Ликвидация компании: какие могут быть риски

Причин для прекращения деятельности компании может быть много. Денис Денисов, юрист юридической группы Lexrus , рассказал, как правильно ликвидировать организацию и какие проблемы могут при этом возникнуть.

Ликвидация по решению учредителей или участников

Эта возможность санкционирована пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ. Решение о ликвидации принимает собрание участников компании. Процессом управляет ликвидационная комиссия, на это время она берет на себя функции руководства. Комиссия должна проинформировать кредиторов о том, что юридическое лицо прекращает деятельность и ликвидируется. Когда процедура ликвидации будет завершена, компанию исключат из реестра юридических лиц.

Какие могут возникнуть риски в ходе такой процедуры? Налоговая инспекция может провести выездную проверку компании-должника, при этом не важно, когда проводилась последняя такая же проверка. Наибольший риск у тех юридических лиц, у кого:

выявлены признаки дробления компании с целью занижения налоговых отчислений;

уже были налоговые разрывы при камеральных проверках НДС;

были встречи с комиссией по легализации базы по НДФЛ и страховым взносам.

Кстати, если вы ликвидируете компанию добровольно, вы должны иметь в виду, что это решение может быть оспорено. Оспорить его могут как кредиторы, перед которыми у вас остались долги, так и сотрудники, которые не получили в полной мере свои выплаты от работодателя.

Ликвидация путем банкротства

К банкротству чаще всего прибегают, если компания становится неплатежеспособной или у нее оказывается недостаточно имущества, чтобы расплачиваться по долгам. Процедура банкротства проводится под контролем арбитражного суда и при участии арбитражного управляющего. Как показывает практика, на ликвидацию в таком случае в среднем уходит до полутора лет. Все положения об этой процедуре прописаны законе о «О несостоятельности (банкротстве)».

На этапе банкротства можно столкнуться с различными подводными камнями. Так, например, в обязанности арбитражного управляющего вменяется проверка на наличие признаков фиктивного банкротства. Если будут обнаружены признаки фиктивного банкротства, то есть риски, что в отношении руководства и учредителей компании возбудят уголовное дело.

Если имущества должника недостаточно для расчета с кредиторами или если действия руководителя должника или учредителей послужили причиной банкротства, они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Бухгалтерская отчетность должна быть вовремя передана арбитражному управляющему, т.к. не передача бухгалтерской отчетности является также основанием для субсидиарной ответственности.

Сделки по «выводу» имущества могут быть оспорены для возвращения компании-должнику. Это может рассматриваться как признак недобросовестности руководства и участников и тоже станет еще одним поводом для привлечения к субсидиарной ответственности.

Ликвидация через реорганизацию компании

Решения реорганизовать компанию принимают на собрании ее участников. Российское право предусматривает пять способов реорганизации:

преобразование;

присоединение;

слияние;

выделение;

разделение.

Права и обязанности ликвидируемых юридических лиц переходят либо ко вновь создаваемой компании, либо к той, к которой осуществляется присоединение. Решение о реорганизации нужно направить в течение трех дней в регистрирующий налоговый орган, а также опубликовать в СМИ.

Однако, какие проблемы могут возникнуть при реорганизации? Помимо того, что налоговая может провести проверку, есть риски признания этого решения недействительным или же саму реорганизацию несостоявшейся. Обязанности и права при этом переходят только к тем компаниям, которые были учреждены до того, как решение о реорганизации признали недействительным.

Процедуры создания других компаний приостанавливаются. Лица, которые поспособствовали принятию недействительного решения, должны будут возместить убытки участнику реорганизованной компании и ее кредиторам.

Исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного юридического лица возлагается на его правопреемника независимо от того, были ли ему заранее известны факты недобросовестной выплаты налогов реорганизованным юрлицом. Поэтому компания-правопреемник может потребовать компенсацию убытков с учредителей реорганизованной компании.

Ликвидация путем смены руководителя или учредителя

Раньше это был очень распространенный способ ликвидации компании. Но за последние несколько лет он уже практически не решает проблем с долгами. Наоборот, передача долей компании номинальным участникам, а также назначение номинального руководителя становится отягчающим обстоятельством при рассмотрении вопроса о привлечении реальных владельцев бизнеса к ответственности, а также при взыскании убытков.

Привлечение подставных лиц чревато уголовным делом. Поэтому стоит учитывать, что формальное и фактическое отстранение от компании не поможет избежать ответственности в случае, если выяснится, что действиями бывших руководителя, учредителей или участников компании были причинены убытки.

Исключение компании из ЕГРЮЛ

Этот способ применяется чаще всего. Основания исключения компании из ЕГРЮЛ закреплены в статье 64.2 Гражданского кодекса:

отсутствие операций на банковских счетах компании и непредставление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности в течение года;

наличие в течение полугода в ЕГРЮЛ записи о недостоверности каких-либо данных в течение шести месяцев.

Если эти основания имеют место быть, ФНС ликвидирует компанию. Информация о соответствующем решении публикуется в СМИ в течение трех дней. Если три месяца после этого руководители компании, ее участники или учредители о себе не заявляют, компания исключаются из ЕГРЮЛ. Отметим, что исключение из ЕГРЮЛ не станет помехой для привлечения к субсидиарной ответственности по ее долгам.

Брошенная компания — это признак недобросовестности, что дает кредиторам карт-бланш на доказательство вины в причинении убытков. Учредители и участники не смогут зарегистрировать новое юрлицо в течение трех лет!

Ликвидация компании по решению суда

Основания, по которым суд может принять решение о ликвидации компании, прописаны в Гражданском кодексе:

признание государственной регистрации компании недействительной;

осуществление компанией деятельности, требующей лицензии или членства в СРО в отсутствие такой лицензии или членства;

осуществление компанией незаконной деятельности либо деятельности с грубыми или неоднократными нарушениями законодательства РФ;

если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется.

Под иными случаями имеются в виду основания для принудительной ликвидации унитарных предприятий. Первые три случая в этом списке чреваты последствиями, вплоть до того, что учредители или участники компании не смогут зарегистрировать новую компанию. Или же они могут быть привлечены административной или уголовной ответственности. На практике такой вариант встречается нечасто, так как гораздо безопаснее пойти на добровольную ликвидацию компании.

Ликвидация компании по инициативе кредиторов

Скорее всего в таком случае кредиторы получат контроль над процедурой банкротства через арбитражного управляющего. Его они же сами и заявят при подаче заявления о признании должника банкротом. Все действия руководства предприятия — сделки, операции по расчетным счетам — подвергнутся тщательному анализу. При наличии хоть каких-либо оснований они будут оспорены кредитором для того, чтобы «выколотить» долги.

Чтобы улучшить свои позиции, потребуется поменять арбитражного управляющего. Но сделать это непросто — здесь нужны серьезные основания. Стандартная практика банкротства говорит о том, что почти всегда именно действия руководителя, учредителей или участников компании изначально рассматриваются как недобросовестные.

Чек-лист

Необходимо понять, есть ли у компании долги и каков их размер. Хватит ли средств и имущества компании для погашения кредитов.

Необходимо проинвентаризировать все «слабые» моменты. Во многих случаях Налоговый кодекс позволяет проводить проверки ликвидируемых компаний независимо от времени проведения и предмета предыдущей проверки.

Подготовиться юридически. Действия компании в ходе проверки перед ликвидацией или реорганизацией могут быть оспорены. В ряде случаев речь может идти о возмещении убытков, а в ряде случаев и об уголовной ответственности в случае выявления нарушений.

Быть готовым ждать. Все легальные и безопасные для учредителя варианты ликвидации, как правило, занимают время.

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