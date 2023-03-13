5 юридических особенностей бизнеса в Мексике: что учесть перед открытием

В октябре прошлого года «2Б Диалог» открыла представительство в Мехико. Екатерина Николаева, директор компании, прошла здесь все этапы регистрации юридического лица и рассказала, что нужно делать, чтобы открыть филиал российской компании или отдельную организацию в Мексике.

Сейчас в Мексике располагаются свыше 440 финтех-проектов, в том числе Nubank , Kavak и Clip. А Мехико постепенно становится финтех-центром Латинской Америки. Индустрия здесь предлагает больше пространства и меньше конкурентов — и это обеспечивает постоянное увеличение вложений.

1. Заранее разобраться в юридических нюансах

Чтобы чувствовать себя уверенно и не переплачивать посредникам за их услуги, стоит предварительно разобраться в юридических сторонах создания нового бизнеса.

Потратьте немного времени и изучите виды юридических лиц в Мексике. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы, минимальные размеры уставного капитала и различия в ответственности сторон.

Наиболее привлекательный вариант для иностранных компаний — общество с ограниченной ответственностью с переменным капиталом (S. de RL de CV).

Когда вы примете решение открыть фирму, лучше всего приехать в страну и на месте решать все вопросы, возникающие в процессе регистрации юридического лица.

Херардо Варгас, партнер компании и владелец консалтинговой фирмы VG Soluciones Contables&Fiscales SC

Если гражданин другого государства находится в Мексике, независимо от наличия иммиграционной формы или иммиграционного статуса он не ограничен в юридических действиях и может легко инициировать регистрацию компании.

Однако у иностранцев нет возможности создавать униперсональные компании, состоящие только из одного человека — они могут создать компанию в партнерстве с другим иностранцем или мексиканцем.

При регистрации бизнеса необходимо будет предъявить только паспорта. Они нужны, чтобы заплатить необходимые сборы.

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2. Определить состав учредителей компании

Для открытия S. de RL de CV необходимы:

два учредителя;

один управляющий менеджер.

Учредителями могут выступать как компании, так и частные лица. При этом если хотя бы один из учредителей — частное лицо, он может быть и управляющим менеджером.

Организации-учредители необязательно должны быть зарегистрированы в юрисдикции Мексики, это могут быть компании из других стран. Частные лица-учредители могут быть как гражданами Мексики, так и иностранцами.

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По моему опыту, чтобы избежать дальнейших проблем с налоговыми органами и банками, лучше зарегистрировать в уставе компании хотя бы одного представителя, который физически находится в Мексике будь то учредитель или управляющий менеджер. Это связано с тем, что, например, сотрудники банка предпочитают знать в лицо человека, который фактически контролирует компанию и имеет право быть официальным представителем.

Поэтому вариант, когда оба учредителя — иностранные компании, а управляющий менеджер — физическое лицо, легально пребывающее и ведущее коммерческую деятельность на территории страны, достаточно удобен.

Дарья Стримовская, мексиканский юрист и партнер full-service юридической компании Rivadeneyra, Treviño y de Campo

Если учредителями выступают иностранные компании, их представителям нужно иметь в виду, что в начале 2022 года в Мексике была проведена реформа о необходимости идентификации фактического бенефициара — физического лица.

Нотариусам теперь следует предоставлять:

информацию о самой иностранной компании-учредителе,

личные документы ее мажоритарного акционера (паспорт, ИНН, личный адрес, свидетельство о браке и документы, удостоверяющие личность супруга).

Если мажоритарным акционером иностранной компании становится не физическое лицо, а еще одна компания, необходимо идентифицировать и предоставить личные документы мажоритарного акционера этой компании. То есть нужно «добраться» до фактического бенефициара и предоставить его документы.

За несоблюдение этих требований на нотариуса может быть наложен штраф до 2 млн песо, поэтому сейчас в Мексике есть нотариусы, предпочитающие «не связываться» с иностранцами. В то же время многие их коллеги до сих пор ничего не слышали о реформе и не требуют этих документов.

Херардо Варгас, партнер компании и владелец VG Soluciones Contables&Fiscales SC

Другой вариант предполагает, что компания создается мексиканцами, и после запуска всех операционных процессов происходит передача акций иностранцам. Здесь, конечно же, должен быть элемент доверия.

Есть законодательный пробел реформы, на который стоит обратить внимание. Идентификацию фактического бенефициара пока необходимо проводить только в случае учреждения компании или изменения уставного капитала. При продаже акций идентифицировать его не нужно.

Таким образом, сейчас будет абсолютно законно сначала зарегистрировать мексиканскую компанию на номинальных учредителей-физических лиц, которыми могут быть как мексиканцы, так и иностранцы, а потом передать акции иностранным компаниям — фактическим учредителям.

В этом случае передача акций оформляется простым протоколом. Для его заверения не надо предоставлять практически никакие документы по иностранным компаниям. Более того, нет необходимости присутствия иностранных компаний на территории Мексики.

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3. Выбрать размер уставного капитала

S. de RL de CV привлекательно еще и тем, что у него отсутствует минимальный порог для регистрации капитала. Поэтому многие компании регистрируют юридическое лицо с капиталом в 1 тыс. песо ($50), разделенным между учредителями в любых удобных для них долях.

Финансирование компании может происходить как за счет уставного капитала, так и посредством привлеченных инвестиций. Если в уставе прописан минимальный капитал общества, то компании необходимы инвестиции.

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Один из вариантов их привлечения — кредитный договор с иностранной фирмой-учредителем с отсрочкой платежа по кредиту на годы вперед. Таким образом, вполне легально можно перевести капитал из одной страны в другую. При этом у банка и налоговой в Мексике не возникнут сомнения в происхождении средств.

4. Зарегистрировать компанию в налоговом органе

Процесс регистрации будет довольно длительным. В последнее время из-за возросшего числа посетителей трудно быстро назначить прием в налоговом органе.

Там компании необходимо получить:

ИНН,

юридический адрес,

электронную подпись.

Все, без чего деятельность на территории Мексики невозможна. Это займет как минимум два месяца.

5. Открыть счет в банке

У каждого банка свои внутренние правила и политика, поэтому можно обратиться сразу в несколько кредитно-финансовых организаций.

Их специалисты могут запросить:

проверку юридического адреса,

мексиканский ИНН участников общества,

их уникальные коды, которые есть только у резидентов.

Возможно, потребуется личный визит учредителей и управляющего в отделение. Однако даже после этого нет гарантий, что вам откроют счет. Для эффективной коммуникации с мексиканскими менеджерами нужно понимать их менталитет.

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В одном случае можно настоять на своем, а в другом лучше проявить лояльность. Поэтому лучше, чтобы вам помогал человек, который разбирается в коммуникациях с местными жителями.

Итак, весь процесс регистрации компании займет около шести месяцев. Вам необходимо предусмотреть эти расходы:

Услуги юриста по составлению устава (от $2500); Услуги нотариуса ($1 тыс. плюс 1,5 — 3% от размера уставного капитала вашей компании); Оплату за сертифицированные переводы и апостили, которые требуют практически все иностранные документы.

В сумме регистрация компании в Мексике может обойтись в $4-6 тыс. в зависимости от размера вашего уставного капитала.

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Всем, кто планирует вести бизнес в Мексике, я советую предварительно изучить испанский язык хотя бы на разговорном уровне. Эти знания помогут:

распознавать мошенников, которые предлагают юридические и иные услуги по ценам, в несколько раз превышающим реальные;

легко находить всю необходимую информацию;

сформировать подходящий круг общения;

стать своим в этой прекрасной стране.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney