Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Буллинг — только начало. Как сотруднику противостоять моббингу на работе

Колонки
Юлия Карасева
Юлия Карасева

Основатель и генеральный директор Inbalansy

Анастасия Удальцова

Моббинг, буллинг, газлайтинг — явления, которые встречаются не только в школе, но и в рабочем коллективе. Обычно эти признаки говорят о более серьезных проблемах в компании.

Юлия Карасева, основатель и генеральный директор Inbalansy, рассказала, как распознать моббинг в команде и справиться с ним.

Буллинг — только начало. Как сотруднику противостоять моббингу на работе

Моббинг, буллинг и газлайтинг: неприятное знакомство

Сами термины описывают характер давления на другого человека, поведение нападающего и жертвы. 

Газлайтинг — это психологические манипуляции, давление, которое заставляет жертву усомниться в собственной адекватности и восприятии ситуации. 

Буллинг — травля одного из сотрудников, его преследование, часто имеющее конкретные цели, например, сокрытие информации, чтобы препятствовать эффективности работы. 

Плохое обращение на рабочем месте может быть похоже на издевательства в школе. Оно предполагает возвышение над другим человеком и его унижение. 

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Моббинг — групповая разновидность буллинга, когда сотрудник подвергается притеснению со стороны группы других сотрудников. 

В 1969 году это понятие ввел шведский врач Питер Хайнеманн. Он описывал поведение, которое заметил среди школьников, когда группа детей нападала на одного ребенка, в том числе психологически. 

Такое же поведение можно наблюдать и на работе, когда группа коллег, выбирая в жертву одного из сотрудников, оказывает на него негативное воздействие, выживая его из команды и компании.

В чем может проявляться моббинг и как с ним бороться?

 

Моббинг на работе: встречались ли вы с таким поведением?

Постоянная критика

При этом дело не в вашей работе или совершенных ошибках. Поведение коллег можно охарактеризовать строками из басни: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Они могут предупреждать «новеньких» держаться от вас подальше. 

Что бы вы ни делали, коллеги будут недовольны и продолжат искать повод покритиковать вас. 

 

Обвинения, основанные на вымысле, а не на фактах

Коллеги обвиняют вас в том, чего вы не совершали, и не могут это обосновать фактами или проверенной информацией — но манипуляции и давление от этого не снижаются. 

Читайте также: 12 признаков того, что вы стали жертвой боссинга — и как с этим бороться

 

Ложь и обман

Группа коллег могут специально предоставлять вам неверную информацию, втягивать вас в неприятные истории и тем самым создавать риски для вашей эффективности и репутации. 

Одна из форм моббинга — сплетни, которые распространяют коллеги.

 

Изоляция и игнорирование

Когда вас регулярно забывают пригласить на общую встречу, не добавляют в чаты по рабочему проекту, в котором вы участвуете, не ставят в копию писем, не приглашают на командные встречи и обеды. 

Вы узнаете об этом от других коллег и чувствуете себя ненужным и отделенным от коллектива по непонятным причинам. 

Читайте по теме: Как стартапы Южной Кореи борются с токсичной традиционной рабочей культурой

 

Крики и оскорбления

Ваши границы постоянно нарушают, не принимают во внимание ваши просьбы и желание договориться. 

Когда повышенный тон и крик становятся нормальной реакцией от коллег, вам начинает казаться, что так общаются во всей компании, и это обычное явление. Такая форма коммуникации повышает напряжение, стресс и возможность найти приемлемое решение.

 

Постоянные трудности и препятствия

Коллеги специально создают условия, при которых вам сложно достигать целей, выполнять свои задачи и спокойно работать. 

Вы постоянно решаете проблемы и сталкиваетесь с вызовами.

К моббингу относится и дискриминация, например, по половому, национальному или другому признаку.

Когда эти признаки становятся регулярными и направляются группой сотрудников на одного сотрудника в компании, это можно назвать моббингом. 

Читайте по теме: Как вычислить и обезвредить токсичных сотрудников?

Моббинг как явление может стоить компании дорого. 

Он влияет: 

  • на уровень абсентеизма, 
  • текучесть кадров, 
  • снижение командного духа. 

Становится больше жалоб, конфликтов — снижается эффективность сотрудника, которого притесняют, и всей команды; повышаются расходы на подбор персонала и его обучение. 

Компания может потерять ценного сотрудника, если не обратит внимание на проявление моббинга в коллективе, так как чаще всего жертва моббинга покидает компанию, не чувствуя, что может что-то изменить, кроме места работы. 

Читайте также: Как вернуть мотивацию и силы после работы с плохим начальником

 

Причины моббинга: в чем дело?

Тогда что заставляет людей объединяться и вести себя таким образом? Это проявление личных качеств или рабочая среда влияет на сотрудников? 

Спойлер — и то и другое. 

 

Конформизм

Сотрудники хотят, чтобы вы действовали так, как удобно и комфортно им, а не вам. 

  • Группа коллег может оказывать влияние;
  • Стараться сделать вас удобным или вытеснить из коллектива, если вы не угодны. 

Это не значит, что вам нужно становиться похожим на других. 

Такое поведение характеризует команды, в которых не ценят и не понимают, что различия между сотрудниками дают преимущества и коллективу, и компании в целом.

Хотя чаще причины моббинга — более серьезные факторы, которые приводят к групповым издевательствам.

Например:

  1. Низкий уровень психологической безопасности.
  2. Высокий уровень загруженности на работе и сжатые сроки.
  3. Повышенная конкурентная среда, в которой индивидуальный перфоманс сотрудников достигается за счет конкуренции между коллегами.
  4. Отсутствие или неясные политики в компании, направленные на мониторинг и контроль буллинга/моббинга.
  5. Расизм, сексизм и другие формы дискриминации и предрассудков.
  6. Зависть коллег. Сотрудники с низкой самооценкой могут буллить других, а форма группового буллинга — это как раз моббинг. 

Все эти факторы должны взывать к действиям от компаний, чтобы снизить риски буллинга и моббинга. 

Читайте по теме: Токсичность в бизнес-командах. Что делать?

 

Ваш ход: что делать, если вы столкнулись с моббингом? 

Важно вовремя понять, что вы имеете дело с проявлением моббинга. 

Можно обратиться за помощью к руководителю или HR бизнес-партнеру, чтобы это остановить. 

Покажите своими целенаправленными, спокойными и продуманными действиями, что вы не оставите давление и притеснения безнаказанными, не будете умалчивать об этом. 

Сохраняйте спокойствие и оперируйте фактами. В ситуации моббинга легко поддаться манипуляции, взять всю вину на себя и потерять уверенность. Такое состояние в первую очередь усугубит ваше самочувствие и эффективность на работе.

Подумайте, кто ваш круг поддержки на работе или за ее пределами. Если вы новый сотрудник, постарайтесь познакомиться с коллегами из других отделов. 

Читайте по теме: Развить антитоксичность в команде: как повысить вовлеченность и найти источники роста

Обратитесь за персональной помощью в программу поддержки сотрудников или к психологу. Это поможет выработать стратегию общения с коллегами, снять напряжение и пройти этот сложный период с минимальным ущербом для ментального здоровья. 

Если ситуация не меняется, и руководство игнорирует ваши сигналы, возможно, единственный вариант — уход из компании. Не воспринимайте это как проигрыш. Если такое решение необходимо принять, оно будет подкреплено вашими ценностями и заботой о своем здоровье. В таком коллективе вы вряд ли сможете продолжать проявлять наилучшие качества, потенциал и достигать поставленных целей.

 

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как совмещать несколько бизнесов — советы серийного предпринимателя
  2. 2 HealthTech Map
  3. 3 Три «красных флага», что сотрудник хочет уйти — как вовремя это распознать и удержать его
  4. 4 О здоровье с умом: кто развивает ИИ в российском HealthTech
  5. 5 Безопасность, признание, адаптация: как руководителю закрыть базовые потребности сотрудников

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

03 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

Все ВОЗМОЖНОСТИ