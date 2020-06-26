Менеджмент будущего: как изменится управление бизнесом после пандемии

О том, как изменится управление и какие задачи будет решать менеджмент в посткарантинном мире, рассказывает Евгения Лапина, PMP, вице-президент по коммуникациям PMI Moscow, директор проектного офиса в ритейле, преподаватель курса онлайн-университета Skillbox «Управление проектами».

Что придется перестроить в бизнесе

Административные процессы и мотивация

Тренд номер один — это пересмотр режима работы сотрудников. В Японии при сокращении рабочей недели с пяти до четырех дней люди стали более эффективными: оказалось, что выполняется тот же объем задач.

Большинство компаний, перейдя на удаленную работу, ощутили, что из дома тоже можно быть продуктивным. Но в этой ситуации HR-отделу нужно помнить о гибкой мотивации для сотрудников:

Гибкий рабочий день. Для работников с детьми важно успеть забрать их из сада или школы. И возможность уходить на два часа раньше будет для них дополнительной мотивацией.

Для работников с детьми важно успеть забрать их из сада или школы. И возможность уходить на два часа раньше будет для них дополнительной мотивацией. Организация и оплата досуга. Оплата фитнес-клуба, организация клубов по интересам –– хорошие пункты, чтобы добавить их в бонус-пэк компании. Серия совместных встреч с коллегами будет особенно актуальна сейчас, после выхода с удаленки, и поможет сплотить коллектив.

Оплата фитнес-клуба, организация клубов по интересам –– хорошие пункты, чтобы добавить их в бонус-пэк компании. Серия совместных встреч с коллегами будет особенно актуальна сейчас, после выхода с удаленки, и поможет сплотить коллектив. Частичное сохранение удаленного режима. В особенности для тех, кто показал высокую эффективность, работая из дома. Для некоторых сотрудников можно вводить сокращенный рабочий день или недели. Такая гибкость работодателя может стать хорошим подспорьем при изменении условий труда и поиске способов сокращения затрат.

В особенности для тех, кто показал высокую эффективность, работая из дома. Для некоторых сотрудников можно вводить сокращенный рабочий день или недели. Такая гибкость работодателя может стать хорошим подспорьем при изменении условий труда и поиске способов сокращения затрат. Корпоративная культура. Для многих изоляция психологически тяжело переносилась, а возвращение в офис — это снова стресс. Можно создать онлайн-соревнования с командами из разных подразделений и таким образом дать возможность общения с новыми людьми. А открытый public talk с руководством поможет вовремя получить обратную связь как рядовым сотрудникам, так и топ-менеджменту.





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Управление персоналом

Теперь бизнес стал активно проводить аудит текущих ролей и организационной структуры в поисках более эффективных решений. Многие процессы будут оцифровывать, делать менее зависимыми от человеческого фактора.

К примеру, будет больше оптимизирован документооборот (не нужно будет ходить в HR-отдел за справками), искусственный интеллект в клиентских чатах заменит операторов колл-центра, а поддерживающие IT-функции по настройке рабочего места (ноутбука или стационарного компьютера) можно будет выполнять удаленно.





IT-инфраструктура и безопасность

К моменту полного возвращения в офисы многие IT-процессы будут уже сформированы. Но их необходимо оптимизировать с учетом пересмотренных стратегических целей. Те, кто еще не успел, должны будут подумать о цифровизации процессов и сделать это как можно быстрее.

Залог выживания в кризисной ситуации — быстрая подстройка под изменение рынка: предпочтения клиента и структуры спроса. А скорость зависит от технологий.



Финансы

Пересмотр планов продаж ждет большинство компаний — в отрицательную или в положительную сторону. В связи с этим нужно проанализировать, как изменится расходная часть: логистические затраты, аренда (часть компаний сократит арендуемые площади, закроет или сменит локацию обьектов), зарплаты. Увеличатся бюджеты на цифровизацию и оптимизацию онлайн-процессов.





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Продажи и клиенты

В ряде отраслей спрос может перейти в онлайн насовсем, в большей части возможен микс. Но процентное соотношение офлайн и онлайн-работы изменится.

Проанализируйте изменение клиентского пути в новой реальности. Проведите онлайн-опросы лояльных клиентов — это быстро и незатратно. Если клиенты перешли из офлайна в онлайн, необходимо убедиться, что онлайн-процессы работают столь же эффективно, как и в офлайне (или еще лучше).

Клиенты уже привыкли к определенному уровню сервиса и теперь ожидают его и в сети: сроки доставки, возможность возврата, оплата картой, проверка товара при покупке и возможность от него отказаться, стоимость доставки, колл-центр и возможность быстро получить консультацию по продукту.

Полностью автоматизировать все процессы с нуля, сделать их бесшовными — это небыстрая и затратная, но необходимая для выживания задача.



Маркетинг

Как выстроить ценовую политику, какие каналы продаж продвигать, какие промо-акции будут эффективны, кто из конкурентов остался и появились ли новые, какие новые возможности для партнерства возникли — маркетинговая функция также переосмысляет стратегию и учится работать на новом рынке.

Нужно пересмотреть существующие каналы продвижения и подходы.

Персонализация продуктовых рекомендаций часто в разы эффективнее обычной рекламы — и сейчас оптимальное время для ее внедрения.



Цепочка поставок

Логистика в сложившейся ситуации — одна из самых уязвимых областей. Важно уделить внимание перебалансировке запасов, пересмотру поставщиков, редизайну и оптимизации поставок. Правильно налаженные процессы по этим направлениям однозначно ускорят процесс выхода из кризиса для компании.



Как достичь максимума

Определите новую стратегию

Начните с главного — диагностики текущей ситуации и определения стратегии с учетом новой реальности. Проанализируйте потери (если они есть) и определите другой подход, а возможно и новую культуру компании. Не бойтесь посмотреть на бизнес и клиентов с неожиданной стороны.

Повысьте моральный дух

Уверенность и мотивация многих сотрудников оказались подорваны как из-за страхов, вызванных пандемией, так и из-за риска потерять работу. Организуйте серию мероприятий, чтобы поднять боевой дух, донести новую стратегию и вовлечь сотрудников в работу.

Управляйте изменениями

Продумайте, как будете доносить до сотрудников новую информацию и ключевые месседжи, и то, как будет проходить их адаптация к новым условиям.

Привлекайте проектных менеджеров

Это люди, которые знают, как внедрить что-то новое, собрать команду из разных подразделений, правильно управлять рисками и бюджетом. Это те агенты изменений, которые имеют навыки для трансформаций, происходящих сейчас в компаниях. Не бойтесь правильно использовать их способности.

Делайте акцент на том, что приносит ценность

Реализуйте проекты только в соответствии со стратегическими приоритетами и доступными ресурсами.

Используйте agile-методы и будьте креативными

Пробуйте гибкие подходы к решению задач. Цифровизируйте процессы. Ищите новые решения для оптимизации, исследуйте инновации и оставляйте только то, что критично и важно для компании.

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