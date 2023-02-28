Изменения в маркировке: как ресторанам работать с ней с 1 марта?

Для многих ресторанов маркировка уже началась: те, кто продают молочную продукцию с кассы и используют ее в производстве, уже должны работать в системе «Честный знак» с 1 сентября. С 1 марта 2023 года становится обязательным списание бутилированной воды через кассу. Следующая ключевая дата для ресторанов — 1 декабря 2023 года, когда к системе маркировке придут уже все, у кого есть вода или молочная продукция в продаже и производстве.

Среди других интересных результатов опроса:

73,3% опрошенных уже зарегистрировались в «Честном знаке». Еще 8,3% находятся в процессе регистрации. В целом, все должны успеть это сделать к 1 марта;

опрошенных уже зарегистрировались в «Честном знаке». Еще 8,3% находятся в процессе регистрации. В целом, все должны успеть это сделать к 1 марта; 90% подключены к электронному документообороту, а 53,3% делают это через коммерческого провайдера ЭДО;

подключены к электронному документообороту, а 53,3% делают это через коммерческого провайдера ЭДО; 46,7% еще ничего не делают в «Честном знаке».

Что такое маркировка

Слова «маркировка» и «Честный знак» уже вызывают небольшой страх в душе рестораторов. Для тех, кто еще не знает или не все понял о «Честном знаке», расскажем, что это за система, чтобы не бояться ее.

Маркировка — это система под названием «Честный знак», которая запущена Правительством РФ. Ее оператор — Центр развития перспективных технологий.

Задача системы — обеспечить прослеживаемость продукции, чтобы обычный потребитель мог взять бутылку молока, воды или какой-то ещё попадающей под маркировку продукции, купить ее и убедиться, что она произведена в соответствии со всеми стандартами качества.

Система маркировки в нашей жизни уже достаточно давно, маркируются шины, автопокрышки, лекарства, фотоаппараты, одежда, обувь, парфюмерия, табак. Теперь вступили в силу требования по маркировке продукции, которые важны для нас в HoReCa: молочной продукции, воды и пива (по последнему пока идет тест).

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Как ресторану подготовиться к маркировке с 1 марта при продаже воды с кассы

С 1 марта нас ждет работа со списанием бутылок с упакованной водой через кассу.

Если у вас есть продажа бутилированной воды с кассы, то с 1 марта вы должны:

Зарегистрироваться в ЭДО Маркировка неотрывно связана с электронным документооборотом. Чтобы работать с системой маркировки и отчитываться в «Честный знак» необходимо подключить ЭДО и обмениваться документами с поставщиками только через него. и ЧЗ;

и ЧЗ; Обновить кассовое оборудование, обратившись к своему дилеру кассового ПО;

Купить 2D-сканеры;

Принимать продукцию через ЭДО и сканировать марки при продаже с кассы.

Уже сейчас есть сервисы, которые помогают автоматизировать работу с маркировкой. Мы тоже сделали такой продукт.

Как работают сервисы автоматизации

В момент, когда к вам приезжает партия, например, бутилированной воды, к вам должны прийти документы через провайдера ЭДО, которые подтверждают, что эта партия действительно отправлена вам. Эти документы отображаются в виде накладных в сервисе.

Вам нужно проверить наличие марок на продукции, отметить количество фактически приехавшей продукции, после чего выбрать, куда пойдет продукция — на кассу или в производство, и принять товар.

Дальше сервисы все делают за вас самостоятельно — подписывают документы электронной цифровой подписью, посылают отчет в «Честный знак» о принятии продукции на баланс.

Как ресторану подготовиться к маркировке с 1 марта при продаже воды на доставке

Отдельно расскажем о продаже воды через доставку. Здесь есть несколько нюансов.

1. Воду продают и доставляют собственной курьерской

Если товар оплачивается при получении:

Вы ресторан, и у вас есть свои курьеры. Клиент оформил у вас заказ, в котором есть бутилированная вода, и выбрал оплату при получении.

Вы подаете в ГИС МТ сведения о выводе упакованной воды из оборота, указав причину — «Дистанционная продажа».

Заказ доставляется курьером.

Клиент оплачивает и получает заказ.

Получает закрывающий чек с включенными кодами.

Если клиент внес предоплату за заказ:

Ресторан печатает чек предоплаты. Курьер доставляет товар и выдает клиенту закрывающий чек с включенными кодами В чек, оформленный курьером, должен быть включен код маркировки упакованной воды..

2. Воду продают и доставляют сторонним курьером

Если товар оплачивается при получении:

Ресторан подает уведомление в ГИС о выводе упакованной воды из оборота с указанием причины «Дистанционная продажа». Заказ доставляется сторонним курьером.

Клиент оплачивает товар, получает закрывающий чек без указания КМ. (Делает агент, признак агентского чека с указанием ИНН собственника товара ТЭГ 1226.)

Если клиент внес предоплату за заказ:

Ресторан делает чек предоплаты.

Ресторан подает уведомление в ГИС о выводе упакованной воды из оборота с указанием причины «Дистанционная продажа».

Курьер доставляет товар и передает клиенту.

Клиент оплачивает товар.

Получает закрывающий чек без указания КМ (делает агент, признак агентского чека с указанием ИНН собственника товара ТЭГ 1226).

Курьеры и службы доставки не являются участниками оборота маркированного товара, а значит, они не обязаны подавать сведения в ГИС МТ о выбытии КМ из оборота. Согласно 54-ФЗ пункта 6.1 статьи 1.2, такие участники не обязаны подавать сведения о КМ при ККТ. НО при этом нет запрета на подачу сведений за участника оборота. Последний может наделить правами подачи сведений об оборота 3-е лицо.

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Ответы на частые вопросы

Если вода подается гостю налитой в стакане или графине, можно ли не сканировать бутылку?

Да, если эта бутылка дальше не пойдет покупателям, вы из нее нальете воду другим клиентам, то можно не сканировать. Ее нужно будет списать для производства.

Если вывести продукцию заранее, будет ли это нарушением?

Если воду продают с кассы, то ее нужно выводить именно в тот момент продажи и печати чека. Если речь о выводе продукции для производства, то здесь нет ограничений.

Как продается вода через вендинговый аппарат?

Перед помещением воды в аппарат вы сканируете ее и вводите ее с пометкой «Дистанционная торговля», дальше ничего делать не нужно.

Что делать, если на складе есть немаркированная вода?

Если вы закупили воду до вступления в силу правил маркированной продукции и у вас есть на это подтверждающие документы, то вы можете не переживать и продавать эту воду без сканирования.

Если забыл отсканировать марку, что делать?

Можно вывести бутылку вручную, зайдя в «Честный знак» по своей ЭЦП и указать чек, по которому ушла продукция.

Можно ли сканировать марку телефоном?

Если в телефоне есть какое-то ПО, связанное с контрольно-кассовой техникой, то можно.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney