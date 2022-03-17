Релокация в Мексику — главное о миграционных вопросах, законодательстве и жилье

Станислав Минайченко, IT-директор в компании Urgy Multiservicios, уже восемь лет живет в Мексике. Строил в стране платёжную систему, сейчас занимается стартапом по поиску исполнителей на различные услуги.

Миграционные вопросы

Способов легализоваться в Мексике несколько.

Рабочая виза

Необходим работодатель с правом найма иностранцев, для ряда сфер деятельности на 1 иностранца должно быть 10 человек местного персонала. Необходимо иметь тут местную компанию, которая получит разрешение на наем иностранцев в Миграционной службе.

Трудовое законодательство в Мексике на стороне работника, поэтому вопросы увольнения персонала довольно сложны, многие компании предпочитают нанимать персонал через аутсорс-компании. Средняя стоимость такого найма — 45-60% от ставки, которая выплачивается сотруднику.

В эту сумму входит HR, accounting по персоналу, VAT 16%, заработок аутсорсера, соцналоги, обязательные страховки и прочие расходы. Аутсорсер забирает на себя все основные проблемы с администрированием персонала и его наемом и увольнением, а также проводит оптимизацию налогов для сотрудников. В случае с иностранцами выпускает рабочие визы, так как штат мексиканцев у них огромный, хватает на любые лимиты.

Есть условие: персонал должен проживать в городах или штатах присутствия аутсорсера.

Проблема рабочей визы: персонал имеет право менять работодателя, на любого имеющего право на наем иностранцев. Процесс выпуска визы начинается на территории Мексики, 30-45 дней с момента подачи документа на сотрудников, далее сотрудник в любом консульстве за пределами Мексики получает визу в паспорт.

В течение 90 дней он должен въехать в Мексику и в течение 30 дней после въезда сменить её на карточку временного резидента. Семья может сменить статус с туристического на ВНЖ без выезда из Мексики.

ВНЖ по доходу

Процесс начинается в консульстве за пределами страны.

Возможен один из вариантов:

Соискатель должен показать доход за последние 6 месяцев в размере 2600$ в месяц;

Средние остатки на счетах в течение года составляют 43000$;

Необходимо владеть жильем на 350000$ на территории Мексики;

Нужно быть акционером компании в Мексике с долей эквивалентной 175000$;

Необходимо владеть жильём через траст в Мексике стоимостью не менее 175000$.

Если всё в порядке, можно получить визу. Правила въезда аналогичны предыдущему пункту.

Роды в Мексике

Самый быстрый вариант легализации, но доступный при удачно сложившихся обстоятельствах, это роды в Мексике.

Ребёнок получает гражданство по праву земли, а его родители и все прямые родственники ребёнка — право на ПМЖ. Оформляется всё просто, при знании испанского даже не нужны помощники.

Больше о релокации читайте здесь

Особенности законодательства Мексики для иностранцев-резидентов

Ни один тип вида на жительство не накладывает ограничений на то, как долго человек может отсутствовать в стране. ВНЖ необходимо вовремя обновлять, в остальном требований о том, где вы находитесь, особо нет. ВНЖ — на 4 года, потом ПМЖ. ПМЖ пожизненное, даже если вы уехали на 10 лет из страны. Для получения гражданства необходимо иметь ПМЖ не меньше года и вы должны жить в стране легально в статусе резидента, отсутствовать можно не больше 180 дней в сумме за 2 года, предшествующих подаче. Только для иностранцев-резидентов, но не для граждан, есть приятный фискальный бонус. Если вы иностранец и легально живёте в Мексике и более 50% дохода у вас за пределами страны и не связаны с ней, то вы можете являться налоговым резидентом той страны, где у вас доход, тут вы подотчётны только по местным доходам. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые надо выполнять.

Счета, аренда и прочее

Счета

Чтобы открыть нормальный банковский счёт, нужно получить CURP (Аналог SSN или номера соцстрахования). Он получается вместе с карточкой резидента или отдельно, есть вариант на получение временного CURP не резидентом.

(Аналог SSN или номера соцстрахования). Он получается вместе с карточкой резидента или отдельно, есть вариант на получение временного CURP не резидентом. RFC с этого года получается обязательно всеми резидентами, и раз в год надо обновлять информацию о месте проживания и контактном телефоне. Аналог ИНН , получается в офисе SAT или онлайн.

с этого года получается обязательно всеми резидентами, и раз в год надо обновлять информацию о месте проживания и контактном телефоне. , получается в офисе SAT или онлайн. Идти в банк открывать счёт. Вот тут возникает первый раз момент, почему путь через рабочую визу удобнее. Если человек приехал по рабочей визе, то открыть счёт ему очень просто, и первый он открывает зарплатный, получение кредитки потом тоже не вызывает проблем.

С другими видами резиденции банковский комплаенс периодически отклоняет людей с русскими и украинскими паспортами, и надо идти в другой банк. Кроме того, получение кредитки без подтверждённого источника дохода на территории Мексики немного проблематично.

Аренда жилья на долгий срок

В Мексике законодательство об аренде похоже на испанское, поэтому в большинстве случаев для аренды необходимо предоставить двух гарантов, владеющих жильём на территории штата (AVAL).

При долгосрочной аренде обычно раз в год цена аренды повышается на размер годовой инфляции. Хозяин несёт ответственность за коммуникации в доме и раз в 3 года должен делать косметический ремонт.

Если не брать совсем туристические места курортных зон, то на рынке больше представлены квартиры без мебели, так как мексиканцы довольно легко перемещаются и обычно возят всё своё с собой.

Что обязательно есть в любом жилье с мебелью или без, кроме совсем дешёвого или старого? Кухня со шкафами и плитой, стенные шкафы в комнатах, вся сантехника, шторы или жалюзи на окнах, остальное зависит вариантов.

Обычно если всё хорошо по документам и поручителям, залог берётся в размере одной месячной оплаты в момент аренды, по окончании аренды он, по идее, возвращается. Но из него хозяин покрывает ущерб квартире, который вы нанесли. Если он есть, всегда стоит согласовывать вместе, что относится к ущербу, а что нет. Залог возвращается через 30 дней после расторжения срока аренды.

Интернет лучше подключать самому, так как вы выберите, то что вам подходит, а не то, что есть, и получите первый счёт с именно вашим именем на руки, а также плюс в кредитную историю, так как эти компании поставляют данные в кредитное бюро.

При просмотре предложений обращайте внимание на строчку Manteniemento incluido или Manteniemento XXXX. Это означает, что плата за обслуживание общественных зон включена в стоимость аренды, либо её надо добавить к указанной сумме. Иногда попадаются варианты с включёнными коммунальными расходами типа воды или газа. Моя первая квартира была такая, и я платил только за свет.

В материале я затронул базовые вопросы жизни без региональных особенностей.

Фото на обложке: Shutterstock / Victorraul21

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Конечно, есть компании, которые продают эту услугу, но не для всего жилья она подойдёт. Впрочем, если есть рабочая виза и официальная работа, компания-наниматель может выступить гарантом в договоре аренды, и многие хозяева на это соглашаются, если контора имеет историю и движение по счетам. Это второй момент, почему путь рабочей визы лучше.В случае с меблированными квартирами стоимость обстановки в квартире хозяин обычно отбивает за год-полтора аренды. Так что тут выбор ваш, но помним, что подъём стоимости аренды в размере инфляции затрагивает и заложенную в неё стоимость мебели!В принципе, для жилья без мебели достаточно приобрести кровать, холодильник (если нет), стиральную машину (если нет). Стол (если нужен), стулья на кухню (если нет). Может выйти совсем недорого.