Как работать с кошельком Metamask — пошаговое руководство

Криптокошелек Metamask — один из самых востребованных криптовалютных бумажников на планете, он набрал более 7 млн загрузок в магазине расширений Chrome. Его главное преимущество — простое подключение к децентрализованным сервисам. С помощью такого расширения можно напрямую работать с Uniswap или PancakeSwap.
Антон Янушкевич, действующий криптоинвестор и основатель Cryptemic Investments и «Академии Cryptemic», поделился инструкцией, как работать с Metamask.
Содержание:
- Как работает Metamask?
- Как подключить Metamask — пошаговая инструкция
- Как добавить токены в Metamask?
- Сети для кошелька Metamask?
- Как вывести деньги с Metamask?
- Как получать криптовалюту?
- Как переводить с Binance на Metamask?
- Как пополнить USDT Metamask?
- Мобильное приложение
- Комиссии
Metamask предназначен для токенов в сети Ethereum, а для расчетов использует ETH и поддерживает все виды токенов ERC-20. Кроме ETH, кошелек работает и с другими сетями, например, Binance Smart Chain и стандартом BEP-20.
Некоторые аппаратные кошельки, такие как Ledger, оснащены обратной интеграцией с Metamask, что позволяет удобно распоряжаться криптовалютой без ущерба безопасному хранению.
Как работает Metamask?
Работает кошелек очень просто — для начала нужно перевести на него ETH либо любой другой токен стандарта ERC-20 (это может быть BAT, USDT, LINK) и начать работу с ним. В это время все ваши основные активы продолжают и дальше храниться на вашем основном кошельке.
Особенность Metamask — возможность создания отдельных адресов под различные цели, как если бы вы имели несколько платежных карт:
- одну для семейных покупок;
- вторую — для оплаты личных счетов;
- третью — для хранения на ней сбережений.
Интерфейс кошелька легкий и интуитивно понятный для владельца, он быстро встраивается в браузер и позволяет сразу начать оплачивать с него счета.
Как подключить Metamask — пошаговая инструкция
Metamask является по сути плагином или расширением для таких браузеров:
- Google Chrome,
- FireFox,
- Opera
- Brave.
Он обеспечивает хранение токенов разных сетей. Кошелек может выступать в качестве простого криптовалютного бумажника, но все-таки его отличительная особенность — безукоризненное взаимодействие со смарт-контрактами и децентрализованными приложениями.
Чтобы начать полноценно пользоваться Metamask, нужно:
- скачать его;
- установить расширение;
- создать пароль;
- сохранить секретную фразу;
- подтвердить сохранность фразы.
Помимо установки в качестве расширения браузера, кошелек доступен для скачивания в магазинах мобильных приложений iOS и Android. В качестве примера возьмем установку расширения в Google Chrome.
Скачиваем Metamask
Внимательно проверьте адрес сайта, он один, и должен иметь вид metamask.io. Зайдя на него, нужно выбрать один из предложенных браузеров, а после нажать «установить» в верхнем правом углу.
Устанавливаем расширение
После нажатия кнопки «установить» появится окно с предложением установить расширение и соответствующей кнопкой, на которую нужно кликнуть. При успешной установке плагина всплывет уведомление о завершении процесса.
Создаем кошелек
Далее выбираем, создаем ли мы новый кошелек или выбираем уже существующий. В нашем случае жмем «Создать новый кошелек». Затем принимаем политику предоставления услуг, нажав «Я согласен».
Создаем пароль
Лучше использовать сложный пароль, состоящий из:
- цифр,
- заглавных и строчных латинских букв,
- специальных символов.
Подтвердив пароль и поставив галочку напротив напоминания о невозможности восстановления доступа к кошельку в случае утраты кода, нажимаем «Создать новый кошелек».
Сохраняем секретную фразу
На следующем шаге нам предложат ознакомиться с роликом о защите персональных данных. Это необязательный пункт, но знание основ безопасности при работе с блокчейн-технологиями еще никому не повредило.
Далее выбираем пункт «Защитить мой кошелек» и нажимаем на него. Система предложит нам секретную фразу, состоящую из 12 кодовых слов. Записав ее на отдельном листе бумаги, нажимаем «далее».
Подтверждаем сохранность фразы
В появившихся пустых ячейках необходимо вписать пропущенные секретные слова, нажать «далее» еще несколько раз, следуя подсказкам всплывающих окон.
Новый криптокошелек создан.
Как добавить токены в Metamask?
Пользоваться только Ethereum не всегда рационально. Довольно часто возникает необходимость проводить транзакции, используя другие альткоины.
Чтобы увидеть все свои криптоактивы в Metamask, нужно зайти во вкладку «Активы».
Если там еще ничего нет, следует добавить требуемые токены вручную.
- Нажмите «Импортировать токен» снизу справа.
- Попав в панель списка, введите название токена.
- Выбрав интересующий токен, нажмите кнопку «Далее».
- Нажмите «Добавить токен».
Вас перенаправит на страницу учетной записи, где будут отображены только что добавленные токены.
Сети для кошелька Metamask?
С момента создания Metamask работал только с Ethereum, но на сегодняшний день к нему добавлены все совместимые с Ethereum Virtual Machine (EVM) сети.
Чтобы подключить их:
- Жмем на «Сеть Ethereum Mainnet» вверху справа.
- Кликаем на «Добавить сеть».
- Выбираем нужную сеть и нажимаем «Добавить».
- Во всплывающем окне выбираем «Одобрить».
- Переключаемся на выбранную сеть и нажимаем «Понятно».
Теперь мы можем пользоваться всем доступным функционалом в новой сети.
Как вывести деньги с Metamask?
Обычно с помощью кошелька оплачивают покупки и счета. Рассмотрим подробнее, как вывести деньги из Metamask.
- На главной странице кошелька выбираем «Отправить».
- В открывшейся графе пишем адрес криптокошелька получателя.
- Выбираем актив, вписываем сумму и оплачиваем.
Точно так же средства с Metamask можно перевести на биржу и вывести их на карту.
Как получать криптовалюту?
Чтобы получать криптовалюту на свой кошелек Metamask, нужно сообщить отправителю свой адрес бумажника.
- Для этого нажмите кнопкой мыши на адрес вашего криптокошелька.
- Скопированный адрес отправьте тому, кто собирается пополнить ваш Metamask.
Все, остальное система сделает сама — вам останется только дождаться транзакции на свой счет.
Как переводить с Binance на Metamask?
Чтобы пользоваться кошельком, на нем должны быть какие-то средства. Разберемся, как переводить деньги с Binance на MetaMask.
- На бирже Binance выбираем «Кошелек», а затем «Фиат и спот».
- В открывшемся окне нажимаем «Вывод».
- Выбираем валюту для вывода и копируем адрес Metamask.
- Вставляем адрес кошелька в соответствующее поле. В поле «Сеть» автоматически появится стандарт BEP-20.
- Вписываем нужную сумму и жмем на «Вывод».
Таким несложным способом мы смогли быстро пополнить кошелек Metamask с биржи Binance.
Как пополнить USDT Metamask?
Чтобы пополнить Metamask стейблкоинами USDT, нужно выбрать необходимый смарт-контракт из списка доступных.
Так как USDT может выступать в качестве токена в различных сетях, то и добавлять его необходимо отдельно для каждой сети.
С Binance, например, USDT на Metamask можно вывести как в сеть Ethereum, так и в BSC. Отличаться при этом будет только стандарт токенов — ERC20 или BEP20. За редкими исключениями стоимость всех токенов одинакова вне зависимости от сети, в которой они находятся.
Мобильное приложение
Помимо расширения для браузера, Metamask может быть полноценным мобильным приложением как для iOS, так и Android.
Воспользоваться мобильной версией кошелька можно, выполнив определенные шаги:
- Скачать приложение с официального сайта https://metamask.io.
- Затем нужно импортировать уже существующий Metamask либо создать новый.
- При создании нового аккаунта нужно заново придумать пароль и запомнить секретную фразу.
В остальном интерфейс мобильного приложения сопоставим с расширением браузера и имеет аналогичный функционал для владельца.
Комиссии
Прежде чем пополнять Metamask токенами, нужно убедиться в наличии нативных монет для оплаты транзакционных комиссий. Для каждой сети применимы свои монеты — Ethereum Mainnet использует ETH, а Binance Smart Chain — BNB.
Главное помнить — для перевода токена нужны нативные токены именно той блокчейн-сети, в которой и производится перевод.
Пока они не будут переведены в ваш Metamask — другие альткоины и токены на адресе будут лежать без дела.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney
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