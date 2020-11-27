Обзор MedTech-сферы: в какие технологии сейчас лучше всего инвестировать

Сейчас особый интерес для инвесторов в сфере медицины представляют два направления: внедрение IT-решений в работу врачей и развитие генетики. Дмитрий Фомин, основатель федеральной сети многопрофильных клиник женского здоровья «Клиника Фомина», рассказывает, что происходит с этими направлениями сейчас и как они будут развиваться в будущем.

IT в медицине

Наиболее актуальны сейчас системы диагностики, контроля качества, системы помощи принятия врачебных решений.



Доктор ИИ

Пока государственное здравоохранение в России находится на стадии отказа от бумажных медицинских карт, более двух тысяч компаний по всему миру уже внедряют искусственный интеллект в медицинские продукты (по данным Venture Scanner). Электронные медицинские карты — это не только удобный формат хранения данных, но и возможность для их анализа, оптимизации расходов и повышения качества услуг.

Обработка и оценка всех назначений с помощью искусственного интеллекта в России применяется в нашей сети, где для этой задачи был разработан собственный IT-продукт «Ася»: искусственный интеллект, опираясь на огромную базу данных и знаний, помогает ставить диагнозы и делать наиболее эффективные назначения.

В России тренд на системы помощи принятия врачебных решений развивается локально, а следовало бы поставить этот процесс на рельсы. Это позволит избежать гипердиагностики, врачебных ошибок, назначения сомнительных препаратов и лишних анализов. Если искусственный интеллект знаком с принципами доказательной медицины и гайдлайнами мировых экспертов, то врач сможет использовать эти знания для повышения своей квалификации и совершенствования схем лечения.

Наиболее известный пример когнитивной системы с мировым именем — IBM Watson. Она применяется в самых разных индустриях, а в медицине, например, помогает ставить точные диагнозы: эта система на основе искусственного интеллекта понимает вопросы, сформулированные на естественном языке, и находит на них ответы. IBM Watson на постоянной основе изучает новые книги, исследования, статьи и алгоритмизирует эти знания.





Технологии против человеческого фактора

Часто даже опытные специалисты и светила науки могут не учесть всех вводных данных или пропустить признаки развития заболеваний. На работу человека, как известно, влияет психоэмоциональное состояние, здоровье, концентрация и прочие нестабильные факторы. Компьютер же не ошибается. Он может постоянно изучать новые исследования, расширять кругозор и за несколько секунд производить сравнительный анализ. Собирая большие данные, искусственный интеллект самосовершенствуется и становится точнее. Сейчас такие разработки вводятся повсеместно.

Искусственный интеллект начинают применять и в ультразвуке. Многие производители техники уже вводят новые алгоритмы в программное обеспечение.

В ультразвуковые системы Philips Epiq и Affiniti встроена функция визуализации во время УЗИ груди — это улучшает качество снимков, упрощает рабочий процесс и увеличивает шансы сделать снимки близкими к идеалу. Если раньше качество и количество снимков зависели только от доктора, то сейчас искусственный интеллект просто не пропустит неподходящие варианты и добьется максимальной просматриваемости. Диагностика становится точнее.

Отказоустойчивая система управления гарантирует точность процедуры ЭКО: она делает невозможной ситуацию, когда биоматериалы родителей путаются в процессе ведения беременности. Известны случаи, когда у пары рождается чужой ребенок или когда по ошибке используют материал не того родителя. Это страшная трагедия, а современные технологии, такие как RI Witness, исключают человеческий фактор и такие роковые ошибки.

Значение таких интеллектуальных систем для медицинского бизнеса сложно переоценить – пациенты повсеместно сталкиваются с гипердиагностикой и неправильными назначениями, а врачи — с заполнением всевозможных бумаг и обыкновенной человеческой усталостью.

Упрощение механизмов и перекладывание части ответственности на искусственный интеллект облегчает процесс и уменьшает риски.

Врачи не исчезнут. Благодаря таким системам специалисты смогут сфокусироваться на научной деятельности и обучении, новых открытиях и экспертизе.

В таком случае интеллектуальные системы не станут им конкурентами — только помощниками. Для бизнеса такая оптимизация необходима: автоматизация процессов и предотвращение врачебных ошибок, масштабирование систем открывают новые возможности для предпринимателей. Интеллектуальные системы и инновации не только позволяют обеспечить одинаково высокие стандарты оказания услуг, но и позволяют бизнесу расти, укрепляя его репутацию.

Shutterstock/Julia Lazebnaya





Молекулярная генетика

Второе перспективное направление для инвестиций — генетические технологии. Существует множество исследований и стартапов, посвященных предотвращению или таргетированному лечению генетических заболеваний. Кстати, и правительство согласно указу Президента Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий в Российской Федерации» решило, что это направление важно, и начало выделять финансирование для новых решений в области генетики.





Генетическая инженерия сегодня

Еще в 2014 году MIT Technology Review назвал технологию CRISPR CAS9 самым большим открытием века. С помощью этого метода стало возможным задать любой набор генетических инструкций в организме и применить «генетические ножницы».

В октябре прошлого года ученые Гарвардского университета предложили новую технологию праймированного редактирования, которая позволяет переписать геном. На фоне уже хорошо изученной генной терапии эти открытия кажутся совершенно прорывными: вполне возможно, что нас ждет будущее без генетических, аутоиммунных и онкологических заболеваний.





Будущее генетики и этический вопрос

В недалеком прошлом даже процедура ЭКО сама по себе считалась чем-то противоестественным, была очень дорогой и сложной. Сейчас это рутинная, повсеместная практика. С развитием технологий появляются возможности не только для успешного зачатия, но и для диагностики патологий, мутаций на этапе формирования эмбрионов и даже для редактирования генома. Ученым уже удалось вырастить первый живой организм в биореакторе до родов. По этическим соображениям это был не человек, а козленок.

Да, пока что в мировой практике вмешательство в геном эмбриона считается неэтичной процедурой. Известен только один пример редактирования на людях: китайский исследователь Цзянькуй Хэ в 2018 году предотвратил рождение близнецов с ВИЧ-инфекцией (редактирование генома было согласовано с родителями). В результате эксперимента родились здоровые дети с измененными ДНК. К сожалению, научное сообщество не одобрило эти действия ученого, и его осудили.

Эксперты прогнозируют, что в скором времени это станет обыденной процедурой, а фантасты мечтают о появлении сверхлюдей. Во всяком случае, в Британии еще в 2016 году разрешили вмешиваться в строение генома в исследовательских целях, не имплантируя их женщинам. И сейчас на стадии эмбриогенеза уже можно повлиять на наследственные гены глухоты, ВИЧ, карликовости и фенилкетонурии.

Генная инженерия будет лишь набирать обороты. Этому способствуют технологии — искусственный интеллект, суперкомпьютеры, системы помощи врачам и автоматизация медицины.

Хоть медицинский бизнес и является сложной сферой для инвестиций, он становится все дороже: растет конкуренция, на мировом рынке счет вложений идет на миллиарды. В России количество уникальных медицинских предложений увеличивается, а технологии — развиваются. Наша клиника в этом контексте — один из успешных российских кейсов, который в 2018 году привлек 300 млн рублей от фонда TealTech. Коронакризис показал, что здоровье — это базовая потребность. И если прирост рынка частного здравоохранения был около 10% ежегодно, то дальше эти цифры будут только расти.





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