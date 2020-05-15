«Как раньше — не будет». Как «Местная еда» перестраивает экосистему поддержки гастроэнтузиастов

Анна Волощенко, куратор маркетов и фестивалей «Местной еды», рассказывает, как удалось в недельный срок перестроиться на онлайн-рельсы, возобновить старые и запустить новые проекты, каждый из которых могут взять на заметку и адаптировать для себя представители многих других индустрий.

«Местная еда» — компания, которая занимается поддержкой и развитием малого бизнеса с 2013 года. Семь лет люди приходили на маркеты и покупали еду у неизвестных новичков, тратя деньги, которые соизмеримы с чеком в ресторане. Пандемия внесла свои коррективы, но жизнь сообщества не остановилась.

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В середине марта стало понятно, что все ивенты переносятся на неопределенный срок, многие бизнесы приостановят свою деятельность или просто закроются. Мы понимали, если сейчас не начнем меняться, придумывать новые форматы, то просто не выживем. Но прежде всего мы хотели поддержать местные кафе и производства по всей России. Те изменения, которые уже есть в реальности, никто из нас не переживал, и мы не знаем, как это.

Именно поэтому мы не проводим сейчас конференции, вебинары и курсы по антикризисному управлению. Мы с командой запустили и продолжаем запускать максимальное количество возможностей для людей из ресторанной индустрии и их клиентов, это форматы не только на время самоизоляции, это то из чего мы строим нашу новую экосистему «Местной еды».





Мы концентрируемся только на том, что понятно:

Как раньше — не будет, нужны новые форматы. Надо внимательно слушать то, что происходит сейчас, что пишут люди. Сейчас люди тратят деньги на то, что им действительно нужно. Надо действовать быстро и делать только то, что имеет смысл.



Что мы делаем

Ящик Местной еды

Ящик Местной еды был создан еще в 2014 году, когда на Маркете не было раздела «бакалея». Мы думали о тех, кто делает упакованные продукты: как им найти своих клиентов, как начать продавать? Так появился Ящик — сервис по подписке, в который каждый месяц мы собирали восемь продуктов от небольших производителей.

Он успел эволюционировать в отличный корпоративный подарок, вдохновил несколько городов на создание такого же проекта. Потом стало очень много таких предложений, а каждый производитель сделал собственный интернет-магазин, и в 2015 году мы заморозили проект.

В условиях пандемии мы решили восстановить проект, потому что знали и верили, что мы нужны нашим гастроэнтузиастам.





Горожане хотят заказывать продукты домой с доставкой, но не готовы платить за это каждому местному производителю отдельно. А у нас есть много местных производителей, которых мы хотим поддерживать, а также наши гости Маркета, которые готовы заказывать продукты от местных. Поэтому мы решили соединить все местные продукты в один онлайн-магазин.

Мы не пользуемся службами доставки — развозим заказы на личном транспорте, который ежедневно дезинфицируем. А сами тщательно моем руки и каждое утром измеряем температуру.

Изначально мы запустили только четыре ящика — для мясоедов, для вегетарианцев, для тех, кто любит сладкое, и ящик со скоропортом. Через неделю после открытия решили протестировать формат каталога, когда человек сам выбирает продукты в ящик, и это стало еще удобнее.

Главное преимущество в том, что клиенту не нужно заказывать эти продукты из интернет-магазина каждого производителя и платить за каждую доставку отдельно — он набирает все в одну корзину и ждем доставку. Доставляем мы за 24 часа.

Сейчас в нашем каталоге несколько десятков производителей, мы постоянно дополняем и расширяем ассортимент, чтобы там было больше продуктов «на каждый день».

В планах — сделать маркетплейс для местных производителей.

А параллельно ищем людей в регионах, которые готовы сделать такой же ящик. Уже запустили ящики в Пензе, Екатеринбурге и Краснодаре, на очереди — Самара и Гомель (Беларусь).





Карта Героев Местной еды

Карта Героев Местной еды — карта, на которой размещены предложения от местных кафе, производств, сервисов. Многие кафе и рестораны начали делать доставку по району, кто-то продает сертификаты на будущие посещения или подписку на доставку продуктов.

Идея с картой Героев пришла к нам полтора года назад. Мы хотели сделать карту с классными и интересными местами от гастроэнтузиастов, чтобы отметить там кафе, отвечающие нашим главным принципам: осознанный подход и небольшое производство.

Проект был у нас в разработке, и в середине марта, когда кафе и рестораны начали терять в доходах от 50% до 80% и началась паника, мы наткнулись на проект, который был сделан в Нью-Йорке. Это была карта, на которой были отмечены малые бизнесы и ссылки на них — тут мы и вспомнили о нашей наработке.

За сутки доделали сайт, добавили туда проекты друзей, которые участвовали у нас на Маркете Местной еды и просто тех кого знаем и любим, анонсировали и начали принимать заявки от всех бизнесов не только по России, но и из разных стран. За первые три недели набралось более 300 бизнесов.







Размещение на карте — бесплатное, но мы просим всех рассказывать у себя в соцсетях про то, что они есть на нашей карте, потому что это один из главных способов привлечь гостей на карту. На карте есть не только Москва, но и вся Россия от Камчатки до Калининграда, и страны СНГ (Беларусь, Грузия, Украина).

Мы превращаем карту в платформу для малого бизнеса.

Сейчас настраиваем возможность получения статистики о продажах автоматически — до этого получали цифры только от участников. У нас есть промокод, по которому можно определить, что заказ пришел с карты.

У многих маленьких бизнесов нет сайта или приложения, через которое можно оформить заказ, а чтобы реализовать это, требуется время и деньги. Поэтому мы в ближайшее время хотим реализовать макретплейс, где они автоматически смогут получать заказы с нашего сайта и доставлять их.

Есть проблема с агрегаторами доставки — они берут комиссию до 30%, а это невыгодно для любого кафе, потому что съедает весь доход. А наша карта дает возможность заказывать напрямую у ресторана, и он может самостоятельно доставлять, чтобы они не тратить на комиссию агрегаторов.

Мы видим перспективу у этого проекта даже после того, как закончится карантин.

Потому что это будет выгодно и для малого бизнеса, если привлечь больше трафика, и для горожан — будет удобным сервисом, который позволит находить классные и интересные места в любой точке города, когда хочется перекусить, но не хочется идти в ближайший сетевой ресторан.



Платформа для онлайн-фестивалей

Мы планировали маркет на 4–5 апреля. Нам казалось, что ограничения быстро снимут и людям будет уже не до онлайна. Но реальность оказалась другой.

В условиях, когда нельзя провести традиционный маркет, за неделю мы придумали и запустили онлайн-фестиваль.

Была онлайн-сцена вместе с проектом StayStay, где выступали музыканты, спортивная площадка со «Спортивной секцией», школа танцев «Это», мастер-классы о красоте и стиле, открытые встречи с психотерапевтами из проекта «Ясно», встречи с гастроэнтузиастами, а также детские мастер-классы.







Продукты можно было заказывать напрямую у кафе и ресторанов, а потом пообщаться с их создателями в прямом эфире. Мы воссоздали «большой стол» в Zoom, как на маркете, где ты знакомишься с неизвестными людьми, заглядывая к ним в тарелку, с проектом Анны Бичевской Stay Hungry.

За два дня у нас было около 3,5 тысяч посещений, что, по нашим ощущениям, классно. В среднем у нас в прямых эфирах и чатах было от 30 до 300 посещений, от восьми человек в Zoom-встречах и до 40 — на мастер-классах. К «большому столу» присоединилось около 20 участников, но при большем числе людей было бы дискомфортно.

Вообще оказалось, что люди часто готовы присоединится, но не всегда готовы включать видео и звук. А как сделать так, чтобы все люди говорили, — вопрос.

Если сравнивать офлайн и онлайн, то это две совершенно разные вещи, которые существуют по-разному, у которых разный паттерн поведения, разная матрица конкурентов и ценностные предложения.

Так как фестивалей и других офлайн-мероприятий до пандемии было много, а сейчас офлайна нет вообще, онлайн позволяет хоть как-то зарабатывать и на самом деле поддерживать и растить современную публику, делать новые направления, которых еще не было.





Как получить максимум

На организацию всех проектов у нас ушла неделя. У нас практически нет расходов: мы не раздуваем штат, не берем новых людей — каждый человек в команде превратился и в дизайнера, и в маркетолога, и в sales, и в проджект-менеджера. Все наши проекты сливаются в некую экосистему: сейчас у нас есть уже несколько запланированных онлайн-фестивалей в разных городах России, которые делают наши друзья и новые партнеры на нашей платформе.

Есть ощущение, что сейчас не нужно ждать конца — нужно адаптироваться к настоящим условиям. Это касается любой сфера и любого бизнеса.

Наши проекты можно реализовать не только в сфере гастрономии и ивентов, но и для индустрии моды, спорта и развлечений. Важно внимательно слушать то, что происходит сейчас, что пишут люди, в чем они нуждаются.

Все проекты требуют большой качественной работы, но мы верим и делаем все, чтобы это получилось!

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