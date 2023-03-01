Буллинг — только начало. Как сотруднику противостоять моббингу на работе

Юлия Карасева, основатель и генеральный директор Inbalansy, рассказала, как распознать моббинг в команде и справиться с ним.

Моббинг, буллинг, газлайтинг — явления, которые встречаются не только в школе, но и в рабочем коллективе. Обычно эти признаки говорят о более серьезных проблемах в компании.

Моббинг, буллинг и газлайтинг: неприятное знакомство

Сами термины описывают характер давления на другого человека, поведение нападающего и жертвы.

Газлайтинг — это психологические манипуляции, давление, которое заставляет жертву усомниться в собственной адекватности и восприятии ситуации.

Буллинг — травля одного из сотрудников, его преследование, часто имеющее конкретные цели, например, сокрытие информации, чтобы препятствовать эффективности работы.

Плохое обращение на рабочем месте может быть похоже на издевательства в школе. Оно предполагает возвышение над другим человеком и его унижение.

Моббинг — групповая разновидность буллинга, когда сотрудник подвергается притеснению со стороны группы других сотрудников.

В 1969 году это понятие ввел шведский врач Питер Хайнеманн. Он описывал поведение, которое заметил среди школьников, когда группа детей нападала на одного ребенка, в том числе психологически.

Такое же поведение можно наблюдать и на работе, когда группа коллег, выбирая в жертву одного из сотрудников, оказывает на него негативное воздействие, выживая его из команды и компании.

В чем может проявляться моббинг и как с ним бороться?

Моббинг на работе: встречались ли вы с таким поведением?

Постоянная критика

При этом дело не в вашей работе или совершенных ошибках. Поведение коллег можно охарактеризовать строками из басни: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Они могут предупреждать «новеньких» держаться от вас подальше.

Что бы вы ни делали, коллеги будут недовольны и продолжат искать повод покритиковать вас.

Обвинения, основанные на вымысле, а не на фактах

Коллеги обвиняют вас в том, чего вы не совершали, и не могут это обосновать фактами или проверенной информацией — но манипуляции и давление от этого не снижаются.

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Ложь и обман

Группа коллег могут специально предоставлять вам неверную информацию, втягивать вас в неприятные истории и тем самым создавать риски для вашей эффективности и репутации.

Одна из форм моббинга — сплетни, которые распространяют коллеги.

Изоляция и игнорирование

Когда вас регулярно забывают пригласить на общую встречу, не добавляют в чаты по рабочему проекту, в котором вы участвуете, не ставят в копию писем, не приглашают на командные встречи и обеды.

Вы узнаете об этом от других коллег и чувствуете себя ненужным и отделенным от коллектива по непонятным причинам.

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Крики и оскорбления

Ваши границы постоянно нарушают, не принимают во внимание ваши просьбы и желание договориться.

Когда повышенный тон и крик становятся нормальной реакцией от коллег, вам начинает казаться, что так общаются во всей компании, и это обычное явление. Такая форма коммуникации повышает напряжение, стресс и возможность найти приемлемое решение.

Постоянные трудности и препятствия

Коллеги специально создают условия, при которых вам сложно достигать целей, выполнять свои задачи и спокойно работать.

Вы постоянно решаете проблемы и сталкиваетесь с вызовами.

К моббингу относится и дискриминация, например, по половому, национальному или другому признаку.

Когда эти признаки становятся регулярными и направляются группой сотрудников на одного сотрудника в компании, это можно назвать моббингом.

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Моббинг как явление может стоить компании дорого.

Он влияет:

на уровень абсентеизма,

текучесть кадров,

снижение командного духа.

Становится больше жалоб, конфликтов — снижается эффективность сотрудника, которого притесняют, и всей команды; повышаются расходы на подбор персонала и его обучение.

Компания может потерять ценного сотрудника, если не обратит внимание на проявление моббинга в коллективе, так как чаще всего жертва моббинга покидает компанию, не чувствуя, что может что-то изменить, кроме места работы.

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Причины моббинга: в чем дело?

Тогда что заставляет людей объединяться и вести себя таким образом? Это проявление личных качеств или рабочая среда влияет на сотрудников?

Спойлер — и то и другое.

Конформизм

Сотрудники хотят, чтобы вы действовали так, как удобно и комфортно им, а не вам.

Группа коллег может оказывать влияние;

Стараться сделать вас удобным или вытеснить из коллектива, если вы не угодны.

Это не значит, что вам нужно становиться похожим на других.

Такое поведение характеризует команды, в которых не ценят и не понимают, что различия между сотрудниками дают преимущества и коллективу, и компании в целом.

Хотя чаще причины моббинга — более серьезные факторы, которые приводят к групповым издевательствам.

Например:

Низкий уровень психологической безопасности. Высокий уровень загруженности на работе и сжатые сроки. Повышенная конкурентная среда, в которой индивидуальный перфоманс сотрудников достигается за счет конкуренции между коллегами. Отсутствие или неясные политики в компании, направленные на мониторинг и контроль буллинга/моббинга. Расизм, сексизм и другие формы дискриминации и предрассудков. Зависть коллег. Сотрудники с низкой самооценкой могут буллить других, а форма группового буллинга — это как раз моббинг.

Все эти факторы должны взывать к действиям от компаний, чтобы снизить риски буллинга и моббинга.

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Ваш ход: что делать, если вы столкнулись с моббингом?

Важно вовремя понять, что вы имеете дело с проявлением моббинга.

Можно обратиться за помощью к руководителю или HR бизнес-партнеру, чтобы это остановить.

Покажите своими целенаправленными, спокойными и продуманными действиями, что вы не оставите давление и притеснения безнаказанными, не будете умалчивать об этом.

Сохраняйте спокойствие и оперируйте фактами. В ситуации моббинга легко поддаться манипуляции, взять всю вину на себя и потерять уверенность. Такое состояние в первую очередь усугубит ваше самочувствие и эффективность на работе.

Подумайте, кто ваш круг поддержки на работе или за ее пределами. Если вы новый сотрудник, постарайтесь познакомиться с коллегами из других отделов.

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Обратитесь за персональной помощью в программу поддержки сотрудников или к психологу. Это поможет выработать стратегию общения с коллегами, снять напряжение и пройти этот сложный период с минимальным ущербом для ментального здоровья.

Если ситуация не меняется, и руководство игнорирует ваши сигналы, возможно, единственный вариант — уход из компании. Не воспринимайте это как проигрыш. Если такое решение необходимо принять, оно будет подкреплено вашими ценностями и заботой о своем здоровье. В таком коллективе вы вряд ли сможете продолжать проявлять наилучшие качества, потенциал и достигать поставленных целей.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney