Люксембург — герцогство для стартапов: как получить самый ценный паспорт Европы

Одно из самых богатых государств мира с радостью принимает технологические компании и инвестирует сотни миллионов евро в их поддержку. Почему Люксембург — лучшее стартап-направление в современных реалиях, каким проектам он подойдет и что нужно для релокации, рассказал Алексей Поспехов, основатель Missiontech.co .

Трудная ситуация на российском технологическом рынке заставляет предпринимателей пристальнее смотреть в сторону запада в поиске новых возможностей для развития бизнеса. Европейские страны предлагают разнообразные условия релокации — Люксембург не исключение.

Почему Люксембург

Люксембург — это A+++ юрисдикция с высочайшим кредитным рейтингом. Самая привилегированная страна в Евросоюзе, все готовы инвестировать в местные компании.

Но при этом здесь нет стартап-визы: для переезда нужно сделать так, чтобы твой проект оказался интересен государству — получишь и ВНЖ, и всё остальное.

К примеру, с SpaceTech-стартапом Mission Space мы выиграли конкурс Fit 4 start. Из 400 заявок победили четыре Space-компании, включая нас. Кроме гранта в €150 тысяч мы получили помощь со стороны юристов, консалтеров, специалистов по налоговому планированию и других.

Люксембург подходит компаниям на стадии роста в секторах SpaceTech, FinTech, DeepTech, BioTech. Для них созданы самые благоприятные условия.

Люксембург — одно из самых богатых государств в мире и ежегодно инвестирует сотни миллионов евро в поддержку технических компаний. Страна имеет большое значение для Европы, так как на её территории несколько тысяч инвестиционных фондов и около 150 банков.

Здесь отличное стартап-комьюнити, все очень открытые, нет предрассудков к русским фаундерам. Кроме того, в стране высокое качество жизни, услуг, социализации и бизнес-процессов. Но Люксембург — крайне дорогое место, стартапу на pre-seed стадии тут делать нечего.

В Mission Space мы за полгода потратили больше €100 тысяч. Вдобавок ставки налогов на ФОТ достаточно высокие (от 20 до 40% подоходного), но есть ряд исключений, которые позволят уже работающему бизнесу снизить общую налоговую нагрузку.

Есть множество неочевидных льгот: например, режим IP Box, который предполагает снижение налога на прибыль с 24,95 до 4,99% — а если компания продает интеллектуальную собственность, ставку можно сократить с 16-21% до минимума.

Налоговые резиденты Люксембурга (физические лица) платят 0% на доход, полученный от прироста капитала, в случае, если физическое лицо владело менее 25% компании. Это означает, что в Люксембурге выгодно быть бизнес-ангелом, т.к продажа долей инвестированных стартапов не облагается налогами.

Экосистема Startup Luxembourg включает более 350 стартапов (в основном работающих в сфере FinTech, InduTech, CleanTech, HealthTech и SpaceTech, а также автомобильных технологий и кибербезопасности), более 15 инкубаторов и акселераторов и десятки мероприятий, посвященных созданию бизнеса.



Еще одна причина для релокации в Люксембург — гражданство, которое можно получить всего за 5 лет проживания. Даже отказываться от первого не придется. В 2020 люксембургский паспорт был признан самым ценным в мире.

Какие стартапы готовы принять

Люксембург позиционирует себя как европейский центр мировой экономики космических ресурсов. Государство заинтересовано в привлечении инновационных технологических проектов из сфер SpaceTech, DeepTech, HealthTech, FinTech, чистые технологии. Поэтому компаниям из других ниш лучше подобрать какую-то ещё страну.



Здесь нет классической стартап-визы, но есть два других способа релоцировать свой проект:

Государственная акселерационная программа — Fit 4 Start, которая проводит набор 2 раза в год. Отбирают 15 стартапов из сфер Health Tech, космос, Data Analytics. Участники получают гранты в размере €150 тысяч и полную поддержку в релокации. Релоцироваться с развивающимся проектом и доказать государству, что продукт им необходим. Достаточно в свободной форме подать заявление в министерство экономики, приложить типовой бизнес-план и документы, доказывающие твою надежность как фаундера: диплом о высшем образовании, информация об опыте работы, достижения, выписку со счета с €20-80 тысяч. В первую очередь государство обращает внимание на масштабируемые проекты, которые в перспективе могут стать единорогами.

Идеальный вариант для стартапа развиваться за границей — когда в Люксембурге находится HQ: команда, которая работает над привлечением инвестиций, выстраивает бизнес-процессы, ведет R&D. А дочерняя компания, которая собирает «железо» (дроны, спутники) руками на производстве, в другой европейской стране.

Впоследствии стартапы могут получить обширное грантовое финансирование для локализации производства.

Лайфхаки релокейта: как сэкономить время и деньги

Первое. Поиск помощника

Воспользоваться услугами посредников для регистрации компании, получения стартап-визы или визы предпринимателя. Если вы второй раз открываете бизнес в Европе, можно обойтись своими силами: в ЕС везде примерно одинаковые визовые требования, и ты уже знаешь секретные ходы, лайфхаки, что и у кого спросить.

Но в первый раз из-за незнания особенностей страны, ее законодательства и других моментов можно потерять немало денег и времени. Поэтому лучше отдать условные €5-10 тысяч местному помощнику.

Более того, всегда нужно понимать, что работает для одной страны, может не работать для другой — отличия схем могут быть критическими для получения нужного результата.

Второе. Тщательный выбор (всего)

Внимательно подходить к выбору абсолютно всего. В первую очередь, жилья — в Люксембурге, например, депозиты за квартиру могут составлять 3-4 платежа. По приезде все выбирают не тот район и не учитывают дополнительные расходы.

То же самое касается тщательного подбора подрядчиков. Например, наша первая бухгалтерская компания рассказывала про опыт работы со множеством стартапов, и невероятную экспертизу, гарантировала на словах успешный результат и минимальные траты. В итоге мы переплатили государству €23 тысячи налогов, потому что не оформили сотрудников вовремя.

Третье. Осознание своих действий

Важно понимать, куда и зачем релоцироваться. Нельзя выбирать страну просто из соображения «туда все едут» или «там сейчас инвесторов много». Не факт, что они готовы вложить деньги именно в ваш стартап, или что вы повторите успешный путь этих «всех», кто едет.

Смотрите, во-первых, на отрасли, которые интересны конкретной стране: у наукоемкого стартапа больше шансов взлететь в Западной Европе , FoodTech — в Восточной , для FinTech подойдет Великобритания.

больше шансов взлететь в , — в , для подойдет Во-вторых, учитывайте стадию развития проекта: на самой ранней (идея или MVP) в Люксембурге делать нечего, зато можно постепенно расти в Латвии.

В-третьих, проанализируйте аудиторию и количество трафика, которое идет к вам из выбранной страны. Тестируйте это до релокации.

Четвертое. Подготовка к переговорам

Подготовьтесь к переговорам с инвесторами. Не просто «хочу $3 млн, пойду в Speedinvest и попрошу». Единственное, что реально интересует инвесторов, это как вы сможете масштабировать свой рост, используя их средства.

Сформулируйте четкий запрос и соберите адекватный питчдек: пропишите юридическую структуру, бизнес-процессы, идею, перспективы, операционные данные по деятельности, куда пойдут деньги и почему именно такая сумма.

Пятое. Отсутствие спешки

Учитывайте, что переезжать следует постепенно. Это не история одного дня: сначала основатели, команда, потом все остальные — семья, например.

Первые полгода будут настраиваться процессы, и на это время должны быть деньги, понимание, куда идти, с кем общаться, как решать трудности.

Релокейт чек-лист

Выбирайте страну осознанно: Люксембург подойдет для стартапов из сфер SpaceTech, DeepTech, HealthTech, FinTech, чистые технологии. Учитывайте стадию развития проекта и убедитесь, что у вашего стартапа уже есть трекшн и возможности для масштабирования: Люксембург не подойдет для проектов pre-seed стадии. Подайте заявку в государственную акселерационную программу Fit 4 Start, либо подготовьте документы для самостоятельной подачи в министерство экономики. Если это ваша первая релокация, то лучше воспользуйтесь услугами релокейт-компании. Люксембург очень дорогой; производство разместите в другой европейской стране. Релокация занимает время: наберетесь терпения, чтобы наладить все бизнес-процессы.

Фото на обложке: Shutterstock / amalasi