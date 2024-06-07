Чем отличается лизинг от кредита и что выгоднее для бизнеса

В 2023 году число лизинговых сделок увеличилось примерно в два раза. Предпосылками для этого стали рост нового бизнеса по итогам 2023 года до 3,59 трлн рублей, эффект низкой базы по сравнению с 2022 годом, а также преимущества лизинга для представителей малого и среднего бизнеса перед кредитом.

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В чем разница между кредитом и лизингом

Чаще всего пользователи финансовых услуг сравнивают, что лучше: лизинг или кредит. Основное отличие лизинговой сделки от получения потребительского кредита — отсутствие ограничений по сумме. Например, индивидуальный предприниматель может взять потребительский кредит. Но, во-первых, банки неохотно их выдают представителям бизнеса. Во-вторых, несмотря на то что в своих офферах финансовые организации указывают сумму кредитования в размере 3–5 млн рублей, по факту одобряется чуть больше 320 000 рублей.

В большинстве случаев индивидуальных предпринимателей отправляют в отделы по работе с бизнесом со всеми вытекающими последствиями: более широкий перечень требуемых для оформления сделки документов, необходимость открыть расчетный счет, а также подтвердить целевое использование ссуды. Часто требуется привлекать к процессу поручителя. Некоторые банки выдают кредиты только трудоустроенным гражданам, имеющим документы о среднем заработке, а самозанятым и ИП отказывают даже в рассмотрении заявки.

Еще одна существенная разница лизинга и кредита для бизнеса — отсутствие у последнего формата займа налоговых преференций. Например, предприниматель, оформивший любой объект в лизинг, может вернуть 20% НДС. А с учетом экономии на налоге на прибыль и имущественном налоге (до момента полного выкупа предмет лизинга не числится на балансе лизингополучателя) все 40%. Поэтому для МСБ договор лизинга выгоднее кредита.

Чем лизинг отличается от кредита простыми словами. Лизинг — целевой продукт. То есть в финансовую аренду приобретаются конкретные товары: транспортные средства, спецтехника, оборудование, коммерческие площади (торговые помещения, склады). Кредит, в свою очередь, более общий продукт, который бизнес может взять в том числе и на пополнение оборотных средств или погашение других кредитов. Если только речь идет не о приобретении автомобиля в кредит.

Автокредит для заемщика отличается от лизинговой сделки более сложным оформлением. Потому что случае кредита практически все риски ложатся на банк, а при покупке авто финансовая организация оставляет его в залоге. И в процессе его оформления понадобится присутствие и участие пристава. Более того, взыскать залоговое имущество в случае недобросовестного исполнения обязательств по кредиту со стороны заемщика в некоторых случаях практически невозможно. Например, при дефолте.

В случае просрочки внесения ежемесячных платежей по кредиту даже на один день начисляются штрафы и пени. Но если не делать взносы более месяца, банк может передать взыскание долга в ответственность коллекторов.

Согласно договору лизинга, максимальный риск лизингополучателя — лишиться имущества, которое введено в эксплуатацию сразу после оформления сделки финансовой аренды. В редких случаях лизингодатель может получить финансовую компенсацию за просрочку платежей. И это тоже выгодное отличие лизинга от кредита.

Простота оформления лизинга — выгода для его получателя. Для минимизации рисков банки обычно запрашивают дополнительную информацию о заемщике. Для юридических лиц и частных предпринимателей это может быть развернутая финансовая отчетность за определенный период, доказательства рентабельности бизнеса. Подготовка расширенного списка документов отнимает много времени и трудозатрат, что невыгодно для представителей МСБ.

Также в текущем году достаточно трудно найти кредит с минимальным первоначальным взносом из собственных средств, тогда как в сфере лизинга 0–10% стало нормой.

Отличия договоров кредита и лизинга

Часто предприниматели выбирают лизинг или кредит, ориентируясь на срок действия договора. Получить имущество в лизинг можно сроком до семи лет в зависимости от предмета договора. В то время как кредит в среднем выдается на пять лет. Кроме того, оформление лизинга выгодно не только возможностью перевести объект лизинга в собственность, но и вернуть его лизингодателю в случае невозможности исполнения обязательств.

При заключении договора лизинга задействованы три участника:

Лизинговая компания, которая выделяет средства на финансирование процесса. Лизингополучатель — представитель предпринимательства или физическое лицо. Продавец предметов, приобретаемых в лизинг. С ним лизинговая компания заключает договор купли-продажи предмета договора.

Особенность его оформления — наличие определенных пунктов: подробное описание предмета, передаваемого в лизинг, обязанность лизингодателя приобрести его, чтобы потом передать в финансовую аренду. Ответственность лизингополучателя — принять имущество и вовремя вносить платежи согласно условиям сделки.

Помимо этого, в договоре лизинга обычно прописывается и виды внесения платежей. Три основных из них:

регрессивный: ежемесячная сумма постепенно уменьшается;

аннуитетный: оплата производится равными частями в течение всего срока действия лизинга;

сезонный: график привязан к времени активной деятельности лизингополучателя. Такой тип внесения платежей по лизингу используют представители сферы сельского хозяйства, внося большую часть лизингополучателя в сезон. Например, у аграриев большая часть стоимости договора выплачивается осенью, после реализации собранного урожая.

При оформлении лизинга стоит проверить и другие условия, которые могут стать критичными для лизингополучателя. Например, размер первоначального взноса, ставка удорожания, возможность досрочного выкупа предмета сделки, необходимость его страхования, условия по обучению сотрудников лизингополучателя и обслуживанию арендуемого оборудования.

В кредитном договоре, согласно новым правилам, вступившим в силу в 2024 году, должна быть прописана полная стоимость займа, включая ставку (фиксированную или плавающую) проценты и комиссии, кредитный рейтинг заемщика, то есть кредитная история. Она включает перечень имеющихся кредитов, статус их исполнения, долговую нагрузку (процент от ежемесячного дохода, который идет на погашение кредита), задолженности, переданные для взыскания коллекторам.

Обратите внимание на то, что с недавнего времени на законодательном уровне финансовым организациям запрещено использовать мелкий шрифт при оформлении кредита.

Налоговый учёт при кредите и лизинг

Особенности налогового учета — еще одно значимое отличие лизинга от кредита.

В отношении договоров лизинга, оформленных в 2022 году и позднее, действуют следующие правила:

лизингополучатель не имеет права амортизировать объект лизинга, даже если в договоре указано, что приобретенное имущество можно поставить на баланс компании;

лизинговые платежи указываются в статье расходов, но если при этом они включают в себя выкупную стоимость, то затраты формируются после ее исключения;

с 2022 года лизингополучатель освобожден от уплаты налога на имущество организации независимо от того, на чьем балансе оно числится: лизингодателя или лизингополучателя (согласно пункту 3 статьи 378 Налогового Кодекса РФ).

Проценты по кредиту, в отличие от суммы самого займа, также можно зафиксировать в статье расходов. Но для этого надо сначала грамотно их рассчитать. Для этого понадобится такая информация, как сумма кредитных или заемных средств, ставка по кредиту, число календарных дней в отчетном периоде. Объем процентов по кредиту рассчитывается при помощи формулы: сумма займа умножается на годовую процентную ставку по кредиту, делится на 365 дней и умножается на количество дней расчетного периода.

Какие расчеты нужны для выбора кредита или лизинга

Чтобы предприниматель мог определиться: лизинг или кредит, то есть что выгоднее для решения его бизнес-потребностей, нужно рассчитать возможность получения необходимого имущества в рамках обоих вариантов. Для этого необходимо:

уточнить сумму ежемесячных платежей, чтобы понимать возможность их выплачивать вовремя;

выяснить тонкости права собственности и стоимости имущества: эта информация пригодится при расчете налога на имущество, который платит его собственник. И чем выше его стоимость, тем выше налог. Также данные пригодятся при оценки уровня амортизации и размера НДС: при продаже существенное значение имеет разница между ценой при покупке имущества и его остаточной стоимостью. Чем она больше, тем выше НДС;

разобраться, к какой статье бюджета будут относится платежи по займу. Как говорили выше: платежи по лизингу можно полностью списать на расходы, что уменьшит налоговую базу. В случае кредита возможно списать только проценты по нему. Соответственно, налоговых преференций не будет. Это особенно важно для бизнеса, работающего на ОСНО или УСН «Доходы минус расходы».

Куда обращаться за лизингом

Дополнительное выгодное отличие лизинга от кредита заключается в том, что последний можно получить только в банках и других финансовых организациях.

Лизинговую сделку можно заключить:

с дочерними компаниями банков;

лизинговыми организациями;

производителями транспортных средств, оборудования, спецтехники и других предметов лизинга;

независимыми компаниями.

При выборе поставщика услуг лизинга стоит обратить внимание на сроки его присутствия на российском рынке, рейтинг лизинговых компаний, который обычно публикуется в открытом доступе, а также ограничения по договорам лизинга и другие условия сделки.

Преимущества лизинга

Основные преимущества лизинга перед кредитом:

несколько видов услуг (финансовый, операционный, возвратный, сублизинг);

возможность использовать лизинговое имущество сразу после заключения сделки;

незначительный первоначальный взнос или его полное отсутствие;

экономия на налогах;

индивидуальный расчет арендных платежей и графика их внесения;

возможность получить лизинговые каникулы.

Недостатки

Но у финансовой аренды есть недостатки. Например, такими можно назвать сложности при продаже имущества, а также при оформлении предмета лизинга в собственность до завершения срока договора. Кроме того, лизинговая компания может забрать имущество при неуплате двух и более лизинговых платежей.

В лизинг невозможно приобрести:

земельные участки и природные объекты: водоемы, поля или леса;

непотребляемые предметы: сырье, комплектующие и расходники для производства, например, строительные материалы;

пищевые продукты.

Помимо этого, в договоре лизинга обычно не предусмотрено досрочное погашение. Часто лизингодатели идут навстречу лизингополучателям, но это их право, а не обязанность. Еще представителя бизнеса могут обязать застраховать предмет лизинга, чтобы снизить риски его амортизации.

Итоги

С учетом всех плюсов и минусов кредита и лизинга, первый стоит оформлять, если:

Есть потребность возместить НДС со стоимости покупки, время и возможность подробно ответить на вопросы налоговиков, пристава, предоставить широкий перечень документов. Бизнес работает по системе УСН «Доходы минус расходы» или ЕСХН, а займ берет на длительный срок от 3 до 5 лет и более. Тогда есть шанс сэкономить на налогах в первый год пользования займом, пока деньги не попали под инфляцию.

Лизинг выгоднее кредита в случаях:

Бизнес пользуется общей налоговой системой. Тогда есть возможность вычесть НДС от всей суммы лизинговых платежей и применить ускоренную амортизацию. Когда срочно требуется приобрести имущество. Лизинговые компании в большинстве случаев быстрее одобряют заявки, чем банк, и требует меньший пакет документов. Есть цель — сэкономить на стоимости покупки. Лизинговые компании часто связаны с производителями автомобилей и оборудования, у которых действуют специальные выгодные предложения для тех, кто покупает их продукцию в лизинг.

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