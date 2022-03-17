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Релокация в Мексику — главное о миграционных вопросах, законодательстве и жилье

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Станислав Минайченко
Станислав Минайченко

Chief Information Officer в Urgy Multiservicios

Алина Алещенко

Станислав Минайченко, IT-директор в компании Urgy Multiservicios, уже восемь лет живет в Мексике. Строил в стране платёжную систему, сейчас занимается стартапом по поиску исполнителей на различные услуги.

Станислав поделился основными способами легализации и рассказал об основных аспектах жизни в Мексике.

Релокация в Мексику — главное о миграционных вопросах, законодательстве и жилье

Миграционные вопросы

Способов легализоваться в Мексике несколько.

 

Рабочая виза

Необходим работодатель с правом найма иностранцев, для ряда сфер деятельности на 1 иностранца должно быть 10 человек местного персонала. Необходимо иметь тут местную компанию, которая получит разрешение на наем иностранцев в Миграционной службе. 

Трудовое законодательство в Мексике на стороне работника, поэтому вопросы увольнения персонала довольно сложны, многие компании предпочитают нанимать персонал через аутсорс-компании. Средняя стоимость такого найма — 45-60% от ставки, которая выплачивается сотруднику.

В эту сумму входит HR, accounting по персоналу, VAT 16%, заработок аутсорсера, соцналоги, обязательные страховки и прочие расходы. Аутсорсер забирает на себя все основные проблемы с администрированием персонала и его наемом и увольнением, а также проводит оптимизацию налогов для сотрудников. В случае с иностранцами выпускает рабочие визы, так как штат мексиканцев у них огромный, хватает на любые лимиты. 

Есть условие: персонал должен проживать в городах или штатах присутствия аутсорсера.

Проблема рабочей визы: персонал имеет право менять работодателя, на любого имеющего право на наем иностранцев. Процесс выпуска визы начинается на территории Мексики, 30-45 дней с момента подачи документа на сотрудников, далее сотрудник в любом консульстве за пределами Мексики получает визу в паспорт.

В течение 90 дней он должен въехать в Мексику и в течение 30 дней после въезда сменить её на карточку временного резидента. Семья может сменить статус с туристического на ВНЖ без выезда из Мексики.

 

ВНЖ по доходу

Процесс начинается в консульстве за пределами страны.

Возможен один из вариантов:

  • Соискатель должен показать доход за последние 6 месяцев в размере 2600$ в месяц;
  • Средние остатки на счетах в течение года составляют 43000$;
  • Необходимо владеть жильем на 350000$ на территории Мексики;
  • Нужно быть акционером компании в Мексике с долей эквивалентной 175000$;
  • Необходимо владеть жильём через траст в Мексике стоимостью не менее 175000$.

Если всё в порядке, можно получить визу. Правила въезда аналогичны предыдущему пункту.

 

Роды в Мексике

Самый быстрый вариант легализации, но доступный при удачно сложившихся обстоятельствах, это роды в Мексике.

Ребёнок получает гражданство по праву земли, а его родители и все прямые родственники ребёнка — право на ПМЖ. Оформляется всё просто, при знании испанского даже не нужны помощники.

Больше о релокации читайте здесь

 

Особенности законодательства Мексики для иностранцев-резидентов

  1. Ни один тип вида на жительство не накладывает ограничений на то, как долго человек может отсутствовать в стране.
  2. ВНЖ необходимо вовремя обновлять, в остальном требований о том, где вы находитесь, особо нет. ВНЖ — на 4 года, потом ПМЖ.
  3. ПМЖ пожизненное, даже если вы уехали на 10 лет из страны.
  4. Для получения гражданства необходимо иметь ПМЖ не меньше года и вы должны жить в стране легально в статусе резидента, отсутствовать можно не больше 180 дней в сумме за 2 года, предшествующих подаче.
  5. Только для иностранцев-резидентов, но не для граждан, есть приятный фискальный бонус. Если вы иностранец и легально живёте в Мексике и более 50% дохода у вас за пределами страны и не связаны с ней, то вы можете являться налоговым резидентом той страны, где у вас доход, тут вы подотчётны только по местным доходам. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые надо выполнять.

 

Счета, аренда и прочее

Счета

  • Чтобы открыть нормальный банковский счёт, нужно получить CURP (Аналог SSN или номера соцстрахования). Он получается вместе с карточкой резидента или отдельно, есть вариант на получение временного CURP не резидентом.
  • RFC с этого года получается обязательно всеми резидентами, и раз в год надо обновлять информацию о месте проживания и контактном телефоне. Аналог ИНН, получается в офисе SAT или онлайн.
  • Идти в банк открывать счёт. Вот тут возникает первый раз момент, почему путь через рабочую визу удобнее. Если человек приехал по рабочей визе, то открыть счёт ему очень просто, и первый он открывает зарплатный, получение кредитки потом тоже не вызывает проблем.
С другими видами резиденции банковский комплаенс периодически отклоняет людей с русскими и украинскими паспортами, и надо идти в другой банк. Кроме того, получение кредитки без подтверждённого источника дохода на территории Мексики немного проблематично.

 

Аренда жилья на долгий срок

  • В Мексике законодательство об аренде похоже на испанское, поэтому в большинстве случаев для аренды необходимо предоставить двух гарантов, владеющих жильём на территории штата (AVAL).
Конечно, есть компании, которые продают эту услугу, но не для всего жилья она подойдёт. Впрочем, если есть рабочая виза и официальная работа, компания-наниматель может выступить гарантом в договоре аренды, и многие хозяева на это соглашаются, если контора имеет историю и движение по счетам. Это второй момент, почему путь рабочей визы лучше.
  • При долгосрочной аренде обычно раз в год цена аренды повышается на размер годовой инфляции. Хозяин несёт ответственность за коммуникации в доме и раз в 3 года должен делать косметический ремонт.
  • Если не брать совсем туристические места курортных зон, то на рынке больше представлены квартиры без мебели, так как мексиканцы довольно легко перемещаются и обычно возят всё своё с собой.
В случае с меблированными квартирами стоимость обстановки в квартире хозяин обычно отбивает за год-полтора аренды. Так что тут выбор ваш, но помним, что подъём стоимости аренды в размере инфляции затрагивает и заложенную в неё стоимость мебели!
  • Что обязательно есть в любом жилье с мебелью или без, кроме совсем дешёвого или старого? Кухня со шкафами и плитой, стенные шкафы в комнатах, вся сантехника, шторы или жалюзи на окнах, остальное зависит вариантов.
В принципе, для жилья без мебели достаточно приобрести кровать, холодильник (если нет), стиральную машину (если нет). Стол (если нужен), стулья на кухню (если нет). Может выйти совсем недорого.  
  • Обычно если всё хорошо по документам и поручителям, залог берётся в размере одной месячной оплаты в момент аренды, по окончании аренды он, по идее, возвращается. Но из него хозяин покрывает ущерб квартире, который вы нанесли. Если он есть, всегда стоит согласовывать вместе, что относится к ущербу, а что нет. Залог возвращается через 30 дней после расторжения срока аренды. 
  • Интернет лучше подключать самому, так как вы выберите, то что вам подходит, а не то, что есть, и получите первый счёт с именно вашим именем на руки, а также плюс в кредитную историю, так как эти компании поставляют данные в кредитное бюро. 
  • При просмотре предложений обращайте внимание на строчку Manteniemento incluido или Manteniemento XXXX. Это означает, что плата за обслуживание общественных зон включена в стоимость аренды, либо её надо добавить к указанной сумме. Иногда попадаются варианты с включёнными коммунальными расходами типа воды или газа. Моя первая квартира была такая, и я платил только за свет.
В материале я затронул базовые вопросы жизни без региональных особенностей.
Фото на обложке: Shutterstock / Victorraul21

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