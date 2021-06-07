Как запустить бизнес-проект с минимальными расходами

Василий Пителинский, директор по маркетингу, проанализировал путь компании и поделился, за счет чего удалось сократить расходы при запуске и какие еще решения могли бы помочь.

Сервис Forward Leasing предлагает подписку на потребительскую электронику: смартфоны, планшеты, ноутбуки, бытовую технику, игровые приставки — что позволяет за минимальную ежемесячную оплату пользоваться свежим флагманом. Проект появился два года назад. Сейчас у него более 40 тыс. пользователей, а прибыль выросла в два раза за последний год.

Хорошо все продумать и просчитать

Хороший идей много, а вот хороших реализованных идей уже меньше. Почему? Основная проблема любого бизнес-проекта: никто не может знать точно, взлетит или не взлетит. Здесь есть доля везения, удачи и просто случайности, а кроме нее еще много-много факторов. Поэтому прежде, чем вкладываться в аренду офиса и наем персонала, стоит хорошо подумать и все посчитать.

Многие советуют протестировать идею: провести UX-исследование. Это сработает, если продукт всем понятен и привычен. Но в нашем случае, например, исследование не дало релевантных результатов по той простой причине, что люди не пользовались продуктом, не понимали, зачем оформлять подписку на смартфон, и поэтому не могли сказать, нужно им такое или нет, а оказалось, очень нужно.

Так вот, поскольку бизнес в любом случае сопряжен с рисками, деньгами разбрасываться не стоит. Наш опыт подсказывает, что единственное, куда стоит вкладывать — это экспертиза.

Отдать часть задач на аутсорс

У нас небольшая команда, и каждый в ней — большой профессионал своей области, но быть экспертами во всех отраслях сложно и невыгодно. Поэтому многие функции мы отдали на аутсорс и не пожалели. Это сильно экономит ресурсы, потому что оплата идет по факту: нам нужна услуга, мы ее купили — ни больше, ни меньше.

Получается гораздо выгоднее, чем брать человека в штат. В самом начале мы консультировались у специалиста лизинговой компании, обсуждали с ним возможность реализации идеи. Наш главный бухгалтер работал еще на нескольких проектах, поэтому, по сути, мы начинали с половины специалиста. Сейчас бухгалтерия масштабируется в зависимости от потребностей компании.

Такая же история с юридической службой: начиная с оценки бизнес-идеи, заканчивая формированием всей юридической структуры проекта, нас сопровождала одна компания. Каждая служба на аутсорсе работает исключительно на потребности бизнеса: появляется необходимость увеличить объем услуг, выделяется дополнительный специалист, и наоборот. Наша философия — аутсорсить экспертизу.

Аутсорс по своей сути напоминает подписочный сервис: выбираешь наиболее подходящий вариант, указываешь набор нужных опций и через определенный промежуток времени решаешь, продлевать или нет.

Отдавая предпочтение аутсорсу, нужно учитывать и слабые стороны такого решения. Качественные услуги дешевыми не бывают, поэтому выбирать предложения по самой низкой цене на рынке не стоит. Другое дело, что в итоге даже дорогой аутсорс окажется дешевле штатного специалиста. Правда, «свой» человек будет занят исключительно вашим проектом, поэтому оперативнее сможет выполнять поставленные задачи.

Эксперт на аутсорсе загружен, как правило, на нескольких проектах, а, значит, любая ваша задача встанет в очередь к другим и будет выполнена в течение большего промежутка времени.

Внутри проекта у нас команда, которая им «болеет». Это люди, зараженные идеей компании, команда, которая понимает, чего хочет достичь. В нашем случае у истоков стояли четыре человека: основатель проекта, директор по маркетингу и продажам, операционный директор и главный бухгалтер.

Сейчас команда стала больше, но сильно расти мы не стремимся — приглашаем только необходимых специалистов. Так как Forward — финтех платформа, сейчас это в основном сотрудники IT и финансового отдела. Но нас до сих пор меньше 20 человек.

Наполнение команды зависит от того, что у вас за проект: для кофейни минимальный набор персонала один, для IT-проекта — другой. Нужно исходить из своих потребностей и не «надувать» проект персоналом.

Арендовать коворкинг для работы

На стадии развития проекта совместная работа важна: в результате брейнштормов рождаются классные идеи, а неформальное общение с коллегами повышает моральный дух и помогает справиться со сложными ситуациями. Поэтому общее пространство молодому проекту определенно нужно, но поскольку команда на старте часто небольшая, это может быть не дорогой офис, а кафе, чья-то квартира или, что самое комфортное, коворкинг.

У нас был опыт использования коворкинговых пространств, поэтому можем смело посоветовать: есть варианты по стоимости и условиям — подобрать подходящий можно. Как и в случае с аутсорсом, коворкинг оплачивается по факту: сколько нужно, столько и бронируй. Пока нет уверенности в будущем проекта, деньгами разбрасываться не стоит — они вам еще пригодятся.

В коворкингах нужно быть готовым к шуму. Это общее пространство, поэтому на полную тишину надеяться не приходится — впрочем в офисе та же проблема. Но собственный офис обеспечивает конфиденциальность. Внутренние вопросы можно обсудить свободно в общем помещении, уединиться в переговорной или на кухне с коллегами. В коворкингах тоже присутствуют переговорные, только бронируются они заранее, а, значит, планировать все конфиденциальные разговоры в коворкингах нужно на конкретное время.

У нас офис появился только спустя полтора года после официального старта. И мы до сих пор не определились, так ли нужно его постоянно использовать: часть сотрудников Forward работает удаленно.

Пример этого года показал, что удаленно тоже все эффективно работает. Тут все зависит от каждого конкретного сотрудника: его функций, способностей к самодисциплине и домашних условий для работы. А еще самого сотрудника: есть чистые интроверты, которые прекрасно выполняют свою работу, но только в одиночестве, а есть те, кто дня не проживет без ланча с коллегами.

Руководитель должен это учитывать, быть психологом в каком-то смысле. Живое общение в бизнесе все равно необходимо: хорошие отношения с коллегами и/или партнерами сильно упрощают и ускоряют рабочие процессы.

Оформить подписку на рабочую технику

Значительная статья расходов на начальных этапах проекта — оборудование. На старте можно обойтись личными устройствами, но нанимая сотрудников, стоит подумать об их комфорте. Квалифицированный персонал требует хорошие условия: конкурентную заработную плату, перспективы в развитии, хорошие условия работы — чем больше бонусов получает сотрудник при найме, тем больше шансов привлечь профессионала в проект.

Новые ноутбуки тоже про бонусы и комфорт, а еще про эффективную работу. Мощное устройство последней модели не будет тормозить, зависать на «тяжелых» программах и порадует сотрудника современным интерфейсом.

В Forward у каждого сотрудника ноутбук оформлен по программе [email protected] — сотрудник сам оформляет подписку на ноутбук, выплачивает ежемесячно платежи, а ближе к концу срока, если сотрудник еще работает в компании, часть суммы выплачивает работодатель.

Стандартно закупить оборудование и взять на себя расходы по его обслуживанию, страхованию и замене не самый выгодный вариант. Когда мы столкнулись с этим, решили искать другие варианты — в итоге сделали свой собственный. На тот момент уже работала система подписки на смартфоны, и было решено то же самое реализовать для ноутбуков. Так сказать, опробовали программу сначала на себе, отработали и автоматизировали, а теперь предлагаем ее клиентам.

Когда программа была запущена, мы столкнулись с проблемой — она актуальна и сейчас — дефицит ПК и ноутбуков. В связи с пандемией и переходом на удаленную работу во всем мире резко вырос спрос на персональные компьютеры. Производители оказались не готовы, мощностей производства недостаточно, поэтому на рынке дефицит ПК и комплектующих.

Соответственно, крупные поставки приходится ждать до трех месяцев — для некоторых компаний это критичная задержка, поскольку без ноутбука сотрудник не может выполнять свои обязанности.

Сразу сделать проект технологичным

Сделать проект сразу технологичным выгоднее, чем внедрить IT-сервисы в уже существующий бизнес. Мы верим в автоматизацию, поэтому все, что можно было в проекте, мы автоматизировали — причем и внутреннюю кухню, и сервисы для клиента.

В бизнесе это ускоряет процессы. Например, с ЭДО мы не сталкиваемся с задержками из-за курьерских служб или занятости подписанта: документы быстрее одобрить в системе, чем физически подписать. Для клиента — это и комфортно, и быстро: можно получить услугу, не выходя из дома, а процесс оформления договора занимает несколько минут.

IT-сервисы имеют только один недостаток — они могут «полететь». И без помощи специалистов это вряд ли получится быстро поправить. В случае сбоя в IT-инфраструктуре спасет грамотно сформулированный SLA — его, по сути, лучше заключать с каждым поставщиком или обслуживающей организацией. Если своевременная помощь при возникающих неполадках будет прописана в SLA, как минимум, этим можно будет оперировать.

Автоматизированные сервисы минимизируют человеческий фактор в бизнесе, который так опасен для молодых проектов: одна маленькая ошибка по невнимательности может вылиться в большие затраты. Кроме того, IT-сервисы просто перестроить: модернизировать, внедрив новую разработку, изменить, исходя из нужд клиентов или бизнеса — для молодого проекта жизненно необходимо быть мобильным и быстрым.

Итак, как с минимальными затратами запустить бизнес-проект:

Выводите бэк-офис на аутсорс. Не спешите арендовать офис — на старте выгоднее использовать коворкинг по мере необходимости. Берите технику по подписке. Внедряйте IT-сервисы сразу, не стоит откладывать это на потом.

Фото на обложке: TheCorgi/shutterstock.com