5 способов монетизировать креативный контент

Сервис Timepad, который ранее специализировался только на организации событий и продаже билетов, сменил стратегию, став полноценной платформой для монетизации креативного контента. Теперь с его помощью креаторы могут не только создавать события, но и зарабатывать на размещении любого контента: от видеоконференций и онлайн-курсов до подкастов и мерча.

По словам Варвары Семенихиной, СEO Timepad, возможности для представителей креативных индустрий никогда еще не были настолько широкими: рост цифровизации и онлайн-потребления создали идеальные условия для того, чтобы креаторы могли зарабатывать на своем творчестве. Она рассказала о новых способах монетизации контента, которые сейчас активно развиваются.

Цифровые картины на блокчейн-платформах

Что это?

Если вы художник, пришло время сменить холст и кисти на планшет и стилус и освоить программы для создания цифровых картин. Именно такие картины можно продать на одной из блокчейн-платформ и оформить на них NFT.

NFT (NFT, Non Fungible Token) — цифровой криптографический сертификат, с помощью которого можно лицензировать свой контент. Это означает, что отныне вы владеете исключительным правом на свой NFT-объект, или токен. Хотя ваша работа будет открыто храниться на блокчейн-платформе, никто, кроме вас, не сможет договориться о ее продаже.

Как это работает?

Разместить цифровую картину для продажи можно на одной из блокчейн-платформ, например, на OpenSea и Rarible. Так как за размещение контента нужно будет заплатить, для начала создайте электронный кошелек для криптовалюты, например, с помощью MetaMask или Ledger. Затем синхронизируйте его с блокчейн-платформой. Средства от продаж также будут поступать в этот кошелек.

Кому подходит?

Цифровым и 3D-художникам, графическим дизайнерам.

Для вдохновения

Российский художник Евгений Зубков на NFT-аукционе продал одну из своих картин за $10 488, или 5,4 ETH. Только за 2020 год рынок NFT вырос до $250 млн, что в четыре раза больше, чем в 2019 году.

Краудфандинг

Что это?

Краудфандинг (от англ. crowd и ‘funding) помогает креаторам получать средства для создания контента. Любимых авторов поддерживает их аудитория — обычные люди, которым интересен человек и его контент. С помощью краудфандинга можно поддерживать развитие своего YouTube-блога, собрать средства на публикацию книги, съемку фильма или запуск альбома.

Для этого нужно воспользоваться одной из краудфандинговых платформ, например, Kickstarter, Indiegogo, Planeta.ru или Patreon. Если первые три предлагают собрать средства на проект, у которого есть сроки завершения, то на Patreon лояльная аудитория может регулярно перечислять средства своему любимому креатору.

Как это работает?

Создайте страницу своего проекта на краудфандинговой платформе и максимально интересно расскажите о нем, используя видео, изображения и тексты. Обычно платформы вас ни в чем не ограничивают, главное — чтобы страница привлекала внимание.

Также нужно будет придумать награды для ваших спонсоров — людей, которые решат поддержать проект. Награды могут быть разными: от вашего личного мерча и предзаказа товара до автограф-сессии с креаторами и приглашения на закрытую премьеру.

Чтобы краудфандинговая кампания была успешной, нужно задействовать все доступные вам маркетинговые инструменты. Активно рассказывайте о ней в своих социальных сетях: делайте рассылку по подписчикам, выпускайте посты с просьбой поддержать проект.

Кому подходит?

Кинорежиссерам, музыкантам, писателям, блогерам.

Для вдохновения

Краудфандинговая кампания фильма The Veronica Mars с Кристен Белл в главной роли собрала более $5 млн.

В марте 2020 года на краудфандинговой платформе Patreon зарегистрировалось 50 тыс. новых креаторов, а число патронов (тех, кто готов финансово поддерживать авторов Patreon) увеличилось на 36%.

Стриминговые платформы

Что это?

Стриминговые платформы вроде Netflix и Spotify, а также их российские аналоги — «Кинопоиск» и «Яндекс.Музыка» — позволяют музыкантам и кинокомпаниям зарабатывать на размещении своего контента. Оформляя подписку, пользователь платит за пользование сервисом: из этих средств, а также количества просмотров/прослушиваний складывается заработок креаторов.

Как это работает?

Загрузить треки в Spotify, «Яндекс.Музыку», iTunes можно с помощью онлайн-дистрибьюторов — Fresh Tunes и Onerpm. Нужно лишь зарегистрироваться на платформе, затем загрузить свой альбом или трек с обложкой и описанием. После проверки ваши треки будут автоматически размещены на выбранных вами платформах.

Если загрузить свой контент на Spotify и «Яндекс.Музыку» может любой музыкант, то продать права на фильм стриминговой платформе не так просто: понадобится продюсер, который уже сотрудничал с одной из них.

Кому подходит?

Музыкантам, кинорежиссерам.

Для вдохновения

В 2019 году объем рынка музыкальных записей в России составил $156 млн. Прогнозируется, что в 2024 году он достигнет $411 млн.

Коллаборации с брендами

Что это?

Вы договариваетесь с fashion- или beauty-брендом о коллаборации и участвуете в разработке, например, уникальной коллекции одежды с вашим дизайном.

Как это работает?

Договориться с крупным брендом, как вы понимаете, непросто. Понадобится как минимум обладать большой аудиторией в социальных сетях, чтобы компания увидела в вас потенциал. Бывает так, что бренды сами замечают интересных художников и дизайнеров, но лучше не ждать у моря погоды и написать самому на почту PR-отдела.

Коротко рассказать о себе, прикрепить ссылки на свои страницы и их аналитику (сколько подписчиков, какой процент вовлеченности). Если письмо компанию заинтересует, вам обязательно ответят.

Следите за новостями брендов, с которыми хотите работать: иногда они открыто объявляют, что ищут дизайнеров-инфлюенсеров для сотрудничества.

Кому подходит?

Дизайнерам, художникам.

Для вдохновения

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас в 2018 году создал новую спортивную коллекцию в коллаборации с Reebok.

Платные комьюнити / фан-клубы / клубы друзей

Что это?

Работа с коммьюнити может быть намного шире простого взаимодействия с подписчиками в социальных сетях. Поклонники креатора или целой творческой организации могут стать частью закрытого фан-клуба или коммьюнити, заплатив за это небольшой денежный взнос.

Участники такого коммьюнити получают определенные привилегии: например, скидки на приобретение продуктов, ранний доступ к контенту, приглашение на закрытые мероприятия и т.п.

Как это работает?

Помимо «Фейсбука» и «Инстаграма» существует еще несколько интересных платформ, которые помогают создавать лояльные сообщества и эффективно взаимодействовать с ними:

Circle — онлайн-платформа для креаторов, способная оптимизировать процесс создания комьюнити, а также контролировать его вовлеченность. Здесь можно создавать чаты и сообщества и выкладывать в них премиальный контент, доступный только его участникам. Ссылку на сообщество можно разместить на своем сайте, интегрировать в онлайн-курс или продукт. Circle идеально подойдет для новых медиа, авторов подкастов, курсов и креативных стартапов.

OpenLand — американская социальная сеть для голосовых чатов. Прямое и безопасное общение помогает максимально эффективно взаимодействовать со своим сообществам, предлагая участникам такого чата ранний доступ к своему контенту и мгновенно получая обратную связь.

Timepad — IT-сервис для организаторов мероприятий и авторов креативного контента. Многие знают Timepad как платформу для создания мероприятий и организации продажи билетов, но на самом деле ее возможности гораздо шире: сервис также предоставляет пользователям полную клиентскую базу и аналитику продаж. Благодаря этим данным можно более эффективно работать с аудиторией, превращая покупателей в лояльное комьюнити.

Telegram — своего рода русская альтернатива OpenLand. Теперь здесь можно создавать не только каналы на любые темы, но и чаты для своих подписчиков: как стандартные для отправки сообщений, так и голосовые.

Кому подходит?

Создателям образовательных курсов (онлайн/офлайн), организаторам мероприятий, авторам подкастов и новых медиа, писателям, инфлюенсерам, креативным стартапам

Для вдохновения

Журналист и автор популярного телеграм-канала о литературе «Хемингуэй позвонит» Егор Апполонов после публикации книги «Пиши рьяно, редактируй резво» опубликовал для своих подписчиков пост с промокодом, по которому можно было оформить предзаказ на книгу со скидкой.

Формированием сообществ, или клубов друзей, сейчас занимаются не только независимые креаторы, но и известные российские музеи и театры: РАМТ, Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Эрмитаж и другие.

Как получить максимум

Создайте вокруг себя лояльное коммьюнити. Рассказывайте о своем творчестве в социальных сетях: ваши подписчики станут вашими первыми покупателями. Выберете подходящую платформу и способ монетизации. Выбор будет зависеть не только от вашего рода деятельности, но и от цели: если вы собираете средства на запуск проекта — подойдет краудфандинг; если хотите продать цифровую картину — блокчейн-платформа и т.д. Загрузив контент на платформу, обязательно поделитесь новостью со всеми, кому интересно ваше творчество. Следите за распространением контента и реакцией на него. Не бойтесь пробовать и оступаться — все великие совершали ошибки.

Фото на обложке: Indigo Photo Club/shutterstock.com