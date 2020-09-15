О руководителях и лопате: можно ли быть по-настоящему эффективным менеджером, не разбираясь в предмете

То, что менеджменту теперь учат — это, безусловно, большой плюс. Однако не стоит эти формальные знания переоценивать, особенно если человек имеет мало реального жизненного опыта — в стиле «лопату в руках не держал».

Еще не так давно карьера любого руководителя строилась по отраслевому принципу, и руководитель колхоза не мог в молодости не работать в поле, руководитель машиностроительного предприятия — не стоять за станком. Это было принято не только в СССР — в Китае и Японии это до сих пор норма.

Люди вначале получали реальный жизненный опыт — пасли скот, делали что-то руками, помогая родителям, и уже потом (если позволял бюджет) доходили до книг и высшего образования. Ну, или параллельно. То есть абстрактное следовало за конкретным, виртуальное — за реальным. Теперь это часто как раз наоборот, смартфон в помощь.



Но тут появились «эффективные менеджеры»

Когда из Америки к нам пришел формальный менеджмент и этому стали учить в университетах, стало казаться, что эти знания делают понимание продукта ненужным. Американский опыт, казалось, это подтверждал, ведь именно там руководитель из условной Pepsi мог перейти в условный Apple и наоборот и потом писать в книгах, как его универсальные знания применимы и тут и там.

Казалось, вот она, волшебная таблетка: знание десятка управленческих инструментов помогает выводить компании из кризисов, правильно их реструктурировать и улучшать финансовые показатели.

Однако количество руководителей, приводящих свои компании (особенно крупные и всем известные) к банкротству, в США никак не назовешь небольшим, а число книг, в которых руководитель-герой описывает, как он восстанавливал компанию после прошлого неудачника, настолько велико, что заставляет усомниться, можно ли американский взгляд на профессию руководителя считать таким уж верным.

И особенно стоит задуматься о том, так ли устарел отраслевой принцип, который требует если не прохождения руководителя по всем ступеням, начиная от сохи или станка, то хотя бы глубокого вникания в предмет, во все производственные нюансы.



Можно ли руководить, не разбираясь в предмете?

Зачем же самому во все вникать, скажут нам «эффективные менеджеры»? Я найму себе заместителей, которые во всем будут разбираться. А как ты наймешь этих людей, если сам не понимаешь предмет?

Как глава клиники, ничего не понимающий в медицине, но зато владеющий десятком этих самых волшебных управленческих инструментов, поймет, правильные ли томографы закупает отделение?

Консультанты и хедхантеры все сделают, скажет он. Мы купим самых лучших спецов, а «лучшие» — это, как правило, те, кто просит себе большую зарплату и у кого хорошее резюме. Но как это резюме проверить, если ты не понимаешь предмет? Если не можешь оценить, правильные ли решения кандидат принимал на прошлом месте работы? Спросить у прошлого работодателя? А если он такое же «эффективный»?

В общем, логика оценки людей по абстрактным критериям весьма ущербная. Сплошь и рядом стало возможным, что на руководящий пост попадает человек, ничего не понимающий в том, а что же его компания, собственно, производит: он видит только цифры в отчетах, красивые картинки в презентациях и ему этого для «управления» достаточно.

Еще стоит упомянуть какую-то магическую веру в делегирование и полное невмешательство в работу тех, кому полномочия делегированы (иначе они, бедняги, будут демотивированы), в результате чего руководитель наверху может потерять всякое понимание того, что происходит внизу.



Неуч не распознает неуча

Такое увлечение абстрактными, формальными категориями проникло у нас и в государственную службу, где стало возможным управлять даже космической отраслью только на том основании, что ты патриот России. То есть если я очень люблю медицину и знаю, как надевать халат, мне можно в операционную? А если я в детстве мечтал быть летчиком, то мне уже и за штурвал можно?

Тут вы, конечно, посмеетесь, но ведь руководить — это еще более ответственно, тут можно погубить или заставить страдать не одного пациента и не один рейс, а тысячи, миллионы людей.

Сплошь и рядом человек, не державший в руках не то что лопату — не организовавший ни одного выездного пикника в студенчестве, после окончания вуза идет в аспирантуру, защищается, потом попадает помощником к какому-нибудь чиновнику и растет в должностях и дальше, вплоть до заместителя министра или даже министра. При этом лопату он может так в руки и не взять.





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В частном бизнесе тоже хватает таких, иногда диву даешься, почему собственник позволяет им получать хоть какую-то зарплату, ведь кроме сидения на стуле и питья кофе с коллегами по утрам они ровным счетом ни на что не способны.



Поколение «Гугла»

Современная жизнь, пронизанная виртуальностью, тоже работает на отрыв от реальности. Если человек убежден, что, поскольку любую информацию можно найти в интернете, он сможет быстро разобраться в любом вопросе, это все больше и больше укрепляет его веру в свое всезнание, всемогущество.

А с таким подходом можно совершить множество ошибок, ведь найденная информация может быть неверной или как минимум неполной, а при отсутствии каких-либо знаний по предмету, пусть даже самых общих, человек не сможет этого распознать.

Совершенно серьезно, в наше время уже немало людей, которые считают, что яблоки — это то, что у них лежит в холодильнике, а берутся они в магазине, а дальше они и не задумывались, как и где они растут. Можете себе представить, каких дел наворотит такой человек, если ему поручить сделать что-то чуть более серьезное, чем тыкать лайки в соцсетях?

Рейтинги, лайки, голосования не решают проблем, ведь фейки распространяются лучше, чем правдивые новости. Если какой-то сайт популярен, а эксперт — востребован, это не делает их правдивыми. Правда не возникает в результате голосования, и даже «Википедия» периодически страдает от однобокости мнений модераторов.

Один человек, который говорит дело, будет легко забит тысячами лживых высказываний, и этого никто не заметит. Интернет, который строился как свободная площадка, начинает цензурироваться, причем отнюдь не только государством.

Такой отрыв от реальности можно заметить у многих умных людей — ну, то есть тех людей, которых принято считать умными (хорошее образование, пиджак, грамотная речь и пр.), — тогда, когда они увлекаются какой-то моделью, будь это коммунизм, христианство, либерализм, или, не приведи господь, либертарианство.

Таких очень много среди интеллигенции, где часто как раз отсутствие умения держать в руках лопату считается чуть ли не преимуществом, маркером особого отличия от рабочего класса, нередко называемого быдлом. Нассим Талеб с особым наслаждением прошелся по таким людям, которых он называет «пустые пиджаки» и «интеллигентные, но идиоты».



Все модели ошибочны

Жизнь нигде и никогда ни одной модели не соответствовала, и понимание этого и есть первый и главный маркер умного человека, который разбирается, где остановиться в применении модели, когда начинать ее корректировать.

А если человек, искренне уверовав в какую-то модель, пытается ее внедрить в жизнь в полном объеме, а то и даже буквально, вред от такого человека будет прямо пропорционален его власти. Итог будет неизбежен: такой «умный» человек попытается подогнать жизнь под модель, иногда — ценой человеческих жизней, как у нас было при коммунизме, а у американцев до сих пор получается при внедрении «демократии» — правда, за пределами своей страны. Хотя недавно они взялись и за свою.



И при чем тут лопата?

Человек же с крестьянским или рабочим опытом, или интеллигент, который в детстве работал на грядках у бабушки или у папы в гараже, естественным образом впитает правильное представление о причинах и следствиях, у него сформируется адекватная картина мира, так как он лично и непосредственно видит, как все устроено.

Вот посадил яблоню, вот прошло несколько лет, она выросла, зацвела, цветы опылили насекомые — и вот завязались плоды. А уже потом их собрали и отвезли в магазин, а не в магазине они возникли непонятно откуда. И что автомобиль ездит потому, что бензино-воздушная смесь впрыскивается в двигатель и там происходит серия микровзрывов, а не только лишь потому, что водитель нажал на педаль.

То есть на бытовом уровне, конечно же, во всем разбираться и не надо, да и вряд ли возможно, но какие-то отдельные вещи стоит изучить от начала до конца — опять-таки для правильного формирования причинно-следственных связей в мозге, которые будут верой и правдой служить всю жизнь.

Кстати, не уверен, можно ли такие причинно-следственные связи сформировать в сознательном возрасте, если все детство провел за мобильным телефоном.

Возвращаясь к теме статьи, скажу про свой критерий задатков успешного руководителя. Это умение организовать студенческий пикник где-нибудь на далекой даче, если при этом он сможет:

Увлечь коллектив этой идеей; Снабдить всех четкими и предельно конкретными, желательно письменными инструкциями, как туда добраться; Рассчитать, что еды и выпивки хватит всем, а посуда и прочие предметы взяты ровно с тем запасом, который компенсирует бой и потери в ходе мероприятия.

Вот вам и лидерские качества, и понимание логистики и снабжения, и процессное мышление (как добраться), и системное мышление (два раза не бегать). Все остальные формальные вещи, как то: деловые книги, высшее образование, MBA — это вещи дополнительные, безусловно полезные, но абсолютно бессмысленные, если такой пикник человек не был способен организовать самостоятельно.

Очень сомневаюсь, что это сможет сделать тот, кто не работал у папы в гараже, не помогал маме печь пироги, а у бабушки на даче ни разу не взял в руки лопату.

Фото на обложке: Krasula/Shutterstock