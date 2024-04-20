SEO для локального бизнеса: как выйти на первые позиции в поиске по регионам

Успешность поисковой оптимизации зависит от выбранной стратегии. Для малого и среднего бизнеса самым эффективным способом получать органический трафик является локальное SEO, так как это позволяет конкурировать с крупными компаниями, получать больше «теплых» заявок и выстраивать репутацию.
SEO-эксперт Ingate Organic Евгений Родионов рассказывает, что такое локальное SEO, для каких бизнесов подходит и как успешно продвинуть сайт в региональном поиске.
Что такое локальное SEO
Локальное SEO — это стратегия продвижения, направленная на оптимизацию сайта компании под запросы пользователей из определенного города, района.
Основная цель — привлечение клиентов, находящихся в конкретном географическом регионе. Стратегия обеспечивает бизнесу максимальную видимость для потенциальных клиентов, которые ищут товары или услуги в их непосредственной близости.
Главное отличие в том, что классическое SEO охватывает более широкую аудиторию и не имеет привязки к конкретному местоположению. Выдача (on-serp) по «локальным» запросам отличается от классической: добавляются блоки с картами, профилями компаний. Поэтому важно особое внимание уделить работе с сервисами, отзывами и региональными сайтами.
Для каких бизнесов актуально
К «местным» компаниям относятся следующие отрасли:
- Общественное питание: доставка еды, продуктов, кафе, рестораны.
- Сфера услуг: автосервис, салоны красоты, медицинские клиники и другие направления, услуги которых можно оказать только офлайн.
- Развлекательный сегмент: квесты, кинотеатры, ночные клубы.
То есть бизнесы, чья деятельность привязана к локации.
Что не относится к местным компаниям с точки зрения локального SEO:
- Онлайн-услуги, образование.
- Информационные сайты: новостники, статейники и другие ресурсы, которые продвигаются по геонезависимым запросам, то есть выдача которых не меняется от местоположения пользователя.
- Узкие B2B-тематики. Например, производство и продажа медицинского оборудования.
Что говорят поисковые системы
«Яндекс» и Google используют «колдунщики» в результатах выдачи. «Колдунщики» — специальные элементы, которые дают быстрый ответ на запрос пользователя прямо в результатах выдачи. Это даты, перевод слов, погода и другие.
Для локального поиска есть отдельные «колдунщики». В Google — Google Local Pack, специальный блок, которые выводит над результатами выдачи информацию об организациях в формате карточки профиля Google My Business. Пример:
Аналогичный есть и в «Яндексе» — обогащенные ответы по точкам на картах (список местных организаций):
Согласно официальной справке Google о локальном рейтинге, попадание в специальный блок зависит от нескольких факторов:
- Наличие профиля в Google My Business.
- Релевантность: насколько профиль соответствует запросу пользователя.
- Расстояние: удаленность локации от пользователя, который ввел запрос.
- Известность: насколько популярна ваша компания, сколько отзывов в профиле.
У «Яндекса» нет отдельной документации касательно местных организаций, но есть различные упоминания в справке. Например, об обогащенных ответах, региональности, которые свидетельствует, что «Яндекс» учитывает эти факторы при ранжировании и формировании региональной выдачи.
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Как оптимизировать сайт под локальный поиск Google и Яндекса
Поисковые системы учитывают наличие информации в своих сервисах, поэтому начнем с ключевых факторов — создания и оптимизации карточек организаций.
1. «Яндекс.Бизнес» — каталог организаций с описанием деятельности, контактной информацией и отзывами о компании. Данные из «Яндекс.Бизнеса» выводятся в «Яндекс.Картах», «Поиске» и мобильных картах «Яндекса». Также «Яндекс.Бизнес» позволяет сделать региональную привязку сайта к конкретному региону.
После регистрации вам будет доступен личный кабинет, в котором можно заполнить информацию:
Заполнять стоит все поля: чем больше информации получится предоставить, тем больше вероятность попасть в «колдунщики». Интерфейс понятен интуитивно, но для удобства работы в официальной справке «Яндекса» есть инструкция, как добавить компанию и какие данные можно заполнить.
2. Google My Business — аналогичный «Яндекс.Бизнесу» каталог организаций с описанием деятельности, контактной информацией и отзывами о компании, но данные будут отображаться только в сервисах Google: в результатах поиска и на картах.
Для владельцев бизнеса у Google есть официальная инструкция: как заполнить профиль компании.
Однако сейчас существуют проблемы с добавлением и модерацией новых компаний. С 2022 года Google не позволяет создавать новые профили в России.
Важно отметить, что добавление профилей в «Яндекс» и Google не гарантирует попадания в специальные блоки. Так же, как и в органической выдаче, поисковые системы ранжируют карточки организаций. Позиция профиля может зависеть от:
- Количества отзывов и общего рейтинга.
- Полноты информации в профиле: фото, видео, информация о деятельности.
- Позиций сайта в поиске и популярности компании в целом.
Поэтому недостаточно создать карточку, чтобы получать локальный трафик. Не менее важными будут следующие задачи:
Настройка региональности в «Яндекс.Вебмастере»
- Необходимо зайти в сервис и ввести учетные данные (логин/пароль) для вашего сайта.
- Далее заходим в «Яндекс.Вебмастер». Если у вас нет прав на просмотр доступов для вашего сайта, обратитесь к своему руководителю или специалисту, который поставил вам задачу по присвоению региона в «Яндекс.Вебмастере».
- Информация о региональности находится в сервисе «Яндекс.Вебмастер» в боковом вертикальном меню «Представление в поиске».
- В случае, если регион для вашего сайта автоматически не задан, в сервисе будет отображено «регион сайта не задан». Необходимо вручную указать регион.
- Для добавления региона сайта необходимо выбрать регион, к которому принадлежит ваш сайт и указать ссылку на страницу, которая содержит информацию о региональной принадлежности сайта (например, страница «Контакты»). После чего нажать кнопку «Сохранить».
Если на сайте продвигается несколько регионов, то в «Я.Вебмастер» необходимо добавить самый конкурентный регион. Например, при продвижении регионов «Самара», «Екатеринбург», «Тула», «Рязань», «Орел», «Санкт-Петербург», «Москва» в региональность необходимо добавить регион «Москва».
В таком случае по региону Санкт-Петербург сайт с присвоенным в вебмастере регионом «Москва» при прочих равных будет иметь такие же приоритеты, как и сайт с присвоенным регионом «Россия», однако по региону «Москва» будет иметь преимущество. Это складывается из-за вложенной структуры региональности. Сайт с регионом «Москва» входит в региональность «Россия».
Важно! Если в «Вебмастере» в качестве региона указан не конкретный город, а область/федеральный округ, страна и т.п., это также считается ошибкой (город и область также сюда относятся, например, Москва и область — некорректно, должен быть регион Москва).
Должен быть указан конкретный регион продвижения. Исключением являются случаи, когда на сайте и в справочнике нет адреса в продвигаемом регионе.
- После нажатия кнопки «Сохранить» сервис отобразит следующую информацию: «Изменения будут применены. После следующего обновления поисковой базы сайту будет присвоен регион [название региона]».
- После следующего обновления поисковой базы (обычно в течение 3-5 дней) сервис отобразит следующую информацию:
Наличие адреса и контактной информации на сайте
Для размещения необходимой информации нужно создать страницу “Контакты” и добавить следующие параметры:
- Адрес организации с индексом.
- Интерактивная карта с указанием адреса компании (создать карту можно с помощью сервиса «Яндекса»).
- Информация о режиме работы.
- Городской номер телефона. Плюсом будет наличие дополнительного номера 8800.
- Информацию о том, как добраться. Необходимо для пользователей.
Использование названия города
Используйте название города в мета-тегах, заголовках и текстах продвигаемых страниц. Вхождение топонимов в контенте повышает релевантность страницы.
Создание страниц под более узкие локации
При продвижении сайтов в крупных городах нередко встречаются запросы, связанные с районом или станцией метро. Например:
Если у вас есть точки продаж или представительства по всему городу, ориентируйтесь на подобные запросы.
Оптимизация региональных поддоменов под локальный поиск
Для эффективной работы с региональными сайтами необходимо учитывать факторы локального SEO. То есть все вышеперечисленные пункты важны не только для основного домена, но и для отдельного поддомена.
Ссылки в региональных каталогах организаций и агрегаторах
Самые популярные и проверенные сайты, на которых можно добавить организацию бесплатно:
- https://2gis.ru/;
- https://zoon.ru/;
- https://www.yell.ru/;
- https://ruscatalog.org/;
- https://www.cataloxy.ru/;
- https://spravochnika.ru/;
- https://www.orgpage.ru/;
- http://www.regtorg.ru/;
- и другие.
Преимущества инструментов локального SEO
Ключевым инструментом стратегии является работа с сервисами «Яндекса» и Google, без них дальнейшие действия и работа с сайтом будут малоэффективны. Но сервисы дают много возможностей и в отрыве от SEO-работ:
- Новый источник трафика. С помощью «Яндекс.Бизнеса» вы можете запустить рекламу.
- Пользователи могут найти вас не только через органический поиск, но и через карты. Это поможет увеличить поток живых клиентов офлайн.
- Формирование репутации и имиджа. Чем выше рейтинг на карте, тем больше показов можно получить в результатах поиска. Работа с отзывами и возражениями — один из способов выстраивать коммуникацию с клиентом.
- Повышение CTR. Локальные «колдунщики» показывают сайты над основной выдачей. Поэтому, даже если вы не занимаете первые пять позиций, сайт может отображаться на первой странице результатов поиска.
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Заключение
Локальное SEO является своего рода ответвлением классического SEO, и для него у обеих поисковых систем есть факторы ранжирования, которые поисковики учитывают при формировании локальной выдачи.
- Обязательно создание и заполнение карточек организаций в «Яндексе» и Google — это ключевой фактор ранжирования в локальном поиске.
- Не забываем про классическое SEO: задача поисковых систем давать пользователю релевантный и качественный ответ, поэтому необходимо работать с сайтом комплексно.
- Больше взаимодействия с местными СМИ, каталогами организаций и справочниками.
- Повышение рейтинга и количества отзывов — один из факторов, который влияет на позицию и число показов карточки организации.
Фото на обложке: Unsplash
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