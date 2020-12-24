Как развивается культура наставничества и где искать своего ментора

Управлять компанией без опыта сложно. Одни предприниматели теряют деньги, другие — энтузиазм, третьи обращаются за помощью к более опытным и масштабируют бизнес. Где искать поддержку и почему предприниматели нового поколения готовы выстраивать чужие бизнес-процессы, рассказывает основатель YouDo.Com и член жюри конкурса молодых предпринимателей GSEA Алексей Гидирим.

Будущее за предпринимателями: для себя и для страны

Есть стереотип, что крутая бизнес-среда может быть только в США, но это не так. Корейское бизнес-сообщество проводит образовательные сессии от известных корейских и зарубежных предпринимателей, а австралийское — помогает выйти местным компаниям на зарубежный рынок.

Украинская ИТ-компания Genesis Capital выкупила платформу онлайн-объявлений OLX в пяти странах Африки и помогает создать один из крупнейших африканских классифайд-бизнесов, который откроет новые возможности для жителей стран этого региона.

Малый и средний бизнес в России привлекает миллионы венчурных инвестиций и сотрудничает с крупнейшими корпорациями страны. На сегодняшний день доля ВВП малого и среднего бизнеса в экономике России составляет 20,2%, в то время как в развитых странах этот показатель близок к 50%.

Чтобы приблизиться к отметке 40%, как планирует наше правительство, нужна не только государственная поддержка, но и помощь единомышленников.

Наставничество как стиль жизни: профит для всех

В кодекс успешного предпринимателя я бы внес статью «делать свой вклад в развитие молодых предпринимателей». В XVIII–XIX веках у нас было меценатство, но со временем оно куда-то исчезло.

И все же сейчас я наблюдаю возрождение утерянных ценностей: есть предприниматели, для которых важно делиться опытом и становиться наставниками. Появилось второе поколение предпринимателей, которые когда-то получили поддержку от ментора, а сейчас делятся знаниями с другими участниками бизнес-сообщества.

Например, как Илья Елпанов, основатель агрегатора еды от фермеров «Ешь деревенское», ментором и наставником которого на GSEA Russia был Сергей Иванов, исполнительный директор и члена совета директоров ГК «ЭФКО».

После победы в конкурсе два года назад Илья полетел в Китай на международный этап и сформировал нетворк с лучшими предпринимателями мира. Полученные ценности от окружения и наставников он передает клиентам, партнерам, команде, и конечно, молодым предпринимателям, которые хотят развиваться.

Даже опытные предприниматели обращаются за помощью: создатель Apple Стив Джобс был наставником CEO Facebook Марка Цукерберга, который также отмечает серьезное влияние основателя музыкального сервиса Napster Шона Паркера — «он оказал огромную помощь в процессе превращения Facebook из колледж-проекта в настоящую компанию».

Сооснователь и генеральный директор холдинга Alphabet Ларри Пейдж тоже называет Стива Джобса, когда его спрашивают о наставнике, и Эрика Шмидта, который помог развить корпоративную инфраструктуру. Во время одного из больничных Стив дал ему несколько важных советов, в том числе сосредоточиться на технологиях поиска.

А вот наставником самого Джобса был Майк Марккула — американский предприниматель опекал его и инвестировал в Apple на этапе зарождения компании. Биллу Гейтсу помогал советами бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет, а Ричард Брэнсон признавался, что «не добился бы ничего в авиационной отрасли без наставничества сэра Фредди Лейкера».

Создателей Dropbox Дрю Хьюстона и Араша Фирдоуси наставляют успешные серийные предприниматели Силиконовой Долины — Али и Хади Партови (они же были первыми инвесторами и наставниками Airbnb и Uber).

Когда человек уже долго в бизнесе, он ищет наставника хотя бы на один-два уровня выше: такой «разрыв» обеспечивает результативное взаимодействие и эффективную передачу знаний.

Со своим ментором я познакомился на конкурсе стартапов Forbes в 2013 году. Руслан Алиханов, который с 2009 года являлся партнером McKinsey, а в 2013—2014 годах занял должность Президента Транспортной группы FESCO, стал нашим наставником и другом.

Российские эксперты подсчитали, что без менторской поддержки 90% проектов погибают. Важность наставничества доказана и международными исследованиями: 33% основателей самых успешных стартапов в Нью-Йорке за 10 лет обращались за помощью к менторам, а 74% молодых предпринимателей отметили рост бизнеса благодаря наставникам.

Менторы помогают подопечным, чтобы получить новый опыт, поделиться экспертизой и развить свои компетенции. Я встречал много историй успеха молодых предпринимателей, которые выросли благодаря поддержке наставников. Кто-то предлагает ментору долю в новой компании или нанимает его на одну из консультационных позиций.

Нетворкинг для бизнеса

Полезные знакомства — эффективный инструмент для развития бизнеса. Причем он одинаково полезен как для стартапа, так и для компании с большим стажем. Личные контакты помогают решать многие рабочие вопросы. Правильные люди открывают правильные двери, но где их искать?

Лучше всего выбирать места, где можно сконцентрироваться на общении с собеседником, рассказать о себе и предложить взаимовыгодное сотрудничество. Можно познакомиться с известными коучами и наработать круг знакомств среди развивающихся молодых предпринимателей. К сожалению, на таких мероприятиях я часто встречаю тех, кто хочет быть похожими на предпринимателей, но по факту ими не являются.

Классный нетворкинг получается в акселераторах, где опытные наставники сопровождают на каждом шагу достижения большой цели и внедрения инструментов в бизнес. В США первые крупные бизнес-клубы, продолжающие работать по сей день, появились в середине 20 века.

Например, в 1950 году зарегистрировано одно из крупнейших современных сообществ — Young President’s Organization (YPO). В 2020 году оно объединяет 29 000 человек из более чем 120 стран.

Кроме международных организаций, в которые вступают российские предприниматели, за последние несколько лет появились «Эквиум», «Атланты», «Клуб 500» и другие. Многие молодые предприниматели заводят деловые связи на конкурсах.

Я был удивлен, когда обнаружил, сколько победителей GSEA Russia, добившись успеха, возвращают новому поколению предпринимателей свою энергию в виде финансовой поддержки конкурса, собственных номинаций, а также наставничества и участия в жюри.

Где и как искать наставника

Не так просто найти человека, которому вы сможете довериться и к чьему мнению будете прислушиваться. И тем более нет смысла называть наставником того, кто им не является. Например, успешный предприниматель дал вам на конференции совет за пять минут, или вы посмотрели его мотивирующее видео на YouTube, после чего стали считать бизнесмена наставником.

Для отличного взаимодействия важен личный контакт, на который нужно выйти. Нельзя подходить к разным предпринимателям с вопросом — «Хотите стать моим наставником?». Это будет выглядеть странно и точно не принесет вам положительного результата.

Чаще всего предприниматели встречают своих наставников в бизнес-сообществах или на профильных конкурсах, потому что их поддерживают опытные бизнесмены. Они делятся знаниями с участниками, чтобы прокачать их проекты, вывести на новый уровень и помочь выиграть. Требования для участия в конкурсах для предпринимателей разные. Но если у вас интересное и перспективное решение, то внимание менторов и инвесторов гарантировано.

Как найти своего наставника:

Покажите, что вы горите своей идей. Опытным предпринимателям не нужны шаблонные формулировки. Проявляйте активность. Выступайте на конференциях, участвуйте в конкурсах, делитесь опытом в закрытых чатах, обменивайтесь полезными контактами. Так вы окружите себя единомышленниками, среди которых есть успешные предприниматели, и расскажите о своем проекте. Будьте открытыми и честными. Важно уметь воспринимать другое мнение и признавать ошибки, чтобы все получилось. И не обманывать человека, чья поддержка для вас важна. Задавайте больше вопросов. Во-первых, вы узнаете много нового, во-вторых, продемонстрируете успешным предпринимателям, что заинтересованы в их знаниях и опыте, готовы слушать и слышать. Предлагайте решение. Говорите по сути и концентрируйтесь на ценностях вашего проекта и его отличительных особенностях, а не на общей ситуации на рынке. Хотя об этом тоже можно подискутировать.

Заключение

Предпринимательство — это навык, который можно натренировать. Но нужно быть готовым рисковать, падать и подниматься, потому что я еще не встречал успешных предпринимателей, которым удалось избежать ошибок и быстро занять лидирующие позиции.

Нельзя сразу поднять штангу весом 100 кг — вы травмируетесь и надолго забудете про спорт. А вот при правильном распределении нагрузки у вас рвутся мышечные волокна, так вы становитесь сильнее и больше. С бизнесом похожая ситуация. И если вы собрались сделать серьезный рывок, то лучше попросите человека с опытом подстраховать вас и помочь советом.

Фото на обложке: media-ja/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором