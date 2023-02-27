Как работать с кошельком Metamask — пошаговое руководство

Антон Янушкевич, действующий криптоинвестор и основатель Cryptemic Investments и «Академии Cryptemic», поделился инструкцией, как работать с Metamask.

Криптокошелек Metamask — один из самых востребованных криптовалютных бумажников на планете, он набрал более 7 млн загрузок в магазине расширений Chrome. Его главное преимущество — простое подключение к децентрализованным сервисам. С помощью такого расширения можно напрямую работать с Uniswap или PancakeSwap.

Содержание:

Metamask предназначен для токенов в сети Ethereum, а для расчетов использует ETH и поддерживает все виды токенов ERC-20. Кроме ETH, кошелек работает и с другими сетями, например, Binance Smart Chain и стандартом BEP-20.

Некоторые аппаратные кошельки, такие как Ledger, оснащены обратной интеграцией с Metamask, что позволяет удобно распоряжаться криптовалютой без ущерба безопасному хранению.

Как работает Metamask?

Работает кошелек очень просто — для начала нужно перевести на него ETH либо любой другой токен стандарта ERC-20 (это может быть BAT, USDT, LINK) и начать работу с ним. В это время все ваши основные активы продолжают и дальше храниться на вашем основном кошельке.

Особенность Metamask — возможность создания отдельных адресов под различные цели, как если бы вы имели несколько платежных карт:

одну для семейных покупок;

вторую — для оплаты личных счетов;

третью — для хранения на ней сбережений.

Интерфейс кошелька легкий и интуитивно понятный для владельца, он быстро встраивается в браузер и позволяет сразу начать оплачивать с него счета.

Как подключить Metamask — пошаговая инструкция

Metamask является по сути плагином или расширением для таких браузеров:

Google Chrome,

FireFox,

Opera

Brave.

Он обеспечивает хранение токенов разных сетей. Кошелек может выступать в качестве простого криптовалютного бумажника, но все-таки его отличительная особенность — безукоризненное взаимодействие со смарт-контрактами и децентрализованными приложениями.

Чтобы начать полноценно пользоваться Metamask, нужно:

скачать его; установить расширение; создать пароль; сохранить секретную фразу; подтвердить сохранность фразы.

Помимо установки в качестве расширения браузера, кошелек доступен для скачивания в магазинах мобильных приложений iOS и Android. В качестве примера возьмем установку расширения в Google Chrome.

Скачиваем Metamask

Внимательно проверьте адрес сайта, он один, и должен иметь вид metamask.io. Зайдя на него, нужно выбрать один из предложенных браузеров, а после нажать «установить» в верхнем правом углу.

Устанавливаем расширение

После нажатия кнопки «установить» появится окно с предложением установить расширение и соответствующей кнопкой, на которую нужно кликнуть. При успешной установке плагина всплывет уведомление о завершении процесса.

Создаем кошелек

Далее выбираем, создаем ли мы новый кошелек или выбираем уже существующий. В нашем случае жмем «Создать новый кошелек». Затем принимаем политику предоставления услуг, нажав «Я согласен».

Создаем пароль

Лучше использовать сложный пароль, состоящий из:

цифр,

заглавных и строчных латинских букв,

специальных символов.

Подтвердив пароль и поставив галочку напротив напоминания о невозможности восстановления доступа к кошельку в случае утраты кода, нажимаем «Создать новый кошелек».

Сохраняем секретную фразу

На следующем шаге нам предложат ознакомиться с роликом о защите персональных данных. Это необязательный пункт, но знание основ безопасности при работе с блокчейн-технологиями еще никому не повредило.

Далее выбираем пункт «Защитить мой кошелек» и нажимаем на него. Система предложит нам секретную фразу, состоящую из 12 кодовых слов. Записав ее на отдельном листе бумаги, нажимаем «далее».

Лучше не хранить кодовую фразу в доступном месте или на компьютере. Если потерять пароль, восстановить доступ к аккаунту можно, только введя все 12 слов в правильном порядке.

Не сохранив секретную фразу, вы рискуете навсегда потерять доступ ко всей находящейся в кошельке криптовалюте!

Подтверждаем сохранность фразы

В появившихся пустых ячейках необходимо вписать пропущенные секретные слова, нажать «далее» еще несколько раз, следуя подсказкам всплывающих окон.

Новый криптокошелек создан.

Как добавить токены в Metamask?

Пользоваться только Ethereum не всегда рационально. Довольно часто возникает необходимость проводить транзакции, используя другие альткоины.

Чтобы увидеть все свои криптоактивы в Metamask, нужно зайти во вкладку «Активы».

Если там еще ничего нет, следует добавить требуемые токены вручную.

Нажмите «Импортировать токен» снизу справа. Попав в панель списка, введите название токена. Выбрав интересующий токен, нажмите кнопку «Далее». Нажмите «Добавить токен».

Вас перенаправит на страницу учетной записи, где будут отображены только что добавленные токены.

Сети для кошелька Metamask?

С момента создания Metamask работал только с Ethereum, но на сегодняшний день к нему добавлены все совместимые с Ethereum Virtual Machine (EVM) сети.

Чтобы подключить их:

Жмем на «Сеть Ethereum Mainnet» вверху справа. Кликаем на «Добавить сеть». Выбираем нужную сеть и нажимаем «Добавить». Во всплывающем окне выбираем «Одобрить». Переключаемся на выбранную сеть и нажимаем «Понятно».

Теперь мы можем пользоваться всем доступным функционалом в новой сети.

Как вывести деньги с Metamask?

Обычно с помощью кошелька оплачивают покупки и счета. Рассмотрим подробнее, как вывести деньги из Metamask.

На главной странице кошелька выбираем «Отправить». В открывшейся графе пишем адрес криптокошелька получателя. Выбираем актив, вписываем сумму и оплачиваем.

Точно так же средства с Metamask можно перевести на биржу и вывести их на карту.

Как получать криптовалюту?

Чтобы получать криптовалюту на свой кошелек Metamask, нужно сообщить отправителю свой адрес бумажника.

Для этого нажмите кнопкой мыши на адрес вашего криптокошелька. Скопированный адрес отправьте тому, кто собирается пополнить ваш Metamask.

Все, остальное система сделает сама — вам останется только дождаться транзакции на свой счет.

Как переводить с Binance на Metamask?

Чтобы пользоваться кошельком, на нем должны быть какие-то средства. Разберемся, как переводить деньги с Binance на MetaMask.

На бирже Binance выбираем «Кошелек», а затем «Фиат и спот». В открывшемся окне нажимаем «Вывод». Выбираем валюту для вывода и копируем адрес Metamask. Вставляем адрес кошелька в соответствующее поле. В поле «Сеть» автоматически появится стандарт BEP-20. Вписываем нужную сумму и жмем на «Вывод».

Таким несложным способом мы смогли быстро пополнить кошелек Metamask с биржи Binance.

Как пополнить USDT Metamask?

Чтобы пополнить Metamask стейблкоинами USDT, нужно выбрать необходимый смарт-контракт из списка доступных.

Так как USDT может выступать в качестве токена в различных сетях, то и добавлять его необходимо отдельно для каждой сети.

С Binance, например, USDT на Metamask можно вывести как в сеть Ethereum, так и в BSC. Отличаться при этом будет только стандарт токенов — ERC20 или BEP20. За редкими исключениями стоимость всех токенов одинакова вне зависимости от сети, в которой они находятся.

Мобильное приложение

Помимо расширения для браузера, Metamask может быть полноценным мобильным приложением как для iOS, так и Android.

Воспользоваться мобильной версией кошелька можно, выполнив определенные шаги:

Скачать приложение с официального сайта https://metamask.io. Затем нужно импортировать уже существующий Metamask либо создать новый. При создании нового аккаунта нужно заново придумать пароль и запомнить секретную фразу.

В остальном интерфейс мобильного приложения сопоставим с расширением браузера и имеет аналогичный функционал для владельца.

Комиссии

Прежде чем пополнять Metamask токенами, нужно убедиться в наличии нативных монет для оплаты транзакционных комиссий. Для каждой сети применимы свои монеты — Ethereum Mainnet использует ETH, а Binance Smart Chain — BNB.

Главное помнить — для перевода токена нужны нативные токены именно той блокчейн-сети, в которой и производится перевод.

Пока они не будут переведены в ваш Metamask — другие альткоины и токены на адресе будут лежать без дела.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney