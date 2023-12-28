Маркетинг 2024: главные тренды и неочевидные наблюдения

2023 год подходит к концу, и уже можно подвести итоги и разработать новые стратегии, чтобы привлечь покупателей и увеличить доход в предстоящем году. Руководитель digital-агентства Maze Алексей Купченко поделился трендами 2024 года, на которые стоит обратить внимание командам по продажам и маркетингу.

Что происходило с рынком маркетинга в России в 2023 году

Этот год российская экономика адаптировалась к кризису. Появились новые площадки для продвижения, которые заменили ушедшие сервисы. В первую очередь это коснулось бизнеса, основанного на товарах повседневного спроса.

В деньгах прибыль поставщиков увеличилась. Это произошло из-за возросшей инфляции. Но количество потребляемых товаров снизилось. Только специй стали покупать немного больше.

Инфографика: Retail.ru





Чтобы избежать больших потерь, многие начали вкладываться в рекламу.

Источник: АКАР / Инфографика: Sostav



Судя по промежуточным итогам, бизнес приспособился к новым условиям:

за первый квартал 2023 года к существующим 6,11 млн предприятий в стране добавилось еще 1,2 млн;

экономика пришла к фазе умеренного роста и начала выходить из стагнации;

Адаптироваться к изменениям пришлось не только в сфере поставок, но и в сфере коммуникаций. Аудитория популярных соцсетей сократилась из-за санкций, а затем вступили в силу поправки к закону о рекламе. Теперь вся реклама проходит маркировку в операторе рекламных данных (ОРД).

На фоне блокировок выросла аудитория «ВКонтакте» и «Телеграм». Многие предприниматели опробовали российские соцсети.

Инфографика: Mediascope

Тренд №1. Соцсети

Статистика DemandSage показывает, что в 2023 число пользователей соцсетей в мире выросло до 4,9 млрд пользователей, а ожидается еще прирост до 5,85 млрд за следующие четыре года. Рост аудитории соцсетей — глобальный тренд, который охватывает и Россию.

В России из-за распространённости интернета только «ВКонтакте» и «Телеграм» используют ежедневно почти половина населения. TikTok — четверть страны.

Вывод: если вашего бизнеса нет в соцсетях, нужно срочно это исправить.

Инфографика: Mediascope

Здесь всё ещё лидирует видеоконтент. 66% пользователей привлекают видеоролики короче минуты. По аналитике Smart Insights, видео находятся на втором месте в B2C-маркетинге после коротких сообщений. В этом случае короткие посты вырываются вперёд лишь потому, что это самый доступный формат коммуникации.

Инфографика: Smart Insights

Основываясь на трендах, можно выделить три основных правила для видеоконтента:

длительность до минуты — такие видео легче просматривать и показывать друзьям; формат — вертикальный, потому что большинство потребляет контент с телефона; использовать сразу несколько площадок для размещения.

Тренд №2. Мультиканальность

Например, вы используете сразу много каналов: присылаете клиенту дайджесты через почту, показываете интересный контент в соцсетях, отправляете информацию об акциях по СМС и рекламируете товары в таргете.

У подхода много преимуществ:

одна площадка может закрыться, но нам это не страшно, так как мы используем сразу несколько;

можем привлекать разную аудиторию;

не пропадаем из поля зрения, потому что нас видят везде.

Главное во всём этом, что мультиканальность хорошо окупается. Об этом сообщили разработчики программного обеспечения ZipDo, которые собирали данные от маркетологов по теме.

Как построить мультиканальную стратегию

Найдите площадки для разных типов взаимодействий. Чтобы привлекать широкую аудиторию, можно публиковать статьи в блоге, на сайте и в СМИ. В социальных сетях получится вовлечь целевую аудиторию и сформировать лояльное ядро покупателей. Наладить личный контакт помогут рассылки и мессенджеры. Так потенциальный клиент ощутит персональное отношение.

Свяжите разные каналы между собой. Дайте пользователю возможность выбирать, где за вами удобнее следить: «гоните» аудиторию из блогов в рассылки, из рассылок — в блоги. Одному покупателю понравится ежедневно читать ваши посты в соцсетях, другому — получать письма по электронной почте раз в месяц. Когда каналы будут связаны, у клиентов появится выбор, и контент компании не пропадёт из виду.

Подключите к системе источники трафика. Со временем даже самый преданный клиент потеряет интерес к постоянному контенту. Поэтому необходимо как можно чаще обновлять аудиторию бренда. Например, можно настроить таргетированную рекламу, которая будет направлять новых подписчиков в воронку.

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Тренд №3. Омниканальность

Омниканальность — это когда клиент не замечает переходов между разными каналами и этапами взаимодействия с компанией.

Чтобы отладить качественную омниканальную коммуникацию, рекомендую выполнить три шага:

Внедрите базу данных в бизнес. Например, CRM-систему или хотя бы таблицу с заказами. Дайте доступ всем, кто работает с данными клиента: маркетологам, операторам поддержки, продажникам. Приучите сотрудников регулярно пользоваться таблицей или базой.

Тренд №4. Искусственный интеллект

В этом году бизнес классно адаптировал ИИ для генерации контента: текста, картинок и др. Активнее всего ИИ используют при ответах на e-mail, создании контента в соцсети и СЕО-контента на сайт.

Инфографика: SmartInsights

Как использовать ИИ:

Для генерации постов и статей. Но учитывайте, что они не умеют думать наравне с человеком, поэтому результаты нужно редактировать и дорабатывать. Для этого подойдут ChatGPT, YandexGPT, GigaChat.

Для создания картинок. Здесь ограничений почти нет. Разве что нейросетки плохо рисуют пальцы рук, не рисуют голых людей и не показывают ничего, что нарушает закон. Здесь можно использовать Midjourney, DALL-E, Kandinsky.

Если хочется покреативить, придумайте ИИ-маскота (фирменного персонажа). Это путь авантюристов, который не обязательно будет выигрышным. Но зато вкладывать деньги не нужно.

Такой развёрнутый ответ от нейросети пришёл примерно через 30 секунд. Человеку потребовалось бы на изложение мыслей около 20 минут



ИИ-контент можно монетизировать. Некоторые компании задействуют нейросети не только в продвижении бизнеса, но при создании самостоятельного контента, на котором можно зарабатывать. Например, посмотрите пост, который я нашёл у своего коллеги по цеху Кирилла Комарова. Он сгенерировал изображение девушки в нижнем белье, которое цепляет внимание в ленте. Затем коллега анимировал иллюстрацию с помощью другой нейросети и выложил в «Дзен». Через пару дней он подключил монетизацию к аккаунту и начал получать деньги за контент, к которому приложил минимум усилий. Тренд №5. Персонализация Покупателям нравится правдивый индивидуальный подход. Он должен строиться на данных: от обращения по имени до запоминания покупок. Об этом снова говорит статистика: 78% пользователей покупают повторно и рекомендуют своим близким магазины с индивидуальным подходом. Важно: не переборщите с персонализацией. Если она выглядит как слежка или пристальное внимание, покупатели отказываются от бренда.



Чтобы сделать крутую персонализацию, можно использовать дополненную и виртуальную реальности. Технологии помогают клиентам опробовать товары ещё до того, как они их приобрели. Например, есть приложение IKEA Place, которое задействует камеру смартфона и помогает представить, как мебель из каталога впишется в ваш интерьер.

Выбираете модель из каталога, включаете камеру и оформляете в магазине. Быстро и просто. Источник: Freepik



Ещё один важный момент — люди доверяют людям. Для контента, который создают пользователи, даже создали термин — UGC (user-generated content). Такой контент зачастую набирает больше позитивных откликов. А ещё эти публикации бесплатные. Не нужно нанимать копирайтера, дизайнера или SMM-специалиста, чтобы снабжать компанию контентом. Есть несколько способов, чтобы аудитория охотнее создавала контент для вашего бренда. Вот несколько самых доступных и эффективных: предлагайте небольшие подарки за контент;

создавайте сообщества вокруг бренда. Тренд №6. Ритейл переходит в маркетплейсы Тенденция очевидно проявила себя в 2023 и будет расти в 2024. Если вы продаёте товары, нужно идти на маркетплейсы. Сейчас сектор электронной коммерции занимает 4% от всего медиапотребления россиян в интернете. За два прошедших года охват маркетплейсов был выше интернет-магазинов в 7,3 раза. В лучшие месяцы разрыв составлял 16,5 раз. Маркетплейсы обходят другие интернет-магазины с большим разрывом независимо от месяца. Источник: Mediascope Помните времена, когда все заказывали китайские товары с «Алиэкспресса»? Эти времена уходят в прошлое. Растёт аудитория Avito, Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Об этом стоит задуматься.

Привлекательность Aliexpress сильно снизилась после февраля 2022. Источник: Mediascope

Тренд №7. Сложные воронки Многие компании выстраивают сложные взаимодействия, чтобы продавать товары и услуги в несколько касаний. Геймификация. Это подход, при котором привычные процессы обращаются в игру. Например, «Студия Чижова» разработала квест с помощью нейросети для доставки роллов. Чат-бот присылал описание сюжетных сцен, а игроки выбирали действие, которое должен был совершить герой. Благодаря такой игре продажи компании выросли на 153%. Брендформанс. Бренд стратегия работает на репутацию и имидж, перфоманс — на продажи, заявки, посещения и регистрации. А брендформанс позволяет одновременно продавать свои услуги и создавать репутацию. Для брендформанс-контента хорошо подходят vc.ru, Pikabu, «Хабр» и «Яндекс Промостраницы». Рисёрч-маркетинг. Это стратегия продвижения компании, которая основана на проведении исследований рынка. Маркетологи проводят опросы и глубинные интервью, собирают статистику и оформляют результаты в аналитический отчёт. Так компания решает сразу две задачи: Рассказывает о своей деятельности в СМИ и привлекает новую аудиторию интересным материалом. Потенциальные клиенты интересуются данными, которые собрала организация, а заодно убеждаются в профессионализме её экспертов. Привлекает крупный бизнес к сотрудничеству. Маркетологи связываются с представителями компаний и приглашают поучаствовать в исследовании. Это первый контакт, с помощью которого можно наладить общение и продать услуги. Исследование рынка в 2023 г. проводила компания Antro. Только на vc.ru анонс исследования собрали 27 тысяч открытий. Тренд №8. Автоматизация Автоматизация в маркетинге — внедрение новых технологий и процессов, которые упрощают рутинные задачи. Такой тренд касается не только маркетинга, но и всей экономики в целом. В нём я вижу два преимущества: сокращение издержек и передача клиенту большей автономности. Автоматизация сокращает издержки. Я уже говорил, что с помощью нейросетей можно сильно упростить создание контента и сэкономить на этом. Аналитику тоже можно автоматизировать: вместо того, чтобы вести подсчёты вручную, сервисы статистики сделают это за вас. С их помощью можно задать период сбора данных и отметить показатели, которые требуются для отчёта. Система предоставит информацию за пару минут. Сводка по охватам постов с выборкой из 20 компаний за полгода. Мы выгружали её с помощью Popsters и потратили примерно две минуты. Вручную мы считали бы несколько часов

Автоматизация делает клиента самостоятельнее. Часть задач можно поручить клиенту, чтобы всем было удобно. Например, мы разработали личный кабинет для клиентов, где есть вся необходимая информация: данные по рекламным расходам, статистика продвижения и даже показатели колл-центра. Поэтому заказчики не беспокоят менеджеров и получают информацию в любой момент. Тренд №9 — для россиян. Адаптация к ОРД Операторы рекламных данных (ОРД) — это организации, которые регистрируют рекламные объявления и передают данные о них в Единый реестр интернет-рекламы. Я упоминал их в самом начале, а теперь предлагаю посмотреть, как повлияли поправки к закону на бизнес. Малому бизнесу придётся сложнее всего. Обновлённый закон требует регистрировать рекламу и передавать информацию Роскомнадзору. Для этого необходимо подписывать договоры между сторонами. Малым предпринимателям без юристов в штате будет сложно продвигать бизнес. Интеграции стали очевиднее, нативки хитрее. Сейчас после раздачи «искренних рекомендаций» в конце поста ставят пометку о рекламе и уникальный код маркировки. Теперь недобросовестные блогеры не смогут скрывать рекламу и выдавать за честные советы. Есть и другая сторона.Маркетологи проводят более сложные схемы, чтобы маскировать рекламу. Например, блогеры снимают свои тренировки, а затем встраивают рекламу тренера в рубрику «ответы на вопросы». Так надзорным органам сложнее доказать, что публикация рекламная. Тренд №10 — для россиян. Культурная идентификация За прошлый год многие бренды покинули российский рынок и унесли свои сервисы, стандарты и инструменты. Поэтому маркетинг стал менее зависимым. Крупные корпорации: Coca-Cola, McDonalds и IKEA инвестировали большие деньги в маркетинг. Например, многие слышали песню «Праздник к нам приходит» от Coca-Cola. После ухода организации с российского рынка дочерним компаниям придётся выстраивать маркетинговые кампании заново. Рынок покинули поставщики сервисов для бизнеса. Это системы аналитики, документооборота, планирования, у которых есть аналоги, но они не всегда удачные. Появились обособленные инструменты. Предприниматели перекочевали из LinkedIn на vc.ru и в TenChat вместо TikTok бизнес задействует Yappy. Рынок адаптируется к новым условиям, поэтому предполагаю, что в ближайшее время мы увидим ещё много новых продуктов. Вместо заключения Нет такого тренда, который нужно внедрить маркетинг и в момент стать «самым модным парнем на деревне». Но если постепенно адаптировать продвижение в соответствие с тенденциями, шанс на успех вырастает. Хороший маркетинг строится на гипотезах, тестах и постоянных поисках. Пробуйте новое, заимствуйте хорошие практики рынка и наблюдайте за коллегами. Тогда вы сможете найти стратегию, которая лучше всего подойдёт вашей компании. Фото на обложке: Freepik