Кто такой менеджер проектов в заказной разработке?

Чем занимается этот специалист, какие компетенции и навыки необходимы для того, чтобы вырасти до руководителя проекта, почему заказная разработка является отличной средой для интенсивной прокачки скиллов и как успешно пройти все этапы отбора и избежать ошибок, рассказывает Мария Полушкина, менеджер по персоналу ADV и карьерный консультант.

Проектный менеджер — важнейшее звено в команде, на нем лежит ответственность за комплексное управление проектом для весьма требовательных заказчиков. Это подразумевает выпуск функционала надлежащего качества в рамках определенных бюджета и сроков, и, как правило, с получением бизнес-результата. О проектном управлении как профессии заговорили сравнительно недавно. Чаще всего менеджеров проектов можно встретить в таких сферах как ИТ, диджитал и медиа, строительство и наука. С развитием и масштабированием технологий профессия становится очень популярна.

Кто такой проектный менеджер?

Так как наша компания занимается заказной разработкой, то описывать роль менеджера проектов буду в контексте именно такого формата работы. Но обязательно отмечу разницу между аутсорсом и инхаусом.

Итак, проектный менеджер в заказной разработке — это тот, кто воплощает бизнес-идеи заказчика — с помощью команды, в установленные сроки в рамках обозначенного бюджета. Это лидер и при этом командный игрок, задача которого — организовать работу над проектом внутри команды так, чтобы все работало как часы и поставленные задачи выполнялись качественно и в срок.

При этом он ведет коммуникацию как с внутренней командой (и/или с подрядчиками), так и со стейкхолдерами внешних заказчиков. Сильная черта такого специалиста — структурированность и умение оперировать большими объемами информации, что важно при планировании проектов и сроков, постановке задач, подготовке смет, проведении пресейлов и апсейлов.

С ростом грейда растет и зона ответственности проектного менеджера:

Джуниор помогает менеджерам проектов реализовывать несложные задачи на небольших проектах, в основном занимается курированием проектов технической поддержки.

помогает менеджерам проектов реализовывать несложные задачи на небольших проектах, в основном занимается курированием проектов технической поддержки. Мидл — это самостоятельный менеджер, который полностью ведет проект, ставит задачи команде, занимается бюджетами и иногда пресейлами.

— это самостоятельный менеджер, который полностью ведет проект, ставит задачи команде, занимается бюджетами и иногда пресейлами. Сеньор , как и мидл, полностью сам ведет проекты, но уровень последних гораздо сложнее и техничнее. Ведущий специалист также курирует работу одного или нескольких мидл-менеджеров проектов

, как и мидл, полностью сам ведет проекты, но уровень последних гораздо сложнее и техничнее. Ведущий специалист также курирует работу одного или нескольких мидл-менеджеров проектов Руководитель проектной группы — одна из верхних ступеней эволюции проектного менеджера. Это тот, кто управляет группой менеджеров проектов, отвечает за весь портфель проектов направления и за финансовые показатели группы.

Инхаус или заказная разработка: в чем разница с точки зрения компетенций?

Выбирая, куда идти, проектный менеджер стоит на развилке: идти работать инхаус или же в одну из множества компаний-интеграторов-аутсорсеров. В чем разница?

В инхаус-команде менеджер проектов глубоко погружается в один продукт, здесь идет работа над одним проектом с перспективой роста до product-менеджера. В отличие от аутсорса, здесь менеджеры проектов не делают пресейлы и апсейлы, зачастую не управляют бюджетом, поскольку заказчики внутри компании и в этом нет необходимости.

В заказной разработке, как правило, более высокий темп работы и иногда ведутся несколько разнообразных проектов параллельно, а менеджер проектов находится по обе стороны баррикад: коммуницирует с заказчиками и курирует полностью работу исполнителей со стороны команды разработки.

Поэтому здесь важно соблюдение сроков, умение управлять требованиями и планировать работу команды, грамотно ставить задачи и расставлять приоритеты, управлять рисками, составлять сметы, делать пресейлы и апсейлы. То есть здесь сотрудник ведет полный цикл проекта и получает менеджерские скиллы.

Хочу быть проектным менеджером, с чего начать?

Обычно в проектную деятельность чаще переходят люди, которые имеют опыт в IT-проектах из смежных профессий — это бизнес-аналитики и разработчики, которые на себя захотели брать больше управленческих задач. Они уже изнутри на практике знают, какие бывают проекты, как выстроена работа в разных методологиях управления проектами, кто за что отвечает.

Но нередко менеджерами проектов становятся специалисты гуманитарных специальностей, у которых как раз развиты soft skills и есть огромное желание работать в ИТ: маркетологи, HR-менеджеры, пиарщики.

Если нет опыта, то стоит пройти обучение проектному менеджменту для начинающих, благо их сейчас довольно много. Здесь указаны топовые курсы, платные и бесплатные. Некоторые курсы предоставляют уже конкретную проектную практику, чтобы сложилась картина: кто такой проектный менеджер, за что он отвечает.

Далее необходимо определить для себя, какие проекты привлекают (веб, мобайл, внутренние системы и так далее), какие отрасли и компании представляют профессиональный интерес.

Важно также изучить PMBoK — это главная книга для проектных менеджеров.

Будут полезными (не только начинающим, но опытным менеджерам) профессиональные сообщества в Telegram:

Отличный старт — это студии и диджитал-агентства. Можно их посмотреть здесь и подать свое CV на начальные позиции в проектном офисе.

Каналы в Telegram по поиску работы проектным менеджерам:

Лучше всего наращивать компетенции сначала на проектах технической поддержки с небольшими задачами.

Обязательно уточните на собеседовании, будет ли у вас, как у джуниор-менеджера, куратор или наставник, который готов помогать в процессе освоения новой должности.

Если говорить про нас, то на позицию джуна в основном рассматриваем кандидатов с опытом от полугода ведения каких-либо IT-проектов.

У меня есть опыт, но насколько он подходит?

В аутсорс-разработке большое внимание уделяется следующим компетенциям:

Понимание и опыт использования методологий управления проектами Waterfall, Scrum, Kanban. Это способы планирования проектов, которые выбираются, исходя из индивидуальных особенностей проекта. Так как в заказной разработке есть разные проекты, важно, чтобы кандидат разбирался в каждой из них. Опыт работы в ИТ-проектах, в случае с нами, например, нужен также опыт работы с вебом и/или мобайлом, так как мы фокусируемся на этих типах проектов. Как правило, должна быть экспертиза: например, в e-commerce для тех, кто хочет запускать FMCG-порталы. Умение работать в команде. Например, в наших проектах (в зависимости от масштаба) трудятся команды, состоящие как из 5, так и из 40 человек. И здесь важно с каждым выстроить качественное взаимодействие. Умение управлять требованиями. Управление требованиями представляет собой системный подход к обнаружению и отслеживанию требований на изменение системы проекта. Умение работать с рисками — это одно из критически важных качеств, поскольку в рамках заказной разработки мы отвечаем бюджетами и головой перед заказчиками. Менеджер проектов должен всегда держать руку на пульсе и регулярно поддерживать связь с клиентом, участвовать на всех этапах реализации и быть максимально погруженным в проект.

Как успешно пройти отбор?

Делаем идеальное резюме

Менеджер проектов должен уметь легко объяснять суть происходящего, поэтому его резюме — это первая проверка данного навыка.

Но часто соискатели допускают следующие ошибки:

указывают название компании, но не указывают сферу деятельности и сайт;

расписывают, чем разнообразным занимались, но не делают фокус на результатах и сути задач.

Идеальное резюме должно содержать:

четко название компании, ее сайт, сферу деятельности;

должность, которая отражает суть вашей работы;

отдельно результаты работы, а именно, реализованные проекты (желательно указать на них ссылки, если есть такая возможность);

емко главные задачи (например, указывая «управление группой специалистов», желательно пояснить, кто это: аналитики, разработчики и т.п., сколько человек в команде).

Готовимся к интервью

Первый этап интервьюирования проводится совместно с HR и нанимающим менеджером, которым обычно выступает руководитель проектного офиса или руководитель проектной группы.

Мы любим проектных менеджеров, которые погружаются в нюансы. Это важно — знать, над каким проектом ты работаешь, с кем, какие технологии и языки используется, особенно на позиции старшего специалиста.

Поэтому будьте готовы ответить на вопрос, к примеру, на каких языках программирования велась разработка реализованных IT-проектов, которые указаны в его CV. Да, проектные менеджеры не пишут код, но важно понимать, с какими разработчиками ты делаешь проекты. К сожалению, очень часто кандидаты не могут ответить на этот вопрос.

Крайне профессионально и заинтересованно выглядит кандидат, который подготовился к интервью, изучив заранее информацию про компанию и составив список важных вопросов, которые он хочет задать рекрутеру и нанимающему менеджеру.

Решаем кейс

Второй этап, где мы уже на практике проверяем прикладные скиллы менеджера.

Как правило, мы даем реальный кейс из нашей проектной жизни, на обдумывание и реализацию дается полчаса, куда входят: примерные бюджет, команда, сроки, риски. Еще полчаса дается кандидату на защиту своего проектного видения этого кейса перед руководителем проектной группы.

Если все этапы прошли успешно, то кандидат получает предложение о работе.

Подытожим

Профессия сейчас достаточно перспективная и гибкая.

Во-первых, потому что не требует каких-то определенных хард-скиллов на начальном этапе входа в профессию.

Во-вторых, позволяет работать удаленно, благо за последние два года инструменты для удаленной коммуникации команд шагнули далеко вперед. А учитывая тренд на диджитализацию и технологизацию, востребованность проектных менеджеров будет расти вместе со спросом на программистов, работу которых нужно будет курировать.