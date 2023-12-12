Мифы и факты о ведении бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах

Многие предприниматели считают, что вести бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах проще, чем в других странах. Несмотря на прекрасные условия для предпринимательства, реальность далека от идеализированных представлений. Управляющий партнер SKY Consulting Group Кристина Танцюра рассказывает о главных мифах и делится реальными условиями ведения бизнеса в ОАЭ.

В Эмиратах нет отчетности

В Эмиратах есть обязательная отчетность. Во-первых, это ежегодный аудит бухгалтерской отчетности, который должна делать каждая компания. Во-вторых, ОАЭ ввели ESR-отчетность (Economic Substance Regulations) с 2019 года для компаний, ведущих определенные виды деятельности:

банковскую и страховую;

финансовую и лизинговую;

деятельность штаб-квартир и холдинговых компаний;

деятельность в области интеллектуальных прав;

деятельность судоходных компаний и компаний, предоставляющих услуги сервисных центров;

деятельность дистрибьюторских компаний.

Штрафы за несдачу ESR-отчетности могут достигать 50 тыс. дирхамов — это около 1,3 млн руб., а при повторных нарушениях бизнес могут лишить лицензии.

В-третьих, отчетность по налогу на добавленную стоимость и корпоративному налогу. Важно понимать, что проходить аудит и вести отчетность должны даже те компании, которые зарегистрированы во фризонах (свободные от налогов территории).

Примеры таких зон: Dubai Airport Free Zone, Dubai Design Centre, Ajman Free Zone, Jebel Ali Free Zone, Twofour54, Abu Dhabi Airport Free Zone и многие другие. Всего их более 50.

Что мы советуем

Обязательно ознакомьтесь с действующим законодательством, либо получите консультацию у налогового и юридического консультанта, чтобы еще до регистрации компании получить полную информацию о том, какую отчетность и в каком порядке должна будет сдавать ваша компания. После регистрации возьмите в штат бухгалтера или заключите договор с профильной компанией по ведению бухгалтерского учета и аудита.

В Эмиратах нет налогов

ОАЭ известны своей низкой налоговой нагрузкой, но они там все же есть. Основные налоги в Эмиратах:

НДС, введенный в 2018 году. Он составляет 5%. Неуплата налогов может привести к высоким штрафам. Корпоративный налог, введенный 1 июня 2023 года. Он составляет 9% от прибыли, превышающей $100 тыс. в год.

Если компания получила прибыль более $100 тыс. в год, корпоративный налог составит 9%. Если прибыль менее $100 тыс. долларов в год, компания получает льготу и не уплачивает корпоративный налог. При этом важно, что отчитываться по налогам обязаны все компании, в том числе зарегистрированные во фризонах. А вот ставка и НДС, и корпоративного налога может быть 0% для фризон-компаний.

Что мы советуем

Проконсультируйтесь с грамотным бухгалтером о том, под какое именно налогообложение подпадает ваша компания, и можно ли оптимизировать налоговую нагрузку. Неуплата налогов или несоблюдение налоговых обязательств может привести к серьезным последствиям.

Для регистрации компании нужно иметь арабского партнера

Это требование было отменено еще два года назад. Теперь иностранные предприниматели могут регистрировать компании без арабского партнера. Некоторые консультанты продолжают давать неверную информацию, что делает регистрацию бизнеса заметно дороже.

Для регистрации бизнеса в ОАЭ нужно:

оформить лицензию и резидентскую визу;

открыть банковский счет и арендовать офис.

Общие затраты на регистрацию компании начинаются от $10 тыс. Ежегодные расходы на последующее сопровождение бизнеса составляют порядка $12 тыс., без учета продления лицензии компании и оплаты пошлин.

Что мы советуем

Если ваш консультант настаивает на необходимости привлечения арабского партнера, обратитесь напрямую в департамент экономики того эмирата, где вы регистрируете компанию для получения дополнительной консультации.

В Дубае можно обратиться в DED Cafe, где специалисты департамента экономики и туризма окажут квалифицированную консультацию. Также в Дубае можно использовать сайт Invest in Dubai, на котором предоставлена вся актуальная информация о регистрации компании.

Если компания зарегистрирована в ОАЭ, в России об этом не узнают

Неправда. Во-первых, российская налоговая умеет анализировать не только отчеты, но и банковские транзакции, а также мониторить социальные сети и новости в интернете. Во-вторых, в этом году ОАЭ и РФ ведут активные переговоры об обновлении соглашения о двойном налогообложении и обмене информацией.

Российские контролирующие органы могут получить информацию о наличии КИК (контролируемой иностранной компании) в ОАЭ и если отчетность не была сдана своевременно, наложить существенные штрафы:

50 тыс. руб. за непредставление (или несвоевременное представление) уведомления об участии в иностранных организациях или представление уведомления об участии в иностранных организациях, содержащего недостоверные сведения;

20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 100 тыс. руб. с контролирующего лица, которое не уплатило или уплатило не полностью налог с прибыли КИК;

500 тыс. руб. за отказ и иное уклонение от подачи в налоговые органы финансовой отчетности или документов (при отсутствии отчетности) КИК;

500 тыс. руб. за непредставление в срок уведомления о КИК;

1 млн руб. за непредставление документов, которые потребовали налоговые органы;

1 млн руб. за непредставление уведомления о выявленной контролируемой компании, а в определенных случаях — финансовых документов КИК.

Что мы советуем

Не только в ОАЭ, но и в РФ у вас должен быть бухгалтер или консультант, который поможет составить и подать необходимую отчетность. Подробную информацию можно также получить на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

В Эмиратах нет рисков для бизнеса

Как и в любой другой стране в ОАЭ существуют риски для бизнеса. Риски связаны с тремя основными моментами:

цикл продаж для новой компании, как правило, в два раза длиннее, чем в России — это стоит учитывать при планировании;

маркетинг существенно отличается от российского: часть каналов не работает или работает иначе, при этом сами маркетинговые услуги дороже, чем в РФ;

недоступность финансовых инструментов, таких как кредитование бизнеса для компаний младше 3 лет.

Отдельно стоит отметить факторы риска:

В ОАЭ отсутствует обязательная налоговая отчетность в привычном для россиян виде. Из-за запрета оставлять негативные отзывы в интернете, в этой стране сложно проверять контрагентов. Зачастую максимум информации, которую можно получить, это актуальность лицензии. Получить информацию о наличии или отсутствии задолженностей, судебных разбирательств и вообще сделать оценку финансового состояния контрагента невозможно. Большинство подрядчиков готовы работать только по полной предоплате, в то время как крупные клиенты всегда требуют существенную отсрочку платежа — от 45 дней. При этом с небольшими клиентами первые контракты рекомендуем проводить только по 100% предоплате. Ряд секторов бизнеса: розничная торговля, медицина, образование, финансовая деятельность требуют дополнительных разрешений. При этом получение данных разрешений может занять долгое время и серьезно увеличить планируемый срок выхода на первые продажи.

Что мы советуем

Тщательно выбирайте партнеров. Не ленитесь проводить тестовые встречи с ними, а также исследовать рынок. Не стесняйтесь просить рекомендации от их прошлых клиентов и партнеров. Чтобы избежать потери времени и денег, заключать любые сделки следует только после тщательного анализа потенциального партнера и его надежности.

Договоры не главное, важнее неформальные отношения между партнерами

Договоры играют важную роль в защите интересов бизнеса. Важно тщательно проверять и прописывать все пункты соглашений, включая ответственность за их несоблюдение. Профессиональное юридическое сопровождение может предотвратить споры и минимизировать риски.

Для облегчения жизни начинающим предпринимателям Министерство экономики ОАЭ запустило программу «Стандартные контракты», по которой они могут бесплатно получить доступ к наиболее часто используемых шаблонов договоров, необходимых для создания компаний и начала различных видов предпринимательской деятельности.

Среди них договоры на совместное предприятие, оказание консультационных услуг, регистрацию общества с ограниченной ответственностью, купли-продажи акций, лицензирование товарного знака, а также агентские соглашения и многое другое.

Что мы советуем

Обязательно закажите разработку стандартных форм договоров для вашего вида деятельности у юристов и оформите подписку на консультации в юридической компании (ежемесячную или по требованию) для дополнительных консультаций и проверке договоров в сложных случаях.

Никто не посмотрит на лицензию компании

Лицензия компании является основным и главным документом компании (по аналогии с ОГРН и ИНН в России), в котором указаны виды деятельности, которые может вести компания; название компании; адрес местонахождения; менеджер по лицензии компании. Если компания ведет деятельность, не обозначенную в лицензии, компания нарушает закон и может быть оштрафована, лишена лицензии, а учредители и генеральный директор могут получить реальный уголовный срок.

Если вы, заключая контракт с эмиратской компанией, не проверите лицензию данной компании и наличие в лицензии деятельности, которая согласуется с заключаемым договором, то в случае конфликта с подрядчиком вы также можете быть оштрафованы за то, что заключили контракт на деятельность, которая не указана в лицензии контрагента.

Что мы советуем

Обязательно перед заключением договора запрашивайте лицензию контрагента и проверяйте соответствие видов деятельности в лицензии условиям договора и фактически получаемым услугам или покупаемым товарам. Если есть сомнения, обратитесь за консультацией к юристу.

Не обязательно соблюдать трудовое законодательство

Надзорные органы ОАЭ оперативно реагируют на жалобы о нарушениях прав местных сотрудников. Несоблюдение трудового законодательства может привести к серьезным штрафам и юридическим последствиям. Например, в случае несвоевременной выплаты зарплаты, для компаний, зарегистрированных на основной земле эмирата и в системе Wages Protection System, компания должна будет уплатить штраф в размере $273 за каждого сотрудника.

Суды ОАЭ теперь могут налагать штрафы на работодателей за нарушение трудового законодательства:

от $5,5 до $27 тыс. за предоставление ложной информации для найма иностранного сотрудника;

от $13 до $54 тыс. за незаконное трудоустройство физического лица или трудоустройство сотрудника без предоставления работы;

от $1,7 до $274 тыс. за любое нарушение трудового законодательства ОАЭ.

Что мы советуем

Тщательно изучите трудовое законодательство ОАЭ и ответственность за его несоблюдение. Нанимайте и увольняйте персонал строго в соответствии с правилами, установленными ТК. Не стремитесь сэкономить на налогах, нанимая сотрудников, тем более местных, в обход существующих правил — неофициально или на заниженную ставку. Штрафы в ОАЭ очень суровые, попытка схитрить может обойтись вам намного дороже.

Ведение бизнеса в ОАЭ предоставляет множество возможностей, но также сопряжено с рядом правил и требований, которые необходимо соблюдать. Для успешного бизнеса в этой стране важно быть информированным и обращаться к профессионалам, которые помогут избежать ненужных ошибок и проблем.

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