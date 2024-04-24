Реестр недобросовестных поставщиков: какие ограничения ждут тех, кто в 2024 году попадёт в «черный список»

Руководитель учебного центра ЭТП «Торги223» Антон Анисимов рассказал, что изменится в работе заказчиков и поставщиков после утверждения поправок, какие у них есть плюсы и минусы и как в будущем участникам закупок защищать свои права.

Готовятся изменения в Федеральный закон 44-ФЗ , связанный со сферой закупок. Если поправки примут, заказчики будут обязаны требовать от участников закупок подтверждения того, что они не состоят в Реестре недобросовестных поставщиков (РНП). Следовательно, поставщики, включённые в РНП, не смогут участвовать в закупках по 44-ФЗ.

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Кто входит в реестр недобросовестных поставщиков

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — это открытый перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, нарушивших условия госзакупки. Перечень публикуется на сайте Единой информационной системы (ЕИС).

Поставщик включается в РНП за следующие нарушения:

отказ победителя закупки от подписания контракта;

отказ от внесения обеспечения контракта;

расторжение контракта вследствие его невыполнения или ненадлежащего выполнения поставщиком.

РНП существует с 2006 года, и сейчас в нём содержится более 88 000 записей. Учёт недобросовестных поставщиков ведётся отдельно по 44-ФЗ и 223-ФЗ. В 2023 году ФАС рассмотрел 30 096 обращений о включении участников закупок в РНП и в отношении 13 723 организаций такое решение было принято (45%). Основная причина — одностороннее расторжение контракта.

В случае нарушения со стороны поставщика заказчик, в соответствии с законодательством, обязан подать заявление в ФАС на включение этого поставщика в РНП. И даже если нарушение произошло ненамеренно, и заказчик не настаивает на применении санкций к поставщику. Например, если поставщик просрочил подписание контракта в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Какой бы ни была причина, если заказчик не направит жалобу в ФАС, он может быть оштрафован на 50 000 рублей.

Если поставщик подписал контракт и внёс обеспечение, но контракт не выполнил или выполнил плохо, то заказчик расторгает контракт и также направляет информацию в ФАС. При этом при работе по 44-ФЗ контракт может быть расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, а при работе по 223-ФЗ для внесения недобросовестного поставщика в РНП необходимо расторгать договор через суд.

Исключение — если заказчик по 223-ФЗ находится под санкциями. Тогда он тоже может расторгнуть договор самостоятельно и подать сведения на поставщика в ФАС.

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В каких случаях поставщика могут включить в РНП

ФАС рассматривает аргументы поставщика и принимает решение: включать или не включать его в реестр. Но не стоит паниковать, если вас это коснулось. Приведённая статистика в предыдущем блоке показывает, что в 2023 году примерно в половине случаев поставщикам удалось убедительно обосновать свою позицию и избежать включения в РНП.

Случай из практики. Поставщик обеспечение контракта предоставил, но контракт не подписал. Для включения в РНП необходимо установить, что у поставщика было намерение уклониться от подписания контракта. Здесь возникает дилемма: поставщик контракт не подписал, и его надо включать в РНП. Но обеспечение он предоставил: значит, собирался подписать контракт, и в РНП его включать нельзя.

Иногда такая схема применяется, чтобы уклониться от подписания контракта без последствий. Но иногда это может быть результатом случайного стечения обстоятельств. В каждом конкретном случае решение принимает ФАС на основании рассмотрения всех аргументов.

Если поставщику не удается найти уважительную причину нарушения, он будет внесён в реестр, и участвовать в других закупках у него не получится. Но решение ФАС можно обжаловать в суде.

Ещё случай из практики. Поставщик, попавший в РНП, подал в суд на опротестование решения ФАС. Он судился два года, но всё равно проиграл: суд признал своё решение верным. Но на основании обеспечительных мер, применённых судом на всё время судебного разбирательства, ФАС должен был скрыть запись в реестре, и поставщик для всех внешних контрагентов выглядел добросовестным. А к моменту завершения судебного процесса уже прошло два года, и запись автоматически была исключена из РНП.

В соответствии с законодательством (ч. 1 ст. 31 44-ФЗ) заказчик имеет право (но не обязанность) при проведении закупки запрашивать информацию об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков. При этом заказчик, работающий по 44-ФЗ, имеет право ссылаться только на реестр по 44-ФЗ. А заказчик, работающий по 223-ФЗ, — на оба реестра.

Отсутствие такой обязанности оставляет недобросовестным поставщикам возможность участия в госзакупках, если заказчик не посчитал нужным устанавливать требования к отсутствию в РНП. А это, с точки зрения законодателя, повышает риски неисполнения или несвоевременного/ненадлежащего исполнения контракта.

С момента вступления в силу изменений в законе по 44-ФЗ заказчики будут обязаны устанавливать требование к участникам об отсутствии их в РНП при любой закупке. Так что поставщики, включённые в РНП, участвовать в закупках по 44-ФЗ больше не смогут.

На некоторых электронных площадках уже работает алгоритм, автоматически отклоняющий заявки участников, включённых в РНП, если такое требование установлено заказчиком.

Плюсы и минусы изменений в законодательстве

Плюсы нововведений. Ситуация: поставщик зашёл в закупку, выиграл её, а потом, осознав, что сторговался до убыточной для себя цены, отказался подписывать договор. Заказчик вынужден заново проводить закупку, теряя драгоценное время.

Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы снизить для заказчика риски, которые может повлечь заключение контракта с недобросовестным поставщиком. Если поставщик ранее не выполнил или некачественно выполнил условия договора с другими заказчиками, он не сможет принимать участие в госзакупках в течение двух лет. Эти изменения будут мотивировать участников закупки к более ответственным действиям: внимательно читать документацию, заблаговременно рассчитывать свою точку безубыточности и адекватно оценивать свои возможности перед тем, как входить в закупку.

Минусы. Участниками закупок обсуждаются и отрицательные моменты. Основной из них связан с тем, что в РНП можно попасть случайно. Например, поставщик ненамеренно просрочил на день срок заключения контракта или допустил ошибки при оформлении независимой гарантии. Его признают уклонистом и отправляют в РНП.

Также нередки случаи злоупотреблений со стороны крупных заказчиков: за самые незначительные нарушения они могут практически любого поставщика отправить в РНП. По новому законодательству, у таких поставщиков два года не будет возможности участвовать в госзакупках, что не всегда справедливо.

Иногда и сами заказчики выступают против такого ужесточения мер. Если возникнет ситуация, когда поставщик, с которым у них сложились длительные деловые отношения, случайно попадет в РНП, по новому законодательству он больше не сможет участвовать в закупках.

Если заказчик все же заключит контракт с таким поставщиком, то это будет считаться нарушением: другие (проигравшие) участники закупки смогут, проверив статус победителя в РНП, подать жалобу на неправильное решение комиссии при рассмотрении заявки. Тогда на членов комиссии будет наложен штраф до 30 тыс. рублей.

При этом, если договор уже подписан, несмотря на нарушение, расторгнуть его можно только в судебном порядке: ФАС не имеет полномочий заставить заказчика расторгать уже подписанный договор. В любом случае заказчики опасаются, что у них возникнут дополнительные сложности.

В заключение отмечу, что изменения коснутся только работы по 44-ФЗ. Заказчики по 223-ФЗ пока могут самостоятельно решать, ограничивать участие в закупках по статусу поставщика в РНП или нет.