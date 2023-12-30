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Люди и роботы: как «подружить» сотрудников с технологиями

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Александр Сироватский
Александр Сироватский

Вице-президент по стратегии Media Instinct

Екатерина Алипова

По данным исследования McKinsey Global Institute, порядка 50% всех задач, выполняемых сотрудниками в офисах, могут быть автоматизированы с помощью ИИ и других технологий. Вице-президент по стратегии Media Instinct Александр Сироватский рассказал, как повышать лояльность и интерес сотрудников к внедряемым в компании технологиям. 

Люди и роботы: как «подружить» сотрудников с технологиями

2023–2024 годы посвящены обучению сотрудников по взаимодействию с технологиями. По моей оценке, у нас есть 2–3 года, чтобы жить как раньше, ничего принципиально не меняя и не внедряя технологии в деятельность компании.

Мой прогноз обусловлен дефицитом бюджета и запасами ФНБ (Фонда национального благосостояния). Разберемся, как привить сотрудникам лояльное отношение к нейросетям и другим высокотехнологичным решениям. 

Как корпоративный мир относится к технологиям

Сегодня восприятие сотрудниками нейросетей и ИИ напоминает ожидания молодых людей от романтических отношений: все ждут того, кто сделает их счастливыми здесь и сейчас. Но, как и с отношениями, цифровизация и знакомство с технологиями требуют комплексного подхода. 

Прежде чем внедрять технологии, нужно выстроить инфраструктуру в голове каждого сотрудника.

  • Многие, например, мечтают об оптимизации ФОТ — они верят, что технологии заменят людей и будут эффективно управлять финансами. Однако чем ближе идея к реализации, тем больше эти люди паникуют.  
  • Некоторые рядовые сотрудники относятся к буму на ИИ амбивалентно: если это не затронет их лично, хорошо; а если затронет, то, возможно, плохо. Важно, чтобы каждый сотрудник понимал, как он будет взаимодействовать с конкретной технологией и к чему готовиться.  
  • Есть еще одна прослойка людей: те, кто возлагает слишком большие надежды на ИИ и ждут, что цифровизация чуть ли не одномоментно принесет им 10–15% роста бизнес-показателей. Это заблуждение. Лучше внедрять технологии постепенно, чтобы получать регулярный и предсказуемый результат. Скажем, 1–2% ежегодно.

В обучении сотрудников нужно нужно двигаться поступательно, от малого к большому. Компетентность персонала по части работы с технологиями требует немалых усилий. 

Однажды я проводил опрос. Большинство наших сотрудников давно работает с Excel. Однако выяснилось, что из 400 формул 55% людей используют только 2% потенциальных мощностей Excel — меньше 10 формул.

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Даже огромный потенциал такой допотопной технологии, как Excel, люди с высшим образованием до сих пор не реализуют по полной. Необходимо «подтянуть» людей до надлежащего уровня компетентности — приемлемого для работы с чем-то высокотехнологичным и продвинутым.

Клиенты, в свою очередь, не готовы вверить свою судьбу ИИ. Простой вопрос для проверки уровня доверия нейросетям: готовы ли вы доверить рекламный или даже семейный бюджет условному ChatGPT? Я вот пока не сталкивался с такими лихими клиентами.

И подозреваю, что если предложить нечто подобное, в ответ прилетит закономерный вопрос о душевном здоровье. Словом, в мире клиента сегодня никто не верит нейросетям. 

Читать по теме: «ChatGPT, ты уволен!» Или как ИИ меняет сферу BI прямо сейчас

Обучение сотрудников на Западе и в России: яркие практики и тренды

У всех передовых технологических компаний есть системы обучения сотрудников. 

  • У Google собственный корпоративный университет, где сотрудники изучают новые технологии и инструменты. Обучение проходит и офлайн, и онлайн; включает в себя курсы и тренинги.
  • Microsoft Virtual Academy предлагает бесплатные онлайн-курсы для сотрудников по использованию продуктов и технологий компании. 
  • Facebook* проводит хакатоны — сотрудники делятся на команды и изучают новые технологии и инструменты.
  • Apple проводит обучающие программы для своих сотрудников по использованию новых продуктов и технологий. Компания регулярно инициирует специальные курсы по работе с новыми версиями операционных систем, приложений и устройств. 

Важный маркер, объединяющий  эти компании, помимо специфики и колоссальных бюджетов на образование сотрудников, — необходимость постоянного обучения заложена в корпоративной культуре. 

«Ростелеком» для обучения сотрудников b2b-подразделений запустил программу Sales Campus в Telegram-боте. Перед этим компания провела исследование, которое показало, что новички предпочитают обучаться 15–40 минут в день. На мой взгляд, это адекватно: как и с изучением иностранных языков, с технологиями нужна регулярность. 

Формат микрообучения посредством смартфонов активно использует «Пятерочка»: уроки содержат критически важную информацию, проходят в видеоформате и длятся 2–10 минут — по сути, это напоминает сторис и клипы. 

Сохраняется тренд на Edutainment. Компании используют геймифицированные механики в обучении — вводят и популяризируют корпоративную валюту, дайджесты успеха, всевозможные рейтинги; лидеры рынка наподобие РЖД, «Леруа Мерлен», «Газпрома» и «Сбербанка» используют технологию VR в образовательном процессе. 

Фундаментально, в противовес тренду на микрообучение, к вопросу обучения подходят в «Яндексе» — там даже есть статус «на обучении» как причина отсутствия. Когда мы говорим о полном погружении сотрудников в новые технологии, имеет смысл перенять подход комплексного обучения, а затем уже закрепить его сторисообразными видеороликами. 

Читать по теме: Как роботы меняют хирургию и медицинское образование

Чек-лист по обучению сотрудников взаимодействию с технологиями

Обучение сотрудников использованию ИИ в повседневной работе может быть сложным процессом, но существует несколько подходов, которые могут помочь:

  1. Определитесь, каким технологиям должны обучиться сотрудники. Это первостепенный шаг. В многообразии разработок легко «заблудиться», поскольку хочется всего и сразу, но всегда помните — целесообразность использования той или иной технологии стоит на трех китах: окупаемость, внедряемость и вовлеченность сотрудников.
  2. Work-life баланс сместился в сторону life. Продавая идею обучения сотрудникам или ставя их перед фактом, есть смысл сказать не шаблонное «это принесет нам больше прибыли, поэтому ждите премий», а «если мы освоим эту технологию за N месяцев, то все перейдем на четырехдневную рабочую неделю». А может, даже ввести четырехдневную неделю для повышения мотивации, как это сделал в свое время Генри Форд.
  3. Включите геймификацию в процесс обучения. Баллы, рейтинги, внутриком-рассылки — все это поможет сотрудникам воспринимать процесс обучения легко и даже с азартом, а не как кабалу. Ту же внутрикорпоративную валюту можно экстраполировать на другие рабочие процессы и приятно удивиться результатам.
  4. Привлекайте экспертов. Обучение взаимодействию с ИИ не должно превращаться в испорченный телефон. Некоторые руководители слушают пару вебинаров, после чего несут знания в массы — не надо так. Каждый сотрудник должен получать информацию из первых, наиболее компетентных, уст. Можно привлечь эксперта по ИИ на аутсорсе или назначить на постоянной основе, в зависимости от потребностей вашего бизнеса.
  5. Создавайте комьюнити внутри каждой группы учеников. Маловероятно, что в компаниях с штатом численностью более 100 человек условные 85 линейных сотрудников будут учиться одному и тому же. Пусть у каждой группы будет свой чат, персональные менторы, а в идеале — круглосуточная служба поддержки. 

Читать по теме: ИИ в недвижимости: почему искусственный интеллект не заменит эмоциональный

* принадлежит Meta — компания признана экстремистской и террористической; запрещена в РФ.

Фото на обложке: Pexels

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