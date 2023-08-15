Гайд: как сформировать и внедрить работающую миссию и ценности в компании

Миссия и ценности — ключевые компоненты корпоративной культуры и стратегического управления любой компании. Но если в одних случаях они становятся эффективным инструментом мотивации, в других — остаются красивыми словами на сайте.
О том, как сделать их реальными сущностями и внедрить на уровне поведения, действий и решений, рассказал Алексей Баранов, Executive Gallup Strengths Coach и CEO компании CrewMakers, которая занимается проведением корпоративных тренингов и стратегических сессий.
Если представить стратегию, видение, миссию и ценности организации в виде пирамиды, то в ее основе будет все максимально материальное и реальное, а наверху — то, к чему компания стремится и чем вдохновляется.
Вот только собственники бизнеса часто не видят разницы между видением, миссией и ценностями, хотя суть этих понятий отличается:
- Видение — это то, как компания видит себя в будущем.
- Миссия — смысл существования организации на текущий момент.
- Ценности — конкретные принципы, которыми компания руководствуется во внешней и внутренней коммуникации. Они определяют, как она взаимодействует с командами, сотрудниками и руководителями внутри. А также — с подрядчиками, клиентами, госорганами и другими людьми извне.
Рассмотрим подробнее, как разработать миссию — процесс формирования ценностей очень схожий.
Этап 0. Определение состава сессии по созданию миссии компании
Прежде всего нужно определиться с составом участников.
Две типичные ошибки, которые допускают в компаниях на этой стадии:
Собственник разрабатывает миссию и ценности самостоятельно
В таком случае они рискуют остаться красивыми словами на бумаге или сайте, потому что:
- Команда их не разделяет;
- Это проекция одного человека, и у сотрудников возникнет сопротивление при попытке их внедрить.
В процесс вовлечено слишком большое количество людей
Иногда к нам приходят запросы на разработку на слете лидеров, где будет 100 человек. В такой ситуации договориться о единых формулировках невозможно.
Чем меньше вовлеченных, но мотивированных членов команды, тем лучше качество работы. Оптимальное количество участников — 12-16 человек.
Идеальный сетап — это руководители уровня CEO-1:
- директор по продукту,
- финансовый директор,
- руководитель маркетинга,
- стратегический директор.
Дополнительно на сессии должны присутствовать те, кто будет имплементировать миссию и ценности:
- ответственный за отношения с инвесторами,
- руководитель клиентского сервиса,
- глава отдела продаж и другие руководители.
Такой состав позволит компании получить реальный инструмент для достижения бизнес-целей и избежать еще одной распространенной ошибки, когда миссия и ценности никак не связаны со стратегией.
Этап 1. Предподготовка и брифинг
До сессии каждый участник делает домашнее задание и отвечает на вопрос: какой вы видите миссию компании? Ответы станут неиссякаемым источником креатива и продемонстрируют ДНК бизнеса. Задача фасилитаторов — выделить не только лучшие варианты, но и те, что подсвечивают смысловые пересечения в формулировках разных людей.
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В начале сессии проводится 15-минутный брифинг с каждым участником команды в формате 1-1.
Цель: понять, какие есть боли, зачем создавать миссию и ценности.
Например, «у нас есть проблемы с сервисом, и с помощью формирования ценностей мы хотим ее решить». В результате собирается бэклог проблем, на основе которого строится структура сессии.
На этапе подготовки важно синхронизировать команду и рассказать:
- что такое миссия, ценности,
- чем они отличаются от видения и стратегии,
- обратить внимание на то, что миссии бывают короткие или длинные; запоминающиеся или косно написанные; рабочие или не рабочие.
Этап 2. Составление критериев
На этом этапе необходимо определиться с критериями, которые важно заложить в миссию. Для этого идеально подходит формат квиза. В процессе фасилитатор выводит на экран миссии известных компаний и предлагает угадать, кому они принадлежат.
После этого он спрашивает аудиторию:
- Как вы считаете, классно ли они сформулированы?
- Работают ли?
- Мотивируют ли?
В результате обычно можно вывести набор из критериев для формирования собственной миссии компании.
Например: важно, чтобы она отражала специфику продукта, или — важно, чтобы был учтен уровень сервиса. Нужно помнить, что миссия — это не про деньги, поэтому финансовые критерии не подходят.
Этап 3. Формирование миссии
Приступим к созданию скелета миссии. Для этого можно разделить всех участников на равные команды и предложить каждой из них ответить на восемь вопросов:
- Что делает наша компания?
- Во имя чего мы этим занимаемся?
- Кто наша ЦА?
- Какие потребности клиентов мы удовлетворяем?
- Что сделает нашу компанию успешной через десять лет?
- Каким путем мы достигнем этого успеха?
- Как мы помогаем миру и обществу?
- Почему мы считаем себя успешными?
Ответы позволят создать миссию, которая отражает реальность, а не звучит как призыв из рекламного ролика — еще одна частая ошибка, которую допускают фаундеры.
В результате компания получит варианты в разных формулировках, но с одним смыслом. Осталось выбрать лучший, проверить его на соответствие критериям и отдавать в тестирование.
Важно: часто фаундеры пытаются сделать миссию максимально исчерпывающей. В итоге получается лист формата А4, написанный мелким шрифтом. Ни один сотрудник это не запомнит: миссия должна быть короткой и легко запоминающейся.
Этап 4. Проверка с позиции каждого стейкхолдера
Миссию необходимо валидировать. Представьте стейкхолдеров компании — сотрудников, поставщиков, госорганы и других — а затем попробуйте «встать на их место» и ответить на вопросы:
- Отзывается ли во мне эта миссия?
- Какое чувство она у меня вызывает?
Важно проверить миссию (и ценности, если мы говорим про их разработку) на наличие «теневых сторон». Например, тенью фокуса на клиентах может стать смещение фокуса с сотрудников, а сосредоточившись на инновациях, можно потерять прибыль. Формируя и валидируя идеи, важно не забывать про «темные» стороны и думать о том, как их обойти.
Приведу пример того, как одна из ведущих компаний на рынке электро- и светотехнического оборудования имплементировала миссию. Она звучит так:
«Команда компании Y воплощает ваши самые смелые идеи в электро- и светотехнике. Эффективно, безопасно, экологично.
Применяем решения завтрашнего дня уже сегодня.
Вместе на уровень выше».
«Команда компании Y»
В компании большое внимание уделяется горизонтальным связям, развитию корпоративной культуры. Она проводят множество мероприятий как для организации в целом, так и для ее департаментов.
«Самые смелые идеи»
Команда решила реализовывать смелые идеи не только на уровне новаторских предложений для заводов, но и в работе с физлицами. Дизайнеры в розничных магазинах компании начали предлагать клиентам передовые, смелые инжиниринговые проекты, которые стали визитной карточкой организации.
«В электро- и светотехнике»
Электротехника — основа бизнеса компании. В момент, когда команда работала над миссией, у них начало зарождаться направление светотехники. Стратеги считают, что через 5-10 лет половину своей прибыли компания будет зарабатывать на светотехническом оборудовании.
«Эффективно, безопасно и экологично»
Для повышения эффективности процессов и усиления безопасности в компании существуют специальные отделы. А вот экологичность подчеркнул переход на энергосберегающие носители, отказ от пластика в офисе и раздельный сбор мусора. Помимо этого, команда начала обучаться ненасильственному экологичному общению и корректной обратной связи.
«Применяем решение завтрашнего дня уже сегодня»
Компания решила создать R&D-отдел, который занимается изучением новинок на рынке, их возможностей, разработкой собственных решений.
«Вместе на уровень выше»
Это маркетинговый слоган компании. Он узнаваем всеми сотрудниками и поэтому стал частью миссии.
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Этап 5. Внедрение в компанию
После того как миссия создана, валидирована и «одобрена» стейкхолдерами, необходимо ее внедрить. Каждому подразделению в компании нужно создать план действий. Руководители описывают необходимый результат, формируют цели и план реализации.
Существуют разные способы имплементировать миссию. Они же актуальны для ценностей.
Например:
- Провести мероприятие, на котором с ними знакомятся все сотрудники компаний, — от руководителей до уборщицы.
- Интегрировать миссию и ценности в бизнес-процессы. Предположим, компания решает включить экологичность в свою миссию. Тогда решением может быть, с одной стороны, повышение экологичности общения, с другой — отказ от пластика в компании.
- Регулярно подсвечивать миссию и ценности во внутренних коммуникациях, например, отмечать максимально верных им сотрудников.
- Вплетать их в процесс принятия решений в ситуациях, в которых нет скрипта.
- Нанимать в компанию соответствующих кандидатов.
- Сделать мерч. Например, у одной компании ценности были написаны на ковриках для мышки и выведены на заставки мониторов.
- Создать команду амбассадоров, которая будет состоять не только из руководителей направлений, но и из неформальных лидеров, и обучить их нативно рассказывать про миссию и ценности.
Чек-лист для предпринимателей
Чтобы миссия и ценности прочно вошли в жизнь компании, нужно помнить несколько ключевых мыслей.
- Миссия и ценности — важные и «живые» сущности, необходимые любой компании.
- Для максимальной пользы они должны быть четкими, конкретными, короткими и понятными.
- После создания миссии и ценностей важно сделать их реальными сущностями. Для начала совместно с топ-менеджемнтом и HR-департаментом компании можно рассказать о том, какие миссию и ценности разработали и приняли в компанию, и поделиться планом внедрения. Подробно объяснить, как будут изменены бизнес-процессы, какие нововведения планируются внутри компании. Затем начать внедрять принятые миссию и ценности.
- Например, если компания поощряет волонтерство и благотворительную деятельность, можно удваивать благотворительные пожертвования за счет компании. Или если компания хочет отказаться от пластика, то заменить весь пластик на биоразлагаемые материалы, подарить сотрудникам шопперы и многоразовые упаковки для покупок.
- Нанимать в компанию людей, которые поддерживают и разделяют миссию и ценности компании. Это можно сделать на этапе собеседования и кейсовых интервью, когда HR может давать различные кейсы — как из жизни компании, так и из повседневности. Это поможет понять, чем руководствуется человек, какие у него ценности и приоритеты и как они соотносятся с миссией и ценностями компании.
- При принятии решений, где нет четкого скрипта, действовать, исходя из миссии и ценностей компании.
- Добавить в календарь мероприятия для сотрудников, которые работают на миссию и ценности компании. Например, если для компании важна экологическая составляющая, можно выделить день для эко-инициативы и вместе посадить деревья или убрать парк.
Фото на обложке: Shutterstock / PeopleImages.com - Yuri A
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