5 шагов для запуска издательского бизнеса

За плечами издательства не только внушительный опыт и куча ошибок, но и стремительный рост. Евгения рассказала об особенностях ведения книгоиздательского бизнеса и дала советы начинающим предпринимателям.

В 2017 году Евгения Ханоянц создала свою первую книгу-диктофон. За четыре года ее проект вырос до мультимедийного детского издательства VoiceBook , в продуктовой линейке которого 140 разных книг и несколько мобильных приложений. Сейчас годовой оборот компании составляет 30 млн рублей.

Часто импульс для создания книг возникает у иллюстраторов, писателей и мам, которые недостаточно изучили полки книжных магазинов и издательств. Сказать «нет» импульсивным решениям важно: отсутствие понимания рынка, статистики, планов и цифр делают идею создания той или иной книги нежизнеспособной. Вдохновение работает только в компании с расчетом, поэтому вход в издательский бизнес должен быть взвешенным.

Проведите анализ рынка: изучите ассортимент книжных офлайн- и онлайн-магазинов, ближе познакомьтесь с издательствами. Статистика «Книжной палаты», объемов книжного рынка и рынка игрушек тоже играет роль в анализе. Понимание специфики и сегмента позволит не распыляться, а точечно войти на рынок.

Оцените ресурсы на первоначальном этапе. Нужно четкое понимание, кто возьмет на себя рутину планирования, цифр и отчетов. Бизнес — это не только идея и удовольствие. Бизнес — деньги. Он должен их приносить.

Определить нишу и отстроиться от конкурентов

Если вы хотите начать издательское дело, у вас должно быть представление о ваших преимуществах и о том, для кого ваши книги. Если нет, то ищите нишу, которую определят ваш опыт, наработки и сильные стороны. Если вы иллюстратор, выбирайте сегмент детской литературы. Дети любят картинки в книгах. Рынок детских книг растет непрерывно и не подвержен стагнации.

Если пишете детективы, сделайте детективное издательство с цепляющей оговоркой на возраст «Детективы от 0 до 99 лет».

Выбирая узкую и понятную нишу, основанную на экспертности, отстроиться от конкурентов легко. Выбор одного сегмента позволит вам быстро занять место в издательской индустрии. Четкое определение целевой аудитории и сужение направленности обеспечат быстрый разгон.

Найти деньги на первый тираж и составить бизнес-план

Мой бизнес стартовал без инвесторов: деньги на первый тираж собирали на краудфандинговой платформе.

Каналы получения денег на начальном этапе:

семейные и дружеские займы. Хороший вариант для краткосрочного финансирования;

банковские кредиты для юридических лиц. Не тяните — открывайте счет в том банке, где вам будет максимально удобно и быстро. Использование счета с первого дня позволит получить кредит как можно раньше;

потребительские кредиты. Так как на первом этапе получение кредита юридическим лицом в России практически невозможно, берите потребительский кредит. Это самый быстрый и эффективный способ получить деньги, но как и любой кредит, является серьезной нагрузкой на семейный бюджет. Вы должны понимать, как вы будете возвращать деньги банку с процентами — это критически важно;

бизнес-ангелы, или профессиональные инвесторы. Льготные условия, лояльные условия возврата. Но будьте готовы делиться долей в уставном капитале;

классический краудфандинг. Пройдите бесплатное обучение на платформе — это поможет ускорить процесс сбора денег. В России работает на нескольких площадках: Planeta.ru, Boomstarter.ru, «С миру по нитке» и другие;

бизнес-акселераторы. Предоставят помещение, обучат, поддержат финансово. Но, как и в случае с инвесторами, придется делиться прибылью.

В начале пути не будет статистики, понимания скорости продаж удачных и неудачных продуктов. Будет отсутствие знания о продуктах-локомотивах с высокой маржинальностью. Поэтому не зацикливайтесь на бизнес-плане в самом начале.

Схемы и дорожные карты продуктов по месяцам и на год — уже вариант. Вы сможете масштабировать проект после появления первых цифр и крупных инвесторов.

Начать продажи

Предпродажи — главный инструмент для начала любого дела и бесплатная возможность протестировать интерес в моменте. Пользуйтесь готовыми шаблонами интернет-магазинов без привлечения сторонних сил и направляйте ресурсы в нужное здесь и сегодня.

Делайте прогревы. Экспериментируйте с обложками. Меняйте продуктовые линейки по итогам анализа предпродаж и статистики кликов на сайте.

Интернет-магазин или маркетплейсы

Наличие интернет-магазина для издательства — необходимость. Это сразу и сайт издательства, и продающая витрина. Маркетплейсы — готовый инструмент продаж. Стать партнером маркетплейса можно в один клик. Отсутствие сложного документооборота и трудностей делает регистрацию на маркетплейсах доступной любому.

Стартуя, экономьте на всем — больше вкладывайте в производство. Используйте конструкторы интернет-магазинов и сайтов (Insales, Tilda, Wix и другие), учет в Excel или облачных платформах («1C Облако», «Контур», «Мое дело»), участвуйте в краудфандинге и продавайте на маркетплейсах.

Вы в одиночку справитесь и с управлением продаж, и продвижением, хотя с ростом их каналов понадобятся люди. По одному человеку на каждый канал или сегмент. Наращивая масштабы, делегируйте партнерам и сетям, освобождая ресурсы.

Обращайте внимание на то, что дает вам правительство вашего региона. Это могут быть льготы, субсидии, особые экономические зоны. Для поиска льгот в Москве воспользуйтесь информацией с этих ресурсов: https://mbm.mos.ru/, https://cashback.moscow.business/. Не стесняйтесь и не бойтесь обращаться за помощью к государству.

Книжные магазины

Книжные полки — это не быстрые короткие деньги. Полки — это касание с брендом, тактильный контакт, торговля «лицом» и работа на узнавание. Начинайте с магазинов рядом с домом: книги на реализацию берут охотно. Продавать можно везде.

Не откладывайте использование CRM-систем, начинайте с простых или даже с таблицы в Excel. Примеры простых и быстрых систем: Amocrm, Bitrix24 и т.п. Не углубляйтесь в дебри сложных схем продвижения, так как вы только в начале пути, сосредоточьтесь на своем продукте.

Наладить производство

Не углубляйтесь в линейки и делайте больше жанров. Лучше выпустить пять-семь книг тиражом по тысяче экземпляров, чем одну в пяти тысячах.

В одной категории товаров тоже не рекомендую увлекаться. VoiceBook тестировало новые продукты, добавляя по 10 внутри категорий, и опытным путем пришло к тому, что больше четырех-пяти наименований — перебор. Инвестируйте в рост линейки. Вширь, а не вглубь.

Заняться продвижением

С развитием личного бренда будет развиваться и издательство. Не бойтесь открываться и быть на виду. Приоткройте закулисье и покажите себя в работе: показывайте, как рисуете макеты, как летите в Китай и работаете с фабриками, как общаетесь с читателями. Будьте собой!

Выделите 20-30 минут в день на ведение соцсетей, пока не убедитесь, что для этого вам нужен отдельный человек. Используйте готовые инструменты: Canva, Pixlr, Vsco и другие подобные инструменты.

Не тратьте деньги на рекламу того, что никогда не окупится. Любая рекламная кампания — это проект, который должен дать какой-то ощутимый результат в одном из показателей.

Не бойтесь погружаться в новые сферы, старайтесь ничего не делегировать, будь то запуск сайта, общение с закупщиками или ведение бухгалтерии в онлайн-сервисе — в будущем это поможет вам лучше управлять процессами в выросшей компании.

Люди любят неидеальность, а бизнесы идеальными не бывают. Если вы хотите издать только одну книгу — лучше обратитесь в издательство или типографию по требованию.

Какие трудности ждут книжного стартапера

Бизнес — это ежедневное преодоление и решение сложных задач. Из препятствий и дедлайнов состоит каждый рабочий день издательства. Базовые сложности при открытии бизнесов одинаковы:

формулировка идей;

привлечение инвестиций;

набор работающей команды;

поиск рынка сбыта и стратегия продаж.

Издательскому стартапу предстоит еще поиск инвестиций для работы с авторами и на покупку лицензий. И главное — производство продукции.

Формируйте базу производителей из тех, кто произведет придуманные вами продукты за конкретное время и деньги. Увеличивайте количество партнеров, отслеживайте изменения. Например, покупка производителем нового оборудования.

Изменения влекут рост конкуренции, а за ростом — снижение цены. Отдавая тираж на просчет в 5-10 производств, вы гарантируете себе приемлемую цену — не упускайте такую возможность.

Изучайте зарубежные рынки, но помните о дополнительных расходах: таможня, доставка, сертификация. VoiceBook держит руку на пульсе и регулярно общается с производствами в Индонезии, Китае, Беларуси.

Если в перспективе вы видите себя на издательском рынке через 5-10-15 лет, пусть эти сложности не пугают. Если нет главного — товара, не вкладывайте деньги в развитие инфраструктуры.

Решать проблемы по мере появления — нормально. Не берите готовые бизнес-модели и не плодите клоны чужих бизнесов. Делайте с нуля — это экономия денег и времени. Избегайте ненужных сложностей с учетом и статистикой, с внедрением программ и наймом IT-специалистов. Упрощайте везде, где можно.

Средства для масштабирования найдутся с ростом. Маловероятно возникновение проблем с китайскими типографиями и таможней на первых порах. Поэтому направляйте поток средств туда, где нужнее.

Как получить максимум

Если хотите вырастить свое издательство:

Но нет средств — регистрируйтесь на краудфандинговой платформе. В этой точке вы поймете, летит проект или нет. И даже если нет, но вы верите в проект — не отчаивайтесь. Краудфандинговые кампании длятся одну-четыре недели. Зарегистрируйте компанию. Чтобы все прошло быстро и без посещения банков/налоговых и главное бесплатно, регистрируйте онлайн в каком-нибудь банке, который дает бесплатные инструменты. Используйте упрощенную систему налогообложения, чтобы тратить меньше ресурсов на обслуживание бухгалтерии. Юридическим адресом может быть адрес вашей квартиры. Процесс регистрации занимает одну неделю. Закажите фирменную печать. Займет два часа. Зарегистрируйте домен (nic.ru, reg.ru и т.п.). Всего 20 минут. Подключите почту к домену, чтобы общаться с партнерами по корпоративной почте: Biz.mail.ru, business.yandex.ru. Справитесь за три часа. Найдите исполнителя на иллюстрации и верстку (fl.ru, illustrators.ru и других платформах или через друзей и знакомых). Договаривайтесь сами, не делегируйте. Контролировать разработку первых продуктов лучше тоже самому. Разработка продукта занимает один-три месяца. Найдите производство — обязательно обращайтесь для просчета в несколько. Не бойтесь общаться с большими типографиями и с типографиями в регионах. Поиск и обратная связь — одна-две недели, производство — две-три недели плюс доставка до двух недель. В начале вам не нужен склад: вы можете держать первый тираж у себя дома. Создайте сайт интернет-магазин за один-два дня. Создайте страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram — один день. Зарегистрируйтесь на маркетплейсах (Wildberries, Ozon) как партнер. На регистрацию и документооборот может уйти до семи дней. Подключите CRM-систему. Она же для вас будет еще и аналогом ежедневника. Не думайте, что это что-то сложное — на первом этапе нет ничего сложного и невозможного. Вы слишком малы для больших проблем. Сделайте презентацию о компании и продукте. И здесь вы справитесь сами, как и с 12 пунктами выше, обычная PDF-ка. Постарайтесь быть объективны, не перегибайте палку. Закупщикам важно понимать, что вы адекватны, серьезны и перспективны. Несмотря на то, что у вас еще нет готового продукта на руках, начинайте продавать. Обойти и писать во все ближайшие книжные магазины, наводить контакты. С появлением продукта заходите на маркетплейсы. Не распыляйтесь, используйте наиболее популярные. Делайте первые поставки, читайте статьи о работе с маркетплейсами. Вы должны сами разобраться во всем, хотя бы поверхностно. Ведите соцсети 20-30 минут в день.

Прошло шесть месяцев. У вас уже есть продукт или даже несколько. Вы все еще один и начинаете паниковать. Не надо! Через год у вас уже есть постоянные иллюстраторы и дизайнеры, у вас есть несколько продуктов, вы лучше понимаете рынок, потребности клиентов (потому что получаете обратную связь и от клиентов, и от конкурентов).

Самое время объективно взглянуть на себя, свой продукт и рынок в целом. Готовы ли вы идти дальше или отдать все какому-нибудь издательству, оптовику. Способны самостоятельно развивать свой проект или лучше заняться чем-нибудь другим.

Фото на обложке: Peter Kniez/shutterstock.com