Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии мая в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий мая в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,5 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 500, Республика Татарстан — 200. Зарплатная вилка около 300 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

В мае на HeadHunter представлено более 3 тыс. вакансий в стартапах. IT-отрасль традиционно лидирует по количеству опубликованных предложений работы в этой сфере — 1,3 тыс. вакансий. В секторах услуг для бизнеса и финтехе размещено более 200 предложений. Удаленную работу предполагает около тысячи позиций.

Chief Product Officer

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От 250 000 до 350 000 руб. на руки, Москва

Supstep приглашает на работу сотрудника на должность Chief Product Officer. В его обязанности будет входить формирование стратегии развития продукта, запуск новых функций и анализ результатов А/В тестов. Работодателю важно наличие у кандидата опыта развития продукта от 2 лет на аналогичной должности.

TeamLead iOS

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До 344 000 руб. на руки, Москва

Skipp.pro в поисках сотрудника на должность TeamLead iOS, который будет заниматься работой над новым функционалом приложения совместно с продуктовой командой. Успешному кандидату нужно иметь опыт работы на аналогичной должности от 4 лет.

Business Development Manager / Менеджер по развитию бизнеса

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До 500 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург

Компания Aston в поисках менеджера по развитию бизнеса, в обязанности которого будет входить ведение коммерческих переговоров с первыми лицами компаний-клиентов. Опыт активных продаж от 5 лет будет преимуществом для кандидата.

TeamLead Android

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От 320 000 до 400 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Coding Team ищет специалиста на должность TeamLead Android. В его обязанности будет входить управление командой разработчиков для проектирования архитектуры мобильного приложения. Работодателю важно наличие у кандидата релевантного опыта работы от 1 года.

Senior Fullstack (NodeJS / React) Developer

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От 250 000 до 350 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

ARB приглашает на работу специалиста на должность Senior Fullstack Developer, который будет заниматься оптимизацией запуска нового проекта. Опыт коммерческой разработки от 6 лет, отличные знания JavaScript и TypeScript будут преимуществом для кандидата.

React (Web) Developer (middle+, senior)

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До 330 000 руб. на руки, Москва

Omnidata в поисках специалиста на позицию React (Web) Developer, в обязанности которого будет входить разработка приложений для систем управления данными. Опыт работы с React от 2 лет приветствуется работодателем.

Junior TeamLead/Middle+ dev iOS

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От 200 000 до 300 000 руб. на руки, Москва

Rentateam приглашает на работу сотрудника на должность Junior TeamLead/Middle+ dev iOS, который будет обеспечивать эффективную разработку продуктов компании. Работодателю важно наличие у кандидата успешного опыта разработки iOS приложений и промышленного программирования от 3 лет.

IOS-разработчик

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От 300 000 руб. на руки, Москва

Say:час в поисках IOS-разработчика для разработки с нуля мобильного приложения для аудитории ОАЭ. Опыт разработки под iOS от 5 лет является обязательным требованием к кандидату.

Team Lead Python/Django / Руководитель отдела разработки и тестирования

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От 300 000 до 400 000 руб. на руки, Москва

Catapulto.ru ищет руководителя отдела разработки и тестирования, в обязанности которого будет входить управление разработкой продукта компании. Опыт проектирования высоконагруженных систем и эффективного управления командой из 8-10 человек будет преимуществом для кандидата.

Middle/Senior iOS Developer

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От 250 000 руб. на руки, Москва

Gradient приглашает на работу Middle/Senior iOS Developer для разработки приложения для фоторедактирования. Работодателю важно наличие у кандидата опыта iOS-разработки от 2 лет и знание Swift.

Android kotlin developer

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До 450 000 руб. на руки, Москва

EnjoyPro ищет специалиста на должность Android kotlin developer, который будет заниматься разработкой сложных программных продуктов. Опыт работы от 3 лет и уверенное владение Java/Kotlin и Android SDK будет преимуществом для кандидата.

IOS developer (Swift)

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От 300 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Tassta приглашает на работу специалиста на позицию IOS developer для разработки и поддержки модулей под iOS. Работодателю важно наличие у кандидата опыта разработки на Swift и работы в мобильной разработке iOS от 2 лет.

Фото на обложке: Shutterstock / MJgraphics