризиса, можно начинать действовать. И для этого не всегда требуются глобальные перемены: иногда хватает маленьких, но точных шагов.

Настройтесь на перемены

Пересмотрите свои негативные эмоции и направьте их в продуктивное русло. Сосредоточьтесь на том, чего хотите достичь, а не на том, что вызывает недовольство. Создайте список конкретных целей, включая желаемый уровень дохода, задачи и другие важные аспекты. Это облегчит поиск верного решения. Осознайте потребность в переменах, так как без этого будет трудно предпринять конкретные шаги.

Проанализируйте ситуацию

Чтобы определить, что вам нравится на вашей текущей работе, а что вызывает неудобства и как улучшить или изменить ситуацию, ответьте письменно на вопросы:

что нравится на вашем рабочем месте;

что не нравится и создает неудобства;

как можно усилить то, что вам нравится;

как можно изменить то, что вам не нравится?

Проанализируйте ответы. Возможно, вам потребуется внести небольшие коррективы, чтобы работа снова стала приносит удовольствие. Если проблема связана с отсутствием возможностей для развития, не бойтесь рисковать и пробуйте себя в разных областях.

Развитие — это не только продвижение по карьерной лестнице, но и профессиональный рост. Даже если вы достигли предела в своей карьере, существуют другие возможности для достижения целей. Например, запуск нового проекта в рамках вашей компании или наставничество. Это поможет преодолеть ощущение застоя и посмотреть на вашу привычную деятельность под другим углом.

Найдите союзников

Если вы окончательно решитесь на глобальные изменения вроде смены профессии, заручитесь поддержкой родных, друзей или коллег, так как в одиночку справиться с этим непросто. Поговорите с близкими о ситуации, поделитесь своими мыслями и выслушайте их мнение. Не пренебрегайте аргументами против, ведь они помогут выявить потенциальные риски и заранее продумать способы решения возможных проблем.

Если вы решили отказаться от глобальных перемен, все равно поделитесь своими идеями с окружающими. Озвучивание намерений перед другими людьми — хороший мотиватор для достижения цели.

Составьте четкий план

Необходимо составить список целей и разработать детальный план по их достижению. Идеально, если ваш план будет разбит на периоды: ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный. Чем детальнее будут прописаны эти пункты, тем проще будет приступить к их реализации, поскольку расплывчатые задачи часто откладываются на неопределенный срок. А вы не можете себе этого позволить в ситуации профессионального кризиса.

Важной составляющей вашего плана должно быть саморазвитие. Освоение новых профессиональных навыков, изучение рыночных тенденций и повышение личной эффективности помогут вам достичь значительных успехов в процессе изменений и придадут уверенности в собственных силах.

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Итоги

Профессиональные кризисы — неизбежная часть карьерного пути каждого человека, и их можно использовать как возможность для личностного роста и развития. Главное здесь — четко понимать собственные потребности и ставить реалистичные цели.

Важно помнить, что профессиональные кризисы — это не конец, а новое начало. Поддерживая баланс между личной жизнью и работой, уделяя внимание своим эмоциям и интересам, можно обрести гармонию и уверенность в своем профессиональном пути.

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