Где IT-бизнесу взять деньги в период высоких ставок
С октября прошлого года ключевая удерживается на уровне 21% годовых, и, похоже, что снижение пока не предвидится. Для бизнеса это означает более дорогие кредиты —стоимость финансирования доходит до 30% годовых, порой превышая рентабельность компаний.
При этом банки сокращают лимиты кредитования, а сам процесс оформления становится более сложным и долгим. Акционерный капитал стал еще дороже: инвесторы ожидают доходность 40% годовых и выше. Возникает логичный вопрос: «Где ИТ-бизнесу взять деньги на развитие в период высоких ставок?» Ответ на него дает Мария Романцова, управляющий директор по долговым рынкам капитала ФК «Финам».
- Колонки
Содержание
Государственная поддержка
В последние годы для технологических компаний появилось множество возможностей. Уход большого количества западных игроков открыло новые ниши, а также перспективы для работы с Азией и Ближним Востоком. Кроме того, государство внедрило бесперецедентные меры поддержки IT-отрасли, включая налоговые льготы, грантовые программы, льготные кредиты, освобождение от проверок и другие. Но так ли все просто? Разберем их по порядку.
Гранты. Ключевым критерием для получения поддержки стал статус малой технологической компании (МТК), доступный с 2023 года для организаций с выручкой до 4 млрд рублей. На данный момент его получили более 4,1 тыс. юрлиц. Причем в этом году государство сделало акцент именно на таких компаниях, и теперь МТК могут получать финансирование без конкурса или в приоритетном порядке, а также рассчитывать на другие формы поддержки.
Компании на ранней стадии развития могут получать микрогранты от «Сколково» и «Фонда Содействия Инновациям». Особенно привлекательные условия действуют для МТК в сфере искусственного интеллекта — размеры их грантов доходят до 30 млн рублей. Более зрелые компании могут участвовать в грантовой программе «доращивания», если производят продукцию для крупнейших компаний России.
Льготное кредитование. Для МТК также предусмотрены особые условия по кредитованию: займы до 1 млрд рублей, сниженные требования к сроку регистрации юрлица и темпами роста бизнеса (достаточно 10% вместо обычных 12%), упрощенный пакет документов. Программа стартовала 1 апреля 2025.
Однако есть и минусы: с начала года компании ждали обещанного запуска и либо упустили другие хорошие возможности, либо были вынуждены привлекать капитал по более высоким ставкам.
Важно также понимать, что выделенных на программу средств не хватит для всех желающих, и шанс получить льготный кредит будет только у тех, кто подаст заявку первым.
Кредитование под залог интеллектуальной собственности. Программа от Московского инновационного кластера предлагает до 50 млн рублей по ставке 5%. Однако она доступна только компаниям, зарегистрированным в Москве.
Таким образом, сейчас основная доля финансирования, приходится на гранты, субсидии и льготные кредиты.
IT-компании потенциально могут привлечь до 1 млрд рублей на льготных условиях, но важно учитывать ограниченность лимитов и сроков действия этих программ.
Причем после их использования возникает своего рода «финансовая пропасть»: компаниям нужно масштабироваться, обучать нейронные сети, создавать новые датасеты — что занимает от полутора года (в редких случаях — быстрее) и требует долгосрочного финансирования. Мало кто задумывается об этом, но именно на этой стадии стоит рассмотреть выход на фондовый рынок.
Фондовый рынок как альтернатива
В прошлом году 14 компаний разместили свои акции на сумму 81,8 млрд рублей, а две компании, после успешного IPO в 2023 году, на следующий год провели вторичное размещение (SPO). В тоже время представители российского ИТ-сектора только четыре раза выходили на IPO, суммарно собрав 13,56 млрд рублей.
Это компании «Астра», «Диасофт», IVA Technologies и «Группа Аренадата». Также было одно SPO от «Астры» на сумму 11,7 млрд рублей. Для сравнения, небольшая американская компания Astera Labs, разрабатывающая программное обеспечение в сфере ИИ, в 2024 году привлекла $713 млн, что сопоставимо с объемом всего рынка IPO в России.
На российском долговом рынке количество IT-компаний, выпустивших облигации, совсем невелико. Объем рынка долгового капитала по итогам 2024 года – 8,44 трлн рублей, а доля IT-проектов в нем около 0,23%. Компаний из сегмента ИИ на фондовом рынке сегодня нет.
Проблема не только в том, что фондовый рынок кажется дорогим компаниям, привыкшим к льготным ставкам.
Ранее существовали программа субсидирования ставок по выпуску облигаций для компаний малого и среднего бизнеса (до 70% от ключевой ставки), что было сопоставимо со льготными кредитами. Но, к сожалению, немногие использовали эту возможность, что говорит о низкой информированности представителей стратегически важных отраслей.
Размещение облигаций позволяет бизнесу кратно вырасти, достичь EBITDA в 1 млрд рублей и в дальнейшем успешно выйти на IPO. Правда, сейчас нет ни финансовых поддержек, ни нормативных послаблений для средних и крупных IT-компаний при выходе на биржу.
Тем не менее, фондовый рынок дает отличные возможности. Если компания разработала продукт и уже начала продажи, например, на 20-30 млн рублей, стоит рассмотреть биржевые инструменты.
Для МТК фондовый рынок — привлекательный вариант: долгосрочное финансирование без залогов и поручительства, диверсификация источников финансирования и возможность выхода на фондовый рынок с невысокой операционной нагрузкой (в отличие от IPO). Выпустить облигации может даже небольшая компания. Кроме того, вероятен рост продаж, за счет широкого маркетинга сделки среди розничных инвесторов.
В отличие от оформления льготного кредита, которое занимает много времени, подготовка к выпуску облигаций составляет 3-5 месяцев, а повторные сделки – до месяца. Это позволяет быстрее привлекать финансирование и своевременно решать бизнес-задачи.
Примеры
Малая технологическая компания «Мой Самокат», резидент «Сколково», развивает IT-платформу для аренды средств мобильности (IoT). Для масштабирования и закупки оборудования ей потребовался дополнительный капитал. Выпустив облигации, удалось привлечь 160 млн рублей Инвесторы проявили огромный интерес, и спрос превысил предложение в восемь раз.
Всего через семь месяцев компания начала размещение второго выпуска на сумму 300 млн рублей, показав отличные результаты использования привлеченных ранее инвестиций. В результате в 2024 году EBITDA выросла на 980% по сравнению с 2023 годом, а выручка составила 532 млн рублей — на 86% больше, чем в прошлом году. Чистый убыток снизился на 12%.
В январе 2025 года IT-компания «Омега» (тоже МТК, резидент «Сколково») успешно разместила облигации на 470 млн рублей. Компания заявила о планах на IPO и начала этот путь с выпуска облигаций. Инвесторы, купившие бумаги на размещении, получили право на дополнительную аллокацию при IPO.
«Хромос Инжиниринг» (также, МТК) – производитель хроматографов и комплексного оснащения лабораторий — с помощью трех выпусков облигаций привлекла 1 млрд рублей на увеличение объемов производства. В итоге выручка выросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,387 млн рублей, а скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев достигла рекордного уровня в 653,3 млн рублей.
Примечательно, что во всех трех сделках якорным инвестором выступил «МСП Банк», вложив в общей сложностью 377,5 млн рублей Это само по себе отличная мера поддержки, «гарантия» привлечения финансирования и повышение доверия со стороны инвесторов.
Особенности работы с фондовым рынком
Привлечение финансирования — довольно длительный процесс. Компаниям приходится много работать с инфраструктурными организациями и инвесторами, потому что мало кто понимает особенности технологических компаний и читать их отчетность. Необходимо время на пояснение инфраструктурным организациям и инвесторам, как устроен бизнес технологической компании.
И на российском рынке пока крайне мало таких эмитентов. Это «Ред Софт», «Энергоника», «Реиннольц Лаб», «Светофор Групп», ВЗВТ и другие. Для сравнения, в Китае и Индии доля технологичных компаний на первичном рынке капитала превышает 20%, благодаря поддержке местного регулятора.
В мае прошлого года Президент России поручил правительству упростить привлечение капитала на фондовом рынке для технологичных компаний. Мы надеемся, что поручение будет выполнено, что позволит снять барьеры и внедрить новые меры поддержки.
На Московской бирже есть два сектора: Рынок инноваций и инвестиций и сектор Роста. Участие в них дает дополнительные преимущества эмитентам и инвесторам.
В Секторе РИИ инвесторы получают налоговые льготы, но для этого требуется заключение Экспертного совета РИИ. Исключение — эмитенты, получившие финансирование или участвующие в проектах РОСНАНО, РВК, «ВЭБ – Инновации», «Сколково». В Секторе Роста также снижены затраты на обслуживание выпуска, что выгодно компаниям.
Инвесторам интересны такие сделки. IT-отрасль растет быстрее других и является стратегически важной. В условиях нестабильности это особенно важно, так как риски для них минимальны. Они подотчетны за счет своих статусов и считаются наиболее надежными и перспективными эмитентами.
Кстати, на мировом рынке — бум на технологии ИИ, и много эмитентов. В России пока нет ни одного эмитента ИИ, и инвесторы с нетерпением ждут их появления.
Перспективы развития
Президент РФ поручил продлить Национальную технологическую инициативу (НТИ) и до 2030 года провести IPO не менее 10 российских высокотехнологичных компаний. Параллельно смягчили условия для пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию в IPO: теперь НПФ смогут инвестировать при объеме размещения от 3 млрд рублей (ранее 50 млрд рублей), а доля акций вырастет до 10% (вместо прежних 5%). Это обеспечит приток десятков млрд рублей в IT-сектор.
Кроме того, Госдума приняла поправки к Налоговому кодексу о вычете по налогу на прибыль для венчурных инвесторов (инвестиционных товариществ), финансирующих инновационные проекты МТК. Размер вычета зависит от региона и может достигать 100%. Инициатива призвана увеличить приток инвестиций в МТК, которые считаются драйвером в достижении технологического суверенитета. Однако необходимы и меры поддержки для физических лиц.
Хотя сделано уже немало, нужны дополнительные меры поддержки в привлечении капитала для IT-бизнеса. Например, субсидии для компаний на этапе pre-IPO или размещения облигаций. Причем вывести 10+ «взрослых» компаний, готовых к IPO, и дать им субсидии недостаточно. Важно создать возможности для небольших компаний, чтобы они могли совершить технологический прорыв и в дальнейшем тоже выйти на IPO.
Несмотря на прогресс и меры поддержки, процесс еще не отлажен, а истории успеха пока единичны. Компаниям следует заранее готовиться к сделкам на рынках капитала, чтобы грамотно диверсифицировать источники финансирования. Благодаря целенаправленной поддержке, IT-компании смогут самостоятельно привлекать финансирование, развивая отрасль и способствуя технологическому суверенитету.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 «Михайлов и партнеры» регистрируют бренд «Росвенчур» И может заняться поиском инвесторов и нуждающихся в деньгах предпринимателей 04 апреля 09:18
- 2 Как сегодня живут акселераторы в России Есть ли деньги на стартапы в 2025 году 01 апреля 12:00
- 3 Стартап Zhipu AI из Китая представил бесплатного ИИ-агента В компании утверждают, что AutoGLM Rumination превосходит DeepSeek-R1 31 марта 20:29
- 4 В Госдуме предложили расширить возможности инвестплатформ Годовой лимит инвестиций предлагают увеличить до 1 млн рублей 31 марта 17:22