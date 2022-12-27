Уехать нельзя остаться: как сотрудникам российских компаний планировать карьеру

Игорь Чугай из STR Suite, эксперт с 20-летним опытом работы в области поиска и оценки руководителей высшего звена для международных и российских компаний, взвесил все «за» и «против».

Одновременно портал SuperJob отметил , что в медицине и фармацевтике кандидатов стало остро не хватать: спрос на них вырос на 11%. Те, кто еще не уехал, но рассматривают такой вариант, задаются вопросами: удастся ли найти работу за границей? Сколько на это потребуется времени? Сохранят ли они привычный уровень жизни?

С конца февраля все больше россиян ищут работу за рубежом: уже к 8 марта больше половины соискателей указывали в резюме «переезд желателен», при этом более 40% из них были из сферы IT. К концу октября, по данным HH, число соискателей, планирующих переезд, больше всего (+ 5%) выросло в туризме и спорте.

Как в других странах относятся к российским соискателям

Глобально ничего не изменилось: зарубежные компании по-прежнему нанимают специалистов из России, особенно в IT и сфере биотехнологий, а ценным сотрудникам предлагают помощь с релокацией. Но есть нюансы.

Большинство европейских и американских компаний с госучастием сейчас вряд ли захотят нанимать россиян, в частности, на руководящие позиции — слишком велики риски и возможное давление со стороны госорганов.

Но с частными компаниями, которые занимаются:

производством электроники,

телекоммуникациями,

разработкой игр и ПО

ситуация обратная: они отдают приоритет тем, кто уезжает из России по политическим мотивам и (или) спасаясь от мобилизации. Руководство в них старается поддерживать дружелюбную атмосферу, пресекая открытую дискриминацию — в том числе и по национальному признаку.

В компаниях из других отраслей — таких как fashion — ситуация складывается иначе: они больше подвержены влиянию СМИ и культуры отмены в отношении России.

Как признался один из региональных руководителей в международной компании, который много лет выдавал отличные финансовые показатели, в конце февраля этого года отношение к нему изменилось. Сначала это выражалось в напряжении и косых взглядах со стороны коллег, а затем и согласованное ранее повышение отменили под невразумительным предлогом.

В компаниях, работающих на азиатском, среднеазиатском и арабском рынках, к кандидатам относятся по-разному.

У тех, кто претендует на руководящие позиции, в арабских странах сложности могут возникнуть из-за местного менталитета. Вот один из частных случаев.

Кандидат из западной Европы, долгое время проработавший директором по персоналу одного из подразделений Saudi Aramaco, рассказал: в случае успеха его, скорее всего, припишут местному управленцу, а все неудачи предпочтут свалить на иностранного, но «пахать ты в любом случае будешь и за себя, и за того парня».

При этом все равно очень трудно заставить себя «выпорхнуть из этой золотой клетки», — это подтвердили еще два кандидата на руководящие посты.

Найти работу здесь проще всего экспертам либо узким специалистам. Таким кадрам оказывают поддержку и будущие работодатели:

помогают с релокацией, спонсируют стажировки, оформляют все необходимые документы.

В Дубае выдающимся ученым, спортсменам, деятелям искусства, медикам, а также студентам и выпускникам престижных мировых вузов выдают «золотую» визу на 10 лет.

Она дает право на получение визы для всей семьи, независимо от того, сколько времени обладатели проводят за пределами ОАЭ.

Среди рекрутеров Саудовской Аравии спрос на образованных женщин со знанием английского языка. Причина — программа Vision 2030 по расширению прав женщин, в рамках которой выделяются государственные гендерные квоты на вакансии, которые за счет внутренних кадров закрыть не могут: местные женщины могут работать только с разрешения мужа и в основном в социальных сферах.

При этом зарплаты очень высокие и позволяют обеспечивать достойный уровень жизни в стране. По результатам опроса, проведенного в одном из Telegram-каналов среди 500 россиянок, около 90% готовы релоцироваться и продолжить карьеру в Саудовской Аравии, несмотря на климат и особенности менталитета.

В Израиле заинтересованы в медицинских специалистах. Там идет смена поколений.

За последние десятилетия медработники бывшего СССР зарекомендовали себя в этой профессии, растет русскоязычная диаспора. Есть ряд программ подготовки дипломированных врачей к сдаче экзамена, который дает право работать по специальности.

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Три четверти специалистов стран Северной Африки и Ближнего Востока считают, что в 2023 году их ждут отличные карьерные перспективы. Страны постсоветского пространства очень заинтересованы, а иногда даже конкурируют за российских специалистов и руководителей.

Очевиден факт, что во многих отраслях экономики выросли талантливые руководители, которые могут применить свои лучшие практики и опыт на рынках СНГ, который зачастую существенно отстает в развитии, например в области розничной торговли.

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К примеру, сотрудники индустриального парка Astana Hub в Казахстане имеют право на пятилетние визы и почти полное освобождение от налогов. Здесь действуют гранты для стартапов: до $50 тыс. на развитие бизнеса и 12 месяцев бесплатной аренды офиса.

Узбекистан выдает трехлетние визы иностранным IT-специалистам с годовым доходом от $30 тыс. Обладатели таких виз получают доступ ко всем социальным, банковским и госуслугам, а также право на ПМЖ.

Киргизия включилась в битву за российские кадры и предоставляет ценным соискателям статус «цифрового кочевника» (digital nomad):

он освобождает от необходимости получать разрешение на работу,

позволяет работать из любой точки,

с ним можно оформить местный ИИН и получить доступ к госуслугам по упрощенной схеме.

Подать заявление можно через сайт электронных услуг, заполнив анкету и предоставив необходимые документы. Там же можно найти перечень профессий, которые подходят для digital nomad, и другие условия.

Кого ищут в первую очередь

Безработица на рынке труда ЕС и США сейчас находится на рекордно низком уровне (6 и 3,5-3,7% соответственно). Это значит, что вакансий для зарубежных соискателей не так много, особенно для руководителей высшего звена.

Гораздо больше шансов у специалистов в сфере:

IT,

банкинга,

автоматизации предприятий,

веб- и бизнес-аналитики,

искусственного интеллекта и больших данных.

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Особенно у тех, кто совмещает сразу несколько областей и компетенций, например:

автоматизация бизнес-процессов, Big data для бизнес-аналитики, управление кросс-индустриальными проектами, внедрение ERP-систем, цифровая трансформация бизнеса.

Менеджерам по продажам, рабочему персоналу, врачам, банковским специалистам проще сейчас найти работу в Средней Азии, чем в Европе и США.

Но не топ-менеджерам: в Киргизии и Узбекистане, в среднем, четыре-шесть кандидатов на место, в Азербайджане — семь. Если рассматривать евразийский регион в целом, то он остро нуждается в высококвалифицированных кадрах, и страны-участницы будут стараться заполучить их.

Получится ли «усидеть на двух стульях»?

Те, кто не готов или по каким-то причинам не может переехать прямо сейчас, часто сотрудничают с западными компаниями удаленно. Равно как и большинство уехавших продолжают из-за границы работать на российские компании.

Крупные российские компании запретили удаленный формат еще в августе. Среди них — Группа «Т1», «Сбер», «Газпромбанк». В «Тинькофф» в случае отъезда предлагают перевестись в офис по месту пребывания, с пересчетом заработной платы в привязке к региону.

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Госорганы рекомендуют компаниям расторгать трудовые договоры, если сотрудник находится за границей и заключать договор ГПХ. Если компания заключила договор о временной дистанционной работе, обратите внимание, прописано ли в нем право работодателя в любой момент вызвать сотрудника в офис. Те, кто находится за границей, скорее всего, не смогут быстро вернуться, и тогда работодатель имеет право оштрафовать или даже уволить за прогул.

Если сотрудник внезапно решит выехать из страны — например, в Армению или Грузию — то ему, скорее всего, предложат взять отпуск, чтобы предотвратить утечку данных, поскольку вся рабочая переписка в таком случае перемещается из корпоративной почты в мессенджеры.

Похожая практика действует в «Совкомбанке», где запрет на удаленную работу объясняют требованиями безопасности и защиты конфиденциальной информации. Сотрудники, которые находятся за рубежом, не смогут подключиться к локальным сервисам банка.

Кроме того, летом Минфин предложил обязать граждан РФ, которые больше полугода проводят за границей и при этом работают на российские компании, платить НДФЛ в размере 30% вместо обычных 13%. Тем, кто не согласен с такими условиями, придется стать налоговым резидентом в стране пребывания. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Другими словами, «усидеть на двух стульях», живя за границей и работая на российскую компанию, не получится.

С другой стороны, российские компании и филиалы зарубежных релоцируют свои офисы или переводят сотрудников в западные или азиатские филиалы, а также в страны СНГ.

более 300 крупных иностранных компаний с офисами в России рассматривают релокацию в Казахстан;

некоторые из них — включая inDrive, Fortescue, Marubeni — уже переехали;

51 компания — включая Youngsan, EMAG, Carlsberg — ведет предметные переговоры по локализации производства, а часть — предварительные: к примеру, Canon, Kronospan, Alstom, Haier.

Российские предприниматели, исходя из своего опыта, больше всего склоняются к Турции, Дубаю, Грузии и Черногории. Но даже при поддержке работодателя вынужденная эмиграция сопряжена для сотрудников с большим стрессом. В случае с плановой релокацией в зарубежный офис сотрудника повышают в должности и предоставляют выбор — принять предложение или остаться.

Сейчас такого выбора практически нет, а экстренный переезд приводит к падению уровня жизни, высоким карьерным рискам и туманным перспективам. Поэтому часть сотрудников могут вернуться обратно.

Как планировать карьеру в новых условиях?

Если решили уехать

Даже самым перспективным кандидатам стоит закладывать от одного до четырех месяцев на поиск вакансий и получение оффера. Поэтому стоит заранее продумать плохой сценарий: накопить «подушку» на 6-12 месяцев и морально готовиться к работе на более низких должностях.

Тем, кто уезжает экстренно, возможно, придется даже заняться низкоквалифицированным трудом. Собеседования в компании часто проходят в два-четыре этапа, после чего работодатель может взять паузу для окончательного решения. При этом никто не отменяет сбор рекомендаций от бывших руководителей и коллег.

Важно заранее позаботиться об этом и не допустить утечек информации о своем решении уехать из страны — это может навредить, пока вы еще работаете на текущем месте.

Уровень конфиденциальности зачастую зависит от квалификации сотрудника нанимающей стороны.

Тем, кто решил уехать, но пока не трудоустроился, стоит начать с нетворкинга:

поговорить с теми, кто уже покинул страну и нашел работу; создать профиль в LinkedIn, если вы еще до сих пор этого не сделали, и наладить контакты с представителями нужной сферы. Так вы составите более объективное представление о ситуации на рынке труда в вашей сфере в той стране, куда решили релоцироваться.

Если вы специалист или руководитель среднего звена, искать работу можно самостоятельно — на международных ресурсах вроде Indeed или Monster — или при помощи рекрутинговых компаний. Последние помогут правильно «упаковать» скиллы и составить резюме.

Топ-менеджеры могут обратиться за помощью к executive search агентству, имеющему представительства на ключевых рынках.

Если вы остаетесь в России и пока не планируете увольняться

Используйте текущую ситуацию как возможность:

расширьте круг своих обязанностей и полномочий,

возьмите на себя часть работы уволившихся сотрудников или предложите новые бизнес-стратегии и направления.

Это повысит вашу ценность в глазах работодателя и позволит не лишиться дохода даже в разгар кризиса.

Как сказал один из кандидатов, поработавший и в российской, и в западной корпоративной культуре: «Я уже "привит", и мне не страшна российская корпорация. Я знаю, чего ожидать и я готов ко всему». Скорее всего, таким кандидатам оставаться в России будет легче всего.

Фото на обложке: Shutterstock / LightField Studios