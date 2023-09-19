Менеджер, креативщик и 14 их коллег: как использовать тест MBTI в бизнесе

Бизнес можно развивать и при поддержке тестов личностных качеств сотрудников. О том, как это делать, рассуждает основатель бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин.

Эффективность подобных тестов не доказана научно, материал является личной точкой зрения автора.

Тестирование по Индикатору типов Майерс-Бриггс или MBTI основано на 80-летнем опыте изучения данных о типах личности. Тест из 93 вопросов оценивает личность по четырем типам качеств. Каждый представлен двумя вариантами:

Степень общительности Экстраверсия (E) — ориентация на внешний мир. Люди этого типа активны, общительны. Интроверсия (I) — ориентация на внутренний мир. Предпочитают одиночество, глубокие размышления. Особенности восприятия Интуиция (N) — ориентация на возможности. Интуитивы (люди, которые основываются на своей интуиции и воображении) часто смотрят в будущее, любят новые идеи Ощущение (S) — ориентация на факты. Ориентируются на настоящее, доверяют опыту. Основа для принятия решений Мышление (T) — принимают решения логически, объективно. Чувство (F) — основываются на чувствах, эмоциях, ценностях. Степень организованности Суждение (J) — планируют, стремятся к порядку. Восприятие (P) — адаптивны, гибки.

Тест регулярно ругают за отсутствие научной основы. При составлении механики психологи Кэтрин Бриггс и Изабель Бриггс-Майерс опирались на типы личности, описанные Карлом Юнгом до того, как психология стала эмпирической наукой, опирающейся на исследования. Тем не менее, я уверен, что это тестирование может многое рассказать о сотрудниках компании, и его стоит изучить.

MBTI и в чем его суть

Кандидат отвечает на вопросы в течение 10-30 минут. При ответе на каждый ему нужно выбрать степень своего согласия или несогласия с утверждениями вроде «Вы, как правило, не начинаете разговор», «Вы очень целеустремленный и энергичный человек» или «Ваш дом и ваше рабочее место очень аккуратные». В результате кандидату присваивают один из 16 типов личности.

Многие системы затем объясняют, в какой среде конкретный человек работает эффективно, какие у него есть сильные и слабые стороны. В компаниях, которые используют этот тест, рекомендуют обсуждать результаты и шаги по взаимодействию внутри команд.

Сотрудникам часто просто нравится проходить тест — у них появляется еще одна тема для разговора, и они начинают лучше понимать друг друга. Тестирование можно использовать для улучшения взаимодействия в компании и в отдельных командах, но не стоит опираться на него при приеме сотрудников на работу или решении вопроса о развитии их карьеры.

Тем не менее, в отдельных компаниях настолько серьезно относятся к результатам этого теста, что указывают тип личности сотрудника на его бейдже — «Артист», «Спорщик», «Виртуоз» и другие.

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Как руководителю работать с разными типами личности по MBTI

Логист (ISTJ). Цените их преданность традициям и порядку. Ожидайте детального и последовательного подхода к работе. Адвокат (INFJ). Учитывайте их чувство справедливости. Они нуждаются в понимании и поддержке для реализации своих идей. Архитектор (INTJ). Позвольте им работать независимо. Они ценят интеллектуальные вызовы и глубоко проработанные планы. Защитник (ISFJ). Они преданные члены команды и сторонники ее благополучия. Не забывайте выражать признательность за их усердие и заботу. Виртуоз (ISTP). Поддерживайте их желание экспериментировать и решать сложные проблемы. Будьте готовы к нестандартным решениям. Авантюрист (ISFP). Уважайте их творческий подход и индивидуальность. Дайте пространство для самовыражения. Посредник (INFP). Учитывайте их идеалистический взгляд на мир. Поддерживайте их стремление к гармонии и пониманию. Логик (INTP). Дайте им свободу в аналитической и концептуальной работе. Оцените их умение видеть скрытые связи. Предприниматель (ESTP). Стимулируйте их активность и решительность. Будьте готовы к быстрым и смелым решениям. Артист (ESFP). Поддерживайте их социальность и желание создавать атмосферу веселья. Учитывайте их потребность в практической работе. Активист (ENFP). Оценивайте их энтузиазм и креативность. Поддерживайте новые идеи и инициативы. Спорщик (ENTP). Позвольте им обсуждать и разрабатывать новые идеи. Учитывайте их потребность в интеллектуальных дискуссиях. Администратор (ESTJ). Цените их стремление к порядку и дисциплине. Ожидайте четкости в планировании и реализации. Советник (ESFJ). Поддерживайте их усердие в заботе о коллективе. Учитывайте их потребность в гармоничных отношениях. Протагонист (ENFJ). Оцените их лидерские качества и стремление мотивировать других. Поддерживайте их идеи по улучшению командной работы. Командир (ENTJ). Уважайте их стратегическое мышление. Будьте готовы к прямым и решительным действиям.

Работа с результатами MBTI: мотивация и обучение сотрудников

После получения результатов теста нужно устроить обсуждение с коллегами тет-а-тет или в коллективе. Можно обсудить каждую характеристику в результатах и выявить, какие ценности коллег схожи или разнятся. Понимание различий поможет строить договоренности, приходить к соглашениям более эффективно.

Например, в одной команде могут быть менеджер и креативщик. У первого в характеристике есть буква J (суждение). Для него весь мир — система с четкими правилами, в котором необходимо все планировать. Ему нужны безальтернативные решения, дедлайны. Часто они демонстрируют нулевую толерантность к опозданиям.

Их коллеги, креативщики с буквой P (восприятие) больше любят подвиги, к дедлайнам относятся расплывчато, любят импровизировать без предварительной подготовки. Им неважно, что в бизнесе нужно все сделать вовремя и по бюджету.

В сотрудничестве людей этих двух типов по умолчанию заложен конфликт. Вопрос только в том, здоровым он будет или «больным». На основе результатов MBTI руководитель может показать им разность отношения к ключевым бизнес-процессам и помочь работать более эффективно.

Результаты теста в этом случае стоит воспринимать как переводчик на универсальный язык устремлений, желаний и ценностей людей разных типов.

Если коллеги противоположны по MBTI, как им взаимодействовать

1. E (Экстраверсия) и I (Интроверсия)

Для E: уважайте потребность интровертов в одиночестве. Дайте им время на принятие решений.

Для I: проявите инициативу в общении с экстравертами. Готовьтесь к быстрому темпу принятия решений.

2. N (Интуиция) и S (Ощущение)

Для N: цените вклад S в конкретные детали и опыт. Будьте практичными при обсуждении планов.

Для S: будьте открытыми к новым идеям. Помогайте людям с типом N конкретизировать их мысли.

3. T (Мышление) и F (Чувство)

Для T: признавайте значение эмоций и чувств в решении проблем. Будьте тактичными и дипломатичными в общении.

Для F: оцените логичность и аналитичность T. Не бойтесь выражать свои чувства, но также понимайте аргументы T.

4. J (Суждение) и P (Восприятие)

Для J: уважайте гибкость P и их способность адаптироваться. Не пытайтесь контролировать все аспекты процесса.

Для P: понимайте значение планирования для J. Постарайтесь соблюдать сроки и учет планов.

Помните: у каждого типа есть свои сильные и слабые стороны. Уважение, понимание и коммуникация — ключевые аспекты успешного взаимодействия.

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Как руководителю использовать знание результатов MBTI сотрудников

Понимание сотрудников

Можно узнать, какие сотрудники предпочитают работать в команде, а кто — самостоятельно. Определить, какие виды задач или обязанностей могут быть наиболее подходящими для каждого сотрудника.

Тимбилдинг

Результаты теста помогут создать более эффективные команды, объединив сотрудников с разными типами личности, чтобы они могли дополнять друг друга. Например, экстравертные типы личности могут сильны в общении с клиентами, в то время как интроверты будут хорошими аналитиками данных.

Развитие лидерства

Тест поможет определить сильные и слабые стороны личности руководителей, развивать лидерские навыки и адаптироваться к уникальным потребностям подчиненных.

Управление конфликтами

Понимание типов личности сотрудников поможет предотвращать и управлять конфликтами в коллективе. Менеджеры могут принять меры для улучшения коммуникации и взаимодействия сотрудников с разными типами личности.

Оценка потенциала и подбор персонала

MBTI может быть использован в качестве дополнительного инструмента для оценки потенциала и подбора новых сотрудников. Например, считается, что лучшими менеджерами могут быть люди с типом личности ESTJ-A/ESTJ-T.

При этом важно помнить, что MBTI не должен быть единственным или главным критерием для принятия решений о найме. Кроме того, результаты теста не должны быть использованы для принятия ключевых решений в бизнесе вроде повышения или увольнения.

Этот инструмент — один из многих аспектов для понимания сотрудников и улучшения управленческих практик. Успешное управление бизнесом зависит от множества факторов, включая навыки руководителя, профессионализм команды и правильное планирование.

Фото на обложке: Shutterstock / valiantsin suprunovich

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