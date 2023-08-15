Гайд: как сформировать и внедрить работающую миссию и ценности в компании

О том, как сделать их реальными сущностями и внедрить на уровне поведения, действий и решений, рассказал Алексей Баранов, Executive Gallup Strengths Coach и CEO компании CrewMakers , которая занимается проведением корпоративных тренингов и стратегических сессий.

Миссия и ценности — ключевые компоненты корпоративной культуры и стратегического управления любой компании. Но если в одних случаях они становятся эффективным инструментом мотивации, в других — остаются красивыми словами на сайте.

Если представить стратегию, видение, миссию и ценности организации в виде пирамиды, то в ее основе будет все максимально материальное и реальное, а наверху — то, к чему компания стремится и чем вдохновляется.

Вот только собственники бизнеса часто не видят разницы между видением, миссией и ценностями, хотя суть этих понятий отличается:

Видение — это то, как компания видит себя в будущем.

— это то, как компания видит себя в будущем. Миссия — смысл существования организации на текущий момент.

— смысл существования организации на текущий момент. Ценности — конкретные принципы, которыми компания руководствуется во внешней и внутренней коммуникации. Они определяют, как она взаимодействует с командами, сотрудниками и руководителями внутри. А также — с подрядчиками, клиентами, госорганами и другими людьми извне.

Рассмотрим подробнее, как разработать миссию — процесс формирования ценностей очень схожий.

Этап 0. Определение состава сессии по созданию миссии компании

Прежде всего нужно определиться с составом участников.

Две типичные ошибки, которые допускают в компаниях на этой стадии:

Собственник разрабатывает миссию и ценности самостоятельно

В таком случае они рискуют остаться красивыми словами на бумаге или сайте, потому что:

Команда их не разделяет;

Это проекция одного человека, и у сотрудников возникнет сопротивление при попытке их внедрить.

В процесс вовлечено слишком большое количество людей

Иногда к нам приходят запросы на разработку на слете лидеров, где будет 100 человек. В такой ситуации договориться о единых формулировках невозможно.

Чем меньше вовлеченных, но мотивированных членов команды, тем лучше качество работы. Оптимальное количество участников — 12-16 человек.

Идеальный сетап — это руководители уровня CEO-1 Топ-менеджер, который отвечает за отдельную функцию в компании и может занимать кресло в совете директоров.:

директор по продукту,

финансовый директор,

руководитель маркетинга,

стратегический директор.

Дополнительно на сессии должны присутствовать те, кто будет имплементировать миссию и ценности:

ответственный за отношения с инвесторами,

руководитель клиентского сервиса,

глава отдела продаж и другие руководители.

Такой состав позволит компании получить реальный инструмент для достижения бизнес-целей и избежать еще одной распространенной ошибки, когда миссия и ценности никак не связаны со стратегией.

Этап 1. Предподготовка и брифинг

До сессии каждый участник делает домашнее задание и отвечает на вопрос: какой вы видите миссию компании? Ответы станут неиссякаемым источником креатива и продемонстрируют ДНК бизнеса. Задача фасилитаторов — выделить не только лучшие варианты, но и те, что подсвечивают смысловые пересечения в формулировках разных людей.

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В начале сессии проводится 15-минутный брифинг с каждым участником команды в формате 1-1.

Цель: понять, какие есть боли, зачем создавать миссию и ценности.

Например, «у нас есть проблемы с сервисом, и с помощью формирования ценностей мы хотим ее решить». В результате собирается бэклог проблем, на основе которого строится структура сессии.

На этапе подготовки важно синхронизировать команду и рассказать:

что такое миссия, ценности,

чем они отличаются от видения и стратегии,

обратить внимание на то, что миссии бывают короткие или длинные; запоминающиеся или косно написанные; рабочие или не рабочие.

Этап 2. Составление критериев

На этом этапе необходимо определиться с критериями, которые важно заложить в миссию. Для этого идеально подходит формат квиза. В процессе фасилитатор выводит на экран миссии известных компаний и предлагает угадать, кому они принадлежат.

После этого он спрашивает аудиторию:

Как вы считаете, классно ли они сформулированы?

Работают ли?

Мотивируют ли?

В результате обычно можно вывести набор из критериев для формирования собственной миссии компании.

Например: важно, чтобы она отражала специфику продукта, или — важно, чтобы был учтен уровень сервиса. Нужно помнить, что миссия — это не про деньги, поэтому финансовые критерии не подходят.

Этап 3. Формирование миссии

Приступим к созданию скелета миссии. Для этого можно разделить всех участников на равные команды и предложить каждой из них ответить на восемь вопросов:

Что делает наша компания? Во имя чего мы этим занимаемся? Кто наша ЦА? Какие потребности клиентов мы удовлетворяем? Что сделает нашу компанию успешной через десять лет? Каким путем мы достигнем этого успеха? Как мы помогаем миру и обществу? Почему мы считаем себя успешными?

Ответы позволят создать миссию, которая отражает реальность, а не звучит как призыв из рекламного ролика — еще одна частая ошибка, которую допускают фаундеры.

В результате компания получит варианты в разных формулировках, но с одним смыслом. Осталось выбрать лучший, проверить его на соответствие критериям и отдавать в тестирование.

Важно: часто фаундеры пытаются сделать миссию максимально исчерпывающей. В итоге получается лист формата А4, написанный мелким шрифтом. Ни один сотрудник это не запомнит: миссия должна быть короткой и легко запоминающейся.

Этап 4. Проверка с позиции каждого стейкхолдера

Миссию необходимо валидировать. Представьте стейкхолдеров компании — сотрудников, поставщиков, госорганы и других — а затем попробуйте «встать на их место» и ответить на вопросы:

Отзывается ли во мне эта миссия?

Какое чувство она у меня вызывает?

Важно проверить миссию (и ценности, если мы говорим про их разработку) на наличие «теневых сторон». Например, тенью фокуса на клиентах может стать смещение фокуса с сотрудников, а сосредоточившись на инновациях, можно потерять прибыль. Формируя и валидируя идеи, важно не забывать про «темные» стороны и думать о том, как их обойти.

Приведу пример того, как одна из ведущих компаний на рынке электро- и светотехнического оборудования имплементировала миссию. Она звучит так:

«Команда компании Y воплощает ваши самые смелые идеи в электро- и светотехнике. Эффективно, безопасно, экологично.

Применяем решения завтрашнего дня уже сегодня.

Вместе на уровень выше».

«Команда компании Y»

В компании большое внимание уделяется горизонтальным связям, развитию корпоративной культуры. Она проводят множество мероприятий как для организации в целом, так и для ее департаментов.

«Самые смелые идеи»

Команда решила реализовывать смелые идеи не только на уровне новаторских предложений для заводов, но и в работе с физлицами. Дизайнеры в розничных магазинах компании начали предлагать клиентам передовые, смелые инжиниринговые проекты, которые стали визитной карточкой организации.

«В электро- и светотехнике»

Электротехника — основа бизнеса компании. В момент, когда команда работала над миссией, у них начало зарождаться направление светотехники. Стратеги считают, что через 5-10 лет половину своей прибыли компания будет зарабатывать на светотехническом оборудовании.

«Эффективно, безопасно и экологично»

Для повышения эффективности процессов и усиления безопасности в компании существуют специальные отделы. А вот экологичность подчеркнул переход на энергосберегающие носители, отказ от пластика в офисе и раздельный сбор мусора. Помимо этого, команда начала обучаться ненасильственному экологичному общению и корректной обратной связи.

«Применяем решение завтрашнего дня уже сегодня»

Компания решила создать R&D-отдел, который занимается изучением новинок на рынке, их возможностей, разработкой собственных решений.

«Вместе на уровень выше»

Это маркетинговый слоган компании. Он узнаваем всеми сотрудниками и поэтому стал частью миссии.

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Этап 5. Внедрение в компанию

После того как миссия создана, валидирована и «одобрена» стейкхолдерами, необходимо ее внедрить. Каждому подразделению в компании нужно создать план действий. Руководители описывают необходимый результат, формируют цели и план реализации.

Существуют разные способы имплементировать миссию. Они же актуальны для ценностей.

Например:

Провести мероприятие, на котором с ними знакомятся все сотрудники компаний, — от руководителей до уборщицы.

Интегрировать миссию и ценности в бизнес-процессы. Предположим, компания решает включить экологичность в свою миссию. Тогда решением может быть, с одной стороны, повышение экологичности общения, с другой — отказ от пластика в компании.

Регулярно подсвечивать миссию и ценности во внутренних коммуникациях, например, отмечать максимально верных им сотрудников.

Вплетать их в процесс принятия решений в ситуациях, в которых нет скрипта.

Нанимать в компанию соответствующих кандидатов.

Сделать мерч. Например, у одной компании ценности были написаны на ковриках для мышки и выведены на заставки мониторов.

Создать команду амбассадоров, которая будет состоять не только из руководителей направлений, но и из неформальных лидеров, и обучить их нативно рассказывать про миссию и ценности.

Чек-лист для предпринимателей

Чтобы миссия и ценности прочно вошли в жизнь компании, нужно помнить несколько ключевых мыслей.

Миссия и ценности — важные и «живые» сущности, необходимые любой компании. Для максимальной пользы они должны быть четкими, конкретными, короткими и понятными. После создания миссии и ценностей важно сделать их реальными сущностями. Для начала совместно с топ-менеджемнтом и HR-департаментом компании можно рассказать о том, какие миссию и ценности разработали и приняли в компанию, и поделиться планом внедрения. Подробно объяснить, как будут изменены бизнес-процессы, какие нововведения планируются внутри компании. Затем начать внедрять принятые миссию и ценности. Например, если компания поощряет волонтерство и благотворительную деятельность, можно удваивать благотворительные пожертвования за счет компании. Или если компания хочет отказаться от пластика, то заменить весь пластик на биоразлагаемые материалы, подарить сотрудникам шопперы и многоразовые упаковки для покупок. Нанимать в компанию людей, которые поддерживают и разделяют миссию и ценности компании. Это можно сделать на этапе собеседования и кейсовых интервью, когда HR может давать различные кейсы — как из жизни компании, так и из повседневности. Это поможет понять, чем руководствуется человек, какие у него ценности и приоритеты и как они соотносятся с миссией и ценностями компании. При принятии решений, где нет четкого скрипта, действовать, исходя из миссии и ценностей компании. Добавить в календарь мероприятия для сотрудников, которые работают на миссию и ценности компании. Например, если для компании важна экологическая составляющая, можно выделить день для эко-инициативы и вместе посадить деревья или убрать парк.

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