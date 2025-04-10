Где IT-бизнесу взять деньги в период высоких ставок

При этом банки сокращают лимиты кредитования, а сам процесс оформления становится более сложным и долгим. Акционерный капитал стал еще дороже: инвесторы ожидают доходность 40% годовых и выше. Возникает логичный вопрос: «Где ИТ-бизнесу взять деньги на развитие в период высоких ставок?» Ответ на него дает Мария Романцова, управляющий директор по долговым рынкам капитала ФК «Финам».

С октября прошлого года ключевая удерживается на уровне 21% годовых, и, похоже, что снижение пока не предвидится. Для бизнеса это означает более дорогие кредиты —стоимость финансирования доходит до 30% годовых, порой превышая рентабельность компаний.

Государственная поддержка

В последние годы для технологических компаний появилось множество возможностей. Уход большого количества западных игроков открыло новые ниши, а также перспективы для работы с Азией и Ближним Востоком. Кроме того, государство внедрило бесперецедентные меры поддержки IT-отрасли, включая налоговые льготы, грантовые программы, льготные кредиты, освобождение от проверок и другие. Но так ли все просто? Разберем их по порядку.

Гранты. Ключевым критерием для получения поддержки стал статус малой технологической компании (МТК), доступный с 2023 года для организаций с выручкой до 4 млрд рублей. На данный момент его получили более 4,1 тыс. юрлиц. Причем в этом году государство сделало акцент именно на таких компаниях, и теперь МТК могут получать финансирование без конкурса или в приоритетном порядке, а также рассчитывать на другие формы поддержки.

Компании на ранней стадии развития могут получать микрогранты от «Сколково» и «Фонда Содействия Инновациям». Особенно привлекательные условия действуют для МТК в сфере искусственного интеллекта — размеры их грантов доходят до 30 млн рублей. Более зрелые компании могут участвовать в грантовой программе «доращивания», если производят продукцию для крупнейших компаний России.

Льготное кредитование. Для МТК также предусмотрены особые условия по кредитованию: займы до 1 млрд рублей, сниженные требования к сроку регистрации юрлица и темпами роста бизнеса (достаточно 10% вместо обычных 12%), упрощенный пакет документов. Программа стартовала 1 апреля 2025.

Однако есть и минусы: с начала года компании ждали обещанного запуска и либо упустили другие хорошие возможности, либо были вынуждены привлекать капитал по более высоким ставкам.

Важно также понимать, что выделенных на программу средств не хватит для всех желающих, и шанс получить льготный кредит будет только у тех, кто подаст заявку первым.

Кредитование под залог интеллектуальной собственности. Программа от Московского инновационного кластера предлагает до 50 млн рублей по ставке 5%. Однако она доступна только компаниям, зарегистрированным в Москве.

Таким образом, сейчас основная доля финансирования, приходится на гранты, субсидии и льготные кредиты.

IT-компании потенциально могут привлечь до 1 млрд рублей на льготных условиях, но важно учитывать ограниченность лимитов и сроков действия этих программ.

Причем после их использования возникает своего рода «финансовая пропасть»: компаниям нужно масштабироваться, обучать нейронные сети, создавать новые датасеты — что занимает от полутора года (в редких случаях — быстрее) и требует долгосрочного финансирования. Мало кто задумывается об этом, но именно на этой стадии стоит рассмотреть выход на фондовый рынок.